Premium|obesity india: भारतीयांच्या पोटाचा वाढता घेर ही आरोग्य आणीबाणी ठरेल का?

Rising Waistlines: Why Indian Metros Like Delhi and Chennai are Obesity Hotspotsदिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या ३ महानगरांत काय समान आहे माहितीय का? या तिन्ही शहरांत abdominal obesity म्हणजेच पोटाभोवती वाढणाऱ्या मेदाचं, लठ्ठपणाचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. ही तिन्ही शहरं अॅबडोमिनल ओबेसिटीचं माहेरघर किंवा हॉटस्पॉट म्हटली जातायत. भारताला भेडसावणारी ही भविष्यातील सगळ्यात मोठी आरोग्यसमस्या असेल, असंही शास्त्रज्ञ म्हणतायत. पण असं का झालं? टम्म भरलेलं पोट हे तर आरामाचं प्रतीक होतं ते अनारोग्याचं कारण का आणि कधी झालं? केवळ आपली जीवनशैली, आहार याला कारणीभूत आहे का? की आपली शहरंच आपल्या नागरिकांच्या जीवावर उठतायत? सविस्तर वाचूया सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .'द नेचर' या वैज्ञानिक जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात महानगरांचं एक निराळंच आरोग्य वास्तव समोर आलं आहे. महानगरांतील धावपळ, संपूर्णत: यांत्रिक वाहतुकीवर अवलंबून असलेला प्रवास, पॅकबंद पदार्थ सहजी हाताशी असणं या सगळ्याचा परिणाम म्हणून महानगरांत लठ्ठपणा वाढत चाललाय त्यातही पोटाभोवतीच्या चरबीचं प्रमाण तर अधिकच वाढलं आहे. भौगोलिक स्थिती आणि लिंगप्रमाणानुसार या घटकांत ठळक फरक दिसून येतोय. .Premium|Women's Hormonal Health : महिलांच्या आरोग्याची काळजी; पीसीओडी आणि पीसीओएसचे महत्त्व.राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ (२०१९–२०२१) मधील ७०७ जिल्ह्यांतील सुमारे सात लाखांहून अधिक लोकांच्या माहितीवर संशोधकांनी अभ्यास केला. त्यात असं आढळलं की, भारतातील १५–४९ वयोगटातील ५६.६ टक्के महिला आणि १५–५४ वयोगटातील ४८.९ टक्के पुरुषांमध्ये पोटाभोवतीचा मेद वाढण्याचं प्रमाण अधिक आहे. मधुमेह आणि हृदयरोगांसारखे आजार एकीकडे वाढत असताना अशाप्रकारे पोटाचा घेर अनैसर्गिकरित्या वाढणं चिंताजनक आहे..टाटा ट्रस्ट्सने स्थापन केलेल्या नवी दिल्ली येथील हेल्थ सिस्टिम्स ट्रान्सफॉर्मेशन प्लॅटफॉर्म या संस्थेतीलही संशोधकांनी याच संशोधनाला पूरक असा अभ्यास मांडला. त्यातून लठ्ठपणाच्या प्रादेशिक असमानतेचे चित्र उभं राहत आहे..सर्वसाधारणपणे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीर राज्यांतील स्त्री-पुरुषांमध्ये पोटाभोवती लठ्ठपणा वाढण्याचं प्रमाण जास्त आहे. ही सगळी राज्य उत्तर भारतात येतात. उत्तर भारतात पोटाभोवती चरबी वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथील आहार. चरबी आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्सने समृद्ध असलेल्या खाण्यामुळे तेथील लोकांच्या शरीररचनेत फरक दिसून येतो. मात्र पूर्वी शेतात काम करावी लागणारी लोकसंख्या आता कमी झाली आहे आणि बैठ्या नोकऱ्या, व्यवसाय वाढले आहेत. दुसरीकडे काही समाजात अजूनही स्थूल शरीरयष्टीलाच समृद्धीचं प्रतीक मानलं जात असल्यानेही लठ्ठपणाला एक सामाजिक वजन प्राप्त झालं आहे. उलट मध्य भारतातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील काही भागांत हे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसते, कारण पूर्वांपार आहार वेगळा आहे. मात्र, हा फायदा दीर्घकाळ टिकणार नाही, असा इशाराच अहवालात दिला आहे. कारण वाढत्या शहरीकरणाने बदललेली जीवनशैली संपूर्ण भारतातच लठ्ठपणात वाढ करेल, असा धोका आहे..Premium|Mental health awareness India : सोशल मीडियाचे व्यसन की मानसिक आजार? पूर्व भारताचा विचार केल्यास थोडं मिश्र चित्र दिसतं. बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांत गरिबी आणि कुपोषणामुळे अजूनही पोटाचे घेर प्रचंड वाढण्याचं प्रमाण कमी आहे. पण पश्चिम बंगाल आणि ओदिशातील शहरी भागांत ते वाढताना दिसतंय. हे आहार व जीवनशैलीतील बदलांचे संकेत मिळत आहेत.