प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Laxman Hake: जरांगे यांचे आंदोलन खरंच ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी आहे का?

Maratha Reservation Movement: जरांगे यांचे आंदोलन देवेंद्र फडणवीस सरकारला अस्थिर करण्यासाठी आहे, असा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात जातीय दरी वाढत असल्याचे त्यांचे मत आहे.
Maratha OBC reservation
Maratha OBC reservationesakal
सरकारनामा टीम
Updated on

मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी मुंबईमध्ये आंदोलन केले. दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज या मागणीला विरोध दर्शवत आहे.

ओबीसी समाज मराठा समाजाच्या मागणीला विरोध का दर्शवत आहे, खरंच ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल का, यामागे काही राजकारण आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी नरेंद्र साठे यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दिली आहेत.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Maratha Reservation
Maratha
OBC
maratha Agitation
maratha community reservation
OBC and Maratha reservation
Maratha reservation protest
Laxman Hake criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com