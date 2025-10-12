Premium| Lata Mangeshkar: स्वामीजींच्या स्मरणात मला बाबा दिसतात...

हृदयनाथ मंगेशकरsaptrang@esakal.comपंडित दीनानाथ मंगेशकर यांचे निधन होणे ही साधी बाब नव्हती, पण लोकांनी त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. ही बाब लतादीदींच्या मनाला लागली, ती खंत त्यांनी बोलून दाखविली, मात्र पंडितजींशी बोलताना त्या फारच हळव्या झाल्या होत्या, त्यांच्या प्रकृतीची काळजी त्यांना वाटत होती. बहीण-भावांचे प्रेम विलक्षण होते. या दोघांच्या नात्यांचा अलौकिक असा परीघ उलगडत आहेत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर.... .दीदी आणि काही बोलण्याच्या आधी मी तिच्या तोंडावर हात ठेवला. म्हणालो. ‘‘दीदी! तुझी, बाबांची ओळख, जगाच्या कानाकोपऱ्यात अगदी आफ्रिका, वेस्टइंडीजसारख्या दूरच्या मागासलेल्या देशातही आहे. हिंदुस्थानातल्या, महाराष्ट्र राज्यातील गोव्याच्या मंगेशीमधले मा. दीनानाथ मंगेशकर यांची कन्या लता मंगेशकर अशीच तुझी, बाबांची ओळख जगभर आहे. हिंदुस्थान, महाराष्ट्र, गोमांतक, मंगेशी, दीनानाथ मंगेशकर. ही सारी नावे जगभरात तुझ्याच संगीतात. तुझ्याच स्वरांत गुंजताहेत. तू जो निष्ठुर काळ भोगलास. तो काळ, ते निष्ठुर जग, ती हलाखीची परिस्थिती, ते सारे अतीत, आता तू विसरणे हे तुझ्या नावाला शोभून दिसेल. तुझ्यावर प्रेम करणाऱ्या असंख्य चाहत्यांचा प्रेमाचा, आदराचा, या सहृदय विश्वाचा, प्रेमाचा, परिस्थितीचा स्वीकार कर. तू आता भूतकाळाला विसर. वर्तमान, भविष्य तुझं आहे! पण ही सारी चर्चा आता राहू दे, सकाळचे पाच वाजले आहेत. आता जेवण नको. आपण चहा बिस्किटांचा नाश्ता करू या.’’ दीदी हसून म्हणाली. ‘‘आता नाश्ता? आता चहा? मुळीच नाही. आता स्वच्छ आंघोळ. मग चहा आणि झोप. आज रेकॉर्डिंग नाही. सुट्टी घेतलीय. आज भरपूर विश्रांती, म्हणजे गुडुप झोपणे. पण हृदय! तू चहा, बिस्किटाचा नाश्ता करू नकोस. बिस्किटाऐवजी ऑम्लेट आणि चहा ऐवजी दूध घे. तू फार अशक्त झाला आहेस.’’ .मी जोरात हसलो. म्हणालो. ‘‘मी आणि अशक्त? दीदी! अग आपल्या शिरीषताई (संपादक मराठा) मला पाहिले की ‘पैलवान आला,’ असे म्हणतात. फक्त तुलाच मी अशक्त वाटतो.’’ ‘‘हृदय ! बाळसेदार मुलही आईला अशक्तच वाटते रे’’ एकदम दीदीचे डोळे भरून आले. घाईघाईने दीदी म्हणाली. ‘‘बाळ ! आता मी आंघोळ करून झोपते. संध्याकाळी आपण इथेच गायला बसू या. बाबांची बंदिश, राग मारवा तुला शिकविते.’’ संध्याकाळी दीदी गाण्याच्या खोलीत आली, पांढरी साडी, गळ्यात एक नवरत्नांची माळ, कपाळावर भस्म आणि हलक कुंकू. ‘‘तुझे रूप थकलेले उभे राहता दाराशी तुझा पदर धरून मागे येईन उपाशी भाळी शिशिराची फुले अंगी मोतियाचा जोग तुझा पापण्यांच्या काठी मला पहाटेची जाग नाही दुःखाचा आडोसा नको सुखाची चाहूल झाड वाढता वाढता त्याने होऊ नये फूल हीच का ती लता मंगेशकर ? जिच्या पायाशी सारे हिंदी, मराठी फिल्म जगत आदराने बसलेले असते. ही लता मंगेशकर? की माझी दीदी? का माझ्या मनात सतत स्फुरत असलेली मीराबाई? मी संभ्रमात पडलो होतो. .तोच दीदी म्हणाली. ‘‘ बाळ! तंबोरा काढ, आणि पंचमातच मिळव. ‘मारवा’ रागात पंचम नाही. तो वर्ज्य आहे. सतत पंचम ऐकू येत असतानाही तो गाताना मात्र वर्ज्य करायचा हा खरा रियाज आहे. मारव्यामध्ये इतके एकाकार व्हायचे की पंचमा ऐवजी सुदनिषादच ऐकू आला पाहिजे.’’ ‘‘अरे, जग बावरे, करम जो करे. सोही अल्ला’’ ही मारवा रागातली बंदिश दीदी मला शिकवू लागली. ‘सोही अल्ला’ म्हणजे निराकार. निर्गुण, अद्वैत. ‘सुनता है गुरू ग्यानी’ या ‘ग्यानी’ शब्दावर रेललेला अस्पष्ट कोमल रीखब म्हणजे ज्ञानेश्वरांना अभिप्रेत असलेला ‘अमृतानुभव’ अस्ताजलास टेकलेल्या रविबिंबाचे शेवटचे प्रकाशकिरण हातात धरून, रात्रीच्या गर्भात प्रवेश करत करत, गर्भातल्या अंधकाराला आणि भावी निर्मितीच्या, जन्म प्रकाशाला, एकत्र गुंफणारा अति कोमल रीखब म्हणजे ‘राग मारवा’ हृदय ! संध्याकाळची सारी व्याकूळता, सारी कातरता, सारी गूढ निरवता, मारव्याच्या अति कोमल रीखबामध्ये सामावली आहे. .व्याकूळता, कातरता, निरवता हे निसर्गाचे हृद सांजरंग मारव्यात सुंदर, उन्नत, उदात्त होतात. समर्पित होतात. पण हृदय ! समर्पणामध्येही एक इच्छा, मागणी अपेक्षा असतेतच, हा मारवा दग्धहृदयस्वर मागत असतो. तू भा. रा. तांबे याच्या ज्या कवितेला चाल लावतो आहेस. त्याच हेच गुह्य आहे. ‘‘फूल गळे फळ गोड जाहले बिज नुरे डौलात तरू डुले तेल जळे बघ ज्योत पाजळे का मरणी अमरता ही न खरी’’ फळाची उत्पती व्हावी म्हणून फुल समर्पित होते. वृक्ष निर्माण व्हावा म्हणून बीज स्वतःला नष्ट करून घेते. ज्योत पाजळावी म्हणून तेल स्वतःला जाळून घेते, आणि मरणाला अमरता प्राप्त व्हावी. म्हणून चेतनच चैतन्य प्राप्त करून घेते. म्हणजे एक मागणे आहे, अल्प का असेना. नि:स्वार्थ का असेना,पण एक हेतू आहे. बाळ! ज्ञानेश्वर लिहितात, अज्ञान नष्ट होतच नाही. शुष्क ओहळ खोदताच आत ओल लागते. कपाळावरचा टिळा पुसताच आत पांढुरकी असते, तसे ज्ञानाच्या आत अज्ञान लपलेले असते. .समर्पणाच्यात आत त्याग केल्याचा अहंमानंद लपलेला असतो. एका गुरुला लाभलेली दैवी देणगी, प्रतिभा, प्रज्ञा, निर्मिती क्षमता, तो आपल्या शिष्यांना वाटण्यासाठी आतुर झालेला असतो. कारण त्याला हा दैवीभार सोसत नसतो, पण तो प्रज्ञावंत असूनही त्याला हे कळत नाही, की या दैवी देणग्या तो वाटू शकतच नाही. मानवाला मिळालेली दैवी देणगी तो आप्तांना, शिष्यांना वाटूच शकत नाही. पण निसर्ग