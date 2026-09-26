Premium |Parenting Tips: परीक्षेत कॉपी करताना मुलाला पकडलं तर? पालक म्हणून मी काय करायचं?

How to Teach Children to Handle Failure: Ankur Warikoo’s 3 Parenting Lessonsपरीक्षांसाठी तर आपण आपल्या मुलांना तयार करत असतो पण परीक्षेतल्या अपयशाचं काय? किंवा आपलं मूल कॉपी करत असेल तर काय होईल? पालक म्हणून आपली प्रतिक्रिया नेमकी कशी असेल? खरं सांगायचं तर पालक म्हणून आपणसुद्धा कधी या घटनेचा विचार केलेला नसतो. पालक म्हणून, आपण मुलांना चांगलं शिका, अभ्यास करा, चांगलं कॉलेज, कोर्स, नोकरी मिळवा हे सगळं सांगत असतो. त्यासाठी त्यांना सर्व प्रकारचं सहकार्य करत असतो, पण या प्रवासात अपयश आलं तर ते हाताळण्याचं शिक्षण आपण मुलांना देतो का? आयआयटी मुंबईमध्ये साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यानंतर शिक्षणव्यवस्था, विद्यार्थ्यांवरील ताण आणि पालकत्त्व हे सगळे विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. मात्र या घटनेने एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे- मुलाच्या आयुष्यात अपयश आलं तर पालक म्हणून आपण काय करतो? आयआयटीसारख्या संस्थांसोबत काम केलेल्या मानसशास्त्रज्ञांशी आम्ही संवाद साधला आहेच. सोबतच यशस्वी इन्फ्लुएन्सर अंकुर वारिकू यांच्या पालकत्त्वाच्या प्रवासाबद्दल आणि त्यातील नेमक्या ३ नियमांबद्दल सकाळ प्लसच्या या लेखात, आढावा घेतला आहे. .साहिल वाकोडे हा परीक्षेत कॉपी करताना पकडला गेला आणि त्या ताणातून त्याने आत्महत्या केली असं आयआयटी मुंबईकडून सांगण्यात आलं होतं तर त्याच्या पालकांनी मात्र साहिलला जातीवरून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला. पालक होणं हा खरंतर एक गांभीर्याने घेण्याचा विषय आहे. मूल जन्माला येणं त्यानंतर त्याची वाढ, सर्वांगीण विकास यावर लक्ष देणं, ते नीट होण्याची काळजी घेणं या पालकत्त्वातल्या मूलभूत गोष्टी. भारतात तर आपण पालकत्त्व म्हणजे संरक्षण अशी एक ढोबळमानाने व्याख्या करून टाकतो पण खरंच तेवढंच म्हणजे पालकत्त्व नाही. मुलाने यश मिळवावं असं प्रत्येक पालकाला वाटतं पण अपयशासाठी मुलांना तयार करायला हवं, याची जाणीवही अनेकांना नसते. .आयआयटीसारख्या अत्यंत स्पर्धात्मक वातावरणात पोहोचणारी मुलं अभ्यासात जरूर सक्षम असतात पण अभ्यासातील यश आणि आयुष्यातील परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.मानसी आमडेकर, मानसशास्त्रज्ञ .मानसींनी आयआयटीसारख्या संस्थांसोबत पूर्वी काम केलेलं आहे. त्या म्हणाल्या, ''आयआयटीसारख्या संस्थात शिकण्यासाठी, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी बुद्धिमत्तेइतकीच महत्त्वाची असते ती passion अर्थात त्या विषयाची तीव्र ओढ. एखादवेळी बुद्धिमत्ता कमी असली तरी चालते, प्रचंड कष्टानी त्याला जोड देता येते पण पॅशन नसेल तर मग एवढा अभ्यास का करायचा, एवढा ताण का घ्यायचा असे अनेक प्रश्न पडायला लागतात, विद्यार्थ्याचं मानसिक स्वास्थ्य डळमळीत व्हायला वेळ लागत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयआयटीसारख्या ठिकाणी प्रवेश मिळाला याचा अर्थ त्या विद्यार्थ्याला इतर कोणत्याच समस्या नसतील असं नाही.''.Premium|Building Resilience in child: मुलांचे सगळेच हट्ट का पुरवू नये? नकार पचवण्याच्या सवयीची पायाभरणी लहानपणापासूनच का गरजेची? मानसशास्त्र काय सांगतं?.आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी आत्महत्यांच्या धर्तीवर माजी आयआयटीयन धीरज सिंह यांनी एक डेटा संकलन केलं. धीरज हे आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी आणि अनुसूचित जाती व जमातीमधील विद्यार्थ्यांना सहाय्य करणाऱ्या एका प्लॅटफॉर्मचे संस्थापक आहेत. RTI - माहितीचा अधिकाराद्वारे अर्ज करून आणि समाजमाध्यमांवर उपलब्ध अहवालांच्या आधारे धीरज यांनी हा डेटा जमवला आहे. .