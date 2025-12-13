Premium|Metal Organic Framework : संशोधकामधील जिद्दीचे ‘पाणी’

विज्ञान क्षेत्रातील ‘नोबेल’ पुरस्कार नुकताच म्हणजे १० डिसेबर रोजी प्रदान करण्यात आला. यावेळच्या विजेत्यांमध्ये एक नाव विशेष लक्ष वेधून घेणारे आहे, ते म्हणजे ओमार याघी. ‘शरणार्थी’ ते ‘नोबेल विजेता’ असा असामान्य जिद्दीचा त्यांचा प्रवास आहे. त्यांचा जिद्दीचा प्रवास आणि त्यांचे संशोधन याविषयी.धातूंनी युक्त अंतर्गत पोकळ्या किंवा छिद्रे असणाऱ्या सेंद्रिय रासायनिक आराखडे किंवा रचना असलेल्या (मेटल ऑरगॅनिक फ्रेमवर्क - एम. एफ. ओ.) पदार्थांची निर्मिती केल्याबद्दल व त्यांचे जीवनोपयोगी महत्त्व सिद्ध केल्याबद्दल ओमार याघी यांच्याबरोबर ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न विद्यापीठातील रिचर्ड रॉबसन, जपानमधील टोकियो विद्यापीठातील सुसुमा कितागावा या शास्त्रज्ञांना या वर्षाचे रसायनशास्त्रातील ‘नोबेल’ मिळाले. बहुतेक सर्वच रासायनिक पदार्थ कमीअधिक प्रमाणात भरीव असतात, तर स्पंज वगैरे पदार्थांमध्ये पोकळी, छिद्रे किंवा रिकाम्या जागा असतात. जर पदार्थाच्या अंतर्गत भागात पोकळी किंवा छिद्रे असतील, तर अशा पदार्थाचे अतिशय वेगळे उपयोग असू शकतात जे नेहमीच्या भरीव पदार्थांचे नसतात. .Premium|Keoladeo National Park Bharatpur : केवलादेव अभयारण्य; स्थलांतरित पक्ष्यांचे स्वर्ग आणि सारसांचे दुर्मिळ दर्शन.याघी यांनी स्वतंत्रपणे निर्माण केलेल्यांपैकी एक धातू सेंद्रिय रासायनिक आराखडा; त्याच्यातील छिद्रांमध्ये वायु धरून ठेवतो व ३५०अंश सेल्सियस तापमानापर्यंत तापविले तरी स्थिर राहतो. ओमर याघी यांनीच अशा पदार्थांना ‘मेटल ऑरगॅनिक फ्रेमवर्क’ (धातू सेंद्रिय रासायनिक आराखडा - एम. एफ. ओ.) असे प्रथम संबोधले. त्यांनी १९९९ मध्ये एम.ओ. एफ.- ५ नावाचे धातू-सेंद्रिय रासायनिक आराखड्याची निर्मिती केली. या पदार्थाची निर्मिती हा या क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण टप्पा किंवा मैलाचा दगड समजला जातो.या पदार्थात इतकी अतिसूक्ष्म छिद्रे असतात की, केवळ २-३ ग्रॅम एवढ्या मात्रेतील पदार्थात असणाऱ्या छिद्रांच्या पृष्ठभागाच्या क्षेत्रफळांची बेरीज केली, तर ती एखाद्या फुटबॉलच्या मैदानाच्या क्षेत्रफळाएवढी भरते. म्हणजेच असे पदार्थ पाणी, वायू खूप मोठ्या प्रमाणात शोषू शकतात. त्यामुळे अशा पदार्थाच्या सहाय्याने वायू, द्रव पदार्थ, वातावरणातील प्रदूषक वायू, रासायानिक उद्योगांमध्ये नको असलेले वायू शोषून घेतले जाऊ शकतात व वातावरण शुद्ध बनविण्यास मदत होऊ शकते. याघी यांनी संश्लेषित केलेल्या अशा पदार्थांच्या सहाय्याने अॅरिझोना वाळवंटातील हवेतून बाष्प शोषून घेतले व त्यापासून पाणी मिळविण्यात शास्त्रज्ञ यशस्वी झाले आहेत. पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या प्रांतात यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काय असू शकते? ओमार याघी यांचे बालपण अशा प्रांतातच गेले. ते तासन् तास पाण्याची वाट पाहत हातात भांडे घेऊन जॉर्डनच्या वाळवंटात उभे राहिले आहेत.