Premium|Chocolate Oats Protein Shake : आरोग्याचा 'पॉवर डोस'! ऊर्जा आणि ताकदीसाठी घरच्या घरी बनवा ६ पौष्टिक रेसिपी

चॉकलेट ओट्स प्रोटीन शेकसाहित्य दोन टेबलस्पून ओट्स, १ टेबलस्पून कोको पावडर, १ कप दूध, १ टीस्पून पीनट बटर किंवा आल्मंड बटर, चिमूटभर कॉफी (ऐच्छिक).कृती ब्लेंडरमध्ये ओट्स, कोको पावडर, दूध, पीनट बटर किंवा आल्मंड बटर आणि कॉफी घालून मिश्रण एकत्रित ब्लेंड करावे. त्यावर आवडत असल्यास चिमूटभर कॉफी घालावी. पौष्टिक शेक तयार!फायदा हा स्वादिष्ट शेक एकाग्रता वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. .मिक्स बेरी दही स्मूदीसाहित्यअर्धा कप दही, अर्धा कप थंड किंवा ताज्या बेरीज (जांभूळ, स्ट्रॉबेरी किंवा द्राक्षे), १ टीस्पून मध, १ चमचा पाण्यात भिजवलेला सब्जा.कृतीब्लेंडरमध्ये दही, ताज्या बेरीज घालून त्याची स्मूदी तयार करावी. वरून सब्जा आणि मध घालून सर्व्ह करावी.फायदाअँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेली ही स्मूदी शरीराला ऊर्जा मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते..Premium|Bajri Khichdi Recipe : बाजरीचे पदार्थ.खजूर-केळे पॉवर शेकसाहित्यएक केळे, ३-४ बिया काढलेले खजूर, १ कप दूध, अर्धा टीस्पून दालचिनी पूड, ४-५ बर्फाचे तुकडे.कृतीब्लेंडरमध्ये केळे, खजूर, दूध आणि बर्फाचे तुकडे घालावेत. त्याचा शेक करावा. वरून दालचिनी पूड भुरभुरावी. शेक तयार!फायदाहा पोटॅशियम व लोहयुक्त शेक शक्तीवर्धक ठरतो..गाजर-संत्रे स्मूदीसाहित्यएक सोलून तुकडे केलेले छोटे गाजर, १ संत्र्याचा रस, अर्धे केळे, १ टीस्पून चिया किंवा जवस बिया, आवश्यकतेनुसार पाणी.कृतीमिक्सरच्या भांड्यात गाजर, केळे, संत्र्याचा रस घालून स्मूदी फिरवून घ्यावी. चिया किंवा जवस बिया घालून ही स्मूदी सर्व्ह करावी.फायदात्वचेसाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी ही स्मूदी चांगला पर्याय ठरू शकतो..स्प्राउट्स सॅलडसाहित्यएक कप मोड आलेले मूग/मटकी, १ चिरलेला कांदा, १ चिरलेला टोमॅटो, १ बारीक चिरलेली काकडी, २ हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, लिंबाचा रस, काळे मीठ व मिरपूड.कृतीएका बाऊलमध्ये मूग/मटकी, कांदा, टोमॅटो, काकडी, मिरच्या हे सर्व घटक एकत्र करावेत. त्यात लिंबाचा रस, काळे मीठ व मिरपूड घालावी. वरून कोथिंबीर भुरभुरावी व सर्व्ह करावे.फायदायात भरपूर प्रथिने असतात. हे सॅलड शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी उपयुक्त ठरते..भाज्यांचा दलियासाहित्यएक कप दलिया, १ चिरलेले गाजर, पाव कप मटार, पाव कप बीन्स,१ चिरलेला कांदा, १ तुकडा आले, मीठ, जिरे.कृतीदलिया हलका भाजून घ्यावा. कुकरमध्ये तेल गरम करावे. त्यात कांदा घालावा. कांद्याला गुलाबी रंग आल्यावर त्यात इतर भाज्या घालून व्यवस्थित परतावे. त्यात पाणी व दलिया घालून मऊ होईपर्यंत शिजवावा.फायदायात कार्बोहायड्रेट्स, प्रथिने आणि फायबरचा संतुलित मेळ असल्याने पोटभर आणि हलका नाश्ता होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.