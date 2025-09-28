Premium| Dussehra: दसरा म्हणजे सीमोल्लंघनाचा तेजस्वी उत्सव!

अनादी काळापासून मानवजातीचा प्रवास हा सातत्याने नव्या क्षितिजांचा शोध घेत आणि सीमोल्लंघनाच्या अखंड प्रेरणादायी कहाण्या सांगत आला आहे. प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संघर्ष हा आपल्या अस्तित्वाच्या आणि ओळखीच्या सीमा ओलांडण्याचा अद्भुत प्रवास असतो. शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक किंबहुना तात्त्विक अशा कोणत्याही स्तरावर जेव्हा आपण या सीमा ओलांडतो, तेव्हा नावीन्याची अनुभूती मिळते, नवी जाण होते आणि नव्या दृष्टिकोनाची कवाडे खुली होतात. दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे सीमोल्लंघन अधिक अर्थपूर्ण ठरते; कारण दसरा हा विजयाचा आणि नवनिर्मितीचा तेजस्वी उत्सव आहे. म्हणजे केवळ बाह्य संघर्ष नव्हे, तर अंतर्मुखी परिवर्तनाचादेखील संदेश हा सण देतो..भारतीय संस्कृतीत दसरा हा केवळ एका पौराणिक प्रसंगाची आठवण नसून, जीवनातल्या संघर्षांचे आणि मूल्यांचे प्रतीक आहे. राम-रावण संघर्ष असो, दुर्गेचा महिषासुरावर विजय असो अथवा दैनंदिन जीवनातील लहान-मोठ्या लढाया; प्रत्येक ठिकाणी ‘सीमोल्लंघन’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी दिसते. अन्यायाविरुद्ध लढणे, दुर्बलतेचे बलस्थानात रूपांतर करणे, नवीन वाटा शोधणे, जुन्या चौकटी मोडणे ही सगळी सीमोल्लंघनाचीच वेगवेगळी रूपे आहेत. मानवाच्या विकासकथेतही नावीन्याच्या शोधाची ऊर्जा जागोजागी दिसते. अग्नीचा शोध लावणारा प्रागैतिहासिक मानव असो किंवा अंतराळात पाऊल ठेवणारा आधुनिक मानव असो, माणूस सतत आपल्या क्षमतेच्या सीमा विस्तारत गेला..विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला, सामाजिक सुधारणा, विचारधारा या सर्व क्षेत्रांत सातत्याने सीमोल्लंघन केले. आजच्या डिजिटल युगात माहितीचा प्रवाह, संवादाची साधने, वैद्यकीय क्षेत्रातील क्रांती, पर्यावरणाबद्दलचे बदलते भान हे सारे सीमोल्लंघनाच्या अखंड प्रवासाचेच पुरावे आहेत. परंतु, सीमोल्लंघन हे केवळ बाह्य विस्ताराची किंबहुना भौतिकतेची संकल्पना नाही. ते आतल्या मनोविश्वातील परिवर्तनाला, अंतर्मनालाही हळुवार स्पर्श करते. आपली भीती, पूर्वग्रह, अहंकार, जडणघडण यांच्याही सीमारेषा ओलांडल्याशिवाय खरा आणि शाश्वत विकास शक्य होत नाही. रावण हा केवळ बाह्य शत्रू नसून, आपल्या मनातला लोभ, मत्सर आणि क्रोध अशा दुर्गुणांचे प्रतीक असल्याचा संदेश दसऱ्याच्या विजयोत्सवातून मिळतो. म्हणून या अंतर्गत ‘राक्षसांवर’ विजय मिळवणे म्हणजेच खरे सीमोल्लंघन साधणे होय..Premium| Human evolution: माणसाच्या उत्क्रांतीमध्ये गोष्टी सांगण्याची त्याची सवय कशी महत्वाची ठरली?.