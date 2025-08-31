Premium| 130th Amendment Bill: पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप झाले तर गमवावे लागणार पद! हिवाळी अधिवेशनात हे नवे विधेयक धुमाकूळ घालणार

सुनील चावके saptrang@esakal.comकेंद्रातील मोदी सरकार कुठलाही निर्णय सहसा दूरगामी परिणामांचा विचार करून घेते. पण सरकारचे ईप्सित केवळ दीर्घकालीन लक्ष्य ठेवूनच साध्य होत नाही, तर त्यातून अल्प आणि मध्यम कालावधीसाठी राजकीय मूल्यवर्धन साधण्याचाही प्रयत्न केला जातो. धक्कातंत्राचा अवलंब करीत अचूक वेळ निवडून अशा निर्णयांची घोषणा केली जाते. गोंधळ-गदारोळाने वाया गेलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस उरले असताना पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच केंद्रातील व राज्यांतील मंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप होऊन तीस दिवस तुरुंगवास भोगावा लागल्यास एकतिसाव्या दिवशी त्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद असलेले एकशेतिसावे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत मांडले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेले मतचोरीचे आरोप, तसेच बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनामुळे निवडणूक आयोग तसेच मोदी सरकारवर होणाऱ्या आरोपांवरून तत्काळ लक्ष हटविण्याचा अल्पकालीन उद्देश या विधेयकाच्या टायमिंगने साधण्यात आला. संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आलेले हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा सादर होईल. तोपर्यंत मधल्या काळात बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नैतिकतेच्या नावाखाली विरोधकांवर आक्रमकपणे तुटून पडण्याची संधीही भाजपला मिळणार आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत झालेच तर त्याआधारे विरोधी पक्षांच्या, आघाडीतील पक्षांच्या तसेच स्वपक्षातील ‘नकोशा’ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्र्यांना हटविणे शक्य होणार आहे..पाच वर्षांची शिक्षा होईल अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांवरून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनी अटक झाल्यानंतर राजीनामा देण्याची नैतिकता दाखवली, नाही तर त्यांची कायद्याने आपोआप उचलबांगडी होईल, अशी तरतूद असलेल्या या घटनादुरुस्ती विधेयकाला नैतिकतेचे आवरण घालण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना घेरण्यासाठीच हे विधेयक मांडण्यात आल्याची स्पष्ट कल्पना आलेल्या ‘इंडिया आघाडी‘च्या आतबाहेर असलेल्या राजकीय पक्षांच्या सदस्यांना आली. त्यामुळे त्यांनी हे विधेयक मांडण्यालाच जोरदार विरोध दर्शवत प्रचंड गोंधळ घालून विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि गृहमंत्री शहा यांच्या दिशेने भिरकावल्या. पण या विधेयकामुळे आणि त्यावरून होत असलेल्या विरोधामुळे राहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपावर केंद्रित झालेली चर्चा विभागली गेली..अस्थैर्यासाठीच आणल्याचा आरोपनैतिकतेला तीस दिवसांची मर्यादा का? कारण तीस दिवसांपर्यंत पंतप्रधान आणि मंत्री तुरुंगातच राहणार असतील, तर त्यांना जामीन मिळण्याच्या आशेवर सरकारचा कारभार तुरुंगातूनच चालवावा लागणार आहे. या काळात नैतिकतेला विराम मिळणार काय? अटक होताच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला नाही तर ते पदावरून तीस दिवसांऐवजी लगेच का हटविले जाऊ नये, असाही प्रश्न या विधेयकामुळे विचारला जात आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यास आमदारकी किंवा खासदारकी रद्द होते. त्याच्या जोडीला सरकारने हे घटनादुरुस्ती विधेयक आणले आहे. न्यायालयात दोषसिद्धी होईपर्यंत आरोपी निर्दोष असतो. पण या प्रस्तावित विधेयकामुळे न्यायालयाने दोषी ठरविण्यापूर्वीच तीस दिवसांच्या तुरुंगवासामुळे मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पद गमवावे लागणार आहे. न्यायालयाने जामीन मंजूर करताच त्यांना पुन्हा मंत्री किंवा मुख्यमंत्री बनता येईल. पण राजकारणात एकदा गमावलेले पद क्वचितच परत मिळते. त्यामुळे विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे विधेयक आणल्याचा आरोप काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष करीत आहेत..