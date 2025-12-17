Premium|Apollo 11 Moon Landing : चंद्रावर माणूस उतरलाच नाही? किम कार्दशियनच्या विधानाने जुन्या वादाला फुटले धुमारे!

रवि आमलेआजही कारडॅशियन बाईंना इन्स्टाग्रामवर फॉलो करणाऱ्यांची संख्या ३५ कोटींच्या घरात आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या सुमारे तिप्पट. इतका व्यक्तीपरिचय देण्याचे कारण हे, की महिनाभरापूर्वी या बाईंनी एका दूरचित्रवाणी कार्यक्रमातून जाहीर केले, की अमेरिकेने चंद्रावर मनुष्य उतरवला ही लोणकडी थाप आहे. तसे काहीही झालेले नाही. आता अशी प्रभावशाली व्यक्ती जेव्हा ‘मून लँडिंग’ हे ‘होक्स’ आहे, ती थाप आहे असे म्हणते, तेव्हा त्यावर अनेकांचा विश्वास बसतो वा असलेला विश्वास दृढ होतो. या षड्यंत्र सिद्धांताबाबतही तेच होण्याचे भय आहे. किम कारडॅशियन हिच्यासारखी मंडळी चांद्रवारी नाकारताना दिसत आहेत. चंद्रावर डाग असतात. या लोकांच्या मते नासाच्या चांद्रवारीवरही कारस्थानाचा डाग आहे. हा त्यांचा सिद्धांत नेमक्या कोणत्या पायावर, तर्कांवर, पुराव्यांवर उभा आहे हे पाहिले, की षड्यंत्र सिद्धांतांची अभियांत्रिकी आपसूक लक्षात येईल....Premium|Women Saree Entrepreneurs : साडी व्यवसायातून महिलांचा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास आणि परंपरेला दिलेले नवे रूप.चंद्र म्हणजे २७ नक्षत्रांचा पती. चंद्र हा सोम. सोमरसाचा निर्माता. चंद्र हा तारेचा प्रियकर. ही कहाणी तर मोठीच विचित्र. देवीभागवतात व्यासमुनी सांगतात, की तारा ही बृहस्पतीची पत्नी. पण चंद्रावर भाळली. त्यांच्या अनैतिक संबंधांतून पुत्र जन्मला. त्याचे नाव बुध. तर असा हा चंद्र. गुरुपत्नी ही मातेसमान. तिलाच पळवणारा. तो पुन्हा प्रेमिकांचा सखाही आहे. बाकीच्यांसाठी देव आहे. त्यांच्या संकष्टीच्या नैवेद्याचा स्वामी आहे. तर ही झाली आपली श्रद्धा. मौज अशी, की आपल्यातील अनेकांची श्रद्धा आणि त्यांचे ज्ञान यांतच भांडण आहे. हा असा बौद्धिक दुभंग माणसाला अनेकदा षड्यंत्र सिद्धांतांच्या वळचणीला नेऊन बसवतो. ही श्रद्धा ठेवणाऱ्यांनाही हे नीटच माहीत असते, की ‘चंद्रमा मनसो जातः’ म्हणजे विराटपुरुषाच्या मनापासून चंद्रमा उत्पन्न झाला, असे भलेही पुरुषसूक्त म्हणो, चंद्राचा जन्म झाला तो पृथ्वीपासूनच. तिचा तो एक उपग्रह. यातील अनेकांना आजही विचारले, की चंद्रावर पाऊल ठेवणाऱ्या पहिल्या माणसाचे नाव काय? तर ते पटकन सांगतील - नील आर्मस्ट्राँग. पण, या जगात आजही असे लोक आहेत, की त्यांच्या दृष्टीने हे उत्तर सपशेल चूक आहे. त्यांचे म्हणणे असे, की नील आर्मस्ट्राँग असो वा तो बझ ऑल्ड्रिन, चंद्रावर आजवर कोणीही गेलेलेच नाही. किम कारडॅशियन या बाई त्यातल्याच एक.