Premium|Oversimplification Bias in Investing : शेअर, कर्ज, मालमत्ता आणि एसआयपी; सोप्या फॉर्म्युल्यांच्या नादात आर्थिक भविष्य पणाला लागण्याचा इशारा

अभिजित कोळपकर - abhijeetjk.ca@gmail.comआपल्या मनाला सगळं सोपं वाटायला आवडतं; पण प्रत्येकच गोष्ट सोपी नसते... किंवा एका पायरीपेक्षा सोपी करता येत नाही. काही गोष्टी समजूनच घ्याव्या लागतात. आर्थिक विषय हे खूप सुलभ करता येत नाहीत आणि जेव्हा आपण त्यांना जबरदस्तीने सोपं करतो, तेव्हा मोठं आर्थिक नुकसान होतं. यालाच म्हणतात अति-सुलभीकरणाचा पूर्वग्रह! त्यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत...समीरला ऑफिसमधल्या सहकाऱ्याने सांगितलं, ‘‘शेअरमध्ये पैसे गुंतवले, की खूप श्रीमंत होता येतं. बँकेत पैसे ठेवून तू कायम गरीबच रहाशील.’’ समीरने झटपट श्रीमंत होण्यासाठी शेअर बाजाराबाबतचे काही व्हिडीओ पाहिले, काही पोस्ट वाचल्या आणि निष्कर्ष काढला- ‘शेअरमधील गुंतवणूक म्हणजे खूप मोठा परतावा. बस्स! त्याला शेअर घेणं, विकणं, पैसे कमावणं सर्व काही सोपं वाटायला लागलं. सुरुवातीला बाजार चांगला होता. पोर्टफोलिओ हिरवा दिसत होता. समीरचा आत्मविश्वास वाढत गेला; पण काही महिन्यांनी बाजार घसरला. अडचणीत असल्यावर अजून अडचणी येतात, या न्यायाने त्याच काळात समीरच्या घरात वैद्यकीय खर्च आला. तोट्यात शेअर विकून पैसे काढावे लागले आणि मग समीरला वाटायला लागले, की शेअर बाजार म्हणजे जुगार आहे! इथे समस्या शेअर बाजारात नव्हती; समस्या समीरच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत होती. शेअर बाजार आहे तसाच होता.शेअर बाजार चांगला की वाईट, हा प्रश्नच चुकीचा आहे. योग्य प्रश्न असा आहे, की कोणासाठी? तुमचे वय काय? तुमचं उत्पन्न किती? किती कालावधीसाठी गुंतवणूक करणार आहात? कोणत्या उद्दिष्टासाठी? किती जोखीमक्षमतेसह? आपत्कालीन निधी वेगळा ठेवून का? समीरच्या अति-सुलभीकरणाने नेमके हेच प्रश्न दुर्लक्षित केले होते.सध्या अति-सुलभीकरणाचा सर्वांत मोठा कारखाना म्हणजे सोशल मीडिया आहे. अवघ्या ३० सेकंदांच्या रीलमध्ये एखाद्या कंपनीचे बॅलन्सशीट, कर्जाची रचना, १० वर्षांचा ट्रॅक रेकॉर्ड, प्रवर्तकांची ओळख किंवा कंपनीचे खरे मूल्य समजावून सांगता येत नाही; पण आकर्षक पार्श्वसंगीत लावून ‘हा शेअर घ्या आणि करोडपती व्हा’ हे प्रभावीपणे नक्की सांगता येतं. परंतु, पैसा कमावणं आणि व्हिडीओ पाहून उत्साहित होणं या दोन संपूर्ण वेगळ्या गोष्टी आहेत. अति-सुलभीकरण करून कोणतेही आर्थिक निर्णय मनोरंजन करता करता घेणं म्हणजे तुमचा पैसा आणि भविष्य पणाला लावणं असतं..