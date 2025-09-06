Premium| Origin of life: पृथ्वीवर जीवन कसं सुरू झालं, याचा शोध प्राचीन ग्रीक विचारवंतांनी घेतला. त्याच विचारांचा प्रभाव आजही वैज्ञानिक सिद्धांतात दिसते

राहुल गडपालेrahulgadpale@gmail.comसहाव्या शतकातील ग्रीक तत्वज्ञ ॲनाक्सिमँडर म्हणायचा, जगातील गोष्टी एकमेकांवर अन्याय करतात; पण कालांतराने त्या न्याय मिळवतात. उष्णतेने पाणी आटले तर पावसाळा पुन्हा पाणी देतो. हा एक प्रकारचा वैश्विक न्याय आहे तो अपरिऑन संतुलन राखतो. एकंदरीतच काय, तर निसर्ग न्यायप्रिय आणि संतुलन मानणारा आहे; पण मग त्याच संतुलनाचा माणसाला का विसर पडतो, हे मात्र एक कोडेच आहे.पहिला सजीव कसा जन्माला आला, याविषयी आजवर अनेक तर्क व्यक्त करण्यात आले आहेत. काहींच्या तर्कांना शास्त्रीय आधार होता; तर काही तर्क केवळ अनुमानाच्या भरवशावर तोलण्याचा प्रयत्न झाला. बहुतेक वेळा जेव्हा विश्वाच्या निर्मितीचे गूढ उकलण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्या उत्तराची दिशा ही एखाद्या अनैसर्गिक, अनादी, अनंत अशा शक्तींकडे अंगुलीनिर्देश करणारी असते. जेव्हा माणसाला आपल्या उत्क्रांतीच्या प्रश्नांची हवी तशी उत्तरे मिळत नव्हती; तेव्हा तो दैवाचा आधार घ्यायचा. कुणीतरी या सृष्टीचा रचेता आहे वगैरे कल्पना मांडल्या जायच्या. त्याला कारणही तसेच होते. माणसाला नेमकेपणाने याविषयीची मांडणी करण्यासाठी वेळ जावा लागणार होता. त्यासाठी त्याच्या ज्ञानकक्षा रुंदावणे गरजेचे होते. .जेव्हा त्या रुंदावायला सुरुवात झाली तेव्हा कुठे तो त्या गुंत्यातून मार्ग काढू शकला; पण या कल्पनांपासून उत्क्रांतीचा प्रवास मार्गस्थ करण्यात सहाव्या शतकातील एका ग्रीक तत्वज्ञाने मात्र फार मोठी जबाबदारी पार पाडली. मिलेटसचा ॲनाक्सिमॅंडर असे त्याचे नाव आहे. तो थेल्सनंतरच्या मिलेटियन स्कूलचा महत्त्वाचा प्रतिनिधी समजला जातो. त्याला पश्चिमेकडील तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासातील पहिल्या ‘वैज्ञानिक विचारवंतांपैकी एक’ मानले जाते. ॲनाक्सिमॅंडरने अपरिऑन ही संकल्पना मांडली. अपरिऑन म्हणजे ‘अमर्याद, अनंत, ठराविक नसलेला.’ त्याच्या मते जगाची मूळ तत्त्वे पाणी, हवा, अग्नी किंवा माती नाहीत; तर हे एक अनंत, शाश्वत आणि असीम तत्त्व आहे, जे सृष्टी निर्माण करते आणि नष्ट झाल्यावर पुन्हा स्वतःत सामावून घेते. त्याच्या या मांडणीचा पुढील पिढीतील अनेक तत्त्वचिंतकांना चांगला फायदा झाला. अनेकांवर पुढे त्याच्या विचारांचा पगडा कायम राहिला. त्याने देवकथांवर आधारित स्पष्टीकरणाऐवजी नैसर्गिक कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ, पृथ्वी आकाशात तरंगते आहे; कारण ती समतोल अवस्थेत आहे. तिला आधार देणारे काहीही नाही, अशी मांडणी त्याने केली. त्या काळासाठी हे अत्यंत क्रांतिकारी विचार होते. .