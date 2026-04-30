Premium|AI Smartphone : OpenAIचा स्मार्टफोन येतोय, पण तो सुरक्षित असेल का?

AI Smartphone Explained: What Makes OpenAI’s Phone Different from Apple & Samsung?OpenAI आता स्मार्टफोन मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. २०२८पर्यंत हे स्मार्टफोन तयार होतील. चिप निर्मितीसाठी कंपनी मीडियाटेक (MediaTek) आणि क्वालकॉम (Qualcomm) सोबत काम करणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सगळ्याच क्षेत्रांत पाय पसरलेत पण आता ओपन एआय स्मार्टफोन बनवणार म्हणजे नेमकं काय करणार, हा प्रश्न पडतोच. कारण सध्याच्या आपल्या स्मार्टफोनवरसुद्धा आपण एआय, चॅटजीपीटी, जेमिनी वापरतोच. मग फरक काय आणि कसा? तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात ही एक नवी लाट असेल की खरोखरच आताचा आपला स्मार्टफोनचा अनुभव संपूर्ण बदलणारी ही गोष्ट असेल, समजून घ्या, सकाळ प्लसच्या विशेष लेखामध्ये....एआयने तयार केलेल्या स्मार्टफोनचं वेगळेपण काय असेल?आपण आपल्या फोनवर तर एआय वापरतो मग एआयने स्मार्टफोन तयार करण्याचं वेगळं वैशिष्टयं काय असा प्रश्न पडतोच. तर त्याचं उत्तर आहे, एकप्रकारे तुमचा स्मार्टफोन आता तुमच्यापेक्षा स्मार्ट होणार आहे. तोही एआयच्या सहाय्याने.ओपन एआयने बनवलेल्या फोनमध्ये संपूर्ण सिस्टीमच एआय केंद्रीत असेल..Premium|AI Failures and Risks : एआयचा आंधळा वापर की मानवी देखरेख? तंत्रज्ञानाच्या घातक चुका, जीवितहानी आणि कोट्यवधींच्या नुकसानीतून भारतासाठी मोठा इशारा.सध्या आपण एआय फोनमधील एक अॅप म्हणून वापरतो. मात्र ओपन एआय जो फोन बनवत आहे, त्यात एआय हा जणू काही फोनचा केंद्रबिंदू किंवा मेंदुच असणार आहे. आपली अनेक कामं एआयच करणार आहे. उदा आज आपण भूक लागल्यावर झोमॅटो, स्विगी आणि इतर अॅप्स उघडून पाहतो. त्यातील किंमती, वेळ, पदार्थ हे सगळं तपासून मग आपली ऑर्डर देतो. मात्र कदाचित उद्या एआयचा स्मार्टफोन तयार झाल्यावर, मला पौष्टिक पण चविष्ट जेवण ऑर्डर कर असं सांगितलं की फोन स्वत:च दोन तीन अॅपवर पदार्थ शोधेल, त्याची किंमत, रिव्ह्यू वगैरे बघून ऑर्डर करेल.ओपन एआयच्या फोनमध्ये एआय एजंट आणि डेव्हलपर असं एक वेगळंच कॉम्बो असू शकेल. अॅप्सऐवजी ऑटोमेशनवर भर राहील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.AI मार्केटवर वर्चस्व मिळवल्यानंतर, OpenAI आता स्वतःचा स्मार्टफोन तयार करून थेट ॲपल (Apple) आणि सॅमसंगला (Samsung) टक्कर देण्याच्या विचारात आहे..Premium|Mark Zuckerberg AI twin : मार्क झुकरबर्ग यांचा डिजिटल ‘जुळा भाऊ’; मेटाचा नवा प्रयोग की भविष्यातील ऑफिस संस्कृतीचा इशारा?.पण OpenAI फोन का बनवत आहे? मार्केट वाढवणे हे कारण आहेच पण कदाचित OpenAI ला जाणवले आहे की "सर्वसमावेशक AI एजंट सेवा" देण्यासाठी त्यांना ऑपरेटिंग सिस्टम आणि हार्डवेअर या दोन्हीवर पूर्ण नियंत्रण असणं गरजेचं आहे. सध्याचे स्मार्टफोन ॲप्सभोवती तयार केले गेले आहेत, परंतु भविष्यातील AI-सक्षम उपकरणे ही पद्धत बदलू शकतात. वापरकर्ते स्वतः मॅन्युअली ॲप्स उघडण्याऐवजी, त्यांच्या वतीने कामे पूर्ण करण्यासाठी 'AI एजंट'वर अवलंबून राहतील.