मात्र आपले अलौकिक दैवी देणे सहज वाटू शकतो, समर्पित करू शकतो. फुल आपला सुगंध वारीयात सहज मिसळून देते. पर्जन्याची पहिली धार, भूमीमध्ये सहज निटू होऊन तुषार्त भूमीला भरभरून तृप्त करते. निसर्गाला, सृष्टीला या देवदत्त देणगीचा भार सहन होत नाही. हे दैव संचित ती वाटण्याच्या प्रयासात सतत मग्न असते. सृष्टी प्रत्येक ‘स्व’लेणे, प्राप्त दैवी देणगी समर्पितच करण्याच्या प्रयत्नात असते. .भक्ताचे हृदय फक्त आनंद आणि प्रसन्नतेसाठी आतुरलेले नसते, कारण आनंद, प्रसन्नता ही आत्मचेतनाची अनुभूती असते. भक्त आत्मसमर्पण करून फक्त मुक्तीचा मागोवा घेत असतो. आणि मुक्तीतल्या निषःकर्मतेला, निषःफलतेला, निषःध्वनीतेला फेकून देण्याची आतुरता त्यात असते, आपल्या महान त्यागात, महान स्वार्थही भरलेला असतो. संस्कृतीचा हा पाया, याच त्याग, स्वार्थाच्या संकल्पनेवर स्थित असतो. घनव्याकूळ मेघ आपले अस्तित्व, अगणित थेंबाद्वारे जलश्रोतात आणि नदीमध्ये समर्पित करतो आणि नदी आपले स्वपण समुद्रात विसर्जित करण्यासाठी आतुरतेने धाव घेत असते. आणि सागरही एका विक्षुब्ध अवस्थेत ते दिव्य चरण शोधीत असतो की ज्यावर तो स्वतःचा जलसंभार समर्पित करू शकेल, पृथ्वी आपले स्वपण वृक्ष, वेली झाड झुडूप, तृणात समर्पित करते, वृक्ष वेली, फुल फळात आपले ‘मी’ पण विसर्जित करतात आणि कळ्या पुष्पलतिका आपल्या अस्तित्व परिमळामध्ये झुलवित समर्पित होतात. .दिवा प्रकाशाला, प्रकाश दिवसाला, दिवस संध्येला, संध्या रजनीला, रजनी उषःकालाला आणि उषःकाल सूर्याला समर्पित होतो. सूर्य आदिशक्तीच्या, आदिसृष्टीच्या महत् चरणांची आरती करण्यासाठी, अर्घ्य सोडण्यासाठी आपल्या दिव्य तेजाची ज्योत प्रज्वलित करून समर्पित होऊन विझणाच्या तयारीत असतो. ‘‘हृदय! मी तुमच्यासाठी दिवसरात्र कष्ट करते, ते का नि:स्वार्थीपणे? नाही, नाही, तुमचे दिवस-रात्र, जीवन सुखात आनंदात जावे. हा हेतू म्हण किंवा स्वार्थ म्हण, त्याच्या मागे असतोच, हृदय! त्याग आणि स्वार्थ या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत." ‘‘हे शब्द माउली ! हे स्वर माउली ! आता तुझे प्रवचन आवरते घे. कारण रात्रीचे १०॥ वाजले आहेत. तू कालपासून फक्त दोन कप चहावर आहेस. तुला भूक लागली असेल आणि मीही उपाशीच आहे. मलाही भूक लागली आहे.’’ ‘‘बाळ ! भूक ही वाईटच. माणसाला फार, फार अगतिक करते. खरं सांगू ! मलाही भूक लागली आहे. कालपासून उपाशी आहे . ‘‘तुका म्हणे आता, लागली भूक’’ हृदय! तुकारामाला जी भूक लागली आहे, ती भूक मलाही लागली आहे. मी थकलेय, उपाशी आहे, भुकेली आहे रे ! ’’.