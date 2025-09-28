Premium| Palestine Recognition: पॅलेस्टाईनच्या मान्यतेचा तिढा

इस्राईलनं ज्या रीतीनं गाझा पट्टीत आक्रमण सुरू केलं आहे आणि इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी गाझा पट्टीच ताब्यात घ्यायचे इरादे दाखवले आहेत, ते पाहता संयुक्त राष्ट्रांनी इस्राईलप्रमाणंच पॅलेस्टाईनच्या अस्तित्वाची जी हमी दिली होती, त्यापुढं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. पॅलेस्टाईनला संपूर्ण राष्ट्र असा दर्जा आणि संयुक्त राष्ट्राचं पूर्ण सदस्यत्व आतापर्यंत मिळू शकलेलं नाही, यामागं अर्थातच इस्राईलचा दबाव आणि त्याला अमेरिकेची साथ हेच कारण आहे. आतापर्यंत यात पाश्चात्त्य देशही अमेरिकेची री ओढत आले आहेत, मात्र आता गाझातील नागरिकांचे मृत्यू आणि त्याला आलेलं नरसंहाराचं रूप पाहून काही पाश्चात्त्य देशही इस्राईलच्या विरोधात आणि पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता द्यावी, या बाजूनं उभे राहत आहेत. या निमित्तांने पुन्हा एकदा पॅलेस्टाईनंच मूळ दुखणं जगासमोर आलं आहे. तसं ते आलं म्हणून आणि जगातून पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देणाऱ्यांचा आवाज वाढला म्हणून तो देश अस्तित्वात येईल ही शक्यता नाही. याचं कारण अमेरिका त्यात आपला नकाराधिकार वापरत राहील..ब्रिटनचा समस्येत वाटागाझाकडं एक रिअल इस्टेट म्हणून पाहणारे डोनाल्ड ट्रम्प, हा भाग इस्राईलला जोडून टाकावा अशी पावलं टाकणारे नेतान्याहू आणि तेथील वंशसंहाराकडं गांभीर्यानं पाहणारे जगातील इतर देश यांच्यातील कोणता दृष्टिकोन यशस्वी ठरतो, यावर केवळ पॅलेस्टाईनचं नाही तर मध्य पूर्वेतील शांततेचं भवितव्यही ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर विखुरलेल्या आणि फॅसिझमचा भयावह अनुभव घेतलेल्या ज्यूंसाठी इस्राईल हे स्वतंत्र राष्ट्र अरब देशांच्या विळख्यात उभं करण्यात आलं. यात पुढाकार होता ब्रिटनचा. तसं ब्रिटननं १९१७ मध्येच ज्यूंसाठी स्वतंत्र देशाच्या कल्पेनला मान्यता दिली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इस्राईल हे वास्तव बनलं, मात्र ब्रिटन जिथून बाहेर पडला तिथं प्रश्नांचं भेंडोळं सोडून जाण्याची परिपाठ मध्य पूर्वेतही त्यांनी चालवला. पॅलेस्टाईनच्या आजच्या दुखण्यात याचाही वाटा आहे. ज्यूंसाठी इस्राईल साकारतानाच ज्या भूमीत ते स्थापलं जात होतं, तिथं पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या अरबांचं काय, हा प्रश्न होता. त्यावर त्यांच्यासाठी पॅलेस्टाईन हे वेगळं राष्ट्र असावं आणि एकाच वेळेस ही दोन्ही राष्ट्रं आकाराला यावीत, असं ठरवण्यात आलं. संयुक्त राष्ट्रांनी १९४७ मध्ये हा पर्याय मान्य केला. याला टू स्टेट सोल्युशन म्हटलं जातं. मात्र हा उपाय प्रत्यक्षात कधीच अमलात आला नाही. यात आपल्या शेजारी पॅलेस्टाईन हा स्वंतत्र देश अशा स्वरूपात उभाच राहू नये यासाठी जमेल ते करणाऱ्या इस्राईलचा वाटा आहे तसाच अरबांनी संधी गमावण्याचाही आहे. .