या पदार्थांमधील विपुल प्रमाणातील मोकळ्या जागा किंवा असंख्य छिद्रे व त्यांची लवचिकता यांमुळे दैनंदिन जीवनातील अनेक समस्यांवर उपाय शोधणे शक्य होत आहे. उर्जेची साठवणूक करणे व ती पुन्हा उपयोगात आणण्यासाठी हायड्रोजन वायूची साठवणूक, मिथेन वायूचे शोषण, वातावरण शुद्धीसाठी कार्बन डायऑक्साईड वायू, मिथेन वायूंचे शोषण, हवेपासून वाष्फ शोषून त्यापासून पाणी मिळविणे, रासायनिक अभिक्रियांचा वेग वाढविणे इ. साठी या पदार्थाचे बहुमोल उपयोग होत आहेत व यापुढे त्यामध्ये आणखी प्रगती होईल..संघर्षमय जीवनकहाणीइस्राईलच्या स्थापनेसाठी १९४८च्या युद्धात पॅलेस्टाईनमधील असंख्य नागरिकांना त्यांच्या मायभूमीतून हुसकावून लावण्यात आले. गाझा पट्टीतील जाफा प्रांतातील एका खेड्यातून अनेक कुटुंबांबरोबर परागंदा झालेल्या कुटुंबांमध्ये याघी कुटुंब होते. जॉर्डनमधील अम्मान शहराबाहेर त्यांना आसरा मिळाला. तेथेच ओमार याघी यांचा १९६५ मध्ये जन्म झाला. एका खोलीच्या घरात त्यांच्या भावंडांसह १२ माणसे रहात होती. त्या घरी ना वीज, ना पाण्याचा नळ! सार्वजनिक नळास १४ दिवसातून एकदा पाणी येई. ते मिळवण्यास ओमार हातात भांडी घेऊन रांगेत उभा राहत असे. जलवाहिनी जेथे गळते तेथे जाऊन थेंब थेंब पाणी भरण्याची वेळही येत असे. ओमार लहानपणापासून तल्लख. वडील केवळ सहावीपर्यंत शिकलेले; तर आई निरक्षर! अम्मानच्या शाळेत असताना एकदा ग्रंथालयात गेला, सहज एक पुस्तक चाळत असताना त्याला अणूरेणूंचे विविध आकार पहावयास मिळाले; तेव्हाच त्यांने रसायनशास्त्रात अभ्यास करायचा असे ठरविले. ''मला ते रेणू आहेत हे समजण्यापूर्वीच मी त्यांच्या प्रेमातच पडलो’ असे ते एका मुलाखतीत म्हणाले.आपल्याकडील दहावीच्या समकक्ष परीक्षेच्या वर्षीच त्याच्या वडिलांनी त्याच्या पासपोर्टची सोय केली व निकालाच्या दिवशीच त्याच्या हातात अमेरिकेचा व्हिसा व तिकीट ठेवले. त्याचे इंग्रजी फार चांगले नव्हते. परंतु दुर्दम्य इच्छाशक्ती व जिद्द होती. पंधराव्या वर्षी त्यांनी ‘हडसन व्हॅली कम्युनिटी’ कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. पाण्यासाठी दाही दिशा कराव्या लागणाऱ्यांची मुक्ती हे त्यांचे स्वप्न होते. मॉलमध्ये किराणा मालाच्या पिशव्या भरणे, फरशा पुसणे अशी कामे करून ते शिकले. ‘हॉर्वर्ड’मधून पोस्ट-डॉक्टरल संशोधनापर्यंत त्यांनी मजल मारली. ‘‘मी लहानपणापासूनच रसायनशास्त्राच्या प्रेमात होतो. मला वर्ग कधीच आवडले नाहीत; परंतु प्रयोगशाळांत मी रमतो. माझ्या शोधनिबंधास शंभर उद्धरणे (सायटेशन्स) मिळावीत, असे