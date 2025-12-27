Premium|Space Data Centers : स्पेस डेटा सेंटर्स; एआयच्या युगातील नवा अध्याय

संदीप कामत दुसऱ्या ग्रहावर जाणं हे आता फार नावीन्याचे राहिले नाही. उलट आता अंतराळात डेटा सेंटर उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ही गरज का भासू लागली, काय आहे हा नेमका प्रकल्प? कुठले देश यात आघाडीवर असून, कुणाची तयारी कशी सुरू आहे? या स्पर्धेत भारताला किती संधी आहे आणि आपल्याला यात काय करता येईल, या सगळ्या प्रश्नांचा वेध...दक्षिण कॅलिफोर्नियाचं संध्याकाळचं आकाश हे प्रशांत महासागरावरचे रोजचे सूर्यास्त आणि आकाशात दिसणाऱ्या ‘हॉट-एअर बलून्स’साठी आजवर ओळखलं जायचं. पण गेल्या काही वर्षांत व्हॅनडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेसवरून होणारी एलॉन मस्कच्या स्पेस-एक्स कंपनीची रॉकेट प्रक्षेपणंसुद्धा आता एक नेहमीची गोष्ट झाली आहे. सुरुवातीला काही वर्षांपूर्वी जेव्हा हे अग्निबाण आकाशात एक अद्भुत, पांढऱ्या धुराची नक्षी आणि प्रकाश सोडत जायचे, तेव्हा जवळपासची संपूर्ण शहरं थबकून पाहायची. सुरुवातीला ‘यूएफओ’सारख्या वाटणाऱ्या ह्या रॉकेट्सची आता लोकांना हळूहळू सवय झाली आहे. आजकाल लोक फक्त एक नजर वर टाकतात आणि ‘अनादर स्पेस-एक्स लाँच’ म्हणत खांदे उडवून परत कामाला लागतात. आता साधारण वाटणारे हे बदल मात्र एक मोठ्या परिवर्तनाच्या नांदीच्या वार्ता आहेत, हे नक्की. १९६९ मध्ये मानव चंद्रावर पोहोचल्यापासून सॅटेलाइट टीव्ही, कॉल, इंटरनेट, मायक्रो सॅटेलाइट अशा अनेक क्रांती होत राहिल्या. तरीही सामान्य माणसाला मात्र अंतराळ हा केवळ शास्त्रज्ञ आणि संशोधनाचा विषय वाटायचं. पण आता मात्र अंतराळ हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि आता चक्क आपल्या हातातल्या ‘डेटा’चाही अविभाज्य भाग बनणार आहे आणि आता मानवासाठी पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, याचं कारण आहे लवकरच येणारे अंतराळातले डेटा सेंटर्स!.Premium|Apollo 11 Moon Landing : चंद्रावर माणूस उतरलाच नाही? किम कार्दशियनच्या विधानाने जुन्या वादाला फुटले धुमारे!.गेल्या काही दिवसांत तंत्रज्ञान विश्वात ह्या ‘स्पेस डेटा सेंटर्स’चा एक मोठा बोलबाला सुरू झाला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एलॉन मस्क यांनी जाहीर केले, की स्पेस-एक्स आता केवळ सॅटेलाइट आणि इंटरनेट पुरवणारी कंपनी न राहता, ती आता अंतराळात अवाढव्य ‘डेटा सेंटर्स’ उभारणार आहे. आगामी ‘स्टारलिंक व्ही-थ्री’ उपग्रह हे स्वतःच प्रबळ ‘कंप्युटिंग नोड्स’ म्हणजे डेटा सेंटर्स असतील. त्यापाठोपाठ गुगलच्या सुंदर पिचाई यांनीही आपल्या ‘प्रोजेक्ट सनकॅचर’अंतर्गत २०२७ पर्यंत अंतराळात स्वतःचे डेटा सर्व्हर्स धाडण्याची घोषणा केली. जेफ बेजोसच्या यांच्या ‘ब्लू ओरिजिन’ कंपनीनेही गेल्या वर्षभरापासून अशाच तंत्रज्ञानावर गुप्त