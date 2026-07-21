Premium| Jantar Mantar Protest : जीवन संपवण्याच्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत विद्यार्थी का पोहोचतायेत? यामागचं मानसशास्त्र काय सांगतं?

पुणे – "मम्मी-पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा था कि आपकी बेटी मेहनत करके एक दिन डॉक्टर बनेगी। लेकिन मुझमें दोबारा NEET की परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है। पहली बार मैंने अच्छे अंक हासिल किए थे, फिर भी परीक्षा दोबारा देनी पड़ रही है। अब यह भरोसा नहीं रहा कि अगली बार भी मेरा पेपर अच्छा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए।"आपल्या आईवडिलांना हे पत्र लिहित १७ वर्षीय आकांक्षा चतुर्वेदीने आपले जीवन संपवले. आणि फक्त आकांक्षाच नाही तर तिच्यासह १७ विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा रद्द झाल्याने आपले जीवन संपविले आहे. याच कारणासाठी भारतभरातून अनेक विद्यार्थी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या जंतर मंतर या ठिकाणी आंदोलन करतायेत. या मुलांचं म्हणणं ऐकून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला जातो आहे. या परीक्षेसाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी घराच्या बाहेर राहून १८- १८ तास अभ्यास केलेला आहे, अनेकांनी आईवडिलांकडून पैसे घेत क्लासेस लावले आहेत. कोणी अत्यंत कठीण परिस्थितीत अभ्यास केला आहे, तर कोणी आता अभ्यास करूनच थकलं आहे. या सगळ्या परिस्थितीत स्वत:मधील हे धैर्य टिकवून ठेवणे हे विद्यार्थ्यांसमोरील खूप मोठे आव्हान आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील पेपर लीक, घोटाळे, कोर्टाच्या फेऱ्या आणि निकाल लागण्यास लागणारा वर्षानुवर्षांचा वेळ यांमुळे हा तरुण वर्ग हतबल झाला आहे. या सगळ्या परिस्थितीत परीक्षा पद्धतीमधील त्रुटी आणि प्रशासकीय दिरंगाई नक्कीच आहे, पण व्यवस्था सुधारेपर्यंत आपण आपल्या मुलांचे जीव कसे वाचवणार? चुका व्यवस्थेच्या आहेत, तर मग शिक्षा विद्यार्थ्यांनी स्वतःला का द्यायची? या गंभीर प्रश्नाचा मागोवा घेत असताना विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या सकाळ+ च्या माध्यमातून आपण विद्यार्थी जीवन संपवण्याच्या निर्णयापर्यंत कसे पोहचतात, यामागे मानसशास्त्रीय कारणं काय आणि या सगळ्यात न अडकण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी नेमक्या कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून. .मानसशास्त्रात याविषयी काय सांगितलं आहे..?मार्टिन सेलिगमनचा 'लर्नड हेल्पलेसनेस' सिद्धांतमानसशास्त्रज्ञ मार्टिन सेलिगमन यांनी मांडलेला 'लर्नड हेल्पलेसनेस' म्हणजेच शहाण्या अगतिकतेविषयीचा हा सिद्धांत या मानसिकतेचे मूळ समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या सिद्धांतानुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती वारंवार प्रामाणिक प्रयत्न करूनही अपयशी ठरते आणि तिच्या लक्षात येते की परिस्थितीवर किंवा निकालावर तिचा कोणताही ताबा राहिलेला नाही, तेव्हा ती मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचून जाते. तिला वाटत रहाते की, आता ती काहीही करो, परिस्थिती बदलणार नाही.