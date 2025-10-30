Premium|Pablo Picasso paintings: पिकासोच्या चित्रांमधील भावनांचा अनोखा प्रवास कसा होता

अरविंद हाटेarvindhate@yahoo.comजगप्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो यांच्या चित्रांमधील भावनिक आशय म्हणजे त्यांच्या आयुष्यातील अंतःकरणातील भावनांचे रूपांतरण... पिकासोंच्या भावनांचा प्रवास त्यांच्या चित्रशैलीच्या प्रत्येक टप्प्यात दिसून येतो. त्यांच्या चित्रांमधील भावना म्हणजे मानवी अवस्थांचे दृश्य भाषांतर. आज २५ ऑक्टोबर रोजी त्यांचा जन्मदिवस. त्यांच्या निधनाला ५२ वर्षांचा काळ लोटला तरीही काळाच्या ओघात त्यांचे प्रेरणादायी वलय तीळमात्रही धूसर झालेले नाही. राफेलसारखे रंगविण्यासाठी मला चार वर्षे लागली; पण लहान मुलासारखे रंगविण्यासाठी मला आयुष्यभर लागले : पाब्लो पिकासो...पाब्लो पिकासो यांचा जन्म २५ ऑक्टोबर १८८१ रोजी स्पेनच्या आंदालुसिया प्रांतातील मालागामध्ये झाला. १४४ वर्षांपूर्वी... ८ एप्रिल १९७३ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाला ५२ वर्षांचा काळ लोटला; पण तरीही काळाच्या ओघात त्यांचे प्रेरणादायी वलय तीळमात्रही कमी अथवा धूसर झाले नाही. जगात कोणत्या ना कोणत्या ऑक्शन हाऊसद्वारा त्यांचे कोणते ना कोणते पेंटिंग वर्तमानपत्रातून चर्चेत असतेच..पिकासो यांचे वडील जोसे रुईथ ब्लॉस्को हे स्वतः चित्रकलेचे शिक्षक होते. त्यामुळे त्यांना लहानपणापासूनच चित्रकलेची प्रेरणा आणि प्रशिक्षण मिळाले. त्यांनी बार्सिलोना आणि नंतर पॅरिसमध्ये कलाशिक्षण घेतले. तिथे युरोपियन आधुनिक कलेचा प्रभाव त्यांनी आत्मसात केला. त्यांनी आयुष्यभर आपल्या कलाकृतीतून लहान मुलांची निरागसता शोधण्याचा प्रयत्न केला. वयाच्या १९व्या वर्षी ते फ्रान्समधील पॅरिसमध्ये स्थायिक झाले आणि तिथेच त्यांच्या कलेने खरे रूप घेतले.पिकासो यांनी स्वतःला केवळ चित्रकलेपुरते मर्यादित ठेवले नाही. त्यांनी शिल्पकला, प्रिंटमेकिंग तसेच स्टेज डिझाइनसारख्या अनेक माध्यमांत असंख्य कलाकृती निर्माण केल्या. १९४० नंतर त्यांनी लिथोग्राफी आणि सिरॅमिक्समध्ये प्रचंड प्रयोग केले, जे त्यांच्या प्रयोगशील वृत्तीचे उदाहरण ठरले. आपल्या प्रयोगशील कलाकृतीतून बहुआयामी चित्रकार म्हणून त्यांनी आगळावेगळा ठसा उमटवला. ते विसाव्या शतकातील सर्वात प्रभावशाली आणि नवोन्मेषी कलाकारांपैकी एक गणले जातात. त्यांनी कलेच्या प्रत्येक परंपरेला नवीन रूप देऊन आधुनिक कला चळवळीचा पाया रचला..पिकासोंच्या चित्रांत मॉडर्निझम (आधुनिकता), सुररिॲलिझम (अतियथार्थवाद) आणि एक्सप्रेशनिझम (अभिव्यक्तीवाद) सारख्या अनेक विचारप्रवाहांचे मिश्रण दिसते. त्यांच्या कलाकृती ‘ब्ल्यू पीरियड’ (Blue Period) आणि ‘रोझ पीरियड’ (Rose Period) अशा दोन अस्पष्ट भावनिक टप्प्यांत विभागल्या जातात. पुढे त्यांनी क्युबिझम ही चित्रशैली विकसित केली. ती शैली दृश्यांना भौमितिक आकारांमध्ये व्यक्त करणारी क्रांतिकारी कला चळवळ ठरली. पिकासो हे कलेतील प्रयोगशीलता, नवशैली आणि अमर्याद अभिव्यक्तीचे प्रतीक होते. त्यांनी जगाला दाखवून दिले, की कला ही केवळ दृश्य सौंदर्य नव्हे; तर विचार, भावना आणि समाजातील बदल यांचे भाष्य असते.