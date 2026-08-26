Premium|Why do children fear their Parents: मुलं आईवडिलांना का घाबरतात? शिस्त आणि भीती यांच्यातल्या फरकाबाबत मानसशास्त्र काय सांगतं?

पुणे- इयत्ता नववीत शिकणारा हर्षवर्धन अभ्यासात जेमतेमच. वजन जास्त वाढत चाललं म्हणून आईवडिलांनी त्याला जीम लावली. जेणेकरून त्याचा व्यायाम होईल. याचदरम्यान त्याला बॉडी बनवायचं वेड लागलं. जीममध्येच त्याला कोणीतरी सांगितलं की, जर ही प्रोटीन पावडर खाल्ली तर लवकर बॉडी होते. हर्षवर्धनने त्याच्या साठलेल्या पैशातून आईवडिलांच्या नकळत ती पावडर मोठ्या प्रमाणात विकत घेतली व ती खाऊ देखील लागला. त्याच्या वागण्यातला बदल त्याच्या आजीला जाणवला. तो काहीतरी लपवतो आहे, बॅगला हात लावू देत नाही हे आजीच्या लक्षात आल्याने आजीने बॅग चेक केली तेव्हा त्याच्याकडे ही पावडर असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर घरात एक कोर्ट भरवलं गेलं. त्याला जाब विचारले गेले, जवळच्या नातेवाईकांमध्ये या घटनेची चर्चा केली गेली. यातून त्या मुलाच्या मनात चांगलीच भिती बसली. मुलं वाढवत असताना थोड्या मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक पालकासमोर असे काहीसे प्रसंग येत असतात. ज्यातून मुलं एकतर तुम्हाला घाबरून तुमच्यापासून लांब जातात किंवा विश्वसाने तुम्हाला सगळं खरं सांगतात. पालकांची प्रतिक्रिया काय आहे त्यानुसार गोष्टी घडत जातात.. पण मुळात पालकांमधील चिंता आणि मुलांवरचं नियंत्रण हा मेळ कसा साधायचा? जेव्हा अशा काही गोष्टी घडत असतात तेव्हा मुलांना नेमकं काय वाटतं.. पालकांचा विचार काय असतो आणि या विषयात झालेले अभ्यास काय सांगतात? मुलं जर पालकांना घाबरत असतील तर ही भितीची सायकल कशी ब्रेक करायची, याविषयी बालमानसशास्त्राच्या अभ्यासक श्रृती पानसे काय म्हणतात? हे सगळं सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .Premium| Delhi Student Protest: जीवन संपवण्याच्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत विद्यार्थी का पोहोचतायेत? यामागचं मानसशास्त्र काय सांगतं?.मुलांच्या मनात भितीची सायकल कशी तयार होते?मुलांवर सतत ओरडणं, कठोर शिक्षा करणं किंवा त्यांच्या वर्तनावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवणं यांचा त्यांच्या भावनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असं विविध संशोधनांत दिसून आलं आहे. २०१९ मध्ये Biological Psychology मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात १३ ते १६ वर्षांच्या ८४ किशोरांचा fMRI च्या माध्यमातून अभ्यास करण्यात आला. ज्या किशोर वयातील मुलांना लहानपणापासून धाक असलेल्या वातावरणाचा अनुभव होता, त्यांच्या भीतीशी संबंधित मेंदूच्या कार्यपद्धतीत काही वेगळे patterns आढळले. मात्र, हा अभ्यास मुलं पालकांच्या भीतीनं गोष्टी लपवतात किंवा खोटं बोलतात हे थेट सिद्ध करणारा नव्हता. एखाद्या मुलानं एखादी गोष्ट पालकांपासून लपवली, तर त्यामागे फक्त पालकांची भीती आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यामागं मुलाचं वय, त्याची स्वायत्ततेची गरज, पालकांशी असलेलं नातं, पालकांची प्रतिक्रिया आणि त्या गोष्टीचं स्वरूप अशा अनेक घटकांचा संबंध असू शकतो.अभ्यास काय सांगतात.?The competency-control paradox in parenting adolescents: Evidence from an Indian mixed-methods study हा अभ्यास Asian Journal of Psychiatry मध्ये जून २०२६ मध्ये प्रकाशित झाला. हा अभ्यास NIMHANS, बंगळुरू आणि Indian Consortium on Vulnerability to Externalizing Disorders and Addictions च्या डेटावर आधारित आहे.