स्मार्टफोन सगळ्यात वैयक्तिक बाब मानली जाते. वापरणाऱ्या माणसाचे लोकेशन, फोन नंबर्स, संभाषण असा कित्येक प्रकारचा डेटा त्यात साठवून ठेवलेला असतो. हा सगळा डेटा एआयसाठी अत्यंत उपयोगी आणि महत्त्वाचा आहे. .Premium|Augmented Reality technology trends : तुम्ही खेळत होता...रोबो शिकत होते!.OpenAI चा स्मार्टफोन कसा काम करेल? ChatGPT-आधारित हा फोन 'क्लाउड' आणि 'ऑन-डिव्हाइस' AI मिश्रणावर वैशिष्ट्यांचं मिश्रण असेल. बॅटरी कमी खर्च होईल, अशा पद्धतीने फोन डिझाईन केला जाईल. एआय ज्याप्रमाणे तुमच्या आधीचा वापराची माहिती ठेवते आणि त्यानुसार तुमच्यासाठीचे उत्तर कस्टमाइज करून देते त्यापद्धतीने या फोनमधील यंत्रणा काम करेल. .विश्लेषक मिंग-ची कुओ (Ming-Chi Kuo) यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, OpenAI चा स्मार्टफोन 'AI एजंट इकोसिस्टम'वर आधारित असेल. त्याचं उत्पादन २०२८मध्ये सुरू होऊ शकेल. कुओ यांच्या मते, OpenAI आपल्या फोनसाठी कस्टम प्रोसेसर विकसित करण्यासाठी मीडियाटेक आणि क्वालकॉम या चिपमेकर्ससोबत काम करत आहे. 'लक्सशेअर' (Luxshare) ही कंपनी या फोनची विशेष सिस्टम को-डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग पार्टनर असेल. फोनचे अंतिम तपशील आणि पुरवठादारांची नावे २०२६ च्या उत्तरार्धात किंवा २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत नक्की होतील, असा अंदाज आहे. .Premium|Longevity & AI revolution : एआय, प्रोटीन फोल्डिंग आणि जीन एडिटिंगच्या क्रांतीतून १५० वर्षांच्या निरोगी आयुष्याचा महामार्ग.बाजाराच्या दृष्टीने वेगळी रणनीती काय आहे?लक्सशेअर ही चिनी उत्पादक कंपनी आहे. ही कंपनी ॲपलच्या आयफोनसाठी महत्त्वाची असेम्बलर कंपनी होती. तिच्यासोबतच OpenAI ने भागीदारी केली असेल तर ही वेगळ्या पद्धतीची मार्केट स्ट्रॅटेजी म्हणता येईल. कुओ यांच्या मते, लक्सशेअरला ॲपलच्या पुरवठा साखळीत 'हॉन हाय प्रिसिजन' (Foxconn) इतके वर्चस्व मिळवणे कठीण जात होते. अशात OpenAI सोबतची ही भागीदारी त्यांना चांगली संधी देईल, अशी चर्चा आहे. .Premium| Moltbook: मोल्टबुक हे एआय एजंट्ससाठी तयार केलेले अनोखे सोशल नेटवर्क आहे जिथे माणसे फक्त निरीक्षक असतात.एआयनेच तयार केलेले फोन सुरक्षित असतील का?एआय फोन्स कस्टमाइज सर्विस जरुर देतील पण त्याचसोबत एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. तो म्हणजे हे फोन्स सुरक्षित असतील का? एआयकडे तुमची सगळीच माहिती गेल्यास त्याचा कसा वापर होतो आहे, हे केवळ त्या कंपन्यांच्या हाती असू शकेल. त्यामुळे एआयने तयार केलेले हे फोन खासगीपणाला मारक ठरतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.हे फोन्स फक्त एक क्षणिक लाट ठरतील की खऱ्या अर्थाने स्मार्टफोन इंडस्ट्रीचं चित्र बदलून टाकतील हे पाहणं रंजक ठरेल. 