पिकासो यांचे काम, विशेषतः त्यांच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत अनेकदा कालखंडित केले जाते. त्याच्या नंतरच्या अनेक कालखंडांची नावे वादातीत असली तरी, त्यांच्या कामातील सर्वात सामान्यतः स्वीकारलेले कालखंड म्हणजे ब्ल्यू पीरियड (१९०१-१९०४), रोझ पीरियड (१९०४-१९०६), आफ्रिकन-प्रभावित कालावधी (१९०७-१९०९), ॲनालिटिक क्युबिझम (१९०९-१९१२) आणि सिंथेटिक क्युबिझम (१९१२-१९१९)... ज्याला क्रिस्टल कालावधी असेही म्हणतात. १९१० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९२० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात पिकासोंचे बरेचसे काम नवशास्त्रीय शैलीत आहे आणि १९२० च्या दशकाच्या मध्यात ते अनेकदा अतियथार्थवादाची वैशिष्ट्ये दर्शवते. त्याच्या नंतरच्या कामात अनेकदा त्यांच्या पूर्वीच्या शैलीतील घटक एकत्र केलेले दिसून येतात..पॅरिसमधील आरंभपाब्लो पिकासो यांच्या चित्रांमधील भावनिक आशय म्हणजे त्यांच्या आयुष्यातील अंतःकरणातील भावनांचे रूपांतरण - एका कलाकाराच्या मनातील वेदना, संघर्ष, सहानुभूती आणि मानवतेचा सूर... पिकासोंच्या भावनांचा प्रवास त्यांच्या चित्रशैलीच्या प्रत्येक टप्प्यात दिसून येतो. त्यांच्या चित्रांमधील भावना म्हणजे मानवी अवस्थांचे दृश्य भाषांतर. निळा म्हणजे वेदना, गुलाबी म्हणजे कोमलता, राखाडी आणि काळा म्हणजे युद्धातील भय. त्यांच्या कलेत प्रेम, मृत्यू, एकाकीपणा, करुणा आणि क्रोध - हे सर्व दृश्य प्रतीकांच्या रूपाने प्रकट होतात. कला आयुष्यात दु:खाची पेटी आहे, असे ते मानत होते.१८९९-१९०० दरम्यान पिकासोंनी पॅरिस शहरात स्थायिक होऊन स्वतंत्र कलावंत म्हणून कार्य सुरू केले. येथेच त्यांचा पहिला टप्पा -‘ब्ल्यू पीरियड’ सुरू झाला, ज्यात त्यांनी गरिबी, दु:ख आणि एकाकीपणाचे चित्रण गडद निळ्या रंगछटांत केले. १९०१ ते १९०४ च्या काळात पिकासोंचा ‘ब्ल्यू पीरियड’ म्हणून ओळखला जाणारा टप्पा अत्यंत भावनिक आहे. मित्र कार्ल्स कॅसाजेमसच्या आत्महत्येनंतर निर्माण झालेल्या वैयक्तिक शोकातून उद्भवलेली ही चित्रमालिका थंड निळ्या रंगांमध्ये रंगवलेली आहे. या रंगछटा गरिबी, निराशा आणि एकाकीपणा यांचे प्रतीक बनतात. ‘The Old Guitarist’ आणि ‘La Vie’ ही त्यांची प्रातिनिधिक चित्रे असून त्यामध्ये अंध, थकलेली पात्रे जीवनाच्या तळातल्या वेदना मांडतात. १९०४ नंतर त्यांनी ‘रोझ पीरियड’ सुरू केला, ज्यात सर्कस कलाकार आणि विदूषकांच्या प्रतीकांतून जीवनातील हलक्याशा आनंदाचे प्रतिबिंब उमटले. खेळाडू आणि प्रेमळ जोडपी हळुवार भावनेने रंगवली. हा काळ मानवी जिवंतपणाचा आणि जीवनातील आशेचा प्रतीक होता..