यामध्ये १२ ते १७ वयाच्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा डेटा वापरला गेला आहे. यामध्ये ८३६ किशोवयीन मुलांनी त्यांच्या पालकांविषयी माहिती दिली आहे. ९३१ पालकांनी त्यांच्या पालकत्वाविषयी माहिती दिली आहे. याशिवाय ३१ मुलं आणि पालकांच्या सखोल मुलाखती देखील घेण्यात आल्या आहेत.या अभ्यासातला निष्कर्ष असा आहे की, भारतीय पालक मुलांच्या प्रेमापोटी आणि चांगल्या भविष्यासाठी किशोरवयीन मुलांवर खूप जास्त नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे मुले सक्षम असूनही त्यांचा स्वतःचा विकास अनेकदा रोखला जातो, असा हा महत्त्वाचा निष्कर्ष या अभ्यासातून समोर आला आहे..मानसशास्त्रात याविषयी काय म्हंटलं आहे.?प्रत्येक वेळी मूल काहीतरी लपवतं म्हणजे ते पालकांना घाबरतं, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. किशोरवयात स्वतःचं स्वातंत्र्य आणि खासगी गोष्टी वाढल्यामुळंही मुलं काही गोष्टी स्वतःपुरत्या ठेवू लागतात. Attachment theory मध्ये John Bowlby यांनी defensive exclusion ही संकल्पना मांडली होती. त्यानुसार, एखादा भावनिक अनुभव खूप जास्त त्रास देणारा असेल, तर ती व्यक्ती त्या त्यासंबंधी काही माहिती किंवा भावना जाणीवपूर्वक किंवा नकळत समोरच्याला सांगत नाही.पालक-मुलांच्या संवादावरील नंतरच्या संशोधनातून मात्र एक महत्त्वाची गोष्ट दिसते ती म्हणजे, मुलं स्वतःहून पालकांना किती गोष्टी सांगतात याचा संबंध पालकांशी असलेल्या नात्याशी, पालकांच्या नियंत्रणाच्या पद्धतीशी आहे. किशोरवयात खासगी गोष्टींमध्ये वाढ होणे आणि पालकांना स्वतःहून माहिती सांगणे कमी होणे हे काही प्रमाणात नैसर्गिक विकासात्मक बदलही आहेत. म्हणून मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून प्रश्न फक्त मुलं खोटं का बोलतात? एवढाच नाही. तर मुलाला एखादी चूक किंवा अडचण झाली, तर ती गोष्ट पालकांना सांगणं त्याला सुरक्षित वाटतं का? हा आहे..Premium|Building Resilience in child: मुलांचे सगळेच हट्ट का पुरवू नये? नकार पचवण्याच्या सवयीची पायाभरणी लहानपणापासूनच का गरजेची? मानसशास्त्र काय सांगतं?.पालकांची अतीकाळजी मुलांसाठी त्रासदायक?भारतीय २०२६ च्या NIMHANS संबंधित अभ्यासात दिसले की, पालकांचे मुलांच्या वागणुकीतलं नियंत्रण अनेकदा मुलांना तितकंसं खटकत नाही; म्हणजे नियम, देखरेख आणि अभ्यासाबद्दलचा आग्रह हा शिस्तीचा भाग आहे असं त्यांना वाटतं. पण psychological control वाढल्यावर पालक-मुलांच्या नात्यात असमाधानी वृत्ती दिसून येते.Self-Determination Theory सांगते की, प्रत्येक मुलाच्या मनाच्या तीन मूलभूत गरजा असतात, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याची आणि स्वतःला व्यक्त करण्याची थोडी मोकळीक, मी एखादी गोष्ट यशस्वीपणे करू शकतो हा स्वतःवरचा विश्वास, आई-वडील आणि कुटुंबाकडून मिळणारी सुरक्षितता आणि प्रेमाची भावना.यामध्ये पालकांना आपल्या मुलांच्या निर्णयाबाबत त्याच्या यशस्वीतेबाबत पुरेशी खात्री वाटत नसल्याने ते घाबरतात आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याने केलेल्या प्रत्येक गोष्टीत त्यांना चिंता वाटत राहते. मुलांचे निर्णय चुकले तर त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होईल अशी काळजी त्यांना वाटत असते. पण या असुरक्षिततेपायी ते मुलांवर त्यांच्या अपेक्षा लादताना दिसतात. पालकांनी घरामध्ये नियम आणि शिस्त नक्कीच ठेवावी, पण ती धाक दाखवून किंवा हुकूमशहासारखी लादता कामा नये. चार चौघात आपल्या मुलांचा अपमान होईल अशी वागणूक त्याला न देणं हाही तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.