मुद्दा टोकाच्या धर्मवाद्यांच्या हातीपॅलेस्टाईनसह अरब देशांनी इस्राईलचं अस्तित्व मान्य करण्यास नकार दिला आणि अरब - इस्राईल यांच्यात पहिला संघर्ष १९४८ मध्ये झाला. त्यानंतर पॅलेस्टाईनन हा वेगळा देश बनवण्याची प्रक्रिया मागं पडली ती कायमची. १९४९ मध्ये संघर्ष थांबला, तेव्हा इस्राईल लष्कराच्या हाती त्यांना देऊ केलेल्या भूमीहून अधिक भूमी पडली. ज्यूंच्या वसाहती पॅलेस्टाईनला दिलेल्या भूमीकडे सरकवत नेण्याची मोहीमच नंतर सुरू झाली. मधल्या काळात दोन वेळा अरबांचा इस्राईलशी संघर्ष झाला. दोन्ही वेळेस इस्राईलनं निर्विवाद युद्धं जिंकली. यानंतर यासर अराफत यांच्या नेतृत्वाखाली पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) साकारली. या संघटनेनं जगाचं लक्ष वेधून घेण्यात यश मिळवलं. अमेरिकेच्या पुढाकारानं अराफत आणि इस्राईलचे तत्कालीन पंतप्रधान यित्झाक राबिन यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. एका बाजूला इस्राईलमधील अति उजवे आणि दुसरीकडं अरबांमधील इस्राईलच मान्य नाही, अशी भूमिका घेणारे टोकाचे... यातून वाटाघाटी तोडग्यापर्यंत पोचल्या नाहीत. राबिन यांचा खून झाला आणि नंतर एरिल शेरॉन आणि नेतान्याहू हे उजवे नेते पंतप्रधान बनले. पीएलओला कमकुवत करताना हमासला बळ देण्याचं धोरण इस्राईली नेतृत्वानं स्वीकारलं. याचा परिणाम म्हणून पॅलेस्टाईनसाठी लढणाऱ्यांत फूट पाडण्यात यश आलं. तरी धर्मनिरपेक्षतेकडं झुकलेल्या पीएलओएवजी टोकाच्या धर्मवाद्यांच्या हाती पॅलेस्टाईनचा संघर्ष गेला. हा सारा क्रम दोन देशांचा तोडगा अधिकाधिक दूर लोटणारा होता. .पाश्चात्त्यांच्या एकजुटीला तडापॅलेस्टाईननं स्वातंत्र्य घोषित केलं तेव्हा १९८८ मध्ये त्याला ८० देशांनी मान्यता दिली होती. आता ही संख्या १४६ वर गेली आहे. २०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी निरीक्षक राष्ट्र असा दर्जा पॅलेस्टाईनला दिला. २०१४ मध्ये पॅलेस्टाईनला मान्यात देणारा स्वीडन हा पश्चिम युरोपातील पहिला देश बनला. अलीकडं ‘जी- ७’ या प्रगत देशांच्या गटातील आणि नकाराधिकार असलेल्या ब्रिटन, फ्रान्ससारख्या देशांनी इस्राईलला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देणं, हा चर्चेचा मुद्दा बनला असला, तरी त्याचा इस्राईलवर फार परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्यातून पॅलेस्टाईनविषयी सहानुभूतीदारांना बळ मिळाल्यासारखं वाटेल इतकंच. पाश्चात्त्य देशांच्या या नव्या पवित्र्याकडं भूराजकीय समीकरणांतून पाहिलं जातं. त्यात इस्राईलच्या मुद्द्यावर पाश्चात्त्यांच्या एकजुटीला तडा गेल्याचं सांगितलं जातं. या जागतिक राजकारणातील परिणामांहून ब्रिटन, फ्रान्ससारख्या देशांचा निर्णय त्यांच्या देशातील स्थानिक राजकारणाशी जोडलेला आहे. होणारे जागतिक परिणाम म्हणून सांगितल्या जाणाऱ्या निर्णयात अनेकदा असा स्थानिक कोन अधिक महत्त्वाचा असतो. म्हणजे आपल्याकडं डोनाल्ड ट्रम्प भारताला पुन्हा पुन्हा का डिवचताहेत असा प्रश्न पडतो, तेव्हा भारतावार टीका करताना ट्रम्प अमेरिकेतील दोन समूहांना चुचकारत असतात, या वास्तवाकडं दुर्लक्ष करायचं कारण नाही. .