आजच्या काळात सीमोल्लंघनाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. सामाजिक बंधने, लिंगभावाचे, जातीचे, आर्थिक स्तराचे भेद, मानसिक आरोग्याबाबतचे गैरसमज तोडण्याचे मोठे आव्हान आहे. या सीमोल्लंघनातच सुरक्षित लोकशाही, पूर्ण समानता आणि खऱ्या प्रगतीचा पाया आहे. आपण जर नवीन कल्पनांना, भिन्न विचारांना आणि परिवर्तनशीलतेला जागा दिली, तरच समाज पुढे जातो. विज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन शोध, अंतराळातील प्रवास, सामाजिक बदल घडवणाऱ्या चळवळी ही सर्व सीमोल्लंघनाची प्रेरक उदाहरणे आहेत. वैयक्तिक जीवनातही लहान मुलासाठी शाळेतील पहिला दिवस, नवीन भाषा शिकणे, नोकरीतील पहिले आव्हान किंवा प्रवासातला अनोखा अनुभव हे सर्व त्या-त्या पातळीवरील सीमोल्लंघनाचे अजरामर क्षण ठरतात. प्रत्येक सीमा ओलांडल्यावर मिळालेला आत्मविश्वास, त्यासाठी दाखविलेले धैर्य आणि त्यातून मिळणारे समाधान हाच खरा विजयसोहळा ठरतो. दसऱ्याच्या निमित्ताने आपण हा विजयोत्सवाचा विचार अधिक सखोलपणे अनुभवू शकतो. सीमोल्लंघन करताना वैभवशाली परंपरा आपुलकीने जपत नव्याचे स्वागत करणे, इतिहासाचा सन्मान करताना उज्ज्वल भविष्याचे ध्येय निश्चित करणे, संस्कारक्षम मूल्यांचे रक्षण करत असतानाही प्रयोगशीलता ठेवणे या आणि अशा सर्वांचा संगम म्हणजेही सीमोल्लंघन! म्हणूनच आजच्या काळातील सीमोल्लंघनाचा अर्थ केवळ आर्थिक किंवा तांत्रिक प्रगतीच्या परिप्रेक्ष्यातून न शोधता, मानवी संवेदना, पर्यावरणपूरक जीवनशैली, सहजीवन आणि सहिष्णुता यांतही शोधायला हवा..Premium|Buddhist caves: कान्हेरीच्या लेण्यांमध्ये इतिहास, ध्यान आणि साधनेचा अनोखा संगम.दसऱ्याचा विजयादशमी उत्सव फक्त परंपरेपुरताच मर्यादित नाही, तर तो धैर्य, परिवर्तन आणि प्रकाशाचाही मंत्र आहे. हा उत्सव भीतीचे बंध तोडण्याची, धैर्याने सीमोल्लंघन करण्याची, नव्या क्षितिजांचा शोध घेण्याची आणि बाह्य जगात न्याय, सत्य, समता व करुणा यांचा विजय साकार करण्याची ऊर्जा देतो. आजच्या काळात तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि सामाजिक विचारसरणीच्या नव्या टप्प्यांवर उभे असताना विजयादशमीचा सकारात्मक संदेश अधिकच आवश्यक आहे. म्हणूनच या दसऱ्याला फक्त औपचारिक पूजा, शस्त्रपूजा किंवा सण म्हणून साजरा न करता तो आत्मपरीक्षणाचा, नवे संकल्प करण्याचा आणि नव्या युगाच्या दिशेने पाऊल टाकण्याचा उत्सव म्हणून साजरा केला पाहिजे.आपट्याची सोन्यासमान पाने आदानप्रदान करून आपण मैत्री, सौहार्द आणि समृद्धीचे प्रतीक जपतो, तसेच सीमोल्लंघनही नवे क्षितिज, नवा विजय आणि खरी समृद्धी देत राहते. हेच सीमोल्लंघन जीवनातील यशाचे खरे सोन्याचे पान ठरते! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.