भारतात सध्या परस्परविरोधी गोष्टी दिसून येतायत. कुपोषण आणि लठ्ठपणा या दोन गोष्टी भारतासमोरच्या मोठ्या समस्या आहेत आणि त्या एकत्र अस्तित्त्वात असणं हे सामाजिक अनारोग्याचं लक्षण आहे. .लिंगाधारित बदलया अभ्यासात संशोधकांना दिसून आलं की स्त्री-पुरुषांमध्ये त्याचं प्रमाण वेगळं आणि त्याची काही कारणं आहेत.केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सर्व वयोगटांतील महिलांमध्ये पोटाभोवती लठ्ठपणाचे प्रमाण जास्त आहे. तर तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशातील काही जिल्ह्यांत पुरुषांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे, ज्याचे कारण कमी शारीरिक श्रमाची नोकरी, प्रक्रियायुक्त अन्नाचं वाढते सेवन आणि निष्क्रिय जीवनशैली. दुसरीकडे तंबाखू, मद्यपानासारख्या गोष्टींचं प्रमाण तुलनेने कमी असतानाही महिलांमध्ये पोटाभोवतीच्या लठ्ठपणाचं प्रमाण अधिक आढळतं.महिलांमधील हार्मोनल बदल, गर्भधारणेनंतर वजन वाढणे, तसेच महिलांच्या शारीरिक हालचालींवर येणारी सामाजिक बंधने, या सगळ्या घटकांचा हा एकत्रित परिणाम आहे. विशेषतः शहरी आणि निमशहरी भागांत महिलांना व्यायामासाठी कमी संधी मिळतात. मात्र घरगुती जबाबदाऱ्या, चिंता आणि सांस्कृतिक बंधनं यामुळे त्यांची हालचाल मर्यादित होते. .निमशहरी भागांत अनेकदा महानगरांचं अनुकरण करण्याची प्रवृत्ती दिसते. ज्यात आहारात बदल तर होतो पण महिलांवरील सामाजिक बंधनं फारशी बदलत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या हालचालींवर मर्यादाच राहतात. याचा परिणाम लठ्ठपणा वाढण्यात होतो..'द नेचर' च्या या अभ्यासात पोटाभोवती लठ्ठपणा मोजण्यासाठी कंबर-नितंब गुणोत्तर (waist-to-hip ratio) वापरण्यात आले. पारंपरिक बॉडी मास इंडेक्स (BMI)पेक्षा हे अधिक अचूक निर्देशक मानलं जातं.पोटाभोवती साठणारी चरबी अधिक घातक असते कारण त्यामुळे ह्दयविकार आणि चयापचयासंबंधी आजारांचा धोका वाढतो..Premium|Healthy Maharashtra Mission : आरोग्यदायी महाराष्ट्रासाठी राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना.भारतात लठ्ठपणा वाढण्यामागे शहरी जीवनशैलीमुळे लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या, कामाच्या आणि हालचालींच्या सवयींमध्ये झालेला मूलभूत बदल हे प्रमुख कारण आहे. सोबतच अस्ताव्यस्त पसरलेली शहरं आणि त्यातील नियोजनांचा अभाव हेसुद्धा एक महत्त्वांचं कारण आहे. शहरांमध्ये चालण्यासाठी, व्यायामासाठी, विरंगुळ्यासाठी पुरेशी मोकळी जागा नसते. मुळात शहरांत मोकळ्या जागेचाच अभाव असतो. त्यामुळे स्त्रिया, वृद्धांसह लहान मुले, नोकरदार माणसे यांना व्यायामासाठी काहीच मार्ग उपलब्ध नसतो. ही समस्या अत्यंत महत्त्वाची असून तिच्याकडे पुरेसं लक्षच दिलं जात नाही. याशिवाय सामाजिक पातळीवरही बदल दिसतो. पूर्वी भारतात लठ्ठपणा मुख्यतः श्रीमंत वर्गात, विशेषतः पुरुषांमध्ये आढळत होता. परंतु आता स्वस्त आणि उच्च-कॅलरी अन्न सहज उपलब्ध झाल्यामुळे तो कमी उत्पन्न गटांमध्येही वेगाने पसरत आहे. .संशोधकांच्या मते, भारतीयांच्या कंबरेचं वाढतं माप हा केवळ जीवनशैलीचा प्रश्न नाही. पर्यावरण, आरोग्य आणि बदलांचा तो प्रश्न आहे. देशाची प्रगती होत असताना देशातील नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. पोटाचा वाढता घेर ही दुर्लक्ष करण्यासारखी गोष्ट नाही. त्याचं वेळेवर निदान केल्यास भविष्यातील आजारांचा धोका अचूकपणे ओळखता येईल.कुपोषण आणि लठ्ठपणा या दुहेरी समस्येशी लढताना धोरणात्मक पावलं उचलणं गरजेचं आहे नाहीतर आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा अभ्यासात देण्यात आला आहे. 