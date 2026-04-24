Premium|Offshore Wind Energy India : वारा गाई गाणे, ऊर्जेचे तराणे...

डॉ. रवींद्र उटगीकर, व्यवस्थापनतज्ज्ञहवामान बदलांचे संकट संपूर्ण जगाला भेडसावू लागले आहे. त्यावरील उपाय म्हणून अक्षय ऊर्जास्रोतांकडे जग वळू लागले आहे. अपतटीय (ऑफशोअर) पवन ऊर्जा प्रकल्प हा त्यांपैकीच एक पर्याय आहे. त्याचे स्वरूप व स्थिती, अपेक्षित लाभ व मर्यादा या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने विवेचन. निसर्गातील सर्व शक्तींमध्ये सर्वाधिक प्रेरक शक्ती वाऱ्यात आहे. परंतु, आजही वारा हा पूर्णपणे यात न आलेला, न वापरलेला स्रोत आहे. या वाऱ्याचा प्रभावी उपयोग करण्याचा शोध हा भविष्यातील सर्वांत मोठ्या शोधांपैकी एक असू शकतो. — अब्राहम लिंकन .भू-राजकीय अस्थैर्याचे टापू जगभर विस्तारत चालले असल्यामुळे जगापुढील अन्य समस्या जणू सर्व विषयपत्रिकांवरून पुसल्या गेल्याचा आभास निर्माण होत आहे. परंतु ही युद्धखोरी आणि आर्थिक किंवा लष्करी सामर्थ्यातून केली जाणारी बळजबरीदेखील एक वास्तव नजरेआड करू शकणार नाही, ते आहे हवामान बदलांचे. पश्चिम आणि दक्षिण युरोपात या संकटाने यंदाच्या फेब्रुवारीत अनपेक्षित पाऊस आणि पूरस्थिती निर्माण करून पुन्हा एकदा धोक्याची घंटा वाजवली आहे. एकीकडे ऑस्ट्रेलियात दहा वर्षांतील सर्वाधिक पावसाने हजेरी लावून, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या दक्षिण भागात पावसाने पूर्ण दडी मारून हवामान बदलांनी आपले अतिविकोपाचे दुष्परिणाम दाखवले आहेत.खनिज इंधनांचा वापर हे या दुष्परिणामांच्या मुळाशी असणारे प्रमुख कारण आहे. पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा शोध घेणे हे त्यावरील उत्तर आहे. जग सध्या अशा ऊर्जा संक्रमणातून जात आहे. त्यादृष्टीने अक्षय स्रोतांपासून ऊर्जानिर्मितीच्या पर्यायांचा अवलंब केला जात आहे; काहींची नव्याने चाचपणी केली जात आहे. ‘सौर’ आणि ‘पवन’ ऊर्जा ही त्याची सहज दृष्टिपथात येणारी उदाहरणे आहेत. परंतु आणखी एक लक्षवेधी अक्षय ऊर्जापर्याय आता गांभीर्याने चाचपून पाहिला जात आहे, तो म्हणजे अपतटीय (ऑफशोअर) पवन ऊर्जानिर्मितीचा!विशेषतः भारतासारख्या खनिज ऊर्जेसाठी आयातीवर अवलंबून राहाव्या लागणाऱ्या आणि त्याचा वापर कमी करण्याचे भानही सांभाळावे लागणाऱ्या देशाच्या दृष्टीने हा नवा पर्याय आकर्षक ठरू शकतो. आपल्या देशाला तीन बाजूंनी लाभलेला सागरी किनारा हा अपतटीय पवन ऊर्जानिर्मितीचे पर्याय तपासण्याला प्रचंड वाव देतो..Renewable Energy : भारताची ऊर्जासुरक्षा - आव्हाने आणि भविष्यातील संधी.अपतटीय पर्याय कशासाठी?मुळात पवन ऊर्जेसाठी सागरी क्षेत्राचा उपयोग करण्याची गरज काय, याचे उत्तर आधी समजून घेण्याची गरज आहे. विशेषतः सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांशी संलग्न जिल्ह्यांमध्ये पवन ऊर्जानिर्मितीची पाती फिरताना पाहणाऱ्या आपल्यापैकी अनेकांना हे कुतूहल अधिक असेल. भूप्रदेशावरील पवन ऊर्जानिर्मितीला सरकारकडूनही दीर्घकाळ प्रोत्साहन मिळत राहिले असले, तरी तो मार्ग मर्यादित ऊर्जानिर्मितीचाच स्रोत ठरू शकतो, हे त्याचे कारण आहे. या मर्यादा जमीन अधिग्रहणाच्या, वाऱ्याच्या वेगातील सातत्याच्या अभावाच्या, दुर्गम स्थळी उभारलेल्या अशा प्रकल्पांसाठी उभाराव्या लागणाऱ्या पायाभूत सोयींच्या, तेथून वीजवहनासाठी उभाराव्या लागणाऱ्या व्यवस्थेच्या अशा अनेक प्रकारच्या आहेत.