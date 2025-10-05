Premium: Education statistics India: शिक्षण क्षेत्राचा सर्वसमावेशक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर, ग्रामीण-शहरी भागातील शिक्षणात स्पष्ट तफावत

युगांक गोयल प्राध्यापक, कृती भार्गव विद्यार्थिनीऑगस्ट २०२५ मध्ये सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (एनएसएस) अहवाल क्रमांक ५९५ नुसार ‘सर्वसमावेशक मॉड्युलर सर्वेक्षण - शिक्षण’ (सीएमएस : ई)- २०२५’ प्रकाशित करण्यात आला. हा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ८० व्या फेरीवर आधारित असून एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीत घेण्यात आला. या विशेष आवृत्तीत केवळ शालेय शिक्षणाचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत ज्यात नावनोंदणीचे नमुने, कुटुंबाचा शैक्षणिक खर्च आणि खासगी शिकवणींचे प्रमाण या बाबींचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणात देशभरातील ५२ हजार ८५ कुटुंबे आणि दोन लाख २१ हजार ६१७ व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आणि ५७ हजार ७४२ सध्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करण्यात आली.या सर्वेक्षणासाठी स्तरनिहाय बहुपदस्थ नमुना रचना वापरण्यात आली होती. यामध्ये गाव व शहरी विभाग हे पहिले स्तर (प्राथमिक एकक) होते आणि निवडलेली कुटुंबे ही अंतिम एकक होती. याद्वारे यादृच्छिक पद्धतीने प्रत्येक एककातून १२ कुटुंबांची निवड करण्यात आली. ही रचना ग्रामीण आणि नागरी भागांतील तसेच विविध आर्थिक स्तरांतील प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करत होती. यामुळे शैक्षणिक खर्चाचे शिक्षण शुल्क, गणवेश, स्टेशनरी, वाहतूक व खासगी शिकवणी असे घटकनिहाय संकलन करता आले. याशिवाय विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रकारच्या शाळांत नावनोंदणी केली आहे (शासकीय, अनुदानित, स्वयंअनुदानित, खासगी आणि अन्य) त्यांचेही वर्गीकरण करण्यात आले. या लेखात आपण अहवालातील शाळांतील नावनोंदणीविषयक भागाचे सखोल विश्लेषण पाहणार आहोत..हे का महत्त्वाचे आहे?शिक्षण हे केवळ विकासाचे साधन नाही, तर सामाजिक समतेचा अत्यंत महत्त्वाचा मापदंड आहे. शासकीय व खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमाण किती, कशा प्रकारचे आहे, यावरून संबंधित विद्यार्थ्याच्या कुटुंबांची आर्थिक क्षमता, शासकीय शिक्षण सुविधा, तसेच नागरी-ग्रामीण भागांतील तफावत यांचा स्पष्ट अंदाज येतो. २०२० च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) पूर्ण अंमलबजावणी करण्याच्या टप्प्यावर भारत उभा असताना, या सर्वेक्षणातून मिळालेली माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरते. संशोधक व धोरणकर्ते यांना विश्वसनीय आकडेवारी पुरवणाऱ्या या माहितीमुळे देशाच्या शिक्षण भविष्याची जडणघडण अधिक मजबूत होऊ शकते.आकडेवारी काय सांगते?संपूर्ण भारतातील शालेय नावनोंदणीचे चित्र एक पारंपरिक ‘पिरॅमिड’सारखे आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा हिस्सा सर्वाधिक आहे - ग्रामीण भागात नावनोंदणी सुमारे ४३ टक्के आहे, तर नागरी भागात ती अपेक्षेपेक्षा थोडीशी कमी सुमारे ४८ किंवा ४७ टक्के दरम्यान आहे. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणावर केंद्रित असलेल्या धोरणांमुळे प्राथमिक शिक्षणाचे हे प्रमाण तुलनेने अधिक दिसते. पूर्वप्राथमिक शिक्षणात नावनोंदणी अद्याप मर्यादित आहे. उत्तर-दक्षिण दोन्ही भागांत अन् मुला-मुलींची सुमारे १०-११ टक्केच नावनोंदणी दिसते. या टप्प्यावर लिंगनिहाय तफावत फारशी नाही. मुले आणि मुली जवळपास समान संख्येने सहभागी झालेले दिसत आहेत..वरील इयत्तांत प्रमाणात घटविद्यार्थी जसे जसे वरील इयत्तांकडे जातात, त्यांची नावनोंदणी हळूहळू घटत जाते. माध्यमिकपूर्व स्तरावर (मिडल स्कूल) ग्रामीण व नागरी भागांत नावनोंदणी सरासरी २२ टक्के आहे. मात्र माध्यमिक शिक्षणात ती झपाट्याने घटते. - फक्त १४ ते १६ टक्के विद्यार्थी या टप्प्यावर टिकतात. उच्च माध्यमिक स्तरावर ही गळती आणखी स्पष्ट होते – ग्रामीण भागात नावनोंदणी सुमारे दहा टक्के असून नागरी भागात तेरा ते चौदा टक्के आहे. यावरून शहरी भागात टिकाव अधिक चांगला असल्याचे दिसते. एकंदरीत लिंगविषयक तफावत नगण्य असली तरी ग्रामीण आणि नागरी भागातील उच्च शिक्षण स्तरांवरील नावनोंदणीतील फरक सुविधांचा असमतोल, प्रवेशयोग्यता आणि शिक्षण पूर्ण करण्याच्या क्षमतेतील विषमता दर्शवतो.ग्रामीण-नागरी भागात तफावतशाळेच्या प्रकारानुसार नावनोंदणी पाहिल्यास ग्रामीण आणि नागरी भागांतील शिक्षण क्षेत्रातील प्रचंड तफावत उघड होते. ग्रामीण भागात शासकीय शाळांचे वर्चस्व कायम आहे- सुमारे ५४ टक्के मुले आणि ६८.