काम चालवले असल्याच्या बातम्या आल्या. स्टार क्लाउड या स्टार्ट अपने तर नोव्हेंबरमध्ये अवकाशातल्या उपग्रहातून गुगलच्या एआय मॉडेलचे ट्रेनिंगसुद्धा करून दाखवले. आणखीही अनेक कंपन्यांच्या घोषणा येत आहेत. याच्या पार्श्वभूमीवर पुढच्या वर्षी येणारा स्पेस-एक्स कंपनीचा संभाव्य आयपीओ हा त्यांच्या तब्बल दीड ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या मूल्यांकनासह इतिहासातील सर्वांत मोठ्या आयपीओ पैकी एक ठरू शकेल, अशी शक्यता आहे! एलॉन मस्क यांचे मुख्य ध्येय मानवजातीला मंगळावर न्यायचे असले, तरी ते त्या मोहिमेला लागणारे भांडवल त्याच ध्येयाच्या मार्गावर असे अनेक उद्योग उभे करत जमवणार, हे आता गुपित राहिलेले नाही.पृथ्वीच्या मर्यादा‘एआय’ लवकरच सर्व क्षेत्रांत येणार हे नक्की असले, तरी हे तंत्रज्ञान ऊर्जेच्या बाबतीत मात्र भस्मासुर शाबीत होत आहे. एआय मॉडेल्स ट्रेन करण्यासाठी लागणारी वीज इतकी प्रचंड, की एका मोठ्या डेटा सेंटरला तब्बल एका शहराएवढी वीज लागते. अशी एआय डेटा सेंटर्स जिथे जिथे उभी राहतात, तिथे विजेची टंचाई, जागेची मर्यादा आणि बऱ्याचदा पाण्याची मारामार हे तिन्ही वाद सुरू होतात. खुद्द अमेरिकेला ‘एआय’ विकासासाठी हे मोठे आव्हान आहे. अत्यंत मोठ्या प्रमाणात वीज वापरणाऱ्या प्रगत एआय मॉडेल्सच्या प्रशिक्षण आणि चालवण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे राष्ट्रीय वीजवापरात २०३० पर्यंत दुप्पट ते तिप्पट वाढ होण्याची शक्यता असल्याने, अमेरिकेच्या ग्रिडला नवीन उत्पादनक्षमता, परवानग्या आणि वितरण विस्तारात मोठ्या अडचणी येत आहेत. २०२९-२०३० पर्यंत म्हणजे साधारण चार वर्षांतच अमेरिकेला गंभीर मर्यादांना सामोरं जावं लागेल असा अंदाज आहे. जोपर्यंत सौर ऊर्जा, अणू ऊर्जा किंवा नैसर्गिक वायूसारखे नूतन ऊर्जास्रोत मोठ्या प्रमाणावर उभे राहत नाहीत आणि ग्रिड आधुनिकीकरण होणार नाही, तोपर्यंत एआय प्रगती मंदावू शकते. पण चीनच्या समोर ह्याबाबतीत मागे पडणे अमेरिकेला नक्कीच परवडणारे नाही.जमिनीवर डेटा सेंटर चालवणे म्हणजे केवळ वीज खर्च करणे नव्हे, तर त्यातून निर्माण होणारी अतोनात उष्णता बाहेर काढणे हाही प्रचंड खर्च असतो. याला आपण ''कूलिंग टॅक्स'' (Cooling Tax) म्हणू शकतो. एका सरासरी डेटा सेंटरमध्ये एकूण ऊर्जा वापरापैकी ४० टक्के वीज ही केवळ सर्व्हर्स थंड ठेवण्यासाठी वापरली जाते. त्यातून राहिलेली ऊर्जा आयटी उपकरणे वापरतात. आर्थिक दृष्टीने डेटा सेंटर उभारणीच्या भांडवली खर्चापैकी सुमारे २० टक्के खर्च हा केवळ कूलिंग यंत्रणेवर होतो. शिवाय, हायपरस्केल डेटा सेंटर्स दररोज कोट्यवधी गॅलन पाणी पितात, ज्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होत आहे असा वाद आहे, (पण दुसऱ्या बाजूला पाण्याची एवढी गरज नाही असं मानणाराही एक गट आहे).