Premium| Lata Mangeshkar: स्वामीजींच्या स्मरणात मला बाबा दिसतात...

Hridaynath Mangeshkar: त्याग आणि स्वार्थ एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या संकल्पनेवर दीदींनी हृदयनाथजींशी चर्चा केली
पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांचे निधन होणे ही साधी बाब नव्हती, पण लोकांनी त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. ही बाब लतादीदींच्या मनाला लागली, ती खंत त्यांनी बोलून दाखविली, मात्र पंडितजींशी बोलताना त्या फारच हळव्या झाल्या होत्या, त्यांच्या प्रकृतीची काळजी त्यांना वाटत होती. बहीण-भावांचे प्रेम विलक्षण होते. या दोघांच्या नात्यांचा अलौकिक असा परीघ उलगडत आहेत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर....

