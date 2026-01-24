प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Pachhat Book: ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा आणि दलित साहित्य चळवळीचा सांस्कृतिक आविष्कार 'पाचट' मध्ये

Marathi Books: संघर्षशील माणसाचा जिवंत इतिहास’ या लेखात अर्जुन डांगळे यांनी योगीराज बागूल यांच्या पाचट या आत्मकथनाचे सामाजिक व साहित्यिक महत्त्व स्पष्ट केले आहे. हे पुस्तक केवळ दलित समाजाचे दु:ख मांडत नाही, तर ऊसतोड कामगारांच्या कष्टमय जीवनाचे वास्तव चित्र उभे करते.
अवतरण टीम
Updated on

अर्जुन डांगळे

योगीराज बागूल यांच्या ‘पाचट’ आत्मकथनाला दलित समाजावर प्रस्थापित व्यवस्थेने लादलेले दैन्य, दु:ख आणि अपमान यांची पार्श्वभूमी तर आहेच; पण असंघटित अशा ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा आहेत. त्यांच्या वेदना, गुलामीचे जिणे, पिळवणूक आणि जगण्यासाठीचा संघर्ष असा संयमित; पण समर्थ असा पट लेखकाने त्यातून उभा केला आहे.

marathi
Literature
History
Social Commentary in Literature