‘‘दीदी! बाबांनी शिकविलेला मारवा तू गात जाऊ नकोस. मग तुझं मन उगाच अतीतातल्या पुण्याच्या त्या गल्लीतल्या घरात भिरभिरतं, भटकतं, ठेचाळतं. ‘‘मी फिरेन दूर दूर तुझिया स्वप्नात चूर तिकडे पाऊल तुझे उंबऱ्यात अडखळेल’’ ‘‘दीदी, अतीताते तुझे हे अडखळणे, फक्त मला कळते, कारण तुझ्या कडेवर मी बसलेला असायचा. तुला लागलेली ठेच फक्त मलाच ठेचवायची. दीदी! तुझी भूक मला, मलाच कळते, सारे बाल्य उधळून तू तुझ्या तोंडीचा घास माझ्या तोंडी भरवायचीस. म्हणून दीदी! पार्थिव अपार्थिव कसे होते हे मला बाल्यातच जाणवले, जीव फक्त माझ्यावर असणे, हे स्वाभाविक आहे. तुला तुकारामांची भूक कळते, तुला ज्ञानेश्वरांचे आर्त उमगते, तुला मीरेची अगतिकता जाणवते, तुला नुसते गाऊन समाधान मिळत नाही. तुला संगीताच्या अंतरंगाचा वेध आहे. .किनाऱ्यावर बसून रत्न मिळत नसतात, त्या साठी समुद्राच्या अथांगतेचा वेध तुला आहे. ‘हरपलेल्या श्रेयाचा’ वेध आहे. ‘न परी हरपले ते गवसे’ही तुझी भूक आहे. म्हणून तू उपाशी आहेस. पण दीदी! ही आत्म्याची भूक आहे. त्या भुकेल्या आत्म्याच्या तोंडी परमात्मा घास भरविल. पण... पण आता तू माझ्या तोंडी घास भरव, म्हणजे आपण दोघेही जेवायला जाऊ या.’’ ‘‘हृदय ! मोठ्या बहिणीची टिंगल करतोस?’’ दीदी हात उगारत हसत म्हणाली. दुसऱ्या दिवशी दीदी गाण्याच्या खोलीत आली. संध्याकाळचे ७॥ वाजले होते. पांढरी स्वच्छ साडी. कपाळावर भस्म. सावळ्या चेहऱ्यावर शांततेच्या निरंजन ज्योतीच्या, लालसर, भगवट, प्रकाशाची निरव पाखरण. किंचित मिश्कील, पण दयार्द्र सागरासारखे अथांग, थोड्याशा निळसर छटेत कृष्णरंग ल्यालेले, पापणीत अडकलेला अश्रुथेंब आताच ओघळेल असे भासमय, करुणामय डोळे स्वामींच्या फोटोला नमस्कार, करून दीदी खाली बसली. .काहीतरी विचारात गुरफटलेली होती. अचानक म्हणाली, ‘‘हृदय! नरेंद्रांचे वडील गेले.’’ ‘‘कोणाचे वडील गेले दीदी?’’ ‘‘हृदय! अरे स्वामी विवेकानंदाचे नाव नरेंद्र होते, तर काय सांगत होते मी ? हं ! नरेद्रांचे वडील गेले. आई, भाऊ, घरातले काही जवळचे नातेवाईक यांची सारी जबाबदारी नरेंद्रांवर पडली. कलकत्याचे सारे रस्ते नरेंद्रांनी तुडवले. साऱ्या घरांची बंद दारे खडखडाटावली. पण काम, रोजगार कुठेच मिळेना. घरी सारे उपाशी. नरेंद्र पण उपाशी. एका तडकेत ते सरळ आपल्या गुरुकडे म्हणजे रामकृष्ण परमहंस याच्या घरी गेले. परमहंस माँ कालीकेचे भक्त. दक्षिणेश्वर मंदिराचे पुजारी, सहज समाधी प्राप्त व्हायची. इतक्या करुण, कोमल, नाजूक, हळुवार मनाचे. नरेंद्रांनी त्यांचे पाय धरले. म्हणाले ‘‘गुरुजी! मी उपाशी आहे, माझी आई उपाशी आहे. घरात सारे जण उपाशी आहेत. सारं कलकत्ता तुडवलं. पण काम मिळत नाही. तुम्ही सारखे आई, मातेचा जप करीत असता, माझी ही अवस्था तिच्या कानावर घाला ना!’’ .परमहंस हसले म्हणाले ‘‘तू इथे येण्याआधीच मी आईला तुझी कहाणी सांगितली आहे. तुझे गाऱ्हाणे तिच्या कानी घातले आहे. देवळात जा आई तुझी वाट पाहतेय.’’ अज्ञेयवादी नरेंद्र त्याही परिस्थितीमधे मंद हसले, म्हणाले, ‘‘गुरुजी, मी आईकडे साधं काम मागणार नाही. एखादे साम्राज्यच मागणार. न रहे बास न बजे बासूरी" परमहंस हसले, म्हणाले, ‘‘नरेंद्र, तू अद्वैती, मी द्वैती, जा साल्या आईला भेटून येच." नरेंद्र लगबगीने मंदिरात गेले. सारे मंदिर रिकामे, नीरव, शांत होते. नीरव शांततेत, निःशब्दरव अडकलेले असतात, त्या रवांचे हलके धक्के अबोध मनाला बसत असतात आणि अबोधम हळूहळू जागृत होत, होत. चिद् विलास चेतवत, चेतवत त्या चिद् विलासाचे मंगलध्वनी चेतवू लागते, रुंजी घालू लागते. असे मंगल गान फक्त निरामय स्थितीतच कानी पडतं, स्वामींना कानी असे मंगल गान पडू लागले. आपोआप डोळे मिटले गेले. भान हरपले. ‘‘मुला! काय इच्छा आहे तुझी? मी तुझी आई बोलतेय. .तुझ्यावर प्रसन्न आहे, माग बेटा, काहीही माग.’’ स्वामींच्या कानात मंगल ध्वनी निनादू लागले. स्वामी अत्यानंदाने म्हणाले ‘‘माते! ज्ञान दे, शांती दे, सद् बुद्धी दे’’ माता प्रसन्नतेने म्हणाली, ‘तथास्तु’ नरेंद्र परमहंसांकडे आले. निराशेने म्हणाले, ‘‘आई भेटली. पण मी पैसा अडका, साम्राज्य मागितले नाही. निरुपयोगी वस्तू मागत बसलो.’’ परमहंस हसले, म्हणाले, ‘‘साल्या ! प्रत्यक्ष आई भेटली आणि तू निरुपयोगी वस्तू मागितल्या? बस आता उपाशी, पण तू माझा प्रिय शिष्य. मी तुला निराश करणार नाही. मी तुला एक अमूल्य, अक्षय, अप्राप्य वर देतो,’’ असे म्हणून त्यांनी आपल्या पायाचा अंगठा नरेंद्रच्या माथ्याला टेकवला आणि नरेंद्रांना सहज समाधी लागली, बऱ्याच वेळाने त्यांनी डोळे उघडले, मग... तर नरेंद्राचा स्वामी विवेकानंद झाला होता. हृदय ! स्वामींचा हा फोटो बघितला की मला ही सारी कथा आठवते. मनाने मी गंगा तीरीच्या दक्षिणेश्वरी जाते. .तिथेच हरवते, गंगेच्या प्रवाहात वाहवते आणि स्वामींच्या स्मरणात हरपते, स्वामीजींच्या स्मरणात मला बाबा दिसू लागतात, स्वामीजींच्या चेहऱ्यात आणि बाबांच्या चेहऱ्यात विलक्षण साम्य होते. बाबा नेहमी म्हणायचे. ‘‘लता ! नीरव शांततेत एक निःस्वर सामावलेला असतो. तो फक्त अबोध मनालाच स्पर्श करतो. यमन गाताना तंबोऱ्याचा स्पर्श चुकून मस्तकाला झाला, तर अबोधमन सहज झंकारीत होते. लता! अबोधमन एक मंजूषा आहे. जे जे उत्तम, उदार, उन्नत महन्मधुरते ते असे सारे सौंदर्य मानवी अबोधमनात नकळत साठवले जाते. ’’ ‘‘हृदय! बाबा फार छान बोलायचे. त्यांचे वाचन प्रचंड होते, कुठल्याही विषयावर ते अधिकारवाणीने आपले मत व्यक्त करू शकायचे, ‘राग समय चक्र’ ‘रागसमय आणि ज्योतिष शास्त्र’ हे त्यांनी लिहिलेले दोन ग्रंथ घरात पडून आहेत. त्यांच्या बोलण्यात फार सट्ल विनोद पेरलेला असायचा. तू बोलतोस त्या वेळी मला बाबांची आठवण येते. .Premium|study Room : वार्ताहर म्हणून नैतिकता कशी जपावी?.