माझे स्वप्न होते; परंतु आता माझे विद्यार्थी सांगतात की, अडीच लाखांहून अधिक उद्धरणे मिळाली आहेत. हा प्रवास खडतर होता’’असे मनोगत त्यांनी व्यक्त केले. बुद्धिमत्ता आणि कमालीची जिद्द यांचा संगम म्हणजे याघी. सध्या ते बर्कले विद्यापीठात संशोधन करीत आहेत..Premium|Hayli Gubbi volcano eruption : भविष्यकाळात आफ्रिका खंडाचे तुकडे होणार? १२ हजार वर्षांनंतर हायली गुब्बी ज्वालामुखीचा उद्रेक.याघी यांचे ‘नोबेल’ महत्त्वाचे आहेच; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे, तो त्यामागील संदेश! ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पॉल नोवोसॅड (डर्टमाऊथ कॉलेज, हॅनोव्हर, अमेरिका) व त्यांच्या सहकाऱ्याऱ्यांनी २०२३ पर्यंतच्या विज्ञानातील नोबेलविजेत्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक-शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास केला. त्यांच्या अभ्यासानुसार बहुतेक ‘नोबेलविजेते’ त्यांच्या देशातील सर्वाधिक श्रीमंतांच्यातील वरच्या ५-१० टक्क्यातील कुटुंबातून आलेले आहेत. त्याला अर्थातच अनेक अपवाद आहेत. सी. व्ही. रमन, हरगोविंद खोराना, वॉल्टर हॅवार्थ, लायनस पॉलींग, वॉल्टर कोहन असे कितीतरी शास्त्रज्ञ आहेत जे सामान्य आर्थिक परिस्थितीतून `नोबेल’पर्यंत पोहोचले. मेरी क्यूरी, याघी यांची परिस्थिती तर यांच्याहून बिकट! प्रतिभा केवळ श्रीमंतांचीच मक्तेदारी नाही. संधी मिळाली तर अगदी गरीबातला गरीबसुद्धा प्रतिभेच्या जोरावर पुढे जातोच! याघी मुलाखतीत सांगतात की ‘‘प्रतिभेस सीमांची कुंपणे नसतात. प्रतिभावंत सर्वत्र आहेत; त्यांना संधी दिली पाहिजे. विज्ञान हे समानता आणणारे एक महान बल आहे’. सध्या ट्रम्पयुगात शिक्षण- संशोधनासाठीच्या अनुदानाला कात्री लावली जात आहे. याघी म्हणतात, ‘‘अनुदानित शिक्षणव्यवस्थेमुळेच आमच्यासारखे लोक येथपर्यंत पोहचू शकतात’’. ट्रम्प प्रशासनाचा स्थलांतरितांवर प्रचंड राग आहे. परंतु अनेक स्थलांतरितांनीच अमेरिकेस अनेक नोबेल पारितोषिके व ऑलिम्पिक पदके मिळवून दिली आहेत. तेथील अनेक महत्त्वाच्या आस्थापनांवर स्थलांतरितच आहेत. याघी यांचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे..याघी यांनी आपल्या संशोधनावर आधारित वाळवंटातील हवेतील बाष्प शोषून पाणी मिळविणे, वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेणे याविषयी नव-उद्यम (स्टार्टअप) सुरु केले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष व वातावरणातील वाढता कार्बनडॉयऑक्साईडसारख्या ज्वलंत समस्यांना थेट भिडणारे संशोधन करून याघी यांनी स्वकर्तृत्वाने बौद्धिक समानतेचा संदेश देत अनेकांना प्रेरणा दिली आहे. सर्व थरात प्रतिभा असतेच, तिला वाव दिला, तर हे जग कितीतरी सुंदर व सर्वांसाठी सुकर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 