हा पूर्वग्रह कसा काम करतो?१. मानसिक सोय : अति-सुलभीकरण म्हणजे गुंतागुंतीच्या गोष्टीला एका सोप्या वाक्यात बंदिस्त करणे. हे ऐकायला छान वाटते, पटकन लक्षात राहते आणि लोकांना पटतेही; पण आर्थिक निर्णयांमध्ये हीच सवय अनेकदा महागात पडते. कारण पैसा, गुंतवणूक, कर्ज, व्यवसाय किंवा करिअर यापैकी कोणतीही गोष्ट एका वाक्यात समजत नाही.२. आपला मेंदू ऊर्जा वाचवतो : दहा गोष्टींचा एकत्र विचार करणं मेंदूला अवघड असतं. एकाच कोणत्यातरी गोष्टीचा निष्कर्ष काढणं तुलनेनं सोपं असतं. मेंदूला मेहनत नको असते. त्याला एक कारण हवं असतं आणि मग विश्रांती घ्यायला तो मोकळा होतो.३. कथाकहाण्यांची ओढ : माणसाला कथा आवडतात. जितकी सोपी आणि मनोरंजक कहाणी, तितकी ती जास्त लक्षात राहते. ‘एक व्यक्ती नेहमीच्या गरिबांपेक्षा गरीब होता, त्याने खूप कष्ट केले आणि तो श्रीमंत झाला’ ही कथा प्रेरणादायी आहे; पण त्यात शिक्षण, कुटुंबाची साथ, योग्य वेळ, बाजाराची परिस्थिती, जोखीम घेण्याची क्षमता, नशीब आणि अनेक अपयश हे सगळं गायब असतं. कथेत नाट्य असल्यामुळे ती लक्षात राहते; पण वास्तवाचे अनेक स्तर बाजूला राहतात.‘मला माहीत नाही’ हे तीन शब्द सांगणं माणसाला जड जातं. अनिश्चितता मेंदूला अस्वस्थ करते. म्हणून आपण स्वतःलाच एखादं सोपं स्पष्टीकरण देतो. त्यातून खोटं समाधान मिळतं, पण आपलं नुकसान मात्र खरं असतं. हीच अति-सुलभीकरणाची खरी अडचण आहे. सोपं उत्तर मेंदूला शांत करतं; पण निर्णय चांगला घेतला जात नाही. आर्थिक जगात अनेकदा सोपं उत्तर हे बरोबर नसतं. ते परिस्थितीनुसार बदलतं. त्यात आकडे, कालावधी, जोखीम, वैयक्तिक क्षमता आणि मानसिक तयारी या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो. म्हणून आता आर्थिक आयुष्यात हा पूर्वग्रह कसा काम करतो, ते काही उदाहरणांतून पाहू या.१. स्थावर मालमत्तेतील नफ्याचं गणित‘‘स्थावर मालमत्तेची म्हणजे जमीन आणि फ्लॅटची किंमत कधीच कमी होत नाही.’’ हे वाक्य किती लोकप्रिय आहे! पण कोणती जमीन? कोणत्या शहरात? कोणत्या भावात घेतलेली? कर्ज घेऊन घेतली की स्वतःच्या पैशाने? फ्लॅटचे भाडे उत्पन्न किती? मेंटेनन्स किती? कागदपत्रं कायदेशीर आणि पूर्ण आहेत का? हे प्रश्न विचारलेच जात नाहीत. मुंबई, पुणे, बंगळुरूसारख्या शहरांत फ्लॅटचे भाव मजबूत असतात; पण ‘रेंटल यिल्ड’ अनेकदा दोन-तीन टक्क्यांच्या आसपासच राहते. स्थावर मालमत्तेची किंमत कमी होत नाही; पण तुमचा परतावा कमी होतो. चुकीच्या भावात घेतलेली मालमत्ता अनेक वर्षे तोट्याची गुंतवणूक ठरते.