स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत नेमके हेच घडताना दिसते. एक विद्यार्थी रोज १२ ते १४ तास अभ्यास करतो, सण-उत्सव सोडतो, घरापासून दूर राहतो. पण ऐन परीक्षेच्या दिवशी किंवा निकाल लागण्यापूर्वी पेपर लीक झाल्याची बातमी येते. परीक्षा रद्द होते किंवा कोर्टात जाते. विद्यार्थ्याने कितीही अभ्यास केला तरी 'यंत्रणेच्या या अनिश्चिततेमुळे' त्याचा स्वतःच्या कष्टावरचा विश्वास उडू लागतो. या सगळ्यात दुसरीकडे वय वाढत असते. करियरचं प्रेशर असतं. "मी कितीही अभ्यास केला, तरी व्यवस्था प्रामाणिक नाही, त्यामुळे माझे काहीच होऊ शकत नाही," ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये 'लर्नड हेल्पलेसनेस' निर्माण करते. या टोकाच्या हताशतेतूनच मग आत्महत्येचे विचार जन्माला येतात..स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थी 'अँनोमी'चा बळी ठरतोय का?प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ एमिल डर्कहाइम यांनी आत्महत्येचे विविध प्रकार सांगितले आहेत, त्यातील एक म्हणजे 'अँनोमिक सुसाईड'. जेव्हा समाजात, व्यवस्थेत किंवा व्यक्तीच्या आयुष्यात अचानक मोठे आणि अस्थिर बदल घडतात, जेव्हा भविष्याचे जुने नियम लागू पडत नाहीत आणि संपूर्ण वातावरण नियमहीन किंवा अनिश्चित बनते, तेव्हा व्यक्तीमध्ये 'Anomie म्हणजेच शून्य आणि अस्थिरता निर्माण होते.आजचा स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थी याच 'अँनोमी'चा बळी ठरत आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक कधीच वेळेवर नसते. वयाची २५-२६ वर्षे ओलांडली तरी हातात एकही नोकरी नसते. घरच्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावत जाते आणि समाजाचे टोमणे वाढत जातात. हे सामाजिक आणि आर्थिक वेळापत्रक कोलमडल्यामुळे निर्माण होणारी भयानक अस्थिरता विद्यार्थ्यांना वाटते की त्यांचे संपूर्ण भविष्य अंधारात आहे. ही अनिश्चितता सहन न झाल्याने अनेक जण टोकाचे पाऊल उचलतात.जीवन संपवण्यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या भावना कोणत्या?थॉमस जॉयनर यांच्या सिद्धांतानुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या मनात आत्महत्येचा विचार प्रबळ होण्यासाठी दोन मुख्य भावना कारणीभूत असतात. पहिली Thwarted Belongingness. म्हणजेच मी जगात अगदी एकटा पडलो आहे, माझे दुःख किंवा भावना समजून घेणारे कोणीही नाही. तर दुसरी Perceived Burdensomeness. म्हणजेच मी माझ्या कुटुंबावर, आई-वडिलांवर किंवा समाजावर एक ओझे झालो आहे. आणि मला त्यांना आता आणखी त्रास होऊ द्यायचा नाही.दिल्लीचे ओल्ड राजेंद्र नगर असो, कोटा असो किंवा पुण्याची सदाशिव पेठ; या कोचिंग हब्समध्ये राहणारे विद्यार्थी या दोन्ही भावनांचा तीव्रतेने सामना करतात. खोलीच्या चार भिंतींत एकटे राहिल्यामुळे त्यांचा जगाशी संपर्क तुटतो. त्यातच जेव्हा वर्षानुवर्षे निकाल येत नाही, तेव्हा आई-वडिलांनी काढलेले कर्ज, त्यांनी क्लासेसच्या फीसाठी आणि रूमच्या भाड्यासाठी पाठवलेले पैसे आठवून विद्यार्थ्याला वाटू लागते की, "मी माझ्या आई-वडिलांच्या पैशांचा अपव्यय करत आहे, मी त्यांच्यावर ओझे आहे. ही ओझे असण्याची टोकाची भावना आणि एकटेपणा मिळून विद्यार्थ्याला मृत्यूच्या दारात नेऊन उभे करतात. .Premium|Parenting and Morality: लहानपणापासून मुलांमध्ये नैतिकता रूजवता येते का? मानसशास्त्रात याविषयी काय सांगितलं आहे..?.मानसिकरित्या खंबीर राहण्यासाठी काय करता येईल?Cognitive Reframing आणि प्लॅन बीमानसशास्त्रामध्ये 'कॉग्निटिव्ह रीफ्रेमिंग' म्हणजे एखाद्या परिस्थितीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जाणीवपूर्वक बदलणे. आपल्या समाजाने आणि शिक्षण व्यवस्थेने सरकारी नोकरी किंवा विशिष्ट स्पर्धा परीक्षा म्हणजेच सर्वस्व, असे चित्र निर्माण केले आहे. विद्यार्थ्यांना हे पटवून देणे गरजेचे आहे की, परीक्षा हे आयुष्याचे एक ध्येय असू शकते, पण परीक्षा म्हणजे संपूर्ण आयुष्य नव्हे.