ऊर्जेच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर पृथ्वीवर कोळसा आणि खनिज तेल यांचे साठे मर्यादित आहेत आणि पृथ्वीवरील युरेनियमच्या साठ्यातून अणू ऊर्जा ही सध्याच्या तंत्रज्ञानाने केवळ तीन हजार टेरावॅट-वर्षे देऊ शकते. याउलट, सूर्य आपल्याला दरवर्षी त्याच्या हजारो पट ऊर्जा विनामूल्य देत असतो. खरेतर सूर्य हा ऊर्जेचा प्रचंड मोठा स्रोत आहे. सूर्य पृथ्वीला दरवर्षी सुमारे एक लाख ७३ हजार टेरावॅट्स ऊर्जा देतो. ती पूर्ण वापरली तर मानवजातीची वर्षभराची गरज सूर्य केवळ एका तासात पूर्ण करू शकतो. थेअरीप्रमाणे पृथ्वीच्या वातावरणात पोहोचणारी ऊर्जा जगाच्या एकूण वार्षिक ऊर्जेच्या गरजेपेक्षा १० हजार पटीने जास्त आहे. पण थेअरी आणि प्रॅक्टिस यामध्ये मोठे अंतर असते. आपण या अफाट सौर ऊर्जेपैकी निव्वळ एक टक्क्यापेक्षाही कमी ऊर्जा प्रत्यक्ष वापरू शकतो. पृथ्वीवर मिळणाऱ्या सौर ऊर्जेला दिवस-रात्रीचे चक्र, ढग, पाऊस आणि हवामानातील इतर बदल यांचे मोठे बंधन असते. रात्रीच्या वेळी सौर ऊर्जेचे उत्पादन शून्य होते, ज्यामुळे डेटा सेंटर्सना प्रचंड बॅटरी बॅकअपवर अवलंबून राहावे लागते, म्हणजे यातून तोडगा निघणे आवश्यक आहे..अवकाशातले वरदानयाउलट, अंतराळाच्या निर्वात पोकळीत वातावरणाचा अडथळा, ढग, पाऊस नसल्याने आणि सूर्य २४ तास समोर असल्याने तिथे आपल्याला मिळणारी सौर तीव्रता जमिनीपेक्षा दहा पटीने जास्त असते. शिवाय अंतराळात तापमान नैसर्गिकरीत्या उणे अंशात असते. ही नैसर्गिक थंडी तिथे नेलेल्या डेटा सर्व्हर्ससाठी ''फ्री कूलिंग'' म्हणून काम करते. त्यामुळे तिथे फॅन्स किंवा पाण्याची गरज नाही म्हणजे ३८ टक्के ऊर्जेची आणि कोट्यवधी रुपयांच्या जास्तीच्या पायाभूत सुविधांची थेट बचत! यामुळेच गुगल, स्पेस एक्स आणि इतर कंपन्या अंतराळाकडे वळल्या आहेत. प्रोजेक्ट सनकॅचरमध्ये लेसरने जोडलेला एकूण ८१ उपग्रहांचा समूह एक किलोमीटरच्या क्षेत्रात सतत सूर्यप्रकाशात फिरेल. त्यांचे २०२७ मध्ये पहिले प्रोटोटाइप लॉन्च होईल असा अंदाज आहे.अर्थात अंतराळात डेटा सेंटर उभे करणे हे तितके सोपे नाही. त्यासाठी हजारो-लाखो सोलर पॅनेल्स आणि डेटा सेंटर साहित्य पाठवावे लागेल आणि ते कायम सक्षम आणि अद्ययावत ठेवावे लागेल. शिवाय तिथे ''कॉस्मिक रेडिएशन''मुळे कॉम्प्युटर चिप्स सेकंदात निकामी होऊ शकतात. म्हणूनच आता हेवी रेडिएशन मध्येही टिकतील अशा चिप्स विकसित केल्या जात आहेत. हे नवीन एआय-सक्षम सर्व्हर्स आता स्वतःची दुरुस्ती (Self-healing) स्वतःच करू शकतील अशाही तंत्रज्ञानावर काम सुरू आहे. एकंदरीत आता ‘हा एक पर्याय असू शकतो’ असा अंदाज येताच त्याचं ‘आता हाच एक पर्याय’ असे रूपांतर झालं आहे!.जागतिक स्पर्धाआता अर्थात त्यात जागतिक स्पर्धा सुरू झाली आहे. एआय आता थेट सायन्स संशोधन, रोबोटिक्स यांपासून अगदी मिलिटरी सामग्रीमध्ये वापरले जाणार असल्याने प्रत्येक देशाची सुबत्ता आणि सुरक्षितता एआयवर अवलंबून असणार हे सरळ आहे. अमेरिकेकडे स्पेस-एक्स, गुगल, ब्लू ओरिजिन सारख्या कंपन्या आहेत, मस्क यांच्याकडे ''स्टार शिप'' सारखे एकाच वेळी शेकडो टन वजनाचे डेटा सर्व्हर्स स्वस्तात