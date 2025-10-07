Premium|India Pakistan: पाकिस्तानची अमेरिकेशी हातमिळवणी! पासनी बंदरामुळे भारताला धोका आहे का?

Pasni Port vs Chabahar: India Faces a New Geopolitical Testअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पनी भारतावर दणकून आयात कर लादल्यानंतर भारत-अमेरिका संबंधातला गोडवा काहीसा कमी झालाय. त्यामुळेच पाकिस्तान आता अमेरिकेच्या खासमखास यादीत स्थान मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याचाच भाग म्हणूनपाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी ट्रम्पसमोर एक प्रस्ताव ठेवला आहे. अमेरिकेला अरबी समुद्रात एक बंदर उभारुन ते चालवण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानने दिलाय. आता या बंदराचा भारतावर कसा परिणाम होणार, जगाच्या भू-राजकीय घडामोडींत हे बंदर नेमकं कसा परिणाम करणार, सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या लेखातून..इराणमधील चाबहार बंदरात भारताची मोठी गुंतवणूक आहे, त्यांच्यासोबत भारताने आत्ताच १० वर्षांचा करारही केलाय पण याच करारामुळे मध्यंतरी अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेतली होती. पण आता अमेरिका असंच काही करण्याच्या विचारात आहे. पाकिस्तानच्या एका शहराजवळ अरबी समुद्रात बंदर बांधून ते वापरण्याचा प्रस्ताव खुद्द पाकने अमेरिकेला दिल्याचं कळतंय. पाकिस्तानमधील पासनी इथे एक व्यावसायिक बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेला दिला गेलाय. इथून अमेरिकेला दुर्मीळ खनिजांचा व्यापार करता येईल शिवाय अरबी समुद्रात एक महत्त्वाचं ठाणं म्हणूनही हे बंदर काम करेल. अमेरिकेला पाकिस्तानने केलेली ही मदत भारताची भुवई उंचावणारी तर आहेच पण त्यासोबतच पाकिस्तानचा जुना मित्र चीनसाठीही ही धोक्याची घंटा ठरू शकेल..Premium| Trump Nobel Peace Prize: नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवण्याची ट्रम्प यांची महत्त्वाकांक्षा पुन्हा एकदा चर्चेत. अमेरिकन जनतेत मात्र मतमतांतरे दिसत आहेत.पासनी हे ठिकाण कुठे आहे?मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असलेलं पासनी हे पाकिस्तानातील अरबी समुद्रकिनाऱ्यावरचं एक शहर आहे. आता अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या मदतीने पाकिस्तान तिथे खनिज निर्यात केंद्रात करण्याचा विचार करत आहे. आता बंदर आलं म्हणजे तिथून मालाची वाहतूक आलीच आणि त्यासाठीच बंदराला पाकिस्तानच्या अंतर्गत खनिज क्षेत्राशी जोडणारा रेल्वे मार्ग तयार केला जाणार आहे. पासनी बंदर भू-राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं आहे. चीनच्या पाठबळावर उभारलेल्या ग्वादर बंदरापासून हे बंदर जेमतेम ७० मैलांवर आहे तर इराण सीमेपासून सुमारे १०० मैलांवर आहे. हे नैसर्गिक खोल पाण्याचं बंदर असून, रेल्वेद्वारे पाकिस्तानच्या खनिज-समृद्ध भागांशी जोडले जाऊ शकते. खोल पाणी असल्याने साहजिकच मोठी जहाजं इथे ये-जा करू शकतील..या बंदरातून कोणत्या खनिजांची वाहतुक होईल?या बंदरातून तांबे (copper) आणि antimony या दोन खनिजांची वाहतुक होईल. यांचा वापर बॅटऱ्या, अग्निरोधक पदार्थ आणि क्षेपणास्त्रांमध्ये केला जातो.या प्रकल्पाचा खर्च १.२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत असू शकतो अर्थातच त्यासाठी पाकिस्तान सरकार आणि अमेरिकेच्या विकास वित्त संस्थांचा संयुक्त निधी वापरण्याचं घाटत आहे..Premium| India Pakistan Cricket Rivalry: खेळात आदर देता आला पाहिजे आणि घेताही आला पाहिजे!.अमेरिका इथे लष्करी तळ उभारणार का?सध्याच्या वाटाघाटींनुसार अमेरिका इथे काही लष्करी तळ उभारणार नाहीये. उलट पाकिस्तानने इथे “direct basing” म्हणजेच अमेरिकेच्या लष्करी ठाण्यासाठी वापर न करण्याची अटही नमूद केलीय, असं कळतंय..पाकिस्तानचा यू टर्नया बंदरासंबंधीचं वृत्त फायनान्शिअल टाईम्सने प्रसिद्ध केल्यानंतर मात्र पाकने घुमजाव केलं. पाकिस्तानच्या एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने पाकिस्तान टीव्हीला सांगितले की, “असा कोणताही औपचारिक प्रस्ताव सादर केलेला नाही. आम्ही आमचं बंदर कोणत्याही परदेशी खासगी कंपनीला देण्याचा विचार केलेला नाही. ”अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय, व्हाईट हाऊस आणि पाकिस्तानचे लष्कर व परराष्ट्र मंत्रालय याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही..भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे का?पासनी बंदर भारताच्या चाबहार बंदराच्या अगदी जवळ आहे. भारताने चाबहार बंदरासाठी इराणबरोबर १० वर्षांचा करार केलाय आणि $२५० दशलक्षांची गुंतवणूकही केलीय जिला अमेरिकेने विरोध दाखवला होता. आता अमेरिकेने जर पासनी बंदराचा हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरवला तर अरबी समुद्रात चीन, पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या जहाजांची ये-जा चालेल त्यासोबत त्यांच्यात एक स्पर्धाही राहील. भारताला आपली नौदल गस्त (patrols) आणि रणनीती नव्याने आखावी लागेल..Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.अमेरिकेसाठी हे बंदर अगदी मोक्याचं आहे. कारण त्यामुळे अरबी समुद्र आणि मध्य आशिया परिसरातील अमेरिकेचा प्रभाव वाढवता येईल. अमेरिकेने चीनविरोधात ही मोहीम उघडली आहे, तिला अधिक हवा देण्यासाठी हे बंदर उपयुक्त ठरेल.दुसरीकडे पाकिस्तानला या बंदराच्या माध्यमातून अधिक महसूल गोळा करता येईल आणि त्यातून चीनचं कर्ज फेडण्यात मदत होईल कारण CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) प्रकल्पामुळे पाकिस्तानवर चीनचे अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज आहे. मात्र ग्वादर बंदरापासून इतक्या जवळ चीनचा शत्रू अमेरिकेलाही पाकिस्तानने अशी मदत देण्यामुळे चीनची वक्रदृष्टी पाकवर पडेल, असंही म्हटलं जातंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.