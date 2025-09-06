Premium| Online Shopping Fraud Prevention: या गोष्टी माहित नसल्याने लोक ऑनलाईन खरेदी करताना फसवणूकीला बळी पडतात!

ऑनलाईन खरेदी ही आजच्या काळाची गरज आणि सवय झाली आहे. घरबसल्या हजारो पर्याय, वेगवेगळ्या सवलती आणि पैसे बचतीचे पर्याय उपलब्ध झाल्याने लाखो लोक दररोज ऑनलाईन खरेदी करतात. परंतु या प्रक्रियेत रोज अनेकांची फसवणूक होते. बऱ्याचदा इंटरनेटवर अजानतेपणी आपली माहिती आपण अनेक वेबसाइटला देवून टाकतो ज्यामुळे आपली फसवणूक होते. तुम्हाला जर तंत्रज्ञाना बाबतीत काही गोष्टी माहित असतील तर अशा प्रकारच्या फसवणूकी पासून तुम्ही वाचू शकता.ऑनसाइन खरेदी करताना लोकांची फसवणूक होण्यामागे कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरतात? ऑनलाईन खरेदी का धोक्याची आहे? पेमेंट करताना कोणती काळजी घ्यायला हवी? ईमेल व वैयक्तिक माहिती कशी जपायची? या साऱ्या गोष्टी विषयी आपण जाणून घेणार आहोत सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..ऑनलाईन खरेदी का धोक्याची आहे?आजच्या काळात ऑनलाईन खरेदी झपाट्याने वाढत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत ई-कॉमर्स उद्योगांचा वाटा २०२५ मध्ये तब्बल १.१९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या उद्योगांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. घरबसल्या विविध पर्याय उपलब्ध होतात, वेळ वाचतो आणि आकर्षक सवलती मिळतात म्हणून लोक ऑनलाईन खरेदीला प्राधान्य देतात. उत्सवांच्या काळात तर या खरेदीत ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होते.मात्र, या सोयींसोबतच काही गंभीर धोकेही निर्माण झाले आहेत. आतापर्यंत जवळपास ३० टक्के ग्राहकांनी आपली माहिती लीक झाल्याचा अनुभव घेतलेला आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान तर होतेच, पण वैयक्तिक माहिती गळती होण्याचाही मोठा धोका असतो. फक्त ग्राहकांनाच नाही तर व्यवसायांनाही मोठा फटका बसलेला आहे..Experian (एक्सपेरिअन) कंपनीच्या जागतिक ओळख आणि फसवणूक समस्या (Global Identity & Fraud Report) नुसार, फसवणुकीमुळे प्रत्येक १ रुपया गमावल्यावर कंपन्यांना सुमारे ४ रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतात. ज्यामध्ये नुकसानभरपाई, कायदेशीर खर्च आणि व्यवस्थापनावर खर्च या गोष्टींचा समावेश होतो. त्यामुळे ऑनलाईन खरेदी करताना सोय आणि सुरक्षा यांचा समतोल साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आकर्षक ऑफर्स आणि सवलती घेण्यास हरकत नाही, पण त्याच वेळी वैयक्तिक आणि आर्थिक माहितीचे संरक्षणही गरजेचे आहे. ऑनलाईन खरेदी निश्चितच फायदेशीर आहे, परंतु आवश्यक सावधगिरी न बाळगल्यास तुम्हाला मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावं लागू शकतं. म्हणूनच जागरूक राहून, सुरक्षिततेचे नियम पाळूनच खरेदी करायला हवी..ऑनलाईन पेमेंट करताना काय काळजी घ्यायची?