काही बाबतीत मुलांनी घाबरायलाच हवं असं पालकांना का वाटतं?श्रद्धा म्हणाल्या, माझा मुलागा सध्या लहान आहे. त्याला ऑटोमॅटिक लिफ्टचं प्रचंड आकर्षण आहे. मी त्याला यापूर्वीच सांगितलं होतं की, ती लिफ्ट आपण तेव्हाच वापरूया जेव्हा कोणीतरी मोठं सोबत असेल. एकट्याने गेल्यावर काय नुकसान होऊ शकतं याविषयी देखील चर्चा केली होती, माहिती दिली होती. तरीही एक दिवस त्याने कुतुहलापोटी एकट्याने लिफ्टमधून येण्याचा प्रयोग केला. एरव्ही त्याने कितीही दंगा केला, हट्ट केला किंवा खोटं बोलून काहीतरी केलं तरीही माझा कायम त्याच्यासोबत संवाद असतो. आमच्यात फार ओरड किंवा रागावणं होत नाही. पण लिफ्ट हा विषय असा होता की तिथं माझी सगळी नैतिक पालकत्वाची तत्वं गळून पडली. मला वाटतं माझ्या मुलाला या विषयात माझी भितीच वाटावी. नाहीतर तो पुन्हा पुन्हा असं धाडस करेल. आणि असं जीवावर बेतणारं धाडस केलेलं मला परवडणारं नाही.. म्हणून मी त्या दिवशी त्याला शिक्षा केली. त्याच्याशी १२ तास बोलले नाही. हा विषय गंभीर आहे हे त्याला कळायला हवं असं मला वाटलं. .पालक आणि मुलांमधील या भितीची सायकल ब्रेक करणं शक्य आहे?अनेक मानसशास्त्रीय अभ्यासांनुसार भितीवर आधारित पालकत्व हे तात्पुरतं काम करतं. यातून पुढे जाऊन मुलांमध्ये चिंता विकार, न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो. याउलट, सहानुभूती, स्पष्ट सीमारेषा यावर आधारित पालकत्व हे भितीचे चक्र ब्रेक करून एक संवेदनशील, विचार करणारं, स्वावलंबी मूल घडवायला मदत करतं.पालक आणि मुलांमधील ही भिती कशी कमी करावी याविषयी बालमानसशास्त्राच्या अभ्यासक श्रृती पानसे यांनी म्हणाल्या, मुळात हे तुमच्या घरात खूप सुरूवातीपासून होत असेल. पालक म्हणून तुम्हाला मुलं घाबरत असतील तर हे आधीच समजून घ्यायला हवं की हे चित्र चार आठ दिवसांत बदलणारं नाही. त्याला वेळ लागणार आणि ती हळूहळू करायचीच प्रक्रिया आहे. हे जर तुम्ही एकदम करायला घेतलं तर मुलं हुशार असतात, त्यांच्या ही गोष्ट लगेच लक्षात येईल आणि त्यातून त्यांच्या प्रतिक्रिया या खऱ्या येतीलच असे नाही.सुरूवातील त्यांच्याशी संवाद साधायला सुरूवात करा. संवाद हा या सगळ्या गोष्टींचा गाभा आहे. त्यांच्या मनामध्ये तुमच्याविषयी जी भिती आहे ती जाणं गरजेचं आहे. ती भिती गेल्यानंतरच त्यांना तुमच्याशी मोकळा संवाद साधणं शक्य होईल. हळूहळू त्यांच्या तुमच्यावर विश्वास बसेल आणि ते गोष्टी सांगायला सुरूवात करतील. सुरूवातील साध्या गप्पा मारा, फिरायला जा, त्यांच्यासोबत क्वालिटी वेळ घालवा. मग ते तुम्हाला त्यांच्या मनात नेमकं काय आहे, त्यांना काय होतंय, ते असं का वागले याविषयी सांगतील.यात आणखी एक प्रकार घडतो तो म्हणजे, तुम्हाला पालक म्हणून मुलाची एखादी गोष्ट खटकली तर त्यांना चारचौघात काहीही बोलू नका. म्हणजे वरच्याच केसमध्ये हर्षवर्धनला घरातील सगळी मंडळी एकत्र बसून सल्ले देत होती किंवा धारेवर धरत होती. तर असं करताच कामा नये. मुलाची एखादी गोष्ट पटली नाही तर त्याला चारचौघात काही न बोलता शांतपणे नंतर खोलीत जाऊन तू जे वागलास ते चुकीचं होतं आणि मला ते का आवडलं नाही याविषयी बोलणं करावं. पण चारचौघात मुलांचा अपमान करणं हे चुकीचंच आहे. मुलांशी मोकळा संवाद, त्यांचं म्हणणं ऐकणं, त्यांना कशाची भिती वाटते हे समजून घेऊनच ही सायकल ब्रेक करता येईल. यासाठी पालकांनी जास्त पुढाकार घेणं गरजेचं आहे.------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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