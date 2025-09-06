Premium| Laxman Hake: जरांगे यांचे आंदोलन खरंच ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी आहे का?

मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी मुंबईमध्ये आंदोलन केले. दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज या मागणीला विरोध दर्शवत आहे. ओबीसी समाज मराठा समाजाच्या मागणीला विरोध का दर्शवत आहे, खरंच ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल का, यामागे काही राजकारण आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी नरेंद्र साठे यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दिली आहेत..मनोज जरांगे यांचे आंदोलन मुंबईत पोहोचले, आपले याविषयी मत?राज्यघटनेने प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, आंदोलनाची मागणी योग्य असायला हवी. मागणी योग्य असली पाहिजे. ही मागणी राज्यघटनेला मान्य नसेल, ती ओबीसींना उद्ध्वस्त करणारी असेल, आरक्षणाच्या हेतूलाच आव्हान देणारी असेल, तर ती कशी मान्य होईल? त्यामुळे त्यांनी कायदेशीर आंदोलन करावे. कायदेशीर मागणी करावी. लोकशाही मार्गाने एक लाख काय, दहा लाखांचाही जुलूसपण काढू शकतात. मात्र, आंदोलन संवैधानिक असले पाहिजे..देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी जरांगे यांचे आंदोलन आहे, असा आरोप तुम्ही केला आहे. त्याविषयी काय सांगाल?जरांगे टीका करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लक्ष्य करतात. त्याच फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी ते बोलत नाहीत. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांना बोलतही असतील; पण जरांगे यांना सरकार उलथवण्यात रस आहे की, मागण्या मान्य करून घेण्यात? सरकारने दहा टक्क्यांचे आरक्षण दिले आहे, ते आम्हाला नको. आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे, या त्यांच्या भूमिकेतून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. तुमचे लक्ष्य देवेंद्र फडणवीस आहेत का? त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून खाली घ्यायचे आहे का? ते मराठाविरोधी मुख्यमंत्री आहेत का? मराठा समाजाशिवाय महाराष्ट्रात कोणीच नाही, असे काही म्हणायचे का? असे प्रश्न उपस्थित होतात..या आंदोलनामुळे समाजातील जातीय दरी वाढत आहे का?आताच्या आंदोलनात एका बाजूला जातवर्चस्व आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आम्हाला मागास म्हणून ठरवा, ही मागणी आहे. एका बाजूला म्हणायचे आम्ही क्षत्रिय आहोत, आम्ही बघून घेऊ, मराठा समाजाच्या नादाला लागता काय? असे म्हणायचे. कोट्यवधी रुपयांच्या गाड्यांमधून व्यवस्थेला वेठीस धरायचे, व्यवस्थेला आव्हान द्यायचे, गावबंदी करायची. गावबंदी करणारा, गावात मागास असेल का? एकूणच वागणे आणि असणे यात खूप फरक आहे. व्यवस्थेमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, अशा लोकांच्या प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षण असावे, असा अर्थ भारतीय समाजव्यवस्था आणि भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित आहे. .आरक्षण म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात नोकरी, घरावर सोन्याची कौले आली, असे होत नाही. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना प्रतिनिधित्वासाठी नाही, तर कार्यकर्त्यांना जगविण्यासाठी आहेत. त्यातून कोणता सामाजिक न्याय दिसतो? ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीतील समाजाला आरक्षणातून सामाजिक न्याय अपेक्षित आहे. एवढी वर्षे होऊन गेल्यानंतर विमुक्तांच्या वाट्याला काय आले आहे, तर आजही ते पालात राहतात. जरांगे यांची मागणी मान्य झाली, तर त्या स्पर्धेत हे लोक कसे टिकतील?.