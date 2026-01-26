Premium|Online investment scam : सायबर चोरट्यांचा सापळा; आकर्षक योजनांच्या आमिषाने आठ कोटींची फसवणूक

शिरीष देशपांडे-deshpande.06@gmail.comआपले पैसे झटपट कसे वाढतील, अशा विचाराने गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांना इंटरनेटवर पसरणाऱ्या खोट्या आकर्षक योजनांनी ग्रासले आहे. काही वेळा जिवावरही बेतण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी जागरूक राहण्याची मोठी गरज आहे.लीकडेच एका निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याला सायबर चोरट्यांनी आठ कोटी रुपयांना फसवले आहे. एका आंतरराष्ट्रीय नावाजलेल्या वेल्थ मॅनेजमेंट करणाऱ्या मोठ्या ग्रुपच्या नावावर अधिकाऱ्याला एका फसव्या व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे दाखल करून घेतले गेले. सुरवातीला खूप आकर्षक योजना, त्यात रोज होणारा नफा, अनेकांनी सांगितलेल्या यशाच्या बोगस गोष्टी यामुळे हे अधिकारी त्यामध्ये अलगद अडकत गेले. त्यामध्ये असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी त्यांना विविध आकर्षक योजनांमध्ये गुंतवणूक करायला लावली. रोज संध्याकाळी स्वतः सीईओ माहिती द्यायचे. आकर्षक महिला वैयक्तिक सल्ला देत असे, रोज होणारा फायदा डॅशबोर्डवर दाखवला जात असे, ते बघून अधिकारी खूष होत होते आणि अधिकाधिक गुंतवणूक करत होते. .Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.ग्रुपमधील बनावट मोठी नावे असलेले सदस्य सायबर चोरट्यांना बेमालूम साथ द्यायचे. असे करता करता आठ कोटी रुपये या अधिकाऱ्याने गुंतवले, ती गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसत होती, तेव्हा त्यातील काही रक्कम काढण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर सायबर चोरट्यांनी पेनल्टी, कर या नावावर आणखी भरपूर पैसे उकळले आणि ते भरूनही पैसे परत मिळालेच नाहीत तेव्हा ही फसवणूक आहे, असे त्यांच्या लक्षात आले. एवढी प्रचंड रक्कम हातोहात गेल्याचे लक्षात आल्यावर त्या अधिकाऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सुदैवाने ते बचावले; पण यातून पैशाचा मोह कसा जीवावर बेतू शकतो, हे दिसून येते. त्यामुळे अशा फसवणुकीपासून वाचायचे असेल तर जागरूक राहणे, अशा मोहापासून दूर राहणे हाच उपाय आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे..काय काळजी घ्याल?कोणत्याही प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय नावाजलेल्या मोठ्या ग्रुपचे नाव वापरून केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून कोणतेही समाजमाध्यम जॉईन करण्याआधी सर्वप्रकारे विचार करा, खातरजमा करा. त्या योजनेची गुगलवर माहिती घ्या.अभ्यास करून तज्ज्ञ व्यक्तीची मदत घ्या. विश्वासू ब्रोकर किंवा गुंतवणूक सल्लागाराशी बोलून मगच त्यात गुंतवणूक करा.योजनांची आणि संस्थेची, अधिकृत चॅनेल शोधा, त्यावर खरी माहिती तपासा. त्यांच्या नोंदणीबाबत ‘सेबी’च्या वेबसाइटवर त्या नावाचा तपास करा.शेअर बाजारातील गुंतवणूक डी-मॅट खात्यामार्फत होत असते. डॅशबोर्ड किंवा खासगी ॲपवर गुंतवणूक दिसत असेल आणि डी-मॅट खाते नसेल तर धोका असू शकतो.गुगलवर त्या जाहिरातीतील नाव टाकून शोधल्यास, कदाचित कोणाची फसवणूक त्यांनी केली असेल, तर त्याची माहिती मिळू शकेल.गुंतवणुकीबाबत ‘क्षण प्रति क्षण सतर्कता’ हा मंत्र लक्षात असू द्या. जास्त फायदा म्हणजे जास्त धोका हे तत्त्व लक्षात ठेवा..फसवणूक झाल्यास...ताबडतोब https://cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी.१९३० किंवा १९४५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. या क्रमांकावरची यंत्रणा ज्या खात्यात पैसे गेले आहेत, ते गोठविण्याचे प्रयत्न करते. अशी तक्रार करताना बँकेचे संदर्भ (Transaction ID) तयार ठेवा.नजीकच्या पोलिस ठाण्यामध्येही तक्रार नोंदवावी.- एकदा फसवणूक झाल्यावर ते पैसे परत मिळविण्यासाठी आणखी पैसे देऊ नका..फसवणुकीचे संकेतप्रसिद्ध नावाजलेली नावे, वेगळेच गुंतवणूक माध्यम, फक्त मोजक्या लोकांसाठीच वगैरे शब्द आले, की धोका असू शकतो, हे लक्षात घ्या.प्रचंड फायदा होईल, अशी शेअर बाजाराबद्दल खात्री देणाऱ्या योजनांची समाजमाध्यमावरील प्रसिद्धी हाही एक धोक्याचा संकेत.(लेखक सीए, संगणक कंट्रोल, सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासक आहेत. ८४८४४९६१२२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.