२. ‘एफ अँड ओ’मधील नफ्याचं आकर्षणफ्युचर्स आणि ऑप्शन्स बाबतीत आजकाल एक वाक्य खूप ऐकायला मिळतं. ‘‘एफ अँड ओ’मधून रोज १००० रुपये कमवा.’ हे वाक्य ऐकायला आकर्षक आहे; पण ऑप्शन्स टेडिंग हे अत्यंत गुंतागुंतीचं, वेळेवर, चढ-उतारांवर आणि गणितावर आधारित क्षेत्र आहे. ‘सेबी’च्या सप्टेंबर २०२४ च्या अभ्यास अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२२ ते २४ या काळात ‘इक्विटी एफ अँड ओ’मध्ये वैयक्तिक ट्रेडिंग करणाऱ्या ९३ टक्के लोकांनी तोटा सहन केला. तरीही लोकांना वाटतं, ‘मी वेगळा आहे. मला विशेष अक्कल आहे. मला हे नक्कीच जमेल.’ हीच अति-सुलभीकरण आणि अतिआत्मविश्वासाची धोकादायक जोडी आहे.३. कर्ज वाईट... की उपयोगी?कर्जाच्या बाबतीतही दोन्ही टोकं चुकीची आहेत. एक गट म्हणतो, ‘कर्ज म्हणजे नेहमी वाईट.’ दुसरा गट म्हणतो, ‘कर्जाशिवाय मोठं होता येत नाही.’ दोन्ही विधानं अर्धवट आहेत. क्रेडिट कार्डवर ३६ ते ४८ टक्के व्याजाने खर्च करणं आणि व्यवसाय वाढवण्यासाठी नियोजनपूर्वक कर्ज घेणं यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. कर्ज कोणत्या कारणासाठी घेतलं आहे? व्याजदर किती आहे? तुमची परतफेडीची क्षमता किती आहे? त्या कर्जातून उत्पन्न निर्माण होणार का? कर्ज घेतल्यानंतर ताण वाढणार, की संधी वाढणार? हे प्रश्न विचारलेच जात नाहीत. अति-सुलभीकरण हा फरक पुसून टाकतो.४. शून्य टक्के व्याजाचा सापळाआता खरेदी मग पैसे अर्थात ‘बाय नाऊ पे लेटर’ (बीएनपीएल) योजनांमध्ये आणि क्रेडिट कार्डमध्ये ‘शून्य टक्के व्याज’ हा भ्रम मोठ्या प्रमाणावर विकला जातो. आजकाल ‘बाय नाऊ पे लेटर’, ‘नो कॉस्ट ईएमआय’, ‘शून्य टक्के व्याज’ अशी वाक्यं खूप वापरली जातात. ऐकायला सोपं वाटतं. आज खरेदी करा आणि नंतर भरा; पण उशीर झाला, की लेट फी, दंड, क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम आणि क्रेडिट कार्ड थकबाकीवर व्याजाचे गणित सुरू होतं. ‘सोपं’ म्हणून घेतलेला निर्णय पुढे खूप महाग पडू शकतो.५. ‘एसआयपी’बाबतही हेच चित्र‘एसआयपी करा आणि विसरा’ हे वाक्य उपयुक्त आहे; पण अपूर्ण आहे. ‘एसआयपी’ कोणत्या फंडात? तुमचे उद्दिष्ट काय? गुंतवणुकीचा एकूण कालावधी किती? जोखीमक्षमता किती? या प्रश्नांशिवाय ‘एसआयपी’ हा जादूचा फॉर्म्युला नाही. ‘एसआयपी’ हे साधन आहे. योग्य वापर केला, तर संपत्ती निर्माण करते. चुकीच्या उद्दिष्टासाठी किंवा चुकीच्या फंडात पैसे गुंतवले, तर नुकसान करू शकते.६. संधी चुकण्याच्या भीतीने निर्णयअति-सुलभीकरणाचा आणखी एक मोठा परिणाम म्हणजे ‘फोमो’ अर्थात फिअर ऑफ मिसिंग आऊट (fear of Missing out). म्हणजेच इतर सगळे काहीतरी करत आहेत आणि मी मागे राहतोय, अशी भीती. जेव्हा एखादी गोष्ट अतिशय सोपी करून सांगितली जाते, तेव्हा ती कृती करायला खूप सोपी वाटते. ‘माझा मित्र एवढ्या सोप्या पद्धतीने पैसे कमवतोय, मग मी का मागे राहू?’ अशी भावना मनात तयार होते. या भावनेमुळे लोक प्रश्न विचारणं थांबवतात. अति-सुलभीकरण आणि ‘फोमो’ एकत्र आले, की माणूस विचार न करता गर्दीच्या मागे धावू लागतो.७. साधेपणा वाईट नाहीसाधेपणा अत्यंत आवश्यक आहे. ‘आपत्कालीन निधी ठेवा’, ‘उत्पन्नापेक्षा कमी खर्च करा’, ‘उच्च व्याजाचं कर्ज आधी फेडा‘, ‘टर्म इन्शुरन्स घ्या’ ही सोपी तत्त्वं आहेत आणि उपयुक्त आहेत. समस्या साधेपणात नाही. समस्या अति-सुलभीकरणात आहे. साधेपणा समज वाढवतो. अति-सुलभीकरण धोका लपवतो. साधेपणा प्रश्न विचारायला मदत करतो; पण अति-सुलभीकरण प्रश्न विचारणंच बंद करतं.८. सावधगिरी हवीचअनेकांना वाटतं, की हा सापळा फक्त नवशिक्यांसाठी असतो; पण खरं म्हणजे अनुभवी आणि तज्ज्ञ लोकही यात अडकतात. जास्त माहिती असली, की कधी कधी माणूस जास्त आत्मविश्वासात हवेत जातो. ‘मला हे क्षेत्र समजतं’ असं वाटू लागतं आणि मग तो गुंतागुंतीकडे दुर्लक्ष करतो.९. इतर पूर्वग्रहांची साथ‘कन्फर्मेशन बायस’मुळे माणूस फक्त आपल्याला पटणारी माहितीच शोधतो. अति-सुलभीकरणाचा पूर्वग्रहामुळे एखादी गोष्ट आधीच सोपी वाटू लागते आणि मग त्या मताला आधार देणारे व्हिडीओ, बातम्या किंवा पोस्टच खऱ्या वाटतात. विरोधातील आकडे, जोखीम आणि इशारे दुर्लक्षित होतात. ‘रिसेन्सी बायस’मुळे नुकताच दिसलेला नफा कायमचा नियम वाटू लागतो. मागच्या दोन-तीन महिन्यांत एखादा शेअर, आयपीओ किंवा मालमत्ता वाढली म्हणून पुढेही ती वाढणारच, असा चुकीचा निष्कर्ष निघतो. अति-सुलभीकरणाचा पूर्वग्रह याला अजून बळ देतो ‘जे वाढतंय ते चांगलंच’ असा धोकादायक विचार तयार होतो. ‘अँकरिंग बायस’मुळे माणूस पहिल्या ऐकलेल्या किमतीला चिकटून राहतो. शेअर ५०० रुपयांवरून ३०० रुपयांवर आला म्हणून स्वस्त आहे, असं वाटतं. अति-सुलभीकरणाच्या पूर्वग्रहामुळे ‘किंमत कमी म्हणजे फायदा’ असा सरळ निष्कर्ष काढला जातो; पण खरी किंमत, गुणवत्ता आणि जोखीम तपासली जात नाही..सापळ्यातून बाहेर कसं पडायचं?१. एकच कारण ऐकलं की थांबा : स्वतःला विचारा, ‘यामागे अजून कोणते इतर घटक असू शकतात?’ हा एक प्रश्न अनेक चुका टाळू शकतो. शेअर बाजार फक्त महागाईमुळे पडत नाही. एखादा शेअर फक्त चांगल्या बातमीमुळे वाढत नाही. एखादा व्यवसाय फक्त चांगल्या उत्पादनामुळे चालत नाही.