ऑनलाईन खरेदी करताना सुरक्षित पेमेंट पद्धतींचा वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. फोन पे, गुगल पे, पेटीएम यांसारख्या डिजिटल वॉलेट्समुळे ग्राहकांची कार्ड माहिती थेट विक्रेत्यांकडे पोहोचत नाही, तर ती सुरक्षित पद्धतीने टोकनाइज आणि एन्क्रिप्ट केली जाते. त्यामुळे फसवणुकीचा धोका खूप कमी होतो. मात्र, थेट डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डची माहिती जर तुम्ही वेबसाइटवर भरली तर डेटा चोरी, फिशिंग किंवा हॅकिंगसारखे धोके वाढतात. म्हणूनच अनेक तज्ज्ञ ऑनलाईन खरेदीसाठी वेगळं कार्ड वापरण्याचा सल्ला देतात, ज्यामुळे तुमचं मुख्य खातं सुरक्षित राहतं..याशिवाय Two-Factor Authentication (२एफए) हा सुरक्षिततेचा एक चांगला पर्याय उपलब्ध आहे. यात तुम्ही पासवर्डसोबतच ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक वापरू शकता. भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार बहुतेक डिजिटल व्यवहारांसाठी ओटीपी आवश्यक असतो, ज्यामुळे फसवणुकीच्या घटना रोखल्या जातात. मायक्रोसॉफ्टच्या अहवालानुसार, २एफए वापरल्यास सायबर हल्ल्यांमधील ९९% फसवणुकीपासून बचाव होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे इनव्हॉइस पेमेंट किंवा कॅश ऑन डिलिव्हरी हे पर्यायही ग्राहकांना अशा फसवणुकीपासून वाचवतात.खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला कार्ड स्टेटमेंट तपासायची सवय लावायला हवी. कारण रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार भारतात दरवर्षी लाखो ग्राहक ऑनलाईन फसवणुकीचे बळी ठरतात. वेळेत लक्ष दिल्यास असे व्यवहार टाळता येतात..Premium| Lifestyle Vehicles: जीवनशैलीशी जोडलेली 'लाइफस्टाइल व्हेईकल्स' म्हणजे नक्की काय?.ईमेल बाबतीत ही काळजी घेतली तर तुमची फसवणूक होणार नाहीतुमची वैयक्तिक माहिती आणि तुमचा ईमेल सुरक्षित असणे हे ऑनलाईन खरेदीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे. पिंग आयडेंटीटी (Ping Identity) कंपनीच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये घडलेल्या ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सुमारे ८२% डेटा चोरीच्या घटनांचं कारण ईमेलचे पासवर्ड होते. पासवर्ड अत्यंत सोपे आणि अंदाज लावण्यासारखे असल्याने किंवा कोणत्याही फेक वेबसाईटवर मेल आणि पासवर्ड टाकल्याने तुमचा हा डेटा चोरीला जातो. त्यामुळे खरेदीसाठी आपण जो मेल वापरणार आहोत त्याचा पासवर्ड मजबूत आणि अवघड असायला हवा. त्याचबरोबर ऑनलाईन खरेदीसाठी एक वेगळा ईमेल आयडी ठेवल्यास तुम्ही अधिक सुरक्षित होता..सध्या जगभरात कोट्यवधी ग्राहकांना रोज फिशिंग मेल पाठवले जातात. त्यापैकी १.२% ईमेल थेट धोकादायक असतात. हे ईमेल बँक किंवा नामांकित कंपनीच्या नावाने येतात आणि वापरकर्त्यांकडून संवेदनशील माहिती मागतात. म्हणूनच असे ईमेल ओळखणे आणि त्याबाबतीत सावध राहणे गरजेचे आहे.बर्याचदा ब्राउझिंग करताना इनकॉग्निटो मोड वापरल्यास तुमचा इतिहास रेकॉर्ड होत नाही असं जरी तुम्हाला वाटत असलं, तरी इंटरनेट सेवा पुरवठादार किंवा जाहिरातदार तुमची अॅक्टिव्हिटी पाहू शकतात. त्यामुळे ही मर्यादित सुरक्षितता आहे, हे लक्षात ठेवायला हवं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 