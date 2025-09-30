Premium| AI Nuclear Power: एआयचे युग अणुशक्तीवर चालणार?

ब्रिजेश सिंहbrijeshbsingh@gmail.comमायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ॲमेझॉन आणि ओरॅकल यांना अभूतपूर्व ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने असा अंदाज वर्तवला आहे, की २०३० पर्यंत डेटा सेंटर्स आणि एआयची विजेची मागणी जपानच्या संपूर्ण वार्षिक वापराएवढी असू शकते...आजकाल आपण प्रत्येक डिजिटल क्रियेमागे एक अदृश्य शक्ती कार्यरत असल्याचे पाहतो. चॅटबॉटचे जलद उत्तर असो, चित्रपटांचा अखंड प्रवाह असो किंवा ई-मेलचे त्वरित वितरण असो, या सर्व गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणात विजेची आवश्यकता असते. ही वीज डेटा सेंटर्स नावाच्या विशाल इमारतींमध्ये वापरली जाते. परंतु, जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) युगात प्रवेश करत असताना आपल्या डिजिटल जीवनाची ऊर्जेची भूक एका गंभीर वळणावर पोहोचली आहे. यामुळे तंत्रज्ञान उद्योगाला एका आश्चर्यकारक आणि काहींसाठी वादग्रस्त उपायाचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे : तो म्हणजे अणुऊर्जा.तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज - मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ॲमेझॉन आणि ओरॅकल - यांना अभूतपूर्व ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA)ने असा अंदाज वर्तवला आहे, की २०३० पर्यंत, डेटा सेंटर्स आणि एआयची विजेची मागणी जपानच्या संपूर्ण वार्षिक वापराएवढी असू शकते. केवळ युनायटेड स्टेट्समध्येच, या दशकाच्या अखेरीस डेटा सेंटर्स एकूण निर्माण होणाऱ्या विजेच्या नऊ टक्क्यांपर्यंत वापर करू शकतात. ग्रीडवर वाढणारा भार आणि नवीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणारा बराच वेळ यामुळे या कंपन्या आता केवळ विजेचे ग्राहक नाहीत. एका नाट्यमय बदलात, बिग टेक आता एआयच्या वाढत्या मागणीसाठी एक समर्पित, कार्बन-मुक्त, २४/७ वीज स्रोत सुरक्षित करण्यासाठी अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सक्रियपणे गुंतवणूक करत आहे, त्यांचा विकास करत आहे आणि अगदी बंद पडलेल्या प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करत आहे. थोडक्यात, क्लाउड अंधारात जाऊ नये यासाठी ते अणुऊर्जा क्षेत्रातील अग्रेसर बनत आहेत. .अणुऊर्जा सुरक्षित करण्याची ही घाई तंत्रज्ञान जगतातील एका नवीन वास्तवाचा थेट परिणाम आहे. आजकाल, नवीन डेटा सेंटर उभारणे म्हणजे वीज खाणाऱ्या जीपीयू क्लस्टर्सने भरलेला एक नवीन कारखाना उभारण्यासारखे आहे. पण यासाठी वीज ग्रीडला जोडणी मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे थांबावे लागते. एआयसाठी आवश्यक असलेल्या ऊर्जेचे प्रमाण खूप मोठे आहे आणि त्यासाठी अखंड, विश्वासार्ह प्रवाहाची आवश्यकता आहे, जी आजची पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा यांसारख्या नवीकरणीय स्रोतांमध्ये गुंतवणूक करण्यात तंत्रज्ञान कंपन्या आघाडीवर असल्या तरी, हे स्रोत नैसर्गिकरीत्या खंडित आहेत. सूर्य नेहमी तळपत नाही आणि वारा नेहमी वाहत नाही. दुसरीकडे, एआय कधीच झोपत नाही. यामुळे ‘बेसलोड’ ऊर्जा स्रोतासाठी शोध सुरू झाला आहे, जो कार्बनमुक्त आणि नेहमी चालू असेल. अनेक दशकांपासून, पाश्चिमात्य देशांमध्ये अणुऊर्जा उद्योग उच्च खर्च, सार्वजनिक विरोध आणि चेर्नोबिल व थ्री माईल आयलंडसारख्या अपघातांच्या छायेमुळे मागे पडत होता. परंतु, आजच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी, हे गणित बदललेले आहे. स्थिर, दीर्घकालीन आणि अंदाजित खर्चात वीज मिळवण्याचे वचन एक शक्तिशाली आकर्षण आहे. विशेषतः जेव्हा अब्जावधी डॉलर्सच्या एआय स्पर्धेत मागे पडण्याचा धोका असतो. या नवीन परिस्थितीमुळे अनेक महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत, जे दर्शवतात की तंत्रज्ञान उद्योग आपल्या अणुऊर्जा भविष्याबद्दल किती गंभीर आहे.