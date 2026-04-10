Premium| Overthinking Effects : अतिविचाराचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतात?

काही दिवसांपूर्वी माझ्या मित्राला त्याच्या बॉसचा मेसेज आला की उद्या ऑफिसला लवकर ये, तुझ्याशी महत्त्वाचं बोलायचं आहे! त्या मेसेजमुळे तो खूप अस्वस्थ झाला. बॉसला माझा कामचुकारपणा लक्षात आला असेल का? माझ्याकडून काही मोठी चूक झाली नसेल ना? मला नोकरीवरून तर काढून टाकणार नाहीत ना? नोकरी गेली तर माझ्या ईएमआयचं काय होईल? इतक्या वर्षांपासून जपलेली एसआयपी मोडावी लागेल का? असे कितीतरी प्रश्न त्याच्या डोक्यात आले. या एका मेसेजमुळे त्याला रात्रभर झोप लागली नाही. दुसऱ्या दिवशी ऑफिसला गेल्यानंतर समजलं की गोष्ट एकदम छोटी होती. पण याने मात्र या गोष्टीचा विचार करत रात्र घालवली होती. अशा प्रकारे छोट्या छोट्या गोष्टींचा गरजेपेक्षा जास्त विचार करण्याच्या प्रवृत्तीला मानसशास्त्रात अतिविचार म्हणजेच Overthinking म्हणतात.अतिविचार करण्याचा तुमच्या मनावर आणि शरीरावर मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक परिणाम होत असतो. एन्झायटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इनसोम्निया अशा कितीतरी आजारांचा जन्म Overthinking मधूनच होतो. एकंदरच अतिविचार केल्याने तुम्ही मानसिक आणि शारीरिक समस्यांच्या दलदलीत कसे फसत जाता हे आपण या लेखातून जाणून घेवूया. .अतिविचार म्हणजे काय?अतिविचार म्हणजे काय तर यामध्ये व्यक्तीचं विचारांवर नियंत्रण राहत नाही. तो तासन् तास त्या गोष्टींचा विचार करत बसतो. जसं की ४-चौघांत एखादी गोष्ट बोलल्यानंतर व्यक्तीच्या मनात अनेक प्रश्न येतात, मी बरोबर बोललो ना? मी माझं मत मांडून चूक केली का? मी असं बोललो तर लोक काय विचार करतील? अशा प्रकारच्या विचारांचं वादळच व्यक्तीच्या मनात येतं आणि हे विचार थांबतच नाहीत. यालाच मानसशास्त्रात रिपिटेटिव्ह निगेटिव्ह थिंकिंग असं सुद्धा म्हणतात. अतिविचार आणि सामान्य विचार यात महत्त्वाचा फरक आहे. मानसशास्त्रात पीएचडी झालेल्या डॉ. गीतांजली जाधव सांगतात की, सामान्य विचार हे आपल्याला निर्णय घेण्यासाठी मदत करतात, परंतु ओव्हरथिंकिंगमध्ये व्यक्ती छोट्या-छोट्या गोष्टींचा वारंवार विचार करतो. सामान्य विचार आपल्याला अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करतात, तर अतिविचारामध्ये व्यक्ती निगेटिव्ह विचार करून अजून अडचणी वाढवतो..मानसशास्त्रज्ञांच्या मते अतिविचारांचे ३ प्रकार आहेत!मानसशास्त्रज्ञांच्या मते अतिविचारांचे ३ प्रकार दिसून येतात. पहिला प्रकार म्हणजे रुमिनेशन. यात व्यक्ती भूतकाळातील एखादी घटना किंवा चूक सतत आठवत राहते. जसं की ब्रेकअपनंतर व्यक्तीला वाटू लागतं की तिला/त्याला तेव्हा तसं बोलायला नव्हतं पाहिजे. त्यावेळेस मी शांतपणे विचार करायला हवा होता. रुमिनेशनमध्ये व्यक्तीला एखाद्या गोष्टीचा गिल्ट वाटत राहतो, कधी व्यक्ती गेलेल्या संधीचा पश्चात्ताप करतो, तर कधी स्वतःला दोषी ठरवून स्वतःवरच टीका करत राहतो. या सगळ्या गोष्टींचा समावेश रुमिनेशनमध्ये होतो.