३ तीन टक्के मुली अशा शाळांमध्ये शिकतात. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये नावनोंदणी १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. स्वखर्ची खाजगी शाळांत सुमारे २६ टक्के ग्रामीण मुले व २२ टक्के मुली शिकतात. अन्य प्रकारातील शाळांचा वाटा फारच नगण्य आहे. नागरी भागात या उलट स्थिती दिसते. येथे स्वखर्ची खाजगी शाळांचा हिस्सा सर्वाधिक आहे – सुमारे ५४.२ दोन टक्के मुले आणि ४८.३ टक्के मुली अशा शाळांमध्ये शिकतात. शासकीय शाळांमध्ये नावनोंदणी एकतृतीयांशपेक्षा कमी आहे. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये जवळपास वीस टक्के विद्यार्थी शिकत आहेत. विशेष बाब म्हणजे नागरी भागातील शासकीय शाळांत मुली थोड्या अधिक प्रमाणात आहेत. सुमारे ३२.७ टक्के मुली आणि २७.७ टक्के मुले. याउलट मुलांचे प्रमाण स्वयंअनुदानित खासगी शाळांमध्ये अधिक आहे. हे आकडे शहरांतील शिक्षण जास्तीत जास्त खासगीकरणाकडे झुकत असल्याचे दाखवतात, तर ग्रामीण भाग अजूनही सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवरच म्हणजे शासकीय अनुदानित अथवा सरकारी शाळांतील शिक्षणावर अवलंबून आहे. .राज्यानिहाय नावनोंदणीचे वेगळेपणराज्यनिहाय नावनोंदणी पाहिली असता शालेय शिक्षणाच्या चित्रात वैविध्य दिसते. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेशमध्ये ग्रामीण प्राथमिक शिक्षणातील नावनोंदणी सुमारे ४०.७ सात टक्के आहे, तर नागरी भागात ती थोडीशी कमी – ३५.८ टक्के आहे. यावरून दिसते की राज्य अजूनही मूलभूत शिक्षणावर भर देत आहे. दुसरीकडे केरळसारख्या राज्यांमध्ये विविध शैक्षणिक स्तरांवर नावनोंदणी अधिक संतुलित आहे- यामुळे उच्च इयत्तांमध्ये टिकाव चांगला असल्याचे स्पष्ट होते. शाळेच्या प्रकारानुसार नावनोंदणी देखील राज्यनिहाय बदलते. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशमध्ये खासगी अनुदानित शाळांमध्ये नावनोंदणी फक्त तीन टक्क्यांपर्यंत आहे, तर महाराष्ट्र व गोवा या राज्यांत ती २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. यावरून राज्याच्या शैक्षणिक धोरणांचा आणि उपलब्ध पर्यायांचा विद्यार्थी निवडीवर कसा परिणाम होतो हे स्पष्ट होते. .Premium|study Room: जातीआधारित आरक्षणाची वाढती मागणी,भारत आणि महाराष्ट्रात काय चाललंय?.धोरणकर्त्यांसमोर आव्हानेया अहवालातील निष्कर्ष भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे विविध आणि गुंतागुंतीचे स्तर उघड होत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर नावनोंदणीचे चित्र पाहता, प्राथमिक टप्प्यावर विद्यार्थी संख्येचा मजबूत पाया आहे. मात्र, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरांवर जाताना नावनोंदणी सातत्याने घटते. नागरी भागात हे प्रमाण थोडे अधिक असून, ग्रामीण भागात शिक्षणातून गळती अधिक दिसून येते. शाळेच्या प्रकारांनुसार नावनोंदणी पाहता एक स्पष्ट विभागणी दिसते. ग्रामीण भारतात शिक्षणाची जबाबदारी अद्यापही शासकीय किंवा अनुदानित शाळांवर आहे, तर नागरी भागात शिक्षण हे वेगाने खासगीकरणाच्या दिशेने झुकत आहे. नागरी भागातील बहुतांश मुले-मुली खासगी शाळांमध्ये शिकत आहेत, तर शासकीय शाळांमध्ये केवळ अल्पसंख्य विद्यार्थी राहिले आहेत. त्यामुळे शहरी शिक्षण खर्चिक बनत असून, त्यामुळे समान संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी होते. हे पाहता धोरणकर्त्यांना दोन मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. .Premium| UPSC Selection Statistics: 'यूपीएससी' परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारांची निवड कशी आणि कोणत्या निकषांवर होते?.ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांचा दर्जा चांगल्या प्रमाणात वाढविणे आणि शहरी भागात शिक्षण व्यवस्था केवळ खासगी शाळांचे महागडे शुल्क परवडणाऱ्या श्रीमंतांसाठी मर्यादित होणार नाही, याची काळजी घेणे, ही ती दोन मोठी आव्हाने आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, शिक्षण व्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि भविष्यकालीन गरजांशी सुसंगत असावी लागेल. या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहिती अन् निष्कर्षांमुळे धोरणनिर्मितीसाठी आवश्यक आकडेवारी, आधार, पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. जे विविध क्षेत्रांतील, भागांमधील आणि शाळांच्या प्रकारांमधील तफावत दूर करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात...देशातील शाळाप्रवेश प्रमाण मोजणीचा पाहणी अहवाल नुकताच झाला. 