का आणावे लागले विधेयक ?मुळात असे विधेयक आणण्याची गरज का पडावी, हाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपावरून केंद्रातील किंवा राज्यांतील मंत्र्यांना हटविण्याचा नैतिक अधिकार पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना असतोच. मंत्री केंद्रातील असोत वा राज्यातील, त्यांचे मंत्रिपद पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्याच्या मर्जीवरच अवलंबून असते. काही महिने राजीनामा न देता तुरुंगवास भोगणाऱ्या मंत्र्यांना लोकलाजेस्तव किंवा न्यायालयाच्या दबावाखाली सरतेशेवटी राजीनामा द्यावाच लागल्याची गेल्या दोन-तीन वर्षांतील उदाहरणे ताजीच आहेत. राहिला प्रश्न पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांवरील गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाचा, तर नैतिकतेपोटी संसदीय किंवा विधिमंडळ पक्ष त्यांना राजीनामे देण्यास भाग पाडून नव्या नेत्याची निवड करू शकतात. निवडणुकांमध्ये जनतेच्या रोषाला सामोरे जाणे शक्य होणार नाही, याची काळजी पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या व्यक्तीला नसली, तरी त्यांच्या पक्षांना निश्चितच असते. याशिवाय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे आदेश-निर्देशही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पद सोडण्यास बाध्य करू शकतात. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांवरील आरोपांच्या खरेखोटेपणाची शहानिशा सरतेशेवटी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयालाच करायची असते. त्यामुळे त्यांनी गंभीर गुन्हे केल्याचे न्यायालयाला प्रथमदर्शनी आढळून आल्यास नैतिकतेला कायद्याची धार लाभून त्यांना पदमुक्त होण्यावाचून पर्याय उरत नाही. मात्र, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या व्यक्तीच्याच हाती सत्ताधारी पक्षाची सूत्रे असतील, तर त्यांचा राजीनामा घेणे सहजासहजी शक्य होत नाही, हे आजवर इंदिरा गांधी, एस. जयललिता, लालूप्रसाद यादव आणि अरविंद केजरीवाल यांनी दाखवून दिले आहे..पंतप्रधान देखील कायद्याच्या कक्षेतएकतर मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे पद घरबसल्या चालून येत नाही. ते महत्प्रयासाने मिळविलेले असते आणि बदनाम होऊन ते काढून घेतले जाणार या विचाराने त्यांचा अस्तित्वाचा संघर्ष सुरू होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने भलेही जामीन नाकारला असेल, पण आपण निर्दोष असल्याचा समज-गैरसमज ठाम होऊन नैतिकतेला तिलांजली दिली जाते. प्रतिस्पर्ध्यांनी आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान रचल्याचा आरोप करून पद वाचविण्यासाठीची त्यांची धडपड सुरू होते. त्यासाठी सर्वोच्च नेत्यांवर दबाव आणण्यासाठी ब्लॅकमेल करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. न्यायालयाने ठपका ठेवल्यावरही नैतिकता झुगारून राजीनामा न देणाऱ्या इंदिरा गांधी देशाच्या इतिहासातील आजवरच्या एकमेव पंतप्रधान ठरल्या आहेत. अटक होऊनही मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न देणारे अरविंद केजरीवाल हे देशाच्या इतिहासातील एकमेव मुख्यमंत्री ठरले. आपले पंतप्रधानपद वाचविण्यासाठी इंदिरा गांधींनी देशाला आणीबाणीच्या खाईत लोटले. केजरीवाल यांनी सहा महिने तुरुंगातून केंद्रशासित दिल्लीचा कारभार चालविला. पण सरतेशेवटी इंदिरा गांधी आणि केजरीवाल यांना जनतेने नाकारून नैतिकतेची जाणीव करून दिली. पन्नास वर्षांमध्ये लोकशाहीचा मूल्यांचा ऱ्हास दर्शविणारी ही मोजकीच उदाहरणे. पण त्याचाही जनतेच्या सामूहिक विवेकाने इलाज केलाच. आणीबाणीनंतरच्या पन्नास वर्षांमध्ये केजरीवाल यांचे उदाहरण अपवाद ठरले. लालूंनीही राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवून तुरुंगातून बिहारचा कारभार चालविला. जयललिता यांनीही कळसूत्री बाहुल्याला मुख्यमंत्री बनवून तेच केले..