गेल्या २० वर्षांत म्हणजे जानेवारी २००६ ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान भारतातील विविध आयआयटी (IIT) संस्थांमधील किमान १७१ विद्यार्थ्यांचा आत्महत्या किंवा इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे..हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना ते म्हणाले की, २००६ पासून (ज्या वर्षापासूनचा अनैसर्गिक मृत्यूंचा डेटा मिळवणे त्यांना शक्य झाले) नोंदवलेल्या मृत्यूंच्या संख्येत तब्बल १३५% वाढ झाली आहे. या २० वर्षांच्या कालावधीच्या उत्तरार्धात मृत्यूंच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे; २००६ ते २०१५ दरम्यान ५१ मृत्यूंची नोंद झाली होती, तर त्या तुलनेत २०१६ ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान १२० मृत्यूंची नोंद झाली आहे..अंदाजे ८२% आत्महत्या या आयआयटीच्या कॅम्पसमध्ये झाल्या आहेत. हा आकडा लक्षात घेऊन त्यामागची कारणं शोधणं गरजेचं आहे.धीरज सिंह, Global IIT Alumni Support Group and IIT Kanpur Alumnus..IITमध्ये देशभरातील सगळ्यात हुशार तरुणाई येते असं म्हटल जातं. कारण इथला Cut Off कायमच High असतो. देशासाठी एकप्रकारची बौद्धिक संपदा असलेल्या या संस्थांमध्ये विद्यार्थी आत्महत्यांचं वाढतं प्रमाण भयचकित करणारं आहे. .Premium|NEET Paper Leak : शिक्षणव्यवस्थेचा चक्रव्यूह भेदायचा कसा?.बऱ्याच पालकांना मुलांचं रक्षण करणं आणि त्यांच्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी ढाल बनणं यातला फरक कळत नाही. मुलाने चांगलं शिक्षण घ्यावं, चांगलं कॉलेज, चांगलं भविष्य निर्माण करावं यासाठी पालकांची साथ हवीच पण प्रत्येक ठिकाणी मुलाची ढाल बनून त्याला जगापासून वाचवलं तर शालेय शिक्षण मिळेल पण जगात वावरण्याचं शिक्षण राहुन जाईल. असं म्हटलं जातं.याच मुद्द्यावर कंटेंट क्रिएटर आणि इन्फ्लुएन्सर अंकुर वारिकू यांनी Parenting Approach मधील ३ गोष्टी सांगितल्या आहेत. वारिकु यांना १५ आणि ९ वर्षांची अशी दोन मुलं आहेत..१. मुलं कॉलेजमध्ये गेली नाहीत तरी चालेलवारिकू आणि त्यांची पत्नी मुलांनी कॉलेजमध्ये जावे की नाही, याला यशाचा अंतिम मापदंड मानत नाहीत. एखाद्या विशिष्ट कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणे म्हणजेच मुलाचे आयुष्य यशस्वी झाले, असे ते मानत नाहीत. उलट मुलांना काय आवडतंय, ते त्यांना कशापद्धतीने शिकायचं आहे, भविष्यात काय करायचं आहे, हे शोधण्याची संधी मिळायला हवी असं ते मानतात. फक्त कॉलेज नव्हे तर इंटर्नशिप, छंद, उद्योजकीय प्रकल्प किंवा इतर अनुभवांतूनही मुलं शिकू शकतात. याचा अर्थ औपचारिक शिक्षण महत्त्वाचं नाही असा नाही. मात्र मुलाच्या आवडीपेक्षा केवळ पालकांची महत्त्वाकांक्षा मोठी होऊ नये, हा मूळ उद्देश्य आहे..२. आपल्या कृतींची जबाबदारी घ्यावीवारिकूंच्या मते, पालकांनी प्रत्येक वेळी मुलांना अडचणीपासून वाचवण्याऐवजी काही वेळा त्यांना त्या परिस्थितीला सामोरं जाणं शिकवायला हवं. अगदी साध्या गोष्टी असतात पण बऱ्याचशा पालकांना मुलांना पटकन Solution द्यायचं असतं. उदा. मुलगा वेळेवर तयार झाला नाही आणि शाळेची बस चुकली, तर लगेच त्याला शाळेत सोडण्यासाठी पालकांनी धावून जाण्याची गरज आहेच असे नाही. एखाद्या परीक्षेची तयारी पुरेशी केली नाही परिणामी कमी गुण मिळाले तर लगेच पालकांनी ते बदलण्याचा प्रयत्न करावा, असं नाही.मुलांना परिस्थितीला सामोरं जाणं शिकवणं याचा अर्थ मुलांना एकटं सोडणं नव्हेच पण मुलाला आधार देणं आणि त्यांची प्रत्येक समस्या स्वतः सोडवणं यात फरक आहे..