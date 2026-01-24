Premium|Pachhat Book: ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा आणि दलित साहित्य चळवळीचा सांस्कृतिक आविष्कार 'पाचट' मध्ये

अर्जुन डांगळे - sakal.avtaran@gmail.comयोगीराज बागूल यांच्या ‘पाचट’ आत्मकथनाला दलित समाजावर प्रस्थापित व्यवस्थेने लादलेले दैन्य, दु:ख आणि अपमान यांची पार्श्वभूमी तर आहेच; पण असंघटित अशा ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा आहेत. त्यांच्या वेदना, गुलामीचे जिणे, पिळवणूक आणि जगण्यासाठीचा संघर्ष असा संयमित; पण समर्थ असा पट लेखकाने त्यातून उभा केला आहे..दलित साहित्य चळवळ ही केवळ भारतीय साहित्याचा लक्षणीय पैलू नसून जगातील साहित्य क्षेत्रात तिची दखल घेतली गेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक परिवर्तनासाठी जो अथक संघर्ष केला त्यातून जी ऊर्जा मिळाली त्याचा सांस्कृतिक-साहित्यिक आविष्कार म्हणजे ‘दलित साहित्य चळवळ’ होय.सत्तरीच्या दशकाच्या आसपास महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या या साहित्य चळवळीने कथा, कादंबऱ्या आणि कविता या प्रांतात स्थितीशील आणि प्रस्थापित साहित्याला हादरे तर दिलेच; परंतु या चळवळीत जी आत्मकथनाची सुनामी आली तिने केवळ मराठीच नव्हे; तर भारतीय साहित्याचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. ‘माझ्या जल्माची चित्तरकथा’, ‘जिणं आमुचं’, ‘आठवणींचे पक्षी’, ‘तराळ-अंतराळ’, ‘बलुतं’, ‘उपरा’, ‘उपल्या’, ‘अक्करमाशी’, ‘जगायचं प्रत्येक सेकंद’, ‘आयदान’ ही त्यातली काही महत्त्वाची नावं! दलित साहित्य चळवळीचे हे दालन अधिक समृद्ध करणारे योगीराज बागूल यांच्या ‘पाचट’ या आत्मकथनाला दलित समाजावर प्रस्थापित व्यवस्थेने लादलेले दैन्य, दु:ख, अपमान यांची पार्श्वभूमी तर आहेच; पण असंघटित अशा ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा, वेदना, गुलामीचे जिणे, पिळवणूक आणि त्यांचा जगण्यासाठी अन् पोटाची भूक भागविण्यासाठी केलेला संघर्ष हा यथार्थ, संयमित; पण समर्थ असा पट या आत्मकथनातून उभा केला आहे..Premium|Montaigne Self-Reflection Philosophy : अरुंद ज्ञानाचा मानसिक पिंजरा .गावगाड्यात दलितपण घेऊन ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबातील बालकाचा हा प्रवास हादरवून तर सोडतोच; पण या समाजव्यवस्थेतील शोषण प्रक्रियेविरुद्ध मनात विचारांचे कल्लोळही उठवतो. हे आत्मकथन वाचकाला अंतर्मुख तर करतेच; परंतु त्याच्या अंतर्वेदनेच्या कप्प्याला कंपित करून अस्वस्थ करणारे आहे.आत्मकथनात मला जाणवलेला विलोभनीय आणि विशेष गुण म्हणजे त्याची निवेदनाची शैली! साधी, सरळ आणि मराठवाड्याच्या मातीतील भाषेची शब्दकळा घेऊन आणि तिथल्या लोकजीवनाशी-मातीशी नाळ जोडलेली भाषा घेऊन हे आत्मकथन अवतरते. परिणामी त्यामधील निसर्ग, माणसे, घटना, प्रसंग आणि भावनिक ताणतणावातील एकजीव अनुबंध तयार होऊन एक प्रतिमासृष्टी वाचकांच्या डोळ्यांसमोर तरळत राहते. यामुळे या आत्मकथनाला केवळ समृद्धीच आली आहे असे नव्हे; तर एकूणच मराठी भाषा समृद्ध करणारी ही साहित्यकृती आहे. या आत्मकथनातील शब्दकळेचा भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने अभ्यास व्हावा, अशी अपेक्षा करणे उचितच ठरते..Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .आत्मकथानाचा आणखी एक भावलेला विशेष गुण म्हणजे योगीराज बागूल यांनी ऊसतोड कामगारांचे केवळ दु:ख, दैन्य, लाचारी आणि कष्टच रेखाटले नाहीत; तर हा सगळा व्यवहार म्हणजे बागायतदार आणि ऊसतोडीच्या हंगामात टोळीचा प्रमुख म्हणजे मुकादम यांचे परस्पर संबंध, बागायतदारांची मुजोर वृत्ती, ऊसतोड कामगारांची भावुक लाचारी, ऊसतोड म्हणजे नेमके काय, त्यामागचा आर्थिक व्यवहार, कामगारांच्या कुटुंबांची तगमग याचे अतिशय सहज नि सरळ दर्शन लेखक वाचकांना घडवतो. ते इतके मनोज्ञ असते, की हे व्यावहारिक अंग या आत्मकथनात बोजड न वाटता त्याचा एक अंगभूत अंश बनून राहते आणि याचे कारण म्हणजे मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे सहज, साधी आणि स्वाभाविक शब्दकळा! लेखकाने कुठलीही ‘पोज’ न घेता केलेले प्रांजळ कथन होय. परिणामी या आत्मकथनाला एक सामाजिक मूल्यही लाभते. साहजिकच कोणाला प्रश्न पडेल, की हे आत्मकथन किंवा एखादी कलाकृती वाङ्मयीन मूल्याच्या दृष्टीने कसदार असेल तर तिला सामाजिक मूल्याचे ठिगळ लावून ती बेढब का करायची? याचे उत्तर मी एका वाक्यात देऊ शकतो आणि ते म्हणजे अनेक समीक्षकांनी म्हटले आहे, ‘दलित साहित्यातील आत्मकथने ही सामाजिक दस्तऐवजच होय.’ हे खरेही आहे. परंतु ‘पाचट’मध्ये केवळ दलितपणाचे चित्रण नाही. त्यासोबत शोषणाच्या वरवंट्याखाली भरडल्या गेलेल्या एका कष्टकरी समूहाचे चरित्र-चित्रण आहे. ऊसतोड कामगार हा एकटा नसतो. त्याची चिलीपिली नि कुटुंब त्याच्यासोबत असते. बैलगाडीवर संसार लादून पोटासाठी गाव सोडलेले असते. सोबतीला वर फक्त आभाळ असते. लेखकाने या कामागारांच्या व्यथा-वेदनांची उकल ‘पाचट’मधील शेवटच्या प्रकरणात केली आहे..मी एवढेच म्हणेन, की भूतकाळ म्हणजेच इतिहास कधीही विसरायचा नसतो. तो बदलायचा असतो. इथल्या समाजव्यवस्थेतील आणि धर्मव्यवस्थेतील क्रूरता अन् भीषणतेने आपल्या कित्येक पिढ्या सडविल्या आहेत. हे वास्तव मांडल्याशिवाय या व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष कसा उभा राहू शकेल? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच नाही का म्हटले आहे, ‘जो इतिहास विसरतो तो इतिहास घडवू शकत नाही.’ त्यांच्या हातून इतिहास घडू शकत नसेल तर हरकत नाही; परंतु निदान विसरू तरी नये! स्वरूपात्मक बदल जरी झाले असले तरी गुणात्मक बदल झालेले नाहीत. दलित साहित्य चळवळ केवळ साहित्याचा ‘आकृतिबंध’ बदलाची चळवळ नाही; तर ती सांस्कृतिक बदलाचीही चळवळ आहे. शोषण प्रक्रियेला पोषक असलेल्या जीवनमूल्यांना, त्यांच्या प्रतीकांना, आदर्शांना, मिथकांना ती नकार देते.दलित साहित्याला वैचारिक अधिष्ठान देणारे बाबूराव बागूल म्हणतात, ‘दलित साहित्य हे माणसाचे साहित्य आहे. दलित साहित्याचा केंद्रबिंदू हा ‘माणूस’ आहे आणि योगीराज बागूल यांचे ‘पाचट’ हे आत्मकथन संघर्षशील बदल घडवू पाहणाऱ्या माणसाचा जिवंत इतिहास आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 