या विधेयकाने पंतप्रधानांनाही संरक्षण दिलेले नाही, असे विधिज्ञांचे म्हणणे असले तरी त्यांना अटक करण्याचे धारिष्ट्य कोण करणार हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रतिष्ठा गमावण्याची आणि तुरुंगात गेल्याने पद सोडण्याची वेळ कोणताही पंतप्रधान स्वतःवर येऊ देणार नाही. मुळात अमर्याद अधिकार असलेल्या पंतप्रधानांना अटक करण्याचे धारिष्ट्य ईडी, सीबीआय किंवा पोलिस दाखवतील काय, हाच कळीचा मुद्दा आहे. गंभीर गुन्ह्याचा आरोप झाल्याने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने ठपका ठेवल्यामुळे पंतप्रधानांवर अटक होण्याचा प्रसंग आल्यास संसदीय पक्षालाच त्यांना पदावरून हटविण्याचे निर्देश द्यावे लागतील. चौफेर कोंडी होऊनही पंतप्रधानांनी राजीनाम्यास नकार देणारी भूमिका घेतल्यास ती सत्ताधारी संसदीय पक्षाच्या सामूहिक विवेकाला तिलांजली देणारी ठरू शकते. राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. ते पंतप्रधानांना कसे हटवू शकतील? उलट अशा अभूतपूर्व संकटातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी अटक होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींकडे देशावर आणीबाणी लावण्याची शिफारस पंतप्रधान करू शकतात. त्या स्थितीत प्रस्तावित १३०वी घटनादुरुस्ती पूर्णपणे निष्प्रभ ठरू शकते..जामिनाची खात्री नाही...या विधेयकाचा सामना करण्यासाठी राज्यांपाशी कोणतीही अस्त्रे नाहीत. ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून केंद्रातील सरकार कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला किंवा मंत्र्यांना अटक करू शकते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारसारख्यांना झळ बसू शकते.गंभीर गुन्ह्याचा आरोप होऊन तीस दिवस तुरुंगवास भोगावा लागल्यास एकतिसाव्या दिवशी त्या व्यक्तीला पदावरून हटविण्याची तरतूद असलेले एकशेतिसावे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर झाले, पण संमत झालेले नाही. विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठीच विधेयक आणल्याचा विरोधकांचा आरोप असून, विधेयक संमत होणे खूपच अवघड आहे. या विधेयकात काय आहे आणि यामागचे राजकारण काय आहे, विधेयक संमत होईल का, हे विधेयक विरोधकांसाठी नवी ‘ईडा’पीडा कसे ठरणार, याचा वेध.या श्रेणीत हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू किंवा तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचा समावेश नाही. कारण त्यांचे भाग्य पक्षश्रेष्ठी ठरवतात. पण केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील जम्मू आणि काश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तर मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्र्यांना कधीही अटक करून तुरुंगात धाडणे शक्य आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या अकरा वर्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदावर असताना अटक करण्यात आलेले अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन, माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, उपमुख्यमंत्री. के. शिवकुमार, अनिल देशमुख, नबाब मलिक, संजय राऊत, संजय सिंह, जितेंद्र तोमर, मदन मित्रा, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, पार्था चॅटर्जी, सेंथिल बालाजी, ज्योतिप्रिया मलिक, अलमगिरी आलम यांना अनेक महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. ते सर्वच विरोधी पक्षांचे मंत्री, खासदार आणि आमदार होते किंवा आहेत. त्यांच्यापैकी कोणालाही कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत एका महिन्याच्या आत जामीन मिळाला नाही. त्यामुळे पुरावा नसल्यास न्यायालयात ३० दिवसांत जामीन मिळेल, हा युक्तिवाद या विधेयकाच्या बाबतीत भ्रामक ठरणार आहे. .विरोधकांना लक्ष्य केले जाईलएखाद्या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तीस दिवसांत जामीन मिळणे खूपच दुर्मिळ ठरणार आहे. भारतीय न्याय संहिता, बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा आणि मनी लाँडरिंग कायद्यातील विशिष्ट कलमांखाली अटक झाल्यास तीस दिवस तर दूरच, अनेक महिने जामीन मिळण्याची शक्यता नाही. भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीनुसार सीबीआय आणि ईडीला ६० ते ९० दिवसांपर्यंत पोलिस वा न्यायालयीन कोठडी मागता येते. अशा स्थितीत ३० दिवसांत जामीन कसा मिळेल, हा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. भारतीय न्याय संहितेत कलम १११पासून कलम १५८पर्यंत पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेली २१ कलमे आहेत. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात अशी दोनपेक्षा अधिक कलमे आहेत, तर मनी लाँडरिंग कायद्यात कलम ४ अंतर्गत ३ ते १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. या कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्याचे प्रयत्न होतील. या विधेयकाचा भविष्यात व्यापक प्रमाणावर दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रातील पक्षश्रेष्ठींना न जुमानणारे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्र्याला न जुमानणारे मंत्री, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सत्ताधारी आघाडीमध्ये सामील असलेले पण पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना न जुमानणाऱ्या मित्रपक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्र्यांना या विधेयकाच्या माध्यमातून लक्ष्य केले जाऊ शकते. .सत्तेचे संतुलन बिघडणारविरोधकांच्या मते हा कायदा नव्हे, तर हत्यार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी कार्यपद्धतीवर ओढलेल्या प्रतिकूल ताशेऱ्यांमुळे क्षीण झालेल्या ईडीमध्ये या विधेयकामुळे नवा जोम निर्माण होणार आहे. सत्ताधारी नैतिकतेच्या नावाखाली देशाची दिशाभूल करीत आहे. हे विधेयक विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना अटक करून त्यांची सरकारे पाडण्याच्या उद्देशाने आणलेले आहे. हे विधेयक विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील परस्पर संतुलन आणि नियंत्रणाच्या सिद्धांताला छेद देणारे ठरेल. त्यामुळे एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची किंवा अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचीही गरज पडणार नाही. गेल्या अकरा वर्षांमध्ये केंद्रात किंवा राज्यांमध्ये भाजपच्या एकाही मंत्र्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. सत्ताधारी भाजपचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप होऊन त्यांना अटक होणे तर दूरच, त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल होत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांचे नेते करीत आहेत. अटक झालेली व्यक्ती केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षात प्रवेश करणार नाही, अशीही तरतूद या विधेयकात करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. .Premium| Modi Independence Day Speech: मोदींच्या भाषणातील 'आत्मनिर्भरते'चा भर भारताच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा का आहे?.दोन तृतीयांश बहुमताचे आव्हानमोदी सरकारने मांडलेले विधेयक फाडून चिंध्या उधळण्याचा प्रकार संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये प्रथमच घडला असला, तरी एखाद्या वादग्रस्त विधेयकावरून होणारे रणकंदन संसदेला नवे नाही. संसदेत वादग्रस्त विधेयकांना यापूर्वीही विरोधी बाकांवरून तीव्र विरोध झाला आहे. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंत्र्याच्या हातून हिसकावून फाडण्यात आले होते, तर राज्यसभेत या विधेयकावरून रणकंदनच झाले होते. आंध्र प्रदेश विभाजन विधेयकाच्या विरोधात तर काँग्रेसचे खासदार राजगोपाल यांनी तिखटाचा स्प्रे फवारून सनसनाटी निर्माण केली होती. पण लोकसभेत विरोधी पक्षांनी ज्या पद्धतीने अमित शहा यांच्या विधेयकाच्या प्रती फाडून विरोध केला, त्यावरून पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा आक्रमक झाले असून; कुठल्याही परिस्थितीत हे विधेयक संमत करायचेच, असा चंग त्यांनी बांधला आहे. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविले जाणार असल्यामुळे ते संसदेत मांडण्यास विरोधकांचा विरोध का? या विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत किंवा विधेयकाविरुद्ध मतदान करून विरोध दर्शविता येईल, असा युक्तिवाद करीत अमित शहा यांनी विधेयक संमत करण्यासाठी कंबर कसली आहे.हे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत संमत होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत लागेल. २९३ सदस्य असलेल्या मोदी सरकारला लोकसभेत ३६२ तर १३२ सदस्यांचे संख्याबळ असलेल्या सरकारला राज्यसभेत १६० मतांची आवश्यकता पडेल किंवा उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश मते लागतील. सरकारपाशी हे विधेयक संमत करण्यासाठी दोन तृतीयांश मते आहेत की नाही ते मतदानाच्या 