तेव्हाच्या परिस्थितीत लोकांनी त्याची ही मांडणी स्वीकारणे वाटते तेवढे सहज नव्हते. ॲनाक्सिमॅंडरने पृथ्वी गोलाकार किंवा सिलिंडरच्या आकाराची आहे, असे सांगितले. तो म्हणायचा, की सूर्य, चंद्र, तारे हे गोलाकार वर्तुळात पृथ्वीभोवती फिरतात. सर्वप्रथम जगाचा नकाशा बनवण्याचा प्रयत्न त्याने केला. विश्वाचे मॉडेल तयार केले. तेव्हाच्या माणसांना जेवढ्या विश्वाचे आकलन होते तेवढे विश्व त्याने चितारले. प्रयोग कसे करायचे हे जाणणाऱ्या पहिल्या काही माणसांपैकी तो एक होता. उत्क्रांतीवादात जी जीवनाची सुरुवात सांगितलेली आहे, ज्यावर आज आपण बहुतेक सर्वजण विश्वास ठेवतो ती संकल्पना तो केव्हाच मांडून मोकळा झाला होता. मानवाने पाण्यातून उत्पत्ती घेतली असेल आणि हळूहळू जमिनीवर आला असेल, हा विचार त्याने सर्वप्रथम मांडला. आपल्या मनात उत्क्रांतीची बीजे तयार व्हायच्या कित्येक वर्षे आधी ॲनाक्सिमॅंडरने ही संकल्पना मांडली. त्याचे हे विचार बहुतांशी उत्क्रांतीच्या विचाराशी समांतर आहेत, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.आपण वापरत असलेली काठी किती सर्वसामान्य वस्तू वाटते आपल्याला. सहसा आजच्या माणसांना काठीचा उपयोग विचारला तर बहुतेक लोक म्हातारपणातली काठी आठवून सांगतील; मात्र माणूस पृथ्वीवर जन्माला आला तेव्हापासूनच काठी त्याच्यासोबत होती. काठीने अनेक टप्प्यांवर मानवी जीवनाची संगत केली. अगदी माणसाची आदिम जमातदेखील काठ्या वापरत होतीच. अनेक शतके माणसे काठ्यांचा वापर करतात. जंगलात फिरताना स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी, दगडधोंड्यांमधून चालताना आधारासाठी, शिकारीसाठी काठीचा वापर होतच होता; मात्र ॲनाक्सिमॅंडरने काठीचा वापर काळ मोजण्यासाठी केला. त्याने काठीच्या हलणाऱ्या सावलीचा अभ्यास करून वर्षाची आणि ऋतूची लांबी अचूकरीत्या निश्चित केली. सूर्य घड्याळ तयार करणारा तो ग्रीसमधील पहिला माणूस होता. ॲनाक्सिमॅंडरने विचारांना धार्मिक चौकटीबाहेर काढून तर्कशुद्ध केले. त्याचे विचार पुढील काळात अनेक तत्त्वचिंतनांवर प्रभाव टाकणारे ठरले. विशेषतः पायथागोरस, हेराक्लिटस आणि ॲरिस्टॉटल यांच्यावरही या विचारांचा प्रभाव असल्याचे आपल्याला जाणवते..आजचे जीवशास्त्र सांगते, की जीवनाचा उगम महासागरात झाला. प्रिमॉर्डियल सूप हायपोथिसिस किंवा हायड्रोथर्मल वेंट सिद्धांताचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल, की या सिद्धांताचे ॲनाक्सिमॅंडरच्या विचाराशी आश्चर्यकारक साधर्म्य आहे. ॲनाक्सिमॅंडरच्या मांडणीनुसार पहिली सजीव रूपे पाण्यात निर्माण झाली, असे मानले जाते. त्याच्या मते सूर्याने पाण्यात उष्णता निर्माण केली आणि तिथून जीवन अंकुरले. त्यामुळे पहिल्या सजीव प्रजाती या माशांसारख्या होत्या. नंतर त्यांच्यापासून जमिनीवर राहणारे प्राणी आणि माणसे उत्क्रांत होत गेली. माणूस सुरुवातीला इतर प्राण्यांसारखाच होता. मानवाने पाण्यातच पहिले जीवन व्यतीत केले; कारण बालपणी माणूस खूप कमकुवत असतो आणि स्वतः जगू शकत नाही. त्यामुळे त्याने सुचवले, की मानवी जातीचा जमिनीवर येण्याआधी वेगळ्या आकारात, मत्स्य आकारातून विकास होत गेला. चार्ल्स डार्विनने मांडलेल्या उत्क्रांती सिद्धांतातही याच प्रकारची उत्क्रांतीची