अतिविचाराचा दुसरा प्रकार म्हणजे भविष्यातील गोष्टींची चिंता करत राहणे. आपण अनेकदा ऐकलं असेल की चितेवर माणूस काही क्षणात संपतो आणि चिंतेमुळे खंगून खंगून मरतो. ही चिंता खरंच माणसाला संपवून टाकू शकते इतकी भयंकर आहे. परीक्षेची तयारी करणारा विद्यार्थी अभ्यास करत असताना जर सारखा विचार करत असेल की मी नापास तर नाही ना होणार? परीक्षेच्या वेळेस मी आजारी तर नाही ना पडणार? किंवा एखादा कर्मचारी कायमस्वरूपी नोकरी गेली तर माझं काय होईल असा विचार करत असेल, तर हा अतिविचाराचाच प्रकार आहे. अशा प्रकारच्या विचाराने तो त्याचा वर्तमान खराब करतो आणि भविष्यातील कामासाठीचा उत्साह सुद्धा गमावतो.अतिविचाराचा तिसरा प्रकार म्हणजे अॅनालिसिस पॅरालिसिस. यात व्यक्ती एखाद्या निर्णयाचा इतका विचार करते की शेवटी निर्णय घेणेच कठीण होते. लोक परफेक्शनिझमच्या नादात निर्णय घेतच नाहीत. हॉटेलमध्ये गेल्यावर जेवायला काय मागवायचं, इन्स्टाग्राम स्टोरीला म्युझिक कोणतं लावायचं या गोष्टींपासून ते १२ वी नंतर कोणता कोर्स निवडायचा इथपर्यंत लोक अतिविचार करून करून इतके त्रस्त होतात की मग त्यांना निर्णय घ्यायचाच कंटाळा येतो. त्यामुळे वेळ आणि मानसिकता खराब होतेच, पण बऱ्याचदा एखाद्या चांगल्या कामाविषयी सुद्धा नकारात्मक भावना निर्माण होते..लोक अतिविचार करतात यासाठी बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत असतात!काही वेळा व्यक्तींमध्ये अतिविचार करण्याची प्रवृत्ती बालपणी झालेल्या आघातांमुळे निर्माण झालेली असते. तुम्ही जर पालक म्हणून तुमच्या मुलांवर सतत रागवत असाल, त्यांच्या कडून प्रत्येक गोष्ट परफेक्टच व्हायला हवी अशी अपेक्षा करत असाल, तर मुलांच्या मेंदूवर याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. सततच्या रागवण्यामुळे त्यांना स्वतःविषयी न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो. मग ही मुलं मोठी झाल्यावर स्वतःबद्दल शंका घेऊ लागतात. ‘मी काहीच नीट करू शकत नाही’ असा विचार त्यांच्या मनात बसतो. मग पुढे जाऊन ते प्रत्येक गोष्टीचा जास्त विचार करू लागतात. डॉ. भालचंद्र कालमेघ सांगतात की भारतीय समाजात कौटुंबिक अपेक्षा आणि सामाजिक दबाव या गोष्टींमुळे व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे सुद्धा बरेच लोक overthinking चे शिकार होतात. तर डॉ. खामकर सांगतात की, अतिविचार करण्याचा त्रास अनुवंशिकतेमुळे सुद्धा निर्माण होऊ शकतो.कधी कधी अपघात, अचानक नातेसंबंधात आलेला दुरावा, खूप मेहनत करूनही आलेलं अपयश अशा गोष्टींमुळे व्यक्तीला ट्रॉमा बसतो. मग व्यक्ती वारंवार त्याच गोष्टींचा विचार करते. माझ्या बाबतीतच असं का झालं? माझा निर्णय चुकला का? माझ्या आयुष्यात पुन्हा असं घडणार तर नाही ना? या प्रश्नांनी त्यांच्या डोक्यात वादळ निर्माण होतं! आजूबाजूला वाढत असलेली स्पर्धा हे सुद्धा अतिविचाराचं महत्त्वाचं कारण आहे. शिवाय आजच्या काळात सर्वच ठिकाणाहून व्यक्तीच्या डोक्यावर माहितीचा भडिमार होत आहे. इन्स्टाग्राम रिल्स, व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, यूट्यूब नोटिफिकेशन्स आणि फुकटात प्रत्येकाकडून मिळणारे सल्ले यामुळे सुद्धा overthinking वाढते..अतिविचार करण्याचा फक्त मानसिकच नाही तर शारीरिक पातळीवर सुद्धा मोठा त्रास होतो!अतिविचार करणाऱ्या व्यक्तीला सतत कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीची भीती वाटत राहते. प्रत्यक्षात कोणताच धोका नसेल तरी व्यक्तीला काहीतरी धोका आहे असं वाटत राहतं! यामुळे शरीरात क्रॉनिक स्ट्रेस म्हणजेच दीर्घकाळासाठी तणाव निर्माण होऊ शकतो. सततच्या टेन्शनमध्ये शरीरात कॉर्टिसोल हॉर्मोनचं प्रमाण वाढतं. त्यामुळे झोप लागत नाही, थकवा जाणवतो, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होत जाते. ही परिस्थिती जास्त काळ राहिली, तर व्यक्तीच्या जीवावर सुद्धा बेतू शकते. आजारपणात अतिविचारांचा व्यक्तीला जास्त त्रास होतो. डॉ. खामकर सांगतात की कोणताही पेशंट आजारपणातून बरा होत असताना तो कसा विचार करतो, याचा त्याच्या रिकव्हरीवर परिणाम होतो. त्यामुळे अतिविचार करणाऱ्या किंवा निगेटिव्ह विचार करणाऱ्या रुग्णांना बरं व्हायला वेळ लागतो.