जरांगे यांच्या आंदोलनाला सत्ताधारी आमदारांनीही पाठिंबा दिला, ते कसे?सर्व पक्षांतील आमदार-खासदारांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांना रसद पुरवली, वाहने पुरवली. त्यामध्ये सत्तेतील अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बाहेरून सत्तेत असलेल्या शरद पवार यांच्या पक्षाने मदत केली..शरद पवार हे बाहेरून कसे काय सत्तेत आहेत?पवार कुटुंब हे एकच आहे. त्यामुळे वाटीतून सांडले ताटात आणि ताटातून सांडले वाटीत, ते ताटाच्या बाहेर जाऊ द्यायचे नाही, हे पवार कुटुंबाचे धोरण आहे. त्यांना सामाजिक न्याय, शेतकरी, ऊस उत्पादक, दूध उत्पादक यांच्याविषयी काही वाटत नाही. खासगी साखर कारखाने चालवायचे कसे, हा त्यांच्यासमोरील प्रश्न आहे. त्यांना सामाजिक न्यायाचे काहीच देणेघेणे नाही आणि त्यांचे आमदार जरांगे यांना रसद पुरवत आहेत. तेच जरांगे देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी उद्धट बोलत आहेत..मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास ओबीसी संपून जातील, असे आपणास वाटते. ते कसे?हो, त्यामुळे ओबीसी संपूनच जातील. गावातील कुंभार, माळी, साळी, कोळी, तेली, हाटकर, धनगर, सनगर, वंजारी, परीट, गुरव, नाभिक, सुतार, लोहार, बेरड, बेडर, रामोशी; गावगाड्यातील मुस्लिम समाजातील बागवान, तांबोळी, कुरेशी, छप्परबंद हे लोक कशी स्पर्धा करतील? पुण्याचेच उदाहरण घेतले, तर महापालिका निवडणुकीत चाळीसपेक्षा अधिक जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असतील. मात्र, बहुतांश जण कुणबी दाखला काढून त्या चाळीस जागांवर उभे राहतील. पुण्यातील नगरसेवकांमध्ये एकही कुंभार, सुतार, लोहार नगरसेवक दिसणार नाही. बोगस कुणबी दाखला घेऊन मराठा समाजाने आरक्षण लाटण्याचा डाव आखलेला आहे, त्यांच्याशी कशी स्पर्धा होईल? आरक्षण मिळविण्यापेक्षा आरक्षण संपविणे हा त्यांचा उद्देश आहे..मराठा समाजाच्या झुंडशाहीवरही आपण टीका केली, तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे आहे?मेळावा, मोर्चा काढण्यासाठी संविधान परवानगी देते. मात्र, कोणी बेकायदा मागणी करत असेल, व्यवस्थेला आव्हान देत असेल, पोलिसांच्या सूचना जुमानत नाही, न्यायालयाचे आदेश पाळत नाही, लोकनियुक्त सरकारच्या प्रमुखाला मानत नाही, म्हणून मी झुंडशाही असा उल्लेख केला. इतरांचे काय होईल, याची एखाद्याला फिकीर नसते, त्याला झुंडशाही म्हणतात. मोर्चा, मेळावा संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करताना, इतरांचे अधिकार कायम ठेवून आम्हालाही न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका असली पाहिजे. त्याला आपण मोर्चा, जुलूस, मेळावा म्हणू. आता आपण पाहात आहोत, ती झुंडशाही आहे. त्याचा अनुभव बीडमधील जाळपोळीवेळी आला आहे..ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी पुढील रणनीती काय?या सरकारला झुंडीची भाषा कळत असेल आणि मतदानाची काळजी असेल; मराठा समाजाशिवाय आपण राजकारण करू शकत नाही, असे आमदार-खासदार, विविध पक्षांतील प्रमुखांना वाटत असेल, तर महाराष्ट्रात ५० टक्के ओबीसी आहेत, हे आम्ही दाखवून देऊ. त्यांना आम्ही एकत्र करू. विधानसभा निवडणुकीत आम्ही त्यांना थोडेफार दाखवले आहे. पुढील निवडणुकीत ओबीसीच्या निर्णायक मतदान दाखवून देऊ. जरांगे यांच्या बेकायदा मागण्यांना पाठिंबा करणाऱ्यांची आम्ही एक यादी बनवत आहोत. तुम्ही जरांगे यांच्या मागणीला पाठिंबा असेल, तर मग ओबीसी आरक्षणाचे काय होणार? त्याला तुमची मंजुरी आहे का, असे प्रश्न त्यांना विचारू..हे आंदोलन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आहे, असे वाटते का?