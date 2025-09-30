प्रीमियम आर्टिकल

Premium| AI Nuclear Power: एआयचे युग अणुशक्तीवर चालणार?

Data Center Electricity Demand: मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ॲमेझॉन आणि ओरॅकल अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. एआयची वीज भूक भागवण्यासाठी हा नवा मार्ग निवडला जात आहे
AI Nuclear Power

AI Nuclear Power

esakal

अवतरण टीम
Updated on

ब्रिजेश सिंह

brijeshbsingh@gmail.com

मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ॲमेझॉन आणि ओरॅकल यांना अभूतपूर्व ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने असा अंदाज वर्तवला आहे, की २०३० पर्यंत डेटा सेंटर्स आणि एआयची विजेची मागणी जपानच्या संपूर्ण वार्षिक वापराएवढी असू शकते...

आजकाल आपण प्रत्येक डिजिटल क्रियेमागे एक अदृश्य शक्ती कार्यरत असल्याचे पाहतो. चॅटबॉटचे जलद उत्तर असो, चित्रपटांचा अखंड प्रवाह असो किंवा ई-मेलचे त्वरित वितरण असो, या सर्व गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणात विजेची आवश्यकता असते. ही वीज डेटा सेंटर्स नावाच्या विशाल इमारतींमध्ये वापरली जाते. परंतु, जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) युगात प्रवेश करत असताना आपल्या डिजिटल जीवनाची ऊर्जेची भूक एका गंभीर वळणावर पोहोचली आहे. यामुळे तंत्रज्ञान उद्योगाला एका आश्चर्यकारक आणि काहींसाठी वादग्रस्त उपायाचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे : तो म्हणजे अणुऊर्जा.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज - मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ॲमेझॉन आणि ओरॅकल - यांना अभूतपूर्व ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA)ने असा अंदाज वर्तवला आहे, की २०३० पर्यंत, डेटा सेंटर्स आणि एआयची विजेची मागणी जपानच्या संपूर्ण वार्षिक वापराएवढी असू शकते. केवळ युनायटेड स्टेट्समध्येच, या दशकाच्या अखेरीस डेटा सेंटर्स एकूण निर्माण होणाऱ्या विजेच्या नऊ टक्क्यांपर्यंत वापर करू शकतात. ग्रीडवर वाढणारा भार आणि नवीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणारा बराच वेळ यामुळे या कंपन्या आता केवळ विजेचे ग्राहक नाहीत. एका नाट्यमय बदलात, बिग टेक आता एआयच्या वाढत्या मागणीसाठी एक समर्पित, कार्बन-मुक्त, २४/७ वीज स्रोत सुरक्षित करण्यासाठी अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सक्रियपणे गुंतवणूक करत आहे, त्यांचा विकास करत आहे आणि अगदी बंद पडलेल्या प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करत आहे. थोडक्यात, क्लाउड अंधारात जाऊ नये यासाठी ते अणुऊर्जा क्षेत्रातील अग्रेसर बनत आहेत.

Loading content, please wait...
artificial intelligence
nuclear
power plant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com