३. स्वावलंबन महत्त्वाचंवारिकू आणि त्यांच्या पत्नीने मुलांना रोजच्या छोट्या कामांमध्येही मुलांना सहभागी करून घेतल्याचं सांगितलं. वरकरणी छोटी वाटणाऱ्या या कामातून आपली जबाबदारी, आपलं आपण काम करण्याची सवय लागते. परीक्षेत जरी या सगळ्याला मार्क नसले तरी प्रत्यक्ष आयुष्यात ही life skills खूप गरजेची असतात..Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान.अर्थात इतकं सगळं असूनही आयष्याचा मार्ग सरळ नसतोच. त्यात टक्केटोणपे खाऊनच पुढे जायचं असतं. मग प्रश्न पडतो की, अपयश आलं तर मुलांनी काय करायचं?इथेच पालकांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. मानसी आमडेकर म्हणतात, विद्यार्थ्यांना आता प्रत्येक टप्प्यावर अभ्यास, स्पर्धा आणि त्यासोबत येणारा ताण हाताळावा लागतो. अशावेळी तीन गोष्टी मुलांना समजणं महत्त्वाचं आहे—यश म्हणजे नेमकं काय?स्पर्धेत पराभव झाला तर तो कसा स्वीकारायचा?“माझ्याकडून चूक झाली” हे कसं मान्य करायचं?.यापैकी तिसरी गोष्ट विशेष महत्त्वाची आहे. कारण चूक मान्य करणं म्हणजे स्वतःला अपयशी ठरवणं नव्हे, उलट चूक लक्षात येणं आणि ती स्वीकारणं ही सुधारण्याची पहिली पायरी असू शकते..Premium | Parenting Tips: ऐन सणासुदीत मुलं हट्ट का करतात? Mood Swings हाताळताना पालकांनी काय करावं?.IIT किंवा विशिष्ट कॉलेज मिळणं हे ध्येय की आयुष्याचा एक टप्पा?मानसी सांगतात काही पालक मुलांना एकप्रकारे ताकीदच देतात, गेलास तर आयआयटीच नाहीतर दुसरं काहीही नाही. याचंही एक दडपण,ताण मुलांवर येतो.अनेकदा पालक मुलांना सांगतात, तू फक्त अभ्यास कर, बाकीचं आम्ही पाहतो. पण यामुळे शाळा, अभ्यास, शिकवणी वर्ग यांच्या पलिकडे मुलांच्या आयुष्यात फारसं काही उरतच नाही. त्यांच्या जगण्याच्या कक्षा रुंदावत नाहीत. त्यांचं संपूर्ण आयुष्य एका परीक्षेभोवती किंवा एका संस्थेभोवती केंद्रित होतं. मग त्या संस्थेत, परीक्षेत मनासारखं काही झालं नाही तरीही, अनेक मुलं हताश होतात. त्यामुळे अभ्यास, परीक्षा, मार्क हा सगळा मुलाच्या शैक्षणिक प्रवासाचा एक भाग असतो. ते त्याचं आयुष्य नसतं, हे मुलांना समजावणं गरजेचं आहे. .तुमचं मूल परीक्षेत कॉपी करताना पकडलं गेलं तर काय कराल?१. चुकीला समर्थन देऊ नका.-सगळेच कधी ना कधी कॉपी करतात, तू सोडून दे असं म्हणत मुलाची समजूत घालू नका. हे एकप्रकारे चुकीला समर्थन देणं आहे.२. मूल म्हणजे चूक नाही.“तू चोर आहेस / तू खोटारडा आहेस” अशाप्रकारे लगेचच मुलावर आरोप करू नका. मूल चूक नाही, त्याचं त्या वेळचं वागणं चुकीचं आहे, हे कायम लक्षात ठेवा.३. परिणामापासून वाचवू नका.कॉपीसारख्या प्रकारात जर मुलाला निलंबित करण्याचा किंवा इतर काही शिक्षा करण्याचा शिक्षक/संस्थेचा नियम असेल तर त्यात ढवळाढवळ करू नका. कारण कॉपी करणं ही चूक केल्यावर तिचे काहीतरी परिणाम होणारच हे मुलाला कळणं गरजेचं आहे..Premium|Youth Mental Health : तरुणांनो, स्वतःच्या आयुष्याचे \nहीरो बना!.मुलाच्या परीक्षेत कमी गुण आले तरीही पालकांची पहिली प्रतिक्रिया अनेकदा गुणांवर असते. पण त्याऐवजी नेमकं काय चुकलं, कुठे कमी पडलो यावर बोला.मुलाने अभ्यास केला नव्हता का?अभ्यासाची पद्धत चुकीची होती का?विषय समजला नव्हता का?वेळेचं नियोजन जमलं नाही का?की परीक्षेच्या ताणामुळे कामगिरीवर परिणाम झाला?या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मुलाच्या सोबत शोधा. तुम्हीच त्याचा पंचनामा करायला बसू नका. कधीकधी पालकांना फक्त ऐकून घेण्याची गरज असते. धावत जाऊन मुलांचे तारणहार बनू नका. ते त्यांचं त्यांना करु द्या.''चूक सुधारता येते, अपयशानंतरही प्रयत्नांची संधी असते, मार्ग बदलला तरी आयुष्य संपत नाही आणि मदत मागता येतेच'' हे धडे पालक म्हणून मुलांना द्याच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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