या अमेरिकेतील प्रसिद्ध ‘रिॲलिटी स्टार’ आहेत. त्या आणि त्यांच्यासारखे लोक प्रसिद्ध का असतात, याचे उत्तर एका अमेरिकी पत्रकाराने मागेच देऊन ठेवले होते, की ते ‘फेमस फॉर बीइंग फेमस’ असतात. अशा व्यक्तींचे अनुगामी - फॉलोअर - अर्थातच खूप असतात. दहा वर्षांपूर्वी टाइम पाक्षिकाने जगातील पहिल्या १०० प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत या किमबाईंचा समावेश केला होता. आजही त्यांना इन्स्टाग्रामवर फॉलो करणाऱ्यांची संख्या ३५ कोटींच्या घरात आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या सुमारे तिप्पट. इतका व्यक्तीपरिचय देण्याचे कारण हे, की महिनाभरापूर्वी या बाईंनी एका दूरचित्रवाणी कार्यक्रमातून जाहीर केले, की अमेरिकेने चंद्रावर मनुष्य उतरवला ही लोणकडी थाप आहे. तसे काहीही झालेले नाही. आता अशी प्रभावशाली व्यक्ती जेव्हा ‘मून लँडिंग’ हे ‘होक्स’ आहे, ती थाप आहे असे म्हणते, तेव्हा त्यावर अनेकांचा विश्वास बसतो वा असलेला विश्वास दृढ होतो. या षड्यंत्र सिद्धांताबाबतही तेच होण्याचे भय आहे..तसा तो षड्यंत्र सिद्धांत गेल्या अर्धशतकापासून जगभरात चघळला जात आहेच. इंटरनेटची पानेच्या पाने त्याने भरलेली आहेत. अनेक यूट्यूब चित्रफितींतून आणि पॉडकास्टमधून त्यावर बोलले जात आहे. आपल्या अनेक हिंदी-इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांचे दोन आदर्श आहेत. एक - रवांडा रेडिओ आणि दोन - फॉक्स न्यूज. यातील फॉक्स न्यूज या वाहिनीने २००१मध्ये ‘डीड वुई लँड ऑन द मून?’ नावाची डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित केली होती. ते तिच्या स्वभावधर्मास आणि अमेरिकी अतिराष्ट्रवाद्यांच्या मेंदूंचे सपाटीकरण करण्याच्या विहित कर्तव्यास अनुसरूनच झाले. या डॉक्युमेंटरीमुळे या सिद्धांतास नवे ग्राहक मिळाले. ख्रिस्तोफर नोलनच्या इंटरस्टेलर या गाजलेल्या चित्रपटातील एक पात्र दुसऱ्यास ‘मून लँडिंग हा अमेरिकेचा अतिशय डोकेबाज प्रोपगंडा होता,’ असे सांगते. अशा विधानांतून हा सिद्धांत प्रेक्षकांच्या मेंदूंवर आदळवला जात होता. पण तरीही मधल्या काळात तो काहीसा थंड पडला होता. किमबाईंच्या ताज्या वक्तव्याने आता तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आजच्या सत्योत्तरी काळात असे काही घडणे म्हणजे आगीत तेलच. ते यासाठी भयंकर, की षड्यंत्र सिद्धांत हे त्या ‘एक घ्या, दोन मोफत मिळवा’ या विक्रीयोजनेसारखे असतात. तुम्ही एका षड्यंत्र सिद्धांतावर विश्वास ठेवला, की अन्य कटकाल्पनिका स्वीकारणे भाग पडते. किंबहुना ते आपसूकच घडते. विवेकबुद्धी, तर्कबुद्धी खुंटीवरून अशी हवी तेव्हा काढता-ठेवता येत नसते.‘मून लँडिंग कॉन्स्पिरसी’ म्हणून ओळखला जाणारा हा षड्यंत्र सिद्धांत पहिल्यांदा आला तो १९७४मध्ये. अमेरिकेच्या नासाने पाठवलेले ‘अपोलो ११’ हे चांद्रयान २० जुलै १९६९ रोजी चांद्रभूमीवर उतरले. नील आर्मस्ट्राँगने त्यादिवशी चंद्रावर पाऊल ठेवले. त्याच्या शब्दांत सांगायचे, तर ती कृती म्हणजे ‘एका मानवाने टाकलेले छोटेसे पाऊल होते. पण मानवजातीने घेतलेली एक अत्युच्च झेप होती.’ त्यांच्यासोबत बझ ऑल्ड्रिन हेही होते. चंद्राच्या पृष्ठभागावर ते २१ तास ३६ मिनिटे होते. त्यातील २ तास ३१ मिनिटे ते थेट चांद्रभूमीवर होते. या काळात त्यांनी तेथे अमेरिकेचा ध्वज रोवला. काही प्रयोग केले. येताना तेथील दगड-मातीचे नमुने आणले. यानंतरही १९७२पर्यंत नासाने पाच चांद्रमोहिमा काढल्या. या सर्व मोहिमांत मिळून अमेरिकेचे १२ अंतराळवीर चंद्रावर चालले. त्यांनी एकूण सहा ध्वज तेथे रोवले. मानवाने केलेल्या वैज्ञानिक प्रगतीच्या त्या पताका चंद्रावर ‘स्थिर’ होत्या..Premium|AI Avatar Recruitment Ethics : ‘डीपफेक’ रिक्रूटर्सचा वाढता वापर; कॉर्पोरेट जगतातील नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.आजवर मानवजातीने अंतराळ गमनाच्या असंख्य कल्पनारम्य कथाकहाण्या रचल्या, वाचल्या होत्या. आपण परग्रहावर सूक्ष्म देहाने जाऊन आलो वगैरे भाकडकथा ऐकल्या होत्या. येथे विज्ञान-तंत्रज्ञानाने ती कल्पना सत्यात उतरवली होती. मानवजातीच्या इतिहासातील ही एक अत्यंत मोठी घटना होती. आणि अशा घटना घडतात तेव्हा अनेकांच्या मेंदूस झिणझिण्या येतात. ते पचवणे लोकांना कठीण होते. कवी रॉबर्ट ब्राऊनिंग म्हणाले होते, ‘देव त्याच्या स्वर्गात आहे आणि जगात सर्व काही उत्तम चालले आहे’ ही भावना अनेकांना सुखावणारी असते. त्या स्थैर्यास अशा काही बदलांनी, अनपेक्षित घटनांनी तडा गेला की माणसे सैरभैर होतात. वस्तुस्थितीवरील नियंत्रण सुटल्यासारखे वाटते त्यांना. त्या घटनांचे साधे, सोपे, मनाला पटेल असे स्पष्टीकरण हवे असते त्यांना. अनेकदा षड्यंत्र सिद्धांत उगवतात ते या गरजेतून. माणूस चंद्रावर पाऊल ठेवतो, ही गोष्टच अनेकांच्या समजशक्तीपलीकडची होती. तेव्हा त्यांनी ठरवले, की ‘छे, हे असे काही नसणार. यात काहीतरी बनवाबनवी असणार.’ १९७४मध्ये बिल केसिंग (सहलेखक रँडी रिड) यांनी स्वतःच लिहून स्वतःच प्रकाशित केलेले वुई नेव्हर वेंट टू द मून हे पुस्तक त्यातलेच एक होते. ‘मून लँडिंग’ षड्यंत्र सिद्धांताचे जनक म्हणावयास हवे. (त्यांच्या अन्य काही पुस्तकांची नावे - हाऊ यू कॅन स्टॉप स्मोकिंग ॲण्ड एन्जॉय इट, ग्रेट हॉट स्प्रिंग्ज ऑफ द वेस्ट, हाऊ टू लिव्ह इन न्यू अमेरिका.) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेचे पहिलेच वाक्य आहे, 'अमेरिकेने चंद्रावर अंतराळवीर उतरवले यावर या देशातील प्रौढ लोकसंख्येपैकी ३० टक्के लोकांचा विश्वास नाही, असा एक अंदाज आहे.' या अंदाजाला काहीच आधार नाही. पण एक खरे, की अमेरिकेचे तत्कालीन वातावरणच असे होते, की सरकारवर विश्वास ठेवणे लोकांना खरोखरच जड गेले असणार.जून १९७१मध्ये न्यू यॉर्क टाइम्सने व्हिएतनाम युद्धासंबंधीची सात हजार कागदपत्रे - पेंटॅगॉन पेपर्स - प्रसिद्ध करून, केनेडींनंतर राष्ट्राध्यक्षपदी आलेल्या लिंडन बी. जॉन्सन प्रशासनाचा खोटेपणा उघडकीस आणला होता. लोकांनाच नव्हे, तर काँग्रेसलाही अंधारात ठेवून या सरकारने व्हिएतनाम युद्धाची व्याप्ती वाढवली होती. युद्धातील यशाबाबत सरकार खोटे सांगत होते. हे सरकारी षड्यंत्र उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन रिचर्ड निक्सन प्रशासनाने ते दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी न्यू यॉर्क टाइम्सवर दडपण आणले. तेव्हा मग वॉशिंग्टन पोस्ट पुढे आले आणि त्यांनी ती कागदपत्रे प्रसिद्ध करणे सुरूच ठेवले. या प्रकरणामुळे एकंदरच सरकारच्या विश्वासार्हतेवर भले थोरले प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. अशात पुढच्याच वर्षी, १९७२मध्ये 'वॉटरगेट' प्रकरण उघडकीस आले. वॉटरगेट हे वॉशिंग्टन डी.