Premium|NOTA: ‘नोटा’चा अधिकार मिळून एक तप उलटलं; निवडणुकांमध्ये कशी होती नोटाची कामगिरी?

None of the above. वरीलपैकी कोणताही उमेदवार मला मान्य नाही. भारतीय निवडणुकांमध्ये हा अधिकार येऊन तब्बल एक तप उलटलं. राजकारणाला वैतागलेली जनता, निवडणूक आयोगावर विरोधी पक्षांकडून केले जाणारे आरोप या सगळ्या गोंधळात नोटाने तरी आतापर्यंत आपला हेतू साध्य केला आहे का असा प्रश्न पडतो. २०१३ मध्ये मिळालेल्या या हक्काचा खरोखरच नागरिकांना फायदा झाला आहे का? तो आणण्यामागचा हेतू खरंच साध्य झाला आहे का?या १२ वर्षात नोटाच्या अधिकाराचा वापर लाखो नागरिकांनी केला आहे. १२ वर्षांमध्ये नोटाचा वापर कसा केला गेला? अशा काही घटना घडल्या का जिथे उमेदवारापेक्षा नोटाला जास्त मतं मिळाली? अशा वेळी काय निर्णय घेण्यात आले, याविषयीचे कायदे काय सांगतात, नोटासाठी सगळीकडे एकच नियम आहे की, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे नियम आहेत.? २०२६ च्या या महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने याविषयी माहिती घेऊया या सकाळ+ च्या विशेष लेखातून....नोटा येण्यापुर्वी काय परिस्थिती होती?नोटा येण्यापूर्वी, जर एखाद्या मतदाराला कोणताही उमेदवार पसंत नसेल, तर त्याला निवडणूक संचालन नियम, १९६१ च्या 'नियम ४९-ओ' अंतर्गत आपली नोंद करावी लागत असे. पण यात दोन मोठ्या त्रुटी होत्या.गोपनीयता नाही : मतदाराला निवडणूक अधिकाऱ्याकडे जाऊन फॉर्म भरावा लागायचा, ज्यामुळे त्याने कोणालाच मत दिले नाही हे सर्वांना समजायचे. हे गुप्त मतदानाच्या तत्त्वाच्या विरोधात होते.भिती : ग्रामीण किंवा संवेदनशील भागात उमेदवारांना विरोध दर्शवणे मतदारासाठी धोकादायक ठरू शकत होते.या विरोधात PUCL या स्वयंसेवी संस्थेने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..नोटाचा अधिकार कधी व कसा मिळाला?पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL) विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ सप्टेंबर २०१३ च्या निर्णयानंतर हा अधिकार मतदारांना मिळाला. तत्कालीन सरन्यायाधीश पी.सथशिवम यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. यावेळी न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.नकार देण्याचा अधिकार : लोकशाहीत मत देणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच उमेदवाराला नाकारणे हा सुद्धा मतदाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे.राजकीय शुद्धीकरण : न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा राजकीय पक्षांना हे समजेल की, मोठ्या प्रमाणात लोक कोणालाच मत देत नाहीयेत, तेव्हा ते यावर विचार करून चांगले उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करतील.मतदानाची टक्केवारी : जर नकार देण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल, तर जे लोक सध्याच्या उमेदवारांना कंटाळून घरी बसतात, ते देखील मतदान केंद्रावर येतील आणि त्यांच्या मतदानाची नोंद होईल. लोकसभा, विधानसभामध्ये नोटाचा अधिकार पण राज्यसभेला नाहीसुरूवातीला नोटाचा अधिकार हा लोकसभा, विधानसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व निवडणुकांसाठी देण्यात आला होता. त्यानुसार नोटाचा सर्वप्रथम वापर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये छत्तीसगड, मिझोराम, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये करण्यात आला. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच संपूर्ण देशभर लोकसभा निवडणुकीत नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत झालेल्या सर्व विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये नोटाचा वापर केला जात आहे. मात्र २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसभा निवडणुकीतून नोटाचा पर्याय काढून टाकला..नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्याचा इतिहास२०२४ ची इंदूरच्या निवडणूकीत नोटाला आतापर्यंतची सर्वाधिक मतेइंदूर लोकसभा मतदारसंघासाठी काँग्रेसने अक्षय कांती बम यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र, २९ एप्रिल २०२४ रोजी म्हणजे अगदी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी कोणालाही कल्पना न देता अचानक आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. अर्ज मागे घेतल्यानंतर काही वेळातच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या अनपेक्षित धक्क्यामुळे काँग्रेसकडे पर्यायी उमेदवार उरला नाही.आता ऐनवेळी काँग्रेसकडे उमेदवारच उरला नसल्याने काँग्रेसने लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि आपला निषेध नोंदवण्यासाठी ईव्हीएमवरील शेवटचे नोटा बटण दाबा असे आवाहन नागरिकांना केले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शहरात नोटाच्या प्रचारासाठी पत्रके वाटली आणि रॅली काढल्या.जून २०२४ ला निकाल लागले, तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. भाजपचे शंकर लालवानी यांना एकूण १२ लाख २६ हजार ७५१ मते मिळाली. त्यांनी १० लाख ८ हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवला, जो देशातील सर्वात मोठ्या विजयांपैकी एक आहे. यावेळी नोटाला तब्बल २ लाख १८ हजार ६७४ मते मिळाली. या निवडणुकीत सर्व अपक्ष आणि इतर छोट्या पक्षांच्या उमेदवारांना मागे टाकत नोटा दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. इथे उमेदवारापेक्षाही नोटाला अधिक मते..२०१८ ची महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : पुणे जिल्ह्यातील काटणी आणि बोरींद्री येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीत नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली होती. उमेदवार अंकुश साळुंखे यांना २८४ मते मिळाली होती तर नोटाला ३३० मते मिळाली होती. यावेळी सर्वाना वाटले होते की, ही निवडणूक रद्द होईल. परंतू नोटानंतर सर्वाधिक मते पडणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक विभागाकडून विजयी घोषित करण्यात आले. २०१८ मध्ये हरियाणामध्ये देखील असाच प्रकार आढळून आला होता..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? पुण्यातील काटणी आणि बोरींद्रीच्या घटनांनंतर, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नियमात मोठा बदल केला. हा नियम ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसाठी लागू आहे. या नियमानुसार जर कोणत्याही निवडणुकीत नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली, तर कोणत्याही उमेदवाराला विजयी घोषित केले जात नाही. ती निवडणूक रद्द केली जाते. निवडणूक रद्द झाल्यानंतर त्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते. जर दुसऱ्यांदा घेतलेल्या निवडणुकीतही पुन्हा नोटालाच सर्वाधिक मते मिळाली, तर मात्र तिसऱ्यांदा निवडणूक घेतली जात नाही. अशा वेळी नोटा सोडून ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते आहेत, त्याला विजयी घोषित केले जाते. इतर राज्यांची काय स्थिती?हा नियम बदल राष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आला नसला तरीही महाराष्ट्राप्रमाणे इतर काही राज्यांनेही त्यांच्या राज्य पातळीवर हा बदल केला आहे. हरियाणा आणि दिल्ली यांनीही स्थानिक निवडणुकांसाठी असेच नियम लागू केले आहेत. हरियाणात तर असा नियम आहे की, जर पुन्हा निवडणूक झाली, तर आधीच्या निवडणुकीत नोटापेक्षा कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक लढवता येत नाही..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.खरंच हेतू साध्य झाला का?नोटाचा अधिकार मिळून १२ वर्ष झाल्यानंतर खरं तर यामागचा मूळ हेतू साध्य झालाच असे म्हणणे कठीण आहे. मुळात नोटाची अद्यापही अनेक लोकांना माहितीच नाही. तसेच अनेक ठिकाणी नोटाला मोठ्या प्रमाणात मतं मिळूनही पुढे त्याचे काहीच न झाल्याचे दिसून आले. नोटा हा काल्पनिक उमेदवार म्हणून त्याला गणले गेले असले तरीही ज्या हेतूने हा नियम करण्यात आला तो अद्यापही तितकासा साध्य झाला नाही असंच माझं एक मतदार म्हणून मत आहे.. तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला बातमीच्या खाली कमेंट करून सांगा. 