पिकासोंच्या जीवनात थोडे स्थैर्य आणि प्रेम (फर्नांद ओलिव्हरसोबतचे नाते) आल्याने त्यांच्या चित्रांमध्ये उबदार गुलाबी आणि लाल छटा दिसू लागल्या. १९०७ मध्ये पिकासोंनी केलेल्या ‘लेस डेमोइसेल्स डी’अॅव्हिग्नॉन’ (Les Demoiselles d’Avignon) या चित्रातून क्युबिझम या आधुनिक कला चळवळीचा जन्म झाला. हा टप्पा त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात प्रभावी मानला जातो. हे चित्र सुरुवातीला क्रांतिकारी व वादग्रस्त ठरले होते आणि त्यामुळे चित्रकाराच्या जवळच्या सहकाऱ्यांमध्ये अन् मित्रांमध्येही व्यापक संताप व मतभेद निर्माण झाले. हेन्री मॅटिससारख्या नामवंत चित्रकाराने या कामाला वाईट विनोद मानले होते; परंतु १९०८ च्या ‘बेथर्स विथ अ टर्टल’मध्ये त्यांनी अप्रत्यक्षपणे त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. जॉर्जेस ब्रॅक यांनाही सुरुवातीला हे चित्र आवडत नव्हते; परंतु त्यांनी या कामाचा खूप तपशीलवार अभ्यास केला. त्यानंतरच्या पिकासोंशी त्यांची मैत्री आणि सहकार्यामुळे क्युबिस्ट क्रांती झाली. चित्रकार सेझांच्या ‘द बेथर्स’, पॉल गौगिनचा पुतळा ‘ओव्हिरी’ आणि एल ग्रेकोच्या ‘ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ सील’ या चित्रांशी त्याचे साम्य नंतरच्या समीक्षकांनी या चित्राशी मोठ्या प्रमाणात चर्चा केली गेली. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात, वेगवेगळे सिद्धांत, तंत्रे आणि कल्पनांसह प्रयोग करत असताना त्यांची शैली बदलत गेली. १९०६ नंतर, ज्येष्ठ कलाकार हेन्री मॅटिस यांच्या फौविस्ट कामाने पिकासोंना अधिक मूलगामी शैलींचा शोध घेण्यास प्रेरित केले. त्यामुळे दोन कलाकारांमध्ये फलदायी स्पर्धा सुरू झाली, ज्यांना नंतर समीक्षकांनी आधुनिक कलांचे नेते म्हणून जोडले. .ग्वेर्निका आणि राजकीय बांधिलकी (Guernica) ः १९३७१९३६-३९ दरम्यान स्पेनमध्ये चाललेल्या यादवी युद्धाने पिकासोंना हादरवले. त्यांनी हिटलर समर्थक फ्रँकोविरोधात उघड भूमिका घेतली आणि स्पॅनिश यादवी युद्धातील निर्दय बॉम्बहल्ल्यावर आधारित ‘ग्वेर्निका’ (Guernica) हे प्रसिद्ध युद्धविरोधी चित्र रेखाटले. त्यानंतर ते फ्रेंच कम्युनिस्ट पक्षाशी जोडले गेले आणि समाजवादी विचारांचे समर्थन केले. संपूर्ण चित्र काळ्या, पांढऱ्या आणि राखाडी अशा तीन रंगांच्या छटांमध्ये आहे. त्यामुळे ते वृत्तपत्रातील युद्धाच्या बातम्यांसारखे दिसते. हे चित्र सुमारे ११ फूट उंच आणि २५ फूट लांब एक भव्य भिंतीवर पसरलेले दृश्य आहे. मध्यभागी एक स्त्री मृत बालकाला हातात धरून किंचाळते, तिच्या चेहऱ्यात वेदनेचा गदारोळ दिसतो; तर एका बाजूला घोडा वेदनेने ओरडत आहे - तो निरपराध जनतेचे प्रतीक आहे. बैल या प्रतिमेला काही जण क्रूरतेचे प्रतीक मानतात; तर काही त्याला स्पेनच्या आत्म्याचे रूप मानतात. वरच्या भागात एक दिवा किंवा बल्ब आहे -जो युद्धाच्या अंधारात प्रकाश व सत्याचे प्रतीक आहे. तुटलेले शरीर, विकृत चेहरे, भीतीने पळणारे लोक हे सर्व युद्धाच्या विनाशाचे चित्रण पिकासोंच्या मानत खोलवर रुजले होते. .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...