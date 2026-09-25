Premium|Study Room: भारताच्या डिजिटल सुरक्षेला नवी दिशा, एक देश, एक वेळ !

One Nation, One Time Explained: Why India Is Standardising Digital Timeप्रतिक बाबरस्वातंत्र्यानंतर भारताने प्रशासकीय आणि भौगोलिक दृष्टीने एकात्मता साधण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. 'एक देश, एक कर' (GST) किंवा 'एक देश, एक रेशनकार्ड' यांसारख्या देशव्यापी सुधारणांनंतर केंद्र सरकारने आता 'एक देश, एक वेळ' (One Nation, One Time) हे धोरण हाती घेतले आहे. वेगाने विस्तारणाऱ्या डिजिटल युगात केवळ जमिनीवरील सीमारेषा नव्हे, तर डिजिटल जगातील सेकंदाच्या सूक्ष्म भागातील वेळेची अचूकताही राष्ट्रीय सुरक्षेचा कणा बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेले हे धोरण आधुनिक भारताच्या तांत्रिक आणि संस्थात्मक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे..केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'लीगल मेट्रोलॉजी (भारतीय प्रमाण वेळ) नियम २०२६' अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध केले आहेत. या अधिसूचनेनुसार, राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १८० दिवसांच्या संक्रमण कालावधीनंतर (साधारण मार्च २०२७ पासून) हे नियम देशभरात कायदेशीररीत्या लागू केले जातील..Premium|Study Room : सकाळ डायरी चालू घडामोडी.या नियमांनुसार, देशभरातील सर्व अधिकृत, कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि डिजिटल कामकाजासाठी 'भारतीय प्रमाण वेळ' (IST - Indian Standard Time) ही एकमेव अधिकृत प्रमाणवेळ मानली जाईल. देशातील सर्व डिजिटल सर्व्हर, दूरसंचार प्रणाली, वीज ग्रीड, बँकिंग यंत्रणा आणि वाहतूक सेवा एकाच वेळेच्या चौकटीत जोडणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे..सामान्य नागरिकांवर नेमका काय परिणाम होणार?नागरिकांच्या मनात अनेकदा असा संशय निर्माण होतो की या धोरणामुळे घड्याळाचे काटे बदलावे लागतील का? घड्याळ बदलण्याची गरज नाही: सामान्य नागरिकांच्या हातातील घड्याळात किंवा मोबाईल स्क्रीनवर दिसणाऱ्या वेळेमध्ये कोणताही बदल होणार नाही..Premium|Study Room : उझबेकिस्तान आणि किरगिझस्तानचा दौरा भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का?.अदृश्य तांत्रिक अचूकता: हा बदल उपकरणांच्या अंतर्गत कार्यप्रणालीशी (Back-end) संबंधित आहे. मोबाईल आणि कॉम्प्युटर सिस्टिम आता थेट भारताच्या अधिकृत प्रमाणवेळ स्रोताशी समक्रमित (Synchronize) राहतील, ज्यामुळे डिजिटल नोंदींमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण होईल..अचूक वेळेने सायबर सुरक्षेला मिळणार बळडिजिटल युगात 'टाईम स्टॅम्प' (Time Stamp) अत्यंत कळीची भूमिका बजावतो. एखादी डिजिटल घटना, संदेश किंवा आर्थिक देवाणघेवाण नेमकी कोणत्या दिवशी, किती वाजता आणि किती सेकंदाला घडली याची अधिकृत नोंद म्हणजे टाईम स्टॅम्प होय (उदा. १०:००:०५ सेकंद).