साखळी दिसते. माशांपासून उभयचर, सरीसृप, सस्तन प्राणी आणि शेवटी माणूस उत्क्रांत झाला, असे मानले जाते. त्याने मांडलेली अनुकूलनाची कल्पना पुढे अनेकांनी विस्तारत नेली. प्राणी आणि माणूस त्यांच्या वातावरणाशी जुळवून घेत बदलतात, असे ॲनाक्सिमॅंडर म्हणत होता. हा विचार पुढे हेराक्लिटस, अरिस्टॉटल आणि अखेरीस डार्विनने अधिक विकसित केला. याची अगदी साधी उदाहणे पाहायची झाल्यास आपल्याला त्याची आजच्या आपल्या ज्ञानकक्षेशी तुलना करता येते. म्हणजे माणसाच्या गर्भातील भ्रूणाची पहिली अवस्था पाहिली तर ती आपल्याला एखाद्या माशासारखी भासते, हे आजचे विज्ञानच आपल्याला सांगते. अनेक जीवाश्मांमधून माशांपासून उभयचर प्राणी विकसित झाले आणि जमिनीवर आले असल्याचे अनेक पुरावे आज उपलब्ध आहेत. म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास त्या काळी ॲनाक्सिमॅंडरने जी मांडणी केली होती ती आज हजारो शतकांनंतरही आजच्या वैज्ञानिक विचारांना पूरक ठरणारी आहे..प्रिमॉर्डियल सूप हायपोथिसिस नावाने एक सिद्धांत प्रचलित आहे. हा सिद्धांत सांगतो, की पृथ्वीवर जीवनाची सुरुवात एका रासायनिक मिश्रणातून झाली असावी. या मिश्रणालाच ‘सूप’ असे संबोधण्यात आले आहे. सुमारे साडेतीन-चार अब्ज वर्षांपूर्वीच्या काळातली ही घटना असावी. त्या काळी पृथ्वीवर वातावरणात ऑक्सिजन नव्हता. वातावरणात मिथेन, अमोनिया, हायड्रोजन, पाणी बाष्प यांसारखे वायू मोठ्या प्रमाणात होते. तेव्हा विजांचे झटके, सूर्याची अतिनील किरणे, ज्वालामुखींची उष्णता यामुळे या वायूंची रासायनिक अभिक्रिया झाली असावी. या रासायनिक अभिक्रियेतून पहिला सेंद्रिय रेणू तयार झाला असावा. ते रेणू म्हणजे प्रोटीनचा घटक असलेले अमिनो ॲसिड्स, जे प्रोटीनचे बांधकाम घटक आहेत ते यातून निर्माण झाले असावेत. हे रेणू महासागरात जमा होऊन एक विशिष्ट ‘सूप’ तयार झाले म्हणून याला ‘प्रिमॉर्डियल सूप’ म्हणतात.या सिद्धांताची उकल करून दाखवायची असेल तर वातावरणातून असे रेणू तयार होऊ शकतात का, हे सिद्ध करणे गरजेचे होते. त्यासाठी पुढच्या काळात अनेकांनी विविध प्रयोग करून पाहिले. त्यातील काही प्रयोगांनी नैसर्गिक प्रक्रियेतून रेणूंची निर्मिती होऊ शकते, हे स्षष्ट झाले. त्यातील एक प्रयोग मिलर-युरी प्रयोग म्हणून प्रसिद्ध आहे. या प्रयोगासाठी स्टॅन्ली मिलर आणि हॅरोल्ड युरी यांनी प्रयोगशाळेत पृथ्वीच्या प्राचीन वातावरणासारखे वातावरण तयार केले. त्यांनी मिथेन, अमोनिया, हायड्रोजन आणि पाणी घेतले अन् त्यावर विजेसारखे डिस्चार्ज दिले. परिणामी, काही दिवसांत त्यात अमिनो ॲसिड्स तयार झाले. त्यामुळे पहिल्या सेंद्रिय रेणूंची निर्मिती नैसर्गिक प्रक्रियेतून होऊ शकते, हे सिद्ध झाले. .Premium| Laxman Hake: जरांगे यांचे आंदोलन खरंच ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी आहे का?.