त्याच पार्श्वभूमीवर आहे. अगोदर राज्यघटनेत अनुसूचित जाती-जमातीला सूचिबद्ध आरक्षण मिळाले. मंडल आयोग लागू झाला १९९४ पासून पुढे. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींनाही आरक्षण मिळाले आणि ओबीसी समाजातून जिल्हा परिषद सदस्य होऊ लागले. त्यातून पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये नेतृत्व तयार होऊ लागले. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी २० टक्के आरक्षण आहे, तर ओबीसी समाजासाठी २७ टक्के आरक्षण आहे. या लोकांच्या हाताखाली काम करायला लागते, ही भावना प्रबळ होऊ लागली आणि त्या भावनेपोटी हा लढा आहे..मराठा आंदोलन शिगेला पोहोचले असताना सरकारमधील छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक मंत्री गप्प का आहेत?छगन भुजबळ बोलतील. त्यांनीच रस्त्यावर उतरण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांच्यासह इतर मंत्र्यांनी बोलले पाहिजे, असेही आम्ही म्हणतोय. भुजबळ नक्कीच मंत्रिमंडळात बोलतील. सर्वांनी रस्त्यावर उतरले तर मग सभागृहातील लढाई कोण लढवणार? आमच्या दोघांमध्ये संवाद असतो. ते ज्येष्ठ आहेत. आम्ही त्यांना काही सुचवू शकत नाही, त्यांचा आदेश असतील तर त्याची अंमलबजावणी करू शकतो..मराठा संघटना व सर्व पक्षांतील मराठा नेते आरक्षणाच्या मागणीवर एक होत असताना ओबीसी संघटना, नेते एकत्र येत नाहीत, याविषयी आपले मत काय?हे समाज विखुरलेले आहेत म्हणून तर आरक्षण दिले आहे. प्रत्येक जण त्यांच्या अस्मितेत अडकला आहे. अजून सर्व ओबीसींमध्ये हे झिरपले नाही म्हणून तर आरक्षण आहे. आम्ही समाज माध्यमातून नागरिकांना आवाहन करत आहोत, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे..ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी नागपुरात बबनराव तायवाडे साखळी उपोषण करत आहेत. त्याला आपला पाठिंबा असणार आहे का?वेगवेगळे भौगोलिक प्रदेश आहेत, नागपूरमध्ये ओबीसी आंदोलन होत असेल, तर त्यांना सदिच्छा आहेत. ओबीसीसाठी लढणाऱ्या प्रत्येकाला आमचे समर्थन आहे..ओबीसी नेते तायवाडे व आपण भाजपचे व अर्थातच फडणवीस यांचे समर्थक आहात, अशी टीका होत असते, आपले मत काय?पहिल्यांदा मी काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार समर्थक आहेत म्हणून आरोप झाला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे, मंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समर्थक म्हणून आरोप होत आला आहे. हे चार पक्षांतील चार नेते आहेत. चार पक्षांच्या नेत्यांचा मला पाठिंबा असेल, तर त्यापेक्षा सकारात्मक काय असेल?.Premium| India Semiconductor Industry: मायक्रोचिप स्पर्धेत भारत कुठे?.सरकारसमोर भूमिका मांडणार असाल, तर नेमके कोणते मुद्दे मांडाल?सरकारने ज्याला सामाजिक न्याय द्यायचा आहे, त्याला द्यावा. मात्र, गरिबी आली आहे, तर त्याची कारणे शोधली पाहिजेत. नापिकी, बेरोजगारी, पिकाला भाव न मिळणे, या प्रश्नांचे उत्तर म्हणजे ओबीसी आरक्षण नाही. जरांगे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण मिळाले तर चांगले होईल का? तसेच असते तर अनुसूचित जाती-जमातीतील बांधवांचे काय झाले असते, त्यांच्या जीवनात काय प्रगती आहे? बलुते असले म्हणून काय झाले एकतरी प्रतिनिधी पाहिजे ही मानवतेची भावना आहे. आपली सर्वांत प्रगल्भ लोकशाही आहे. .Premium| Lohagad Fort: लोहगड म्हणजे ऐतिहासिक आणि स्थापत्यदृष्ट्या महाराष्ट्राचा अनमोल वारसा!.आमचे म्हणणे आहे की, सामाजिक न्यायासह समता प्रस्थापित करायची आहे. ही लोकशाही आपली आहे, असे प्रत्येकाला वाटले पाहिजे. तुमचे काय होईल, ते आम्हाला माहिती नाही. आमच्या वाट्याचे खाल्ले तुम्ही, असे बोलले जाते म्हणून मी झुंड असा उल्लेख करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.