काही अतिविचार करणाऱ्या व्यक्तींना इन्सोम्निया म्हणजे झोप न येण्याचा आजार होतो. या व्यक्तींच्या डोक्यात विचारांचं एवढं मोठं वादळ येत राहतं की, झोपणं खूप अवघड होतं! या व्यक्तींमध्ये डिसिजन फटीगची समस्या सुद्धा निर्माण होऊ शकते. म्हणजेच ही लोकं छोटे छोटे निर्णय घ्यायलाही खूप वेळ लावतात. अतिविचार करणाऱ्या लोकांना बऱ्याचदा नाती टिकवणं सुद्धा अवघड होतं. तिने माझा फोन का नाही उचलला? ती माझ्यावर रागावली असेल का? माझे बाकी मित्र माझ्यापासून काही लपवत आहेत का? अशा प्रकारे विचार करून हे लोक स्वतःला आणि इतरांनाही त्रास देतात. डॉ. भालचंद्र कालमेघ सांगतात की या समस्यांमुळे बरीच लोकं अतिविचारांपासून वाचण्यासाठी व्यसनांच्या आहारी जातात..अतिविचारांच्या चक्रातून बाहेर कसं पडायचं?कोणताही व्यक्ती अतिविचार करण्याच्या सवयीवर मात करू शकतो. अमेरिकेच्या नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनने प्रकाशित केलेल्या संशोधनानुसार माइंडफुलनेसमुळे व्यक्ती या समस्येवर मात करू शकतो. माइंडफुलनेस म्हणजे कायमस्वरूपी वर्तमानात जगण्याचा प्रयत्न करणे. भविष्यातील चिंता आणि भूतकाळातील अडचणी यांचा कोणताही विचार मनात येऊ द्यायचा नाही.सीबीटी म्हणजेच Cognitive Behavioural Therapy ही अतिविचारावर सर्वात प्रभावी थेरपी मानली जाते. यामध्ये व्यक्तीला नकारात्मक विचार ओळखून त्यात बदल करायला शिकवले जाते. या थेरपीमध्ये तुम्हाला तुमच्या विचारांना चॅलेंज करायला शिकवलं जातं. जसं की अतिविचार करून एखाद्याला वाटतं की मी आयुष्यात काहीच करू शकत नाही? सीबीटीमध्ये तुमच्या विचारात किती तथ्य आहे, हे पडताळून पाहायला तुम्हाला शिकवलं जातं. त्यामुळे विनाकारण वाटणारी भीती किंवा न्यूनगंड नाहीसा होतो.Acceptance and Commitment Therapy (एसीटी) मध्ये विचारांशी लढण्याऐवजी त्यांना स्वीकारायला शिकवलं जातं. तर Metacognitive Therapy मध्ये विचारांबद्दलच्या विचारांवर लक्ष केंद्रित केलं जातं. त्यामुळे मी जास्त विचार करतोय ही जाणीव बदलते. मग अतिविचाराचे चक्र कमी होते.त्याचबरोबर काही छोट्या छोट्या गोष्टी तुमची अतिविचार करण्याची समस्या कमी करू शकतात. जसं की Journaling म्हणजे मनातील विचार लिहून ठेवा, त्यामुळे मनावरचा ताण कमी होतो आणि विचार व्यवस्थित होतात. नियमित व्यायाम करा, त्यामुळे मेंदूमध्ये केमिकल reaction होऊन चिंता आणि तणाव कमी होईल. तसेच इतरांबरोबर आपल्या भावना शेअर केल्याने सुद्धा मन हलके होते.आजच्या काळात तुमच्या कायम बरोबर असणारा मोबाईल हा सुद्धा मानसिक त्रासाचं महत्त्वाचं कारण आहे. त्यामुळे मोबाईल आणि सोशल मीडियाचा वापर कमी करा. मग तुम्ही स्वतःची इतरांबरोबर तुलना करणार नाही. छोटे छोटे निर्णय घेताना निर्णय पटकन घेण्याची सवय लावून घ्या, त्यामुळे अतिविचार कमी होईल. दिवसात ठराविक वेळ चिंता करण्यासाठी ठेवा म्हणजे Worry time फिक्स करा. त्यामुळे सुद्धा तुमचा त्रास कमी होईल. अशा प्रकारच्या त्रासाला वेळेत आळा घालण्यासाठी सायकोलॉजिस्ट आणि सायकियाट्रिस्टची भेट घेतल्यास तुम्ही तुमचं खूप मोठं शारीरिक आणि मानसिक नुकसान टाळू शकता. 