मायक्रोसॉफ्टने सर्वात प्रतीकात्मक पाऊल उचलले आहे. एका ऐतिहासिक करारात, कंपनीने पेनसिल्व्हेनियातील थ्री माईल आयलंड अणुऊर्जा प्रकल्पातून वीज खरेदी करण्यासाठी २० वर्षांचा करार केला आहे. हे तेच ठिकाण आहे जिथे १९७९ मध्ये अमेरिकेतील सर्वात प्रसिद्ध अणू अपघात झाला होता. या करारामुळे प्रकल्पाच्या युनिट १ रिॲक्टरला पुन्हा सुरू करण्यासाठी १.६ अब्ज डॉलर्सचा निधी मिळेल, जो आर्थिक कारणांमुळे २०१९ मध्ये बंद करण्यात आला होता आणि मूळ अपघातात सामील नव्हता. २०२८ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा असलेला हा पुनरुज्जीवित प्रकल्प, ज्याचे नाव आता क्रेन क्लीन एनर्जी सेंटर आहे, मायक्रोसॉफ्टच्या या प्रदेशातील वाढत्या डेटा सेंटरच्या गरजेसाठी ८३५ मेगावॅट कार्बन-मुक्त वीज पुरवेल. हे कॉर्पोरेशन्स अणुऊर्जेकडे कसे पाहतात यात एक मोठा बदल दर्शवते. .गुगल एक वेगळा, भविष्यवेधी दृष्टिकोन स्वीकारत आहे. त्याने कायरोस पॉवर (Kairos Power) सोबत स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स (SMRs) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवीन पिढीच्या अणुभट्ट्यांमधून वीज खरेदी करण्यासाठी एक मोठा करार केला आहे. या कराराचे उद्दिष्ट २०३५ पर्यंत ५०० मेगावॉट अणुऊर्जा क्षमता ऑनलाइन आणण्याचे आहे, ज्यातील पहिली ५० मेगावॉटची अणुभट्टी २०३० पर्यंत टेनेसीमध्ये ग्रीडला जोडली जाईल. ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) एक आक्रमक, बहुआयामी अणुऊर्जा धोरण अवलंबत आहे. कंपनीने स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर (SMR) विकसक एक्स-एनर्जी (X-energy) मध्ये ५०० दशलक्ष डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक केली आहे, ज्याचे उद्दिष्ट २०३९ पर्यंत ५ गिगावॉट अणुऊर्जा तैनात करण्याचे आहे. या योजनेत वॉशिंग्टन राज्यात चार ८० मेगावॉटचे SMRs आणि व्हर्जिनियामध्ये डोमिनियन एनर्जीसोबत आणखी एक प्रकल्प उभारणे समाविष्ट आहे. ॲमेझॉनचा अणुऊर्जेतील हा पहिलाच प्रयत्न नाही. यापूर्वी कंपनीने पेनसिल्व्हेनियामध्ये एका डेटा सेंटर कॅम्पसची खरेदी केली होती, ज्याला थेट २.५ गिगावॉटच्या विद्यमान अणुऊर्जा प्रकल्पातून वीज पुरवली जाते.कदाचित सर्वात धाडसी योजना ओरॅकलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष लॅरी एलिसन यांची आहे. त्यांनी जाहीर केले, की कंपनी एक नवीन गिगावॉट-स्केल एआय डेटा सेंटर डिझाइन करत आहे, जे त्याच्या अगदी जवळ किंवा आतमध्येच तयार केलेल्या तीन SMRs द्वारे चालवले जाईल. विजेच्या मागणीला ‘वेडेपणाचे’ संबोधून, एलिसन यांनी उघड केले, की तीन अणुभट्ट्यांसाठी बांधकाम परवाने आधीच मिळवले आहेत, जे वीजनिर्मितीला थेट डेटा प्रोसेसिंगशी जोडण्याच्या एका क्रांतिकारी नवीन मॉडेलचे संकेत देते. .Premium| Agentic AI: एजंटिक एआय म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अवकाश भरारी!.यापैकी अनेक योजनांच्या केंद्रस्थानी असलेले प्रमुख तंत्रज्ञान म्हणजे स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर (SMR). पारंपरिक, प्रचंड अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या विपरीत, जे तयार करण्यासाठी एक दशकाहून अधिक काळ लागतो आणि अब्जावधी डॉलर्स खर्च येतो. SMRs वेगळे डिझाइन केलेले आहेत. त्यांना अणुऊर्जेचे लेगो ब्लॉक्स समजा. ते लहान असतात, सामान्यतः ५० ते ३०० मेगावॉट वीज निर्माण करतात आणि मोठ्या प्रमाणावर कारखान्यात तयार करून ट्रकद्वारे साइटवर पाठवले जाऊ शकतात.