यातील काही मर्यादांवर मात कशी करता येईल, यासंबंधीच्या चाचपणीतूनच अपतटीय पवन ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांची संकल्पना जन्माला आली आहे. या प्रकल्पांची उभारणी सागरी जलाशयांमध्ये केली जाते. भूभागावरील प्रकल्पांपेक्षा मोठ्या आणि अधिक शक्तिशाली टर्बाइनचा वापर या प्रकल्पांत केला जातो. भूभागाप्रमाणे वाऱ्याला अवरोधक डोंगर, झाडे, इमारती यांचा अभाव असल्यामुळे सागरी जलाशयांतील प्रकल्पांत अधिक वेगाचे, सातत्यपूर्ण आणि अक्षुब्ध वारे ऊर्जानिर्मितीसाठी उपलब्ध होतात. इंग्लंड, जर्मनी आणि डेन्मार्क या देशांनी या प्रकारच्या ऊर्जानिर्मितीमध्ये सुरुवातीपासून पुढाकार घेतला होता. अलीकडील काळात चीनने आपली क्षमता झपाट्याने वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिका, व्हिएतनाम आणि दक्षिण कोरिया यांनीही यामध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. भूभागाऐवजी अपतटीय पवन ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारणीचे काही महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत. विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जानिर्मितीच्या दृष्टीने ते कळीचे ठरतात.अधिक प्रमाणात ऊर्जानिर्मिती ः सागरी पृष्ठभागावरील वाऱ्याचा वेग हा सहसा भूभागापेक्षा अधिक असतो. खेरीज, सागरीस्तरावरील वारे हे स्थिर आणि दिवसातील अधिक काळ उपलब्ध असतात. त्यामुळे हे प्रकल्प गुंतवणुकीचा अधिक परतावा देऊ शकतात.स्थळ आणि व्याप्ती : भूभागावर पवन ऊर्जाप्रकल्प उभारणे हे जागेची निवड व ताबा मिळवण्याच्या दृष्टीने बहुतेकवेळा कटकटीचे ठरते. या प्रकल्पांतून होणारा आवाज आणि जमीन अधिग्रहण यांमुळे त्यांना स्थानिक जनतेतून विरोध होतो.मागणीनजीक प्रकल्प उभारणीची संधी : भारतातील अनेक औद्योगिक व आर्थिक केंद्रे म्हणून विकसित झालेली शहरे हे किनारपट्टीलगत आहेत. या ठिकाणांलगतच सागरी क्षेत्रात प्रकल्प उभारले तर वीज पारेषणावर होणारा खर्च व त्यातील गळती हे प्रश्न निकाली निघू शकतात..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.भारतासाठीच्या संधीअपतटीय पवन ऊर्जानिर्मितीत जगातील आघाडीचा देश होण्याची भारताला संधी असल्याचे मानले जाते. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थेच्या अनुमानानुसार, गुजरात आणि तमिळनाडू या फक्त दोन राज्यांच्या अपतटीय प्रदेशातच ७० गिगावॉट एवढ्या पवन ऊर्जेची निर्मिती होऊ शकते. तीन वर्षांपूर्वी संपूर्ण जगात होणाऱ्या अपतटीय ऊर्जेपेक्षा हे प्रमाण अधिक असेल! गुजरात किनारपट्टीलगत खंबातच्या आखातात आणि तमिळनाडूमध्ये मन्नारच्या आखातात त्यासाठी उपयोगाचे ठरेल असे उथळ पाणी आणि वेगाने वाहणारे वारे अशी पूरक स्थिती आहे.