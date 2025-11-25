Premium| Pakistan constitutional crisis: असीम मुनीर यांची सत्ता आणि पाकिस्तानची अस्थिरता

रवी पळसोकरअफगाणिस्तान सीमेवरील हिंसाचार, खैबर पख्तुन्वा प्रांतीय सरकारचा घटनादुरुस्तीच्या विरोधात राजीनामा आणि असीम मुनीर यांच्या हाती सर्व सत्ता एकवटणे या घटनांत परस्परसंबंध आहेत. धागेदोरे नीट जुळवले तर हा संबंध स्पष्ट होतो. पाकिस्तानी लष्करशहाचे इरादेपाकिस्तानची खैबर पख्तुन्वा प्रांतातील अफगाण सीमा धगधगत आहे व अशांतता संपण्याची शक्यता कमी आहे. हिंसाचाराबद्दल दोन्ही देशांचे आरोप, प्रत्यारोप चालू आहेत. एके काळी पाकिस्तानचे तालिबानशी संबंध चांगले होते व ते सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तानला अफगाणिस्तानचा प्रदेश खरोखरीच ‘सामरिक खोलाई’साठी आणि राखीव प्रदेश म्हणून वापरता येईल वाटणे साहजिक होते. वास्तव वेगळेच निघाले. तालिबानी अफगाण शासन आणि पाकिस्तान यांचे संबंध बिघडायला फार वेळ लागला नाही. .मुख्य मुद्दा म्हणजे ‘तेहरिके तालिबान पाकिस्तान- टीटीपी’ वारंवार खैबर पख्तुन्वा प्रांतातील ‘फाटा’ (फेडरली अडमिनिस्टरड ट्रायबल एरिआ) येेथे तैनात पाकिस्तान लष्करावर हल्ले करतात. ‘फाटा’च्या सीमेवर दोन्ही बाजूंना पठाण जमातींचे वास्तव आहे व त्यांना स्वतंत्र देश किंवा अफगाणिस्तानात वेगळा प्रांत पाहिजे. पहिल्यापासून हा प्रदेश पाकिस्तानच्या नियंत्रणात अाहे. पाक त्यांना स्वातंत्र्य देण्यास तयार नाही. खैबर पख्तुन्वा प्रांतात कैदेत असलेल्या इम्रान खान यांचा ‘पाकिस्तान तेहरिके इन्साफ-पीटीआय’ पक्ष सत्तेत आहे. ‘‘अफगाणिस्तान टीटीपीला समर्थन आणि आश्रय देतो,’’ असा पाकिस्तानचा आरोप आहे,तर तैनात पाकिस्तानी सैन्य हिंसाचार वाढवण्यास कारणीभूत आहे, असा आरोप अफगाणिस्तान करीत आहे. खुद्द पाकिस्तानमध्ये अशांतता वाढत आहे, याचे कारण म्हणजे मुलकी सरकार सत्तेत असले तरी ते नांवापुरते आहे. खरी सत्ता लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या हातात आहे. असे करण्यास त्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठिंबा आहे, याचे कारण त्यांना मुलकी सरकारपेक्षा लष्करप्रमुखांशी संबंध ठेवून जे पाहिजे ते करुन घेता येते. .असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांची शांततेच्या ‘नोबेल’साठी शिफारस केली आहे. भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबविल्याचा ट्रम्प यांचा दावा पुढे करून ते ही शिफारस करीत आहेत. भारताने हा दावा कधीही मान्य केलेला नाही. पण याची त्यांना पर्वा दिसत नाही. आता तर असीम मुनीर यांनी पाकिस्तानच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी २७व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रण काढून ‘फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट’ स्थापन केले आहे. विरोध दर्शवायला सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी आणि लाहोर उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला. त्यांचे समर्थन करायला खैबर पख्तुन्वाच्या प्रांतीय ‘पीटीआय’ सरकारने राजीनामा दिला आहे व कैदेत असलेले पक्षप्रमुख इम्रान खान (जे पठाण आहेत) यांची सुटका करावी, अशी मागणी केली आहे. अफगाणिस्तान सीमेवरील हिंसाचार, खैबर पख्तुन्वा प्रांतीय सरकारचा घटनादुरुस्तीच्या विरोधात राजीनामा आणि असीम मुनीर यांच्या हाती सर्व सत्ता एकवटणे यांच्यात काही संबंध आहे का? धागेदोरे जुळवले तर सर्व घडामोडी एकमेकांना जोडलेल्या आहेत, हे दिसून येते. कसे ते पाहा. .माजी पंतप्रधान व पीटीआय अध्यक्ष इम्रान खान पहिल्यापासून अमेरिकेच्या विरोधात आहेत व त्यांनी जनरल असीम मुनीर यांना गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’च्या प्रमुख पदावरुन काढून टाकले होते. ‘पीटीआय’ इतर पक्षांच्या विरोधात असल्याने त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर पदच्युत करून कैदेत ठेवले आहे. असीम मुनीर इम्रान खानच्या तिसऱ्या पत्नी बुशरा बिबी यांच्या भ्रष्टाचारांच्या घटनांची चौकशी करणार होते. इम्रान खान यांचा चेटुकीवर विश्वास आहे असे सांगतात. त्यांना याबद्दल सल्ला देण्यास बुशरा बिबी मदत करत होत्या व इम्रान खान पंतप्रधान असताना जवळीकचा फायदा घेउन भ्रष्टाचार करत होत्या असे सर्वसाधारण आरोप होते. असीम मुनीर यांनी याच्यावर शोधमोहीम राबवल्याने त्यांना पदावरून काढण्यात आले. आज असीम मुनीर पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा झाल्याने इम्रान खान व त्यांची पत्नी यांना मदत करायला कोणी तयार नसल्याने खैबर पख्तुन्वा प्रांतीय सरकारने राजीनामा दिला आहे. टीटीपीला यामुळे रान अधिक मोकळे झाले असून पाकिस्तानी सैन्याला त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे म्हणजे हिंसाचार चालू राहण्याचीच चिन्हे आहेत. .पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडतील, अशा काही घटना घडल्या आहेत. त्यांना मिळालेले संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचे फिरते अध्यक्षपद, ‘फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स’ने दहशतवाद विरोधातल्या करड्या यादीतून पाकिस्तानला बाहेर काढणे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अडवलेले कर्ज देण्यास सुरुवात करणे या त्या घटना. परिणामतः आर्थिकदृष्ट्या पाकिस्तान थोडा सावरला आहे. असीम मुनीर यांना विरोधक उरलेले नाहीत, म्हणून त्यांनी घटनादुरुस्ती करून सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत; परंतु पुढे काय होऊ शकते, याची काळजी त्यांना दिसत नाही. ट्रम्प यांचा लहरीपणा, संयुक्त राष्ट्र समितीचे तात्पुरते अध्यक्षपद व कर्जफेडीचे भविष्यातील आव्हान हे लक्षात घेतले तर परिस्थिती हाताळणे सोपे नाही. पण ते सगळे ‘उद्या’वर ढकलून असीम मुनीर सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा उठवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. .भारताला कोंडीत पकडण्याच्या इच्छेने पछाडलेले दिसतात. त्यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा बदला घ्यायचा आहे. ते असे करू शकतात का? ट्रम्प यांचा पाठिंबा असल्याने त्या भरवशावर त्यांची वळवळ सुरू आहे. भारताला डिवचायचे आणि मग त्याला प्रत्युत्तर द्यायचे, असा त्यांचा डाव दिसतो. अण्वस्त्रे वापरण्याची धमकी, दहशतवादी हल्ले, भारतातील अल्पसंख्याक समाजात असंतुष्टता पसरण्याचे प्रयत्न, या सर्व याच मालिकेतील घडामोडी आहेत. परंतु त्यांच्या योजनेत उणीवा आहेत. काही ठळक मुद्दे पाहूया. पाकिस्तानने अमेरिकेला बलुच प्रांतात दुर्मीळ मातीसाठी शोध करण्यास परवानगी दिली आहे व हाच प्रदेश चीनच्या 'सीपेक'साठी (चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) महत्त्वाचा आहे. दोन्ही महासत्ता तेथे सहकार्याने वावरू शकणार नाहीत. आधीच हा प्रदेश बलुच दहशतवादाने ग्रासलेला आहे. दुसरे, अफगाण सीमेचा तिढा सहज सुटणारा नाही आणि अशांतता कायम राहणार. तिसरे, असीम मुनीर यांना पाकिस्तानात विरोध होत राहणार. तो तीव्र होत जाएऊ शकतो. आजपर्यंत सर्व लष्करी हुकुमशहांना पळून जावे लागले आहे, याला 'रिटर्न तिकीट' नसते. .भारताचे धोरण काय असावे? ट्रम्प यांनी भारतावर अनेक आरोप लावत असह्य कर लादले आहेत. त्यांच्या समजुतीप्रमाणे भारत रशियाकडून स्वस्त दरात खनिजतेल आयात करुन युक्रेनविरुद्ध युद्धासाठी रशियाला निधी पुरवत आहे. युरोपीय समुदाय आणि चीनसुद्धा हेच करतात, याच्याकडे मात्र ते काणाडोळा करतात, परंतु गेल्या काही दिवसात हे टीकास्त्र थोडे कमी झालेले दिसते. हल्लीच भारताने अमेरिकेकडून स्वयंपाकासाठी लागणारा नैसर्गिक वायू (एलपीजी) आयात करण्याचे आश्वासन दिल्याने काही करवाढ कमी होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. लहरीपणा लक्षात घेता परंतु ट्रम्प यांचे धोरण कधीही बदलू शकते. व्यापाराबद्दल करार वर्षाखेर होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचबरोबर त्यांनी ''चीन, भारत व पाकिस्तान गुप्त पद्धतीने अण्वस्त्रांच्या चाचण्या घेत आहेत'',असा आरोप केला आहे. हे खरे नसले तरी ट्रम्प यांना स्वतः चाचण्यासत्र सुरू करायचे आहे. आतापर्यंत अण्वस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक करार व निर्बंध सहमतीने ठरले आहेत. ट्रम्प यांच्याकडूनच ते सर्व धाब्यावर ठेवले जातील व शीतयुद्ध परत होण्याची शक्यता दाट आहे. भारताने संयमी धोरण अवलंबले आहे, ते योग्य आहे. ते चालू ठेवायला हवे. कितीही चिथावण्या देण्याचे प्रयत्न झाले तरी आपण त्यांना बळी पडता कामा नये. 