‘व्हिपिंग वुमन’ आणि भावनिक तुताक्तेचे रूप‘The Weeping Woman’ या चित्रात पिकासोंनी युद्धातील स्त्रियांच्या दु:खाचे चित्रण केले आहे. तेजस्वी रंग, तुटक आकार आणि विकृत चेहऱ्यांतून त्यांनी अंतर्गत तुटण्याची भावना निर्माण केली आहे. ही स्त्री ‘ग्वेर्निका’मधील योद्धे आणि नागरिकांप्रमाणेच दुःखाची सार्वत्रिक प्रतिमा ठरते.पिकासो यांनी आपल्या आयुष्यात रेखाचित्र, प्रिंट्स, शिल्प आदी सुमारे पन्नास हजारांहून अधिक कलाकृती निर्माण केल्या, असे मानले जाते. त्यांच्या कलाकृती केवळ सौंदर्याचे माध्यम न ठेवता विचार मांडण्याचे साधन बनल्या. त्यांच्या चित्रांमुळे आधुनिक कलाविश्वात क्रांती झाली. आज जगभरातील कलाविश्वात पिकासो हे नाव ‘स्वतंत्र अभिव्यक्ती’ आणि ‘नवनिर्मिती’ यांचे प्रतीक म्हणून मानले जाते. पिकासो यांच्या कामाचा प्रचंड भाग अजूनही अस्तित्वात आहे. पाब्लो पिकासो एक आख्यायिका म्हणून आजही जिवंत आहे. ‘चिंताग्रस्त’ स्पॅनिशच्या ‘उदास... छेदन करणारे’ डोळे असलेल्या चैतन्यशीलतेला जगभरातील कलाकार अभिवादन करतात, ज्या अंधश्रद्धेने त्यांना असे वाटत राहिले, की काम त्यांना जिवंत ठेवेल. आपल्या ९१ पैकी जवळजवळ ८० वर्षे पिकासो यांनी स्वत:ला अशा कलात्मक निर्मितीसाठी समर्पित केले, ज्यांनी २०व्या शतकातील आधुनिक कलेच्या संपूर्ण विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आणि समांतर केले. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .पिकासोंच्या दृष्टीने त्यांची चित्रे ही त्यांच्या रोजनिशीची पाने आहेत. त्यांचे रोजचे जगणे आणि कलाकृतींची निर्मिती यांचे अतूट नाते आहे. त्याचमुळे त्यांच्या कलाकृती समजून घ्यायच्या तर प्रथम ती एक व्यक्ती म्हणून समजून घेणे अपरिहार्य ठरते, जे वाटते तेवढे सोपे नाही. तसे पाहिले तर सर्वच कलाकारांच्या बाबतीत ते सत्य आहे. पिकासोंसारखे अतिशय गुंतागुंतीचे, क्लिष्ट व वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व असल्यामुळे ते अधिकच कठीण आहे. पिकासोंच्या एका टीकाकाराने म्हटलेच आहे, की त्यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वाने आपल्या काळात एक निर्विवाद अढळ स्थान निर्माण केले आहे. असे व्यक्तिमत्त्व आपल्या आयुष्यात प्रत्येक वळणावर भेटत राहणार. अशी व्यक्तिमत्त्वे समजून घेणे म्हणजे एका अर्थाने आपलेच जगणे समजून घेणे आणि आपण समृद्ध होत राहणे. आज पिकासोंचे नाव आधुनिक कलेच्या प्रतिमानाशी एकरूप झाले आहे. त्यांची शेकडो चित्रे आणि शिल्पे जगभरातील संग्रहालये व संग्रहांमध्ये जपली गेली आहेत. त्यांच्या काही चित्रांची किंमत आजही करोडो डॉलरमध्ये मोजली जाते - ही त्यांच्या अमर कलागौरवाची साक्ष आहे.आयुष्याच्या उत्तरार्धात पिकासो फ्रेंच गावात स्थायिक झाले. वयाच्या नव्वद वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी अविरत काम चालू ठेवले. ८ एप्रिल १९७३ रोजी फ्रान्समधील मॉगिन्स मध्ये त्यांचे निधन झाले. अशा अलौकिक चित्रकाराला त्यांच्या जन्मदिवशी जगभरातील समस्त कालाकारांकडून शतश: प्रणाम व मनःपूर्वक अभिवादन.(लेखक प्रसिद्ध चित्रकार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.