गोंधळ आणि विसंगतीचा अंत: जर दोन वेगवेगळ्या बँकांच्या सर्व्हरमध्ये मायक्रोसेकंदांचीही तफावत असेल, तर ऑनलाइन व्यवहार किंवा शेअर बाजारातील व्यवहार आधी कोणी केला यावरून मोठे आर्थिक व कायदेशीर वाद उद्भवू शकतात..Premium|Study Room : उझबेकिस्तान आणि किरगिझस्तानचा दौरा भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का?.दोषमुक्त सायबर तपास: सायबर हल्ले, डेटा चोरी किंवा फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये हल्लेखोरांचा माग काढण्यासाठी घटनांचा अचूक कालक्रम (Timeline) जुळवणे आवश्यक असते. एकाच प्रमाणवेळेमुळे न्यायवैद्यक तपास (Forensic Investigation) गतिमान व अचूक होईल.व्यापक वापर: UPI व्यवहार, ई-कॉमर्स खरेदी, ई-मेल संप्रेषण आणि रेल्वे-विमान तिकीट बुकिंग या सर्व सेवांमध्ये अचूक टाईम स्टॅम्पिंगमुळे प्रणालीतील दोष टळतील..Premium|AI Self Reliance in India : एआयच्या युगात भारताला आत्मनिर्भर होणे का गरजेचे? डिजिटल वसाहतवादाचा वाढता धोका.डिजिटल पायाभूत सुविधांना स्वावलंबनाचे बळया धोरणामुळे भारताच्या संवेदनशील पायाभूत सुविधांना अभूतपूर्व बळ मिळणार आहे.परदेशी स्रोतांवरील अवलंबित्व संपवणे: सध्या देशातील अनेक डिजिटल व दूरसंचार प्रणाली वेळेच्या नोंदीसाठी अमेरिकेच्या GPS सारख्या परदेशी उपग्रह प्रणालींवर अवलंब भू-राजकीय संकट किंवा सायबर युद्धाच्या काळात हे अवलंबित्व धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे भारताची स्वतःची स्वावलंबी यंत्रणा वापरणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे. दूरसंचार आणि ५G तंत्रज्ञान: ५G स्पेक्ट्रम आणि हाय-स्पीड डेटा ट्रान्सफरसाठी मायक्रोसेकंदांमधील अचूकता लागते. IST शी जोडल्यामुळे नेटवर्कची कार्यक्षमता वाढेल..पॉवर ग्रीड व्यवस्थापन:राष्ट्रीय वीज ग्रीडमध्ये ट्रिपिंग किंवा बिघाड झाल्यास त्याचा उगम शोधण्यासाठी अचूक वेळेच्या नोंदींचा मोठा आधार मिळतो.वाहतूक आणि शासकीय सेवा:रेल्वेचे स्वयंचलित सिग्नलिंग आणि हवाई वाहतूक नियंत्रणात (ATC) वेळेचा अचूक समन्वय प्रवाशांची सुरक्षा अधिक बळकट करेल..Premium|Financial Independence : उत्पन्न वाढलं, पण आर्थिक सुरक्षितता किती? कुटुंबांनी स्वतःला हा प्रश्न विचारायलाच हवा.अंमलबजावणीचे स्वरूप आणि पुढचा मार्गप्रशासनाने सरकारी व खासगी संस्थांना घाईगडबड न करता आपल्या सिस्टिम्स अद्ययावत करण्यासाठी १८० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. या काळात बँका, दूरसंचार कंपन्या, डेटा सेंटर्स आणि सेवा प्रदात्यांना आपली डिजिटल उपकरणे भारताच्या अधिकृत वेळेच्या स्रोतांशी जोडून घ्यावी लागतील.'एक देश, एक वेळ' हे केवळ वेळेचे प्रमाणीकरण नसून डिजिटल सार्वभौमत्वाचे (Digital Sovereignty) प्रतीक आहे. जेव्हा एखादा देश जागतिक महासत्ता आणि आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पाहतो, तेव्हा त्याच्या अंतर्गत यंत्रणांमधील प्रत्येक सेकंद अचूक, सुरक्षित आणि स्वावलंबी असणे अनिवार्य ठरते. हे धोरण भारताच्या आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित डिजिटल भविष्याला नवी दिशा देणारे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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