तुला बोलण्याची देणगी बाबांकडून मिळाली आहे, आशाला बाबांचा भोळेपणा मिळाला आहे. उषाला बाबांची विनोद करण्याची देणगी मिळाली आहे आणि मीनाला बाबांची स्मरणशक्ती मिळाली आहे.’’ मी मिश्कीलपणे हसलो. म्हणालो, ‘‘पण दीदी, बाबांकडून तुला काय देणगी मिळाली ? ’’ दीदीने डोळे एकदम निर्विकल्प भासले. एक आशयनिष्ट विचारांची पण... पण मिश्कीलतेचा पदर असलेली एक सर तिच्या नजरेतून माझ्यावर सरारली. हसून म्हणाली. ‘‘बाबांकडून मला देणगी मिळाली ती फक्त गाण्याची, हरवून जाण्याची, समर्पणाची. -- शम्मा हर रंग मे जलती है सहर होने तक -- ‘‘दीदी ! फार छान बोलण्याची देणगीही तुला बाबांकडून मिळाली आहे. पण बोलताना तू जे मध्येच उर्दू शेर पेरतेस, ते कळत नाहीत. आता तू जो शेर बोलून गेलीस, त्याचा अर्थ माझ्या डोक्यावरून गेला. जरा समजावून सांग ना ! ’’ ‘‘हृदय! शेर समजाऊन सांगण्यात गंमत नाही. .Premium| Saudi-Pakistan Security Alliance: सौदी-पाक संरक्षण करारामुळे, आशियातील सत्तासमतोल बदलणार? .मनातल्या मनात तो घोळवत, घोळवत त्याचा मागोवा घेण्यात आणि तो समजण्यापेक्षा तो जाणवत ठेवण्यातच आनंद मिळतो. ‘‘ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता’’ शेर संपूर्ण उमजण्यापेक्षा तो जाणवत राहिला तर त्याचा वेध लागतो. ‘‘ येणे मज लावियेला वेधू’’ (खलिश म्हणजे वेधाची सल) प्रतिभेच्या एका अनोख्या आविष्काराची जाणीव होते. संध्याकाळ होताच, अंधाराचे सावट सृष्टीवर पडू लागते. दिवलीतली इवलीशी ज्योत पाजळून मानव अंधकाराला आव्हान देतो. ही ज्योत, ही शमा रात्रभर जळत असते. अंधाराचा नाश करत करत, सर्वांना प्रकाशाचे दान देत देत, सम्राटाच्या राजप्रासादात. अगदी जीर्ण खोपट्यात, पवित्र भव्य मंदिरात, तर वेश्येच्या रंगमहालात. ही ज्योत, ही शमा, प्रकाश दान करत, जळत असते. .‘हर रंगमे’ म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत, प्रकाश देत जळत असते. ती प्रकाशाचं आगमन होईस्तोपर्यंत. प्रकाश पडल्यावरही ती जळतच असते. पण मार्तंडाच्या मार्तडांसमोर ती विझल्यागत, निमल्यागत भासते, पण जळणे मात्र सुरूच राहते. ‘‘दीपकी दीपक मावळल्या ज्योती घरभर वाती शून्य झाल्या’’ हृदय ! गालिब मुस्लीम, संसारी शायर. ज्ञानेश्वर जन्मजात कवी, अन् मुक्तयोगी. पण संकल्पनेच्या पातळीवर दोघांचे विचार किती एकमेकांसमोर ठाकतात. कलेच्या प्रांतात जात, धर्म, प्रांत, देश भोगी, योगी, सारे कलाविश्वात एकाकार होतात, कलासागरात बुडून जातात. हृदय! हे ज्योतीचं सूर्यप्रकाशापुढे शून्य होणे, म्हणजे तेवत असतानाही निमणे, हे कल्पणे म्हणजे संकल्पनेच्या मखरावर प्रतिभेचे तोरण बांधणे. खर्जातून उमटणाऱ्या (ऐकू येणाऱ्या नाही, फक्त आणि फक्त जाणवणाऱ्या) गंधारात आपला गानगंधार निमणे, म्हणजे जन्माचे सार्थक होणे. 