२. कथा आणि डेटा वेगळे हे ओळखा : एखाद्याने एका शेअरमधून पैसा कमावला, ही कथा आहे. त्या क्षेत्रात किती लोकांनी पैसा गमावला, हा डेटा आहे. एखाद्या मित्राला एका ‘आयपीओ’मध्ये फायदा झाला, ही कथा आहे. मात्र, सर्वच ‘आयपीओ’ दीर्घकाळात चांगला परतावा देतात का, हा डेटा आहे. निर्णय कथेवर नाही, डेटावर घ्यायला हवा.३. नाही म्हणण्याची सवय लावा : आर्थिक निर्णयात अज्ञान मान्य करणं, ही कमजोरी नाही. ती संरक्षणाची पहिली पायरी आहे. ज्याला स्वतःची मर्यादा माहीत असते, तो अति जोखीम घेत नाही.४. दुसरी बाजू लिहून काढा : एखादी गुंतवणूक खूप आकर्षक वाटत असेल, तर ती चुकीची कशी ठरू शकते, याची कारणं लिहा. शेअरचा भाव जास्त आहे का? कर्जाचा बोजा वाढेल का? परतावा अपेक्षेपेक्षा कमी राहू शकतो का? लिक्विडिटी कमी आहे का? प्राप्तिकराचा परिणाम काय होईल? हे सर्व लिहिणं तुमचे नुकसान वाचवू शकतो.५. फॉर्म्युला वापरा; पण आंधळेपणाने नाही : ‘ईएमआय’चे उत्पन्नाशी प्रमाण, ‘एसआयपी’, मुदतीचा विमा आणि आपत्कालीन निधी ही चांगली साधनं आहेत. पण प्रत्येक माणसाची आर्थिक परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे कोणताही फॉर्म्युला मार्गदर्शक म्हणून वापरा, अंतिम निर्णय म्हणून नाही.६. ‘काय चुकू शकतं?’ हे विचारा : ‘काय चांगलं होईल?’ हा प्रश्न मनाला आनंद देतो. पण ‘काय चुकू शकतं?’ हा प्रश्न पैसा वाचवतो. जोखीम आधी समजून घ्या, परतावा नंतर पाहा.७. निर्णयाआधी उलटा विचार करा : निर्णय घेण्यापूर्वी असं समजा, की सहा महिने किंवा एक वर्षानंतर हा निर्णय चुकीचा ठरला आहे. मग स्वतःला विचारा, ‘हा निर्णय चुकण्याचं मुख्य कारण काय असू शकतं?’ हा विचार आधी केल्याने भावनिक उत्साह कमी होतो आणि वास्तव स्पष्ट दिसायला लागतं.८. तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या : जसं आपण स्वतः डॉक्टर बनून स्वतःवर उपचार करत नाही, तसंच गंभीर आर्थिक निर्णय घेताना योग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. आर्थिक सल्लागारांची मदत घेणं ही कमजोरी नाही. ही सुरक्षित, शहाणी व परिपक्व पद्धत आहे.अल्बर्ट आईन्स्टाइन यांनी एक सुंदर विचार मांडला होता, ‘‘Make things as simple as possible, but no simpler.’’ म्हणजे गोष्टी शक्य तितक्या सोप्या करा, पण इतक्या सोप्या करू नका, की त्यांचा मूळ अर्थच हरवेल. खरी आर्थिक शहाणपणाची सुरुवात सोप्या उत्तराने होत नाही. ती योग्य प्रश्नाने होते. गुंतागुंतीला न घाबरता ती समजून घ्या. कारण जे आपण समजून घेतो, त्यावर आपण नियंत्रण मिळवू शकतो.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत. ९५०३०८२७७८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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