प्रत्येक विद्यार्थ्याने सुरुवातीपासूनच एक मजबूत 'प्लॅन बी' डोळ्यांसमोर ठेवला पाहिजे. प्लॅन बी असणे म्हणजे पराभव स्वीकारणे नव्हे, तर तो मानसिक सुरक्षेचा एक मार्ग आहे. जेव्हा तुमच्याकडे पर्यायी मार्ग उपलब्ध असतो, तेव्हा मुख्य परीक्षेचा दबाव प्रचंड प्रमाणात कमी होतो आणि त्यामुळे कामगिरीही सुधारते.Locus of Control स्वतःकडे ठेवणेमानसशास्त्रज्ञ ज्युलियन रोटर यांनी 'लोकस ऑफ कंट्रोल' ही संकल्पना मांडली. यात दोन प्रकार असतात, External आणि Internal. ज्या गोष्टी आपल्या नियंत्रणात नसतात जसं की, पेपर लीक होणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, निकाल उशिरा लागणे त्या बाह्य घटकांमध्ये येतात. जर आपण या बाह्य घटकांवर जास्त लक्ष केंद्रित केले, तर आपण हताश होतो.विद्यार्थ्यांनी आपला 'लोकस ऑफ CONTROL' अंतर्गत घटकांवर ठेवला पाहिजे. माझा प्रामाणिक अभ्यास, माझे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य, आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची माझी तयारी या गोष्टी विद्यार्थ्याच्या स्वतःच्या हातात आहेत. बाह्य व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणामुळे स्वतःचे आयुष्य संपवणे म्हणजे स्वतःवरील ताबा पूर्णपणे गमावणे होय.Psychological Safety Net आणि पालकांची भूमिकास्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रात एकटेपणा हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. विद्यार्थ्यांनी अशा मित्रांचे ग्रुप्स तयार केले पाहिजेत, जिथे केवळ अभ्यासाची स्पर्धा नसेल, तर मनातील भीती, नैराश्य आणि ताण जाहीरपणे व्यक्त करता येईल. या प्रवासात पालकांची भूमिका सर्वात मोठी आहे. अनेकदा पालकांच्या अपेक्षांचे ओझे मुलांवर जास्त असते. पालकांनी आपल्या मुलांशी संवाद साधताना आम्हाला तुझी रँक किंवा पद नको, आमचा मुलगा किंवा मुलगी म्हणून तू जिवंत आणि सुखी असणे आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचे आहे, हा विश्वास रोज दिला पाहिजे. अपयशाच्या काळात जेव्हा घरून खंबीर पाठिंबा मिळतो, तेव्हा जगातील कोणतीही व्यवस्था मुलाला तोडू शकत नाही..Premium|Parenting: गुप्तहेरांच्या छायेत विद्येचे माहेरघर.जंतर-मंतरवर ऐकू येणारा विद्यार्थ्यांचा आक्रोश हा केवळ नोकऱ्यांसाठी नाही, तर तो एका सुरक्षित भविष्यासाठी आणि सन्मानाने जगण्याच्या हक्कासाठी आहे. ही लढाई दीर्घ आहे आणि ती लढावीच लागेल. पण एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे. जीवन संपवणे हे या व्यवस्थेविरुद्धचे बंड असूच शकत नाही; उलट ते व्यवस्थेच्या क्रूरतेपुढे पत्कारलेली शरणागती आहे.जेव्हा एखादा तरुण आपले आयुष्य संपवतो, तेव्हा भ्रष्ट व्यवस्थेला काहीही फरक पडत नाही, फरक पडतो तो फक्त त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांना, ज्यांचे संपूर्ण जग उध्वस्त होते. जंतर-मंतरवर न्यायासाठी घोषणा देणारा प्रत्येक आवाज जिवंत राहिला, तरच ही बहिरी व्यवस्था कधीतरी झुकेल. म्हणूनच, या कोलमडलेल्या व्यवस्थेला दाखवून द्या की तुमचे आयुष्य तिच्या त्रुटींपेक्षा खूप मोठे आहे. परीक्षेतील अपयशाने किंवा यंत्रणेच्या चुकीने आयुष्याचा शेवट होत नाही. लढा, रस्त्यावर उतरून हक्क मागा, पण जिवंत राहून! कारण तुमचा जीव कोणत्याही सरकारी पदापेक्षा लाख पटीने मौल्यवान आहे.---------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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