विकसनशील देश असल्यामुळे भारताची ऊर्जेची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात आपल्या देशाने २०३० पर्यंत पाचशे गिगावॉट एवढी वीजनिर्मिती क्षमता खनिजेतर स्रोतांमधून प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यांपैकी ३० गिगावॉट एवढी वीज ही अपतटीय ऊर्जा प्रकल्पांतून निर्माण केली जाणार आहे. हे गरजेचेही आहे आणि आव्हानात्मकही. गुंतवणुकीतील जोखीम हे त्यातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. परंतु, अशा प्रकल्पांना अर्थकारणापलीकडील मर्यादाही आहेत. सातत्यपूर्ण वेगाने वाहणारे वारे ही यासाठीची सर्वांत मोठी गरज राहते. पाण्याची खोली हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. टर्बाईनच्या पारंपरिक स्वरूपातील पायाभरणीसाठी हे पाणी उथळ असणे सोयीचे ठरते. या प्रकल्पांचा सागरी जलजीवनावर आणि स्थानिक परिसंस्थांवर होणारा परिणाम हा महत्त्वाचा निकष ठरतो. असे प्रकल्प वीजजाळ्यांशी जोडता यावेत यादृष्टीने अशा ग्रिडची नजीकता, अशा प्रकल्पांची उभारणी व देखभाल यांसाठी बंदरांची नजीकता यांनाही निर्णयप्रक्रियेत वजन प्राप्त होते. जहाजांचे आणि मासेमारीचे प्रस्थापित मार्ग व क्षेत्रे यांत अडथळे उद्भावणार नाहीत, याची काळजी घेणे गरजेचे ठरते. शिवाय, अशा प्रकल्पांचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम हे स्थानिक समुदायांचा पाठिंबा मिळवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतात..या सर्व मर्यादा व कसोट्यांमुळे हे प्रकल्प उभारणे आव्हानात्मक ठरते, तरीही त्यांचे लाभ हे मर्यादापेक्षा अधिक आणि आकर्षक स्वरूपाचे आहेत. त्यांमध्ये जसे आर्थिक लाभ आहेत, तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या लाभही आहेत. आर्थिकदृष्ट्या हे प्रकल्प रोजगारनिर्मितीला चालना देणारे, औद्योगिक विकास व त्यातही 'मेक इन इंडिया'ला पाठबळ देणारे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ऊर्जा सुनिश्चितता साधण्याला हातभार लावणारे ठरू शकतात. पर्यावरणीयदृष्ट्या हे प्रकल्प खनिज ऊर्जेला पर्याय देणारे असल्यामुळे कर्बोत्सर्ग कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. भूप्रदेशांवर असे प्रकल्प उभारण्यासाठी होणारा वन व शेत जमिनींचा वापर रोखला जाऊ शकतो. खनिजेतर स्रोतांपासून ऊर्जानिर्मिती हा भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर जाहीर केलेल्या 'पंचामृत' कार्यक्रमाचा भाग आहे. २०७०पर्यंत भारताने कर्बभाररहीत स्थिती (जेवढा कर्बोत्सर्ग तेवढेच कर्बशोषण) गाठणे हे या कार्यक्रमातील अंतिम उद्दिष्ट आहे. २०३० पर्यंत आपल्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेपैकी ५० टक्के अक्षय स्रोतांपासून भागवणे हा त्यादृष्टीने निर्णायक टप्पा आहे. तो गाठण्यासाठी अपतटीय पवन ऊर्जानिर्मिती मोलाचा वाटा उचलू शकणार आहे. त्यात आर्थिक आणि अभियांत्रिकीदृष्ट्या आव्हाने असली तरी स्वच्छ, शाश्वत आणि मुबलक ऊर्जेचा स्रोत म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. हे लाभच या पर्यायाला देशाच्या ऊर्जासंक्रमण कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करून देतील, हे निश्चित. 