कायरोस आणि एक्स-एनर्जीसारख्या कंपन्यांनी अवलंबलेली अनेक डिझाइन्स तथाकथित जनरेशन IV अणुभट्ट्यांची आहेत. या प्रगत प्रणाली अनेक फायद्यांसह येतात. उदाहरणार्थ, मोल्टन-सॉल्ट आणि उच्च-तापमान गॅस-कूल्ड अणुभट्ट्या कमी दाबावर चालतात, ज्यामुळे त्यांना जुन्या प्रकल्पांवर दिसणाऱ्या प्रचंड, महागड्या काँक्रीटच्या घुमटांची आवश्यकता नसते. त्यांच्याकडे निष्क्रिय सुरक्षा वैशिष्ट्येही आहेत, जी आपत्कालीन परिस्थितीत अणुभट्टी थंड करण्यासाठी गुरुत्वाकर्षण आणि संवहन यांसारख्या नैसर्गिक शक्तींचा वापर करतात, ज्यासाठी मानवी हस्तक्षेप किंवा बाह्य शक्तीची आवश्यकता नसते. शिवाय, या अणुभट्ट्या ६० ते ८० वर्षांच्या दीर्घ कार्यान्वित आयुष्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत आणि जुन्या अणुभट्ट्यांमधील अणुकचरा इंधन म्हणून वापरू शकतात, ज्यामुळे अणुऊर्जेबद्दलच्या सर्वात जुन्या चिंतांपैकी एकावर तोडगा निघतो. ३० वर्षांच्या गुंतवणुकीवर परताव्याचे नियोजन करणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी, ही दीर्घकालीन स्थिरता एक गेम-चेंजर आहे..ही दृष्टी आकर्षक असली तरी, अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या एआय क्रांतीचा मार्ग आव्हानांशिवाय नाही. पाश्चिमात्य देशांतील नवीन SMR मधून पहिले इलेक्ट्रॉन २०३० पर्यंत प्रवाहित होण्याची अपेक्षा आहे, जेव्हा गुगलसाठी कायरोस पॉवरचे पहिले ५० मेगावॉटचे युनिट ऑनलाइन येईल. नियामक अडथळे हे एक महत्त्वाचे घटक आहेत. युनायटेड स्टेट्समध्ये, अणुऊर्जा नियामक आयोगाने (NRC) ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठ्या, पारंपरिक अणुभट्ट्यांसाठी डिझाइन केलेली एक लांब आणि गुंतागुंतीची परवाना प्रक्रिया राबवली आहे. तथापि, प्रगतीची काही चिन्हे दिसत आहेत. NRC ने अलीकडेच न्यूस्केल (NuScale) नावाच्या कंपनीकडून आपले पहिले-वहिले SMR डिझाइन प्रमाणित केले आहे आणि या नवीन, प्रगत अणुभट्ट्यांसाठी परवाना फ्रेमवर्क सुव्यवस्थित करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे..Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अणुऊर्जा मिळवण्यासाठी चालवलेली ही धावपळ केवळ एक खरेदी धोरण नाही; तर ती ऊर्जा क्षेत्राचीच एक मूलभूत पुनर्रचना आहे. ते आता ग्रीडची वाट पाहणारे निष्क्रिय ग्राहक नाहीत. त्याऐवजी, ते सक्रिय विकसक आणि फायनान्सर बनत आहेत, नवीन रिॲक्टर डिझाइनसाठी निधी पुरवत आहेत आणि त्यांच्या एआय महत्त्वाकांक्षांसाठी आवश्यक असलेली स्वच्छ, स्थिर वीज मिळवण्यासाठी भविष्यातील जागा निवडत आहेत. एकेकाळी अणू भीतीचे समानार्थी असलेले थ्री माईल आयलंड येथील अणुभट्टी पुन्हा सुरू करण्याचे प्रतीक दुर्लक्षित करता येणार नाही. हे हवामान बदल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अतृप्त ऊर्जेची भूक या दुहेरी दबावामुळे जोखीम धारणेत झालेल्या मोठ्या बदलाचे संकेत देते. जर हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेवर राहिले, तर आपल्या डिजिटल जीवनाची पायाभूत सुविधा पुढील दशकात अणुविखंडनावर चालू शकते. असे दिसते, की क्लाउड आता अणुमय होत आहे आणि पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही तुमची शोध क्वेरी टाइप कराल, तेव्हा तुम्ही कदाचित अणूमध्ये बंद असलेल्या प्रचंड शक्तीचा वापर करत असाल.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे 'द क्लाऊड चॅरियट' हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.). 