अंतराळात पोहोचवू शकते असे शक्तिशाली रॉकेट आहे आणि शिवाय अनेक स्टार्ट अप्स आहेत. त्यापुढे जाऊन चीन आपल्या ''स्पेस-बेस्ड सोलर पॉवर'' (SBSP) मोहिमेद्वारे अंतराळातील ऊर्जेवर ताबा मिळवून तिथे ‘डेटा सिल्क रोड’ तयार करण्याच्या तयारीत आहे. युरोपिअन युनियन देश मात्र आपल्या ‘Gaia-X’ प्रकल्पाद्वारे डेटाच्या सुरक्षिततेवर आणि ''डेटा सोव्हर्नटी''वर भर देत आहेत. पण त्यांनाही लवकरच पावले उचलावी लागणार आहेत, नाहीतर ते मागे पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अंतराळातील डेटा सेंटर्ससाठीही डेटा कोठे प्रोसेस होतो, कोणाच्या कायद्याखाली, रेडिएशन हार्डनिंग, लॅटन्सी आणि लाँच खर्च अशी आव्हाने आहेत, पण ती लवकरच सोडवली जातील.भारताची सुवर्णसंधीया पार्श्वभूमीवर भारत एका अत्यंत मोक्याच्या वळणावर आहे. चीनकडे गुंतवणूक आहे, अमेरिकेकडे तंत्रज्ञान, पण भारताकडे या दोघांनाही लाजवेल अशी ‘कॉस्ट-इफेक्टिव्ह’ सॅटेलाइट प्रक्षेपण यंत्रणा आहे. आपण ''इस्रो''च्या बळावर अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाला आणि चीनच्या विस्तारवादाला स्पर्धा देऊ शकतो. २०१३ मध्ये मंगलयान ही इस्त्रोची पहिली आंतरग्रहीय मोहीम भारताने एका हॉलीवूड चित्रपटापेक्षाही कमी खर्चात करून दाखवली. भारताने ‘स्लिंगशॉट’ तंत्राचा वापर करून पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाचा फायदा घेतला, ज्यामुळे इंधनाची आणि खर्चाची मोठी बचत झाली. यावर नासासह इतर एजन्सीज सुद्धा चकित झाल्या होत्या. हे मिशन मुळात केवळ सहा महिन्यांसाठी आखले गेले होते, परंतु भारतीय अभियंत्यांच्या कौशल्यामुळे या यानाने आठ वर्षे चोख काम करत माहिती पाठवली. ह्या पराक्रमाच्या जोरावर भविष्यातले भारतीय तंत्रज्ञान जगाला अधिक सुरक्षित आणि किफायतशीर वाटू शकते. भारताकडे जगातील सर्वांत स्वस्त प्रक्षेपण व्यवस्था एसएसएलव्ही आणि एलव्हीएम-थ्री आहेत. जर भारताने परदेशी कंपन्यांचे डेटा सर्व्हर्स अवकाशात सोडण्यासाठी ‘स्पेस कुरियर’ म्हणून काम केले, तर भारत एक मोठे ‘स्पेस ट्रान्स्पोर्टेशन हब’ बनेल. शिवाय ह्यातून अनेक नोकऱ्या आणि रोजगार मिळवण्याची संधी आहे. नवीन प्रकारचे स्पेस सायंटिस्ट, स्पेस इंजिनिअर्स आणि स्पेस डेटा इंजिनिअर्सची गरज वाढणार आहे. २०२७ पर्यंत पहिले प्रोटोटाइप यशस्वी झाले, तर २०३० पर्यंत गिगावॅट स्केलचे ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स कार्यरत होतील. एआयची ट्रेनिंग सेंटर्स पृथ्वीवरून अंतराळात हलवली जातील, विजेची टंचाई कमी होईल आणि नवे उद्योग निर्माण होतील. जशी भगीरथाने अथक प्रयत्नांनी स्वर्गातून गंगा पृथ्वीवर आणली, तशी भारताने आतापासूनच पावले उचलून भगीरथ प्रयत्न करून ही अवकाशगंगा भूतलावर उतरवायला हवी.(लेखक कॅलिफोर्नियामध्ये टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात गेली दोन दशके कार्यरत आहेत.Twitter : @sankam).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 