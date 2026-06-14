Premium|Mahatma Phule Bicentenary : ...पण गोष्ट अजून संपलेली नाही !

डॉ. अमोल कोल्हे - saptrang@esakal.comमहात्मा जोतिबा फुले यांच्या जीवनावरील दूरचित्रवाणीवरील एका वाहिनीवरची मालिका थांबत आहे, मालिका बंद होत असल्याने समाजात तीव्र भावना व्यक्त झाल्या. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या मालिकेचे कर्ते-धर्ते डॉ. अमोल कोल्हे मालिकेसंबंधीचा आणि पुढील वाटचालीचा प्रवास मांडत आहेत...स्टार प्रवाह वाहिनीवरील ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ ही मालिका १४ जूनपासून थांबणार असल्याची बातमी समोर आल्यानंतर महाराष्ट्रभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. फोन, संदेश आणि समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रियांचा अक्षरशः पूर आला होता. महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दीच्या कालखंडात त्यांच्या जीवनकार्यावर आधारित मालिका बंद होणे अनेकांसाठी वेदनादायी ठरले.या प्रतिक्रियांमधून एक प्रश्न सातत्याने पुढे येताना दिसला. तो म्हणजे समता, शिक्षण, मानवता आणि सामाजिक परिवर्तनाचा वारसा जपणारा महाराष्ट्र हे निमूटपणे स्वीकारेल का? ज्या फुले दांपत्याने स्त्रियांना, वंचितांना आणि बहुजन समाजाला शिक्षणाचा अधिकार मिळवून दिला, त्यांच्या संघर्षाची कथा अर्धवट राहावी हे महाराष्ट्राला मान्य होईल का? मुळात महात्मा फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी कालखंडात त्यांच्या आयुष्यावरील मालिका थांबणे हीच अनेकांना खटकणारी बाब ठरली. मात्र या संपूर्ण घडामोडीत एक सकारात्मक पैलूदेखील समोर आला. मालिकेवर प्रेम करणाऱ्या प्रेक्षकांनी तिला केवळ मनोरंजनाचा कार्यक्रम म्हणून नव्हे, तर एका विचारप्रवाहाचे माध्यम म्हणून स्वीकारल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. मालिका थांबणार असल्याच्या चर्चेदरम्यान व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया या केवळ एका दूरचित्रवाणी कार्यक्रमाबद्दल नव्हत्या; त्या फुले दांपत्याच्या विचारांशी असलेल्या भावनिक नात्याच्या होत्या`..Premium|Mahatma Phule Bicentenary : फुलेंच्या विचारांचा द्विशताब्दी प्रवास; शताब्दी वादंग, सत्यशोधक चळवळ आणि आजच्या महाराष्ट्राची दिशा.या मालिकेचा प्रवासही तितकाच आव्हानात्मक होता. निर्मिती, लेखन आणि अभिनय या तिहेरी जबाबदारीतून मालिकेची उभारणी करण्यात आली. सुरुवातीला हे मोठे आव्हान यशस्वीपणे पेलता येईल का, असा प्रश्न होता. मात्र अभ्यास सुरू झाल्यानंतर प्रश्नाचे स्वरूप बदलले. कारण फुले दांपत्याचे कार्य केवळ व्यापक नव्हे, तर काळाच्या कितीतरी पुढे जाणारे होते. महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले हे केवळ समाजसुधारक नव्हते; ते परिवर्तनाचे धाडसी शिल्पकार होते. स्त्रीशिक्षण, सामाजिक समता, जातिव्यवस्थेविरोधातील संघर्ष आणि मानवमुक्तीचा विचार यांचा विस्तार इतका मोठा आहे, की तो दैनंदिन मालिकेच्या चौकटीत मांडणे हेच एक मोठे आव्हान होते. पुस्तकातील एखादी घटना वाचणे आणि ती पडद्यावर सजीव करणे यात मोठा फरक असतो. एखाद्या प्रसंगामागील कारणे, त्या काळातील सामाजिक परिस्थिती, पात्रांच्या मनातील संघर्ष आणि त्याचे परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करून ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवावे लागते. या प्रक्रियेत मालिकेच्या संपूर्ण टीमलाही फुले दांपत्याच्या कार्याचा नव्याने परिचय झाला. जोतीरावांनी सावित्रीबाईंना दिलेली पहिली अक्षरओळख, मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू करण्याचा निर्णय, जातिव्यवस्थेचा शोध घेताना स्त्रीच्या प्रश्नांची झालेली जाणीव अशा अनेक घटना मालिकेतून साकारण्यात आल्या. मात्र अनेकांच्या मते, मूळ विषयाला आता कुठे सुरुवात होत होती. स्त्रीशिक्षणासाठी आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी फुले दांपत्याने केलेल्या संघर्षाची खरी व्याप्ती अजून पुढे उलगडायची होती. त्यामुळे मालिका थांबण्याची खंत अधिक तीव्र आहे.या संदर्भात गार्गी फुले यांनी सांगितलेला एक प्रसंग विशेष उल्लेखनीय आहे. शाळेत ‘सावित्रीबाई नसत्या तर?’ या विषयावर निबंध लिहिण्यास सांगितले असता एका विद्यार्थिनीने कोरा कागद सादर केला. कारण विचारल्यावर ती म्हणाली, ‘‘बाई, सावित्रीबाई नसत्या तर मला लिहिताच आलं नसतं.’’ सावित्रीबाईंच्या कार्याचा प्रभाव आणि त्यांच्याविषयी समाजमनात असलेली कृतज्ञता याचे हे अत्यंत बोलके उदाहरण आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना त्यांच्या व्यावसायिक निकषांनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. मात्र समाजपरिवर्तन घडविणाऱ्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचे योगदान कोणत्याही टीआरपी किंवा व्यावसायिक आकडेमोडीच्या चौकटीत मोजता येत नाही. सावित्रीबाई फुले यांनी घडवून आणलेल्या सामाजिक परिवर्तनाचे मूल्य त्यापेक्षा कितीतरी मोठे आहे..याच पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. दूरचित्रवाहिनीवरील मालिका संपत असली, तरी फुले दांपत्याची कथा येथे थांबणार नाही. ती नव्या माध्यमातून, नव्या स्वरूपात पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. नेमके कोणत्या माध्यमातून हा पुढील प्रवास होईल, याबाबतची घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी एक गोष्ट स्पष्ट करण्यात आली आहे, फुले दांपत्याची ही कथा अर्धवट राहणार नाही. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर, इतिहासावर आणि विचारांच्या परंपरेवर असलेला विश्वास व्यक्त करत हा नवा प्रवास सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. प्रत्येक सावित्रीच्या लेकीच्या मनात आणि प्रत्येक मराठी माणसाच्या संवेदनांमध्ये हा वारसा आजही जिवंत असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘मराठी वारसा’ या यूट्यूब चॅनेलवर यासंदर्भातील पुढील घोषणा लवकरच होणार असून, ज्या आठवड्यात दूरचित्रवाहिनीवरील मालिका थांबेल, त्याच आठवड्यात या गोष्टीचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे, हे निश्चित. कारण ही केवळ एका मालिकेची गोष्ट नाही; हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि वैचारिक वारशाचा प्रवास आहे आणि महाराष्ट्राचा वारसा एकच सांगतो, रडायचं नाही... लढायचं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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