पुढे टप्प्याटप्प्याने या सिद्धांताची प्रगती होत गेली. त्याचे प्रामुख्याने चार (पान २ वर)टप्प्यांत वर्गीकरण केले जाऊ शकते. रासायनिक उत्क्रांती, पॉलिमर निर्मिती, प्रोटोसेल निर्मिती आणि मग पहिल्या पेशीचा जन्म असे ते वर्गीकरण आहे. पहिल्या रासायनिक उत्क्रांतीमध्ये मिथेन, अमोनिया आणि पाणी बाष्पातून पुढे अमिनो ॲसिड्स अन् न्यूक्लिओटाइड्ससारखे जटिल रेणू तयार झाले. मग पॉलिमर निर्मितीच्या टप्प्यात हे रेणू एकत्र येऊन प्रोटीन आणि आरएनएसारखे पॉलिमर तयार होतात. लिपिड्स आणि प्रोटीन्स एकत्र येऊन लहान बुडबुडे तयार करतात जे पेशीसारखे वागतात आणि अखेर या प्रोटोसेल्समध्ये पुनरुत्पादनाची क्षमता निर्माण झाली अन् पहिले जीव जन्मले असावेत, असे मानले जाते. याची अनेक ताजी आधुनिक उदाहरणेदेखील आहेत. उल्कापिंडांमध्ये अमिनो ॲसिड्स सापडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे हे घटक नैसर्गिकरीत्या तयार होऊ शकतात, हे स्पष्ट होते. प्रयोगशाळेत आरएनए रेणू स्वतःहून प्रतिकृती बनवू शकतात, हे सिद्ध झाले आहे. आज समुद्राच्या तळाशी असलेल्या हायड्रोथर्मल वेंट्समध्ये असे रासायनिक मिश्रण आहे, जे जीवनाच्या उगमासाठी योग्य मानले जाते. एवढ्या प्रयोगांनी जरी मानवी जीवनाचा उगम कसा झाला, हे सिद्ध झालेले असले तरी अजून आपल्या हाती पूर्ण सत्य लागलेले आहे, हे नेमकेपणाने सांगता येत नाही. .हा सिद्धांत स्पष्ट करतो, की साधे रेणू कसे तयार झाले; पण पहिली खरी पेशी कशी तयार झाली हे अजूनही गूढ आहे. यासंदर्भात पृथ्वीवर प्रत्यक्ष पुरावे मिळणे अवघड जाते आहे. कारण अब्जावधी वर्षांत ते नष्ट झाले असण्याची शक्यता आहे. आज आपल्याला विज्ञानाची साथ आहे. आपण अनेक प्रयोग साध्य केले आहेत. आधुनिक विज्ञानाने बऱ्याच प्रश्नांची उकल केली आहे; मात्र तरीही बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे अजून मिळायची आहेत. विशेष म्हणजे, आज विज्ञानाच्या मदतीने आपण जे प्रयोग करू शकतो आहोत आणि त्यातून जे अनुमान निघते त्यात अन् ॲनाक्सिमॅंडरने जी जीवनाची सुरुवात सांगितली त्यात बरेच साधर्म्य आहे. म्हणजे तसे पाहायचे झाले तर महासागर ही जीवनाची पहिली प्रयोगशाळा आहे, हे आपल्याला मान्य करावे लागते.ॲनाक्सिमॅंडरने जीवनाचा उगम देवकथांमधून न समजावता त्याची नैसर्गिक कारणे शोधली. त्याच्या मते, जग स्वतःहून निर्माण होते आणि निसर्ग स्वतःच त्यात बदल घडवत असतो, हेच उत्क्रांतीचे मूळ तत्त्व आहे. त्याला न्यूट्रिलझम असे म्हणतात. हिवाळा संपला की उन्हाळा येतो, दिवस संपला की रात्र होते आणि पुन्हा सकाळ होते... जीवन-मृत्यूचे चक्रदेखील सतत चालूच असते. हे चक्र अपरिऑनच्या न्यायामुळे चालते. प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा आहे आणि ती पुन्हा मूळ तत्त्वात विलीन होत असते. त्यामुळे न्याय आणि संतुलन या दोन्ही गोष्टी या तत्त्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ॲनाक्सिमॅंडर म्हणायचा, जगातील गोष्टी एकमेकांवर अन्याय करतात; पण कालांतराने त्या न्याय मिळवतात. गरमीने पाणी सुकवले तर पावसाळा पुन्हा ते परत देतो. हा एक प्रकारचा कॉस्मिक जस्टिस आहे. तो अपरिऑन संतुलन राखतो. एकंदरीतच काय; तर निसर्ग न्यायप्रिय आणि संतुलन मानणारा आहे; पण मग त्याच संतुलनाचा माणसाला का विसर पडतो, हे मात्र एक विलक्षण कोडे आहे. 