रशियाकडून तेल खरेदीवरून युक्रेन युद्धात भारत रशियाला अर्थसाहाय्य करत असल्याचा आरोप जेव्हा करतात, तेव्हा अमेरिकेत युक्रेनच्या बाजूनं असलेल्या समूहाला ते संबोधित करत असतात. भारतावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादताना, व्हिसाचं शुल्क वाढवताना ते अमेरिकेत आपल्या नोकऱ्या भारतीय पळवतात या भावनेनं पछाडलेल्यांना संबोधित करत असतात. पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देणारे युरोपातील सारे त्यांच्या देशातील पॅलेस्टाईनविषयी सहानुभूती असलेल्या गटांना असंच चुचकारत असण्याची शक्यता आहे. यात एकतर त्या त्या देशातील मुस्लीम लोकसंख्या आहे तसंच डावीकडं झुकलेलं उदारमतवादी राजकारण करणारे आहेत. या सगळ्या देशात उजव्यांचा प्रभाव वाढतो आहे आणि आता पॅलेस्टाईनचा कैवार घेणारे सारे नेते उदारमतवादी आणि उजव्यांकडून आव्हान मिळत असलेले आहेत. म्हणजेच ते आपापल्या देशात आपल्या पाठिंब्याची बांधबंदिस्ती करण्याचा प्रयत्न करताहेत. .काही दशकं मुरलेलं दुखणंइस्राईल आणि पॅलेस्टाईन अशा दोन देशांचाा पर्याय इस्राईलला मान्य नाही, पॅलेस्टाईन हे राष्ट्र आहे हेच मानायला आता इस्राईलचं नेतृत्व तयार नाही. त्यांना मान्य नाही म्हणून ज्यूंचा प्रभाव असलेल्या अमेरिकेलाही हा पर्याय प्रत्यक्षात आणण्यात रस नाही. तो अमलात येऊ नये यासाठी अमेरिका आपलं सामर्थ्य वापरत राहील. इस्राईलनं हमासच्या अनपेक्षित हल्ल्यानंतर हमासला संपवण्याची भूमिका घेतली आणि त्यात गाझावर केलेली कारवाई टोकाची होती. हमासचा यात शक्तिपात होणार हे उघड होतं. आता हा भागच ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न इस्राईल करण्याची शक्यता स्पष्ट आहे. लष्करी सिद्धतेत इस्राईल पुढं हमास किंवा हिजबुल्लाह, हौटी असं कोणतंही संघटन टिकण्याची शक्यता नाही. इराणही इस्राईलला रोखण्याच्या स्थितीत नाही. अन्य अरब देशांची ती ताकद नाही. तेव्हा बळानं इस्राईलला दोन देशांचा तोडगा स्वीकारायला भाग पाडणं सध्यातरी शक्य नाही. दुसरीकडं इस्राईलनं पॅलेस्टाईनची सगळी भूमी जोडून टाकायचं, तिथल्या अति उजव्याचं स्वप्न पूर्ण करायचं ठरवलं, तर कदाचित लष्करी बळावर ते करताही येईल मात्र त्यातून इस्राईलमधील ज्यू आणि अरब यांची संख्या समान होईल आणि ज्यांचं सर्वस्व हिरावून घेतलं, अशी निम्मी संख्या सोबत ठेवून केवळ बळाच्या जोरावर शांतता ठेवता येईल. हे मृगजळामागं धावण्यासारखं स्वप्न आहे. एका हमासच्या हल्ल्यानं मध्य पूर्वेतील अरब देश आणि इस्राईल जवळ येण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली होती. संयुक्त अरब अमितरातीसाख्या देशांनी किंवा अजून या संघर्षात इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन दोहोंना समजून घेण्याच्या भूमिकेत असलेल्या जर्मनीसारख्या देशांनी गाझा पलीकडं इस्राईली कारवाई ही लक्ष्मणरेषा मानली आहे. म्हणजेच दोन देशांचा तोडगा इस्राईलला मान्य नाही म्हणून अमलात येत नाही. इस्राईलला जे हवं ते प्रत्यक्षात येणं कठीण, आलं तरी टिकणं कठीण. सुमारे आठ दशकांत मुरलेल्या दुखण्यावर इलाज सापडत नाही. यात निरनिराळ्या देशांचे जागतिक राजकारणातील हितसंबंध आणि आपापल्या देशातील स्थानिक राजकारणाचे धागेदोरे गुंतले आहेत. त्यातून पॅलेस्टाईनचं खेळणं बनलं आहे. या वास्तवात आणखी चार-सहा देश पॅलेस्टाईनच्या बाजूनं उभे राहिले, एवढ्यानं फरक पडत नाही. 