सी.मधील एक भव्य संकुल. त्या इमारतीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मुख्यालय होते. रिचर्ड निक्सन हे रिपब्लिकन पक्षाचे. ते पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीस उभे होते. त्यांच्या निवडणुकीस मदत व्हावी म्हणून त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी डेमोक्रॅटिक मुख्यालयात घुसून तेथील कागदपत्रांची छायाचित्रे घेण्याचा, त्यातील फोनमध्ये 'बग्ज' बसवून ते चोरून ऐकण्याचा प्रयत्न केला. त्या टोळीत काही माजी गुप्तचर अधिकारी सहभागी होते. ती घुसखोरी उघडकीस आली. कार्यालयात घुसलेले 'घरफोडे' रंगेहाथ पकडले गेले. तेव्हा त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न झाला. पण तेथील माध्यमांनी सत्ताधीशांचे कुंकू लावलेले नव्हते. वॉशिंग्टन पोस्ट आणि न्यू यॉर्क टाइम्सने ते कारस्थान चव्हाट्यावर आणले. रिचर्ड निक्सन यांनी याबाबत कानावर हात ठेवले. ठपका आपल्या काही सहकाऱ्यांवर ठेवला. पुढच्या निवडणुकीत ते दणदणीत मतांनी निवडून आले. पण प्रशासनात काही लोक असेही असतात, की ज्यांच्यासाठी कायदा मोठा असतो. असे अधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि अर्थातच माध्यमे यांनी हे प्रकरण व्हाइट हाऊसपर्यंत खणून काढले. त्यातून निक्सन यांना राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या दोन्ही - वॉटरगेट आणि पेंटॅगॉन पेपर्स - प्रकरणांनी लोकांचा सरकार या यंत्रणेवरचा विश्वास उडाला होता. सरकार कारस्थानी असते हे लोकांना या उदाहरणांतून दिसून आले होते. आणि याबाबत सरकार खोटारडेपणा करीत असेल, पुरावे दडपत असेल, तर अन्य बाबींमध्ये कशावरून करीत नसेल, असा सवाल कुणाच्या मनात आला तर तो अरास्त कसा ठरवणार? तार्किक आणि संशयास्पद बाबी यांच्यातील भेद लक्षात येणे अनेकांना कठीण असते..तर अशा त्या वातावरणात ही चांद्रस्वारीची घटना समोर आली होती आणि अनेकांच्या मनात त्याविषयीही अविश्वासाची भावना निर्माण झाली होती. अमेरिकेतील एक प्रतिष्ठित पत्रकार व लेखक डेव्हिड वाईस यांचे द पॉलिटिक्स ऑफ लाइंग - गव्हर्न्मेंट डिसेप्शन, सिक्रसी ॲण्ड पॉवर हे पुरस्कारप्राप्त पुस्तक त्या काळातलेच. याच्यानंतर एका वर्षातच बिल केसिंग यांचे, 'आपण चंद्रावर कधी गेलोच नाही', हे सांगणारे पुस्तक आले आणि ते पुढच्या कटकाल्पनिकाकारांचा आदर्श ठरले. उदाहरणार्थ, राल्फ रेने यांचे नासा मून्ड अमेरिका! हे पुस्तक. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ते म्हणतात, 'केसिंग यांच्या पुस्तकाने मून लँडिग्जबाबतचे माझे संशय 'फाइन ट्यून' केले.' हे पुस्तक का लिहिले, हे सांगताना ते म्हणतात, १९९०मध्ये न 