Premium|Child reading habits: मुलांमध्ये पुस्तकप्रेम कसे रूजवाल, वाचन संस्कृतीची जपण्यासाठी या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या!

संपूर्ण घर बघून झाल्यावर मी मित्राला म्हणालो, ‘‘वा, घर खूपच सुंदर बांधलं आहे! आता हॉलमध्ये काही पुस्तकं आणून ठेव म्हणजे झालं परिपूर्ण घर.’’ असं म्हणत मीच माझ्या सूचनेवर हसलो. त्यावर माझा मित्र म्हणाला, ‘‘अरे घरात पुस्तकं नाहीत असं कसं होईल? पुस्तक म्हणजे माझं प्रेम, तुला तर माहीतच आहे.’’ मी पुन्हा हॉलमध्ये नजर टाकत त्याला विचारलं, ‘‘कुठं ठेवली आहेत पुस्तकं... दिसत नाहीत?’’ तो म्हणाला, ‘‘अरे मुलगा तीन वर्षांचा झाला आहे म्हणून वरच्या माळ्यावर ठेवली आहेत.’’ मी म्हणालो, ‘‘माळ्यावर का ठेवली आहेत?’’ ‘‘कारण पुस्तक दिसलं, की मुलगा खेळायला घेतो,’’ असं तो म्हणाला. ‘‘मग खेळू दे की’’ मी... तो म्हणाला, ‘‘अरे खेळण्यापर्यंत ठीक आहे. तो फाडतो पुस्तकं.’’ ‘‘मग फाडू दे की’’ मी... त्यावर तो माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने बघत म्हणाला, ‘‘अरे काय बोलतोस तू! पुस्तक फाडू दे म्हणजे? पुस्तक हा विषय माझ्या किती जवळचा आहे तुला माहीत आहे ना. मी किती जपतो पुस्तकाला तुला माहीत आहे. मग मी कसा फाडू देईल पुस्तक कोणाला? मग तो माझा मुलगा का असेना?’’खरं तर मला माझ्या मित्राचं पुस्तकप्रेम माहीत होतं. आमच्या सगळ्या मित्रांपैकी अफाट वाचन असलेला तो. त्यानेच ग्रुपमधील आम्हा मुला-मुलींना वाचनाची आवड लावली. एखाद्या पुस्तकाचा लेखक, प्रकाशक, त्याची किंमत सगळं काही त्याला माहीत असायचं. चालतं-बोलतं वाचनालय होता तो. आम्हाला पुस्तकाबद्दल काहीही अडचण आली, की आम्ही त्याला विचारायचो... त्याचं उत्तर त्याच्याकडे हमखास असायचं; परंतु आता माझ्या लक्षात आलं होतं, की त्याचं हेच पुस्तकप्रेम त्याच्या मुलाच्या वाचनामध्ये अडथळा ठरू शकतं. तो पुस्तक जपू पाहत होता; वाचन संस्कृती नव्हे....मी माझ्या मित्राला विचारलं, ‘तुला तुझ्या मुलाने तुझ्याएवढी पुस्तकं वाचावीत, असं वाटतंय का?’ त्यावर तो लगेच म्हणाला, ‘‘माझ्यापेक्षाही जास्त वाचावीत, असं वाटतं. कोणत्याही बापाला वाटतं, की आपला मुलगा आपल्यापेक्षा कणभर का असेना सरसच असला पाहिजे. मला खूप वाटतं, त्याने खूप पुस्तकं वाचावीत; पण असं पुस्तक फाडत फाडत नाही.’’क्षणभर मी गप्प राहिलो. घरभर बघितलं. घरात खूप सारी खेळणी होती. प्लॅस्टिकचा घोडा, लाकडी घोडा, वेगवेगळ्या बाहुल्या... लहान मुलांच्या कार्टून्समधील बाहुल्या, ससा, हत्ती, पोपट, माकड, टेडी बेअर, महागड्या कार, सायकल... खूप काही. मी त्याला सहज विचारलं, ‘खूप खेळणी आहेत रे घरात! ही सगळी खेळणी मुलाची आहेत का?’ खेळण्यांवरून नजर टाकत तो हसत हसतच ‘हो’ म्हणाला. ‘‘किती हजारांची असतील?’’ मी सहजतेने विचारलं. ‘‘अंदाजे वीस ते तीस हजार रुपयांची असतील, सगळी लहान-मोठी पकडून’’ त्याने पटकन उत्तर दिले. मी त्याच्याकडे बघत म्हणालो, ‘‘एवढी?!’’ ‘‘अरे म्हणजे काही खेळणी मोडून टाकली त्याने. ती दुसऱ्या माळ्यावर टाकली आहेत. काही फेकून दिली,’’ तो म्हणाला..हाच तो क्षण, असं म्हणत मी संधी साधली. मी म्हणालो, ‘‘मग मला सांग एवढा खर्च त्याच्या खेळण्यावर करतो तर साधारणतः दोनशे ते तीनशे रुपयांचं एक पुस्तक फाडलं म्हणून काय झालं? हजारो रुपयांची खेळणी तू त्याला घेतली आहेस. त्यातील काही वस्तूंना त्याने फक्त चारच दिवस हात लावला असेल. तेव्हापासून त्या तशाच पडून आहेत. आता त्याचं वय वाढत जाईल तसं या सगळ्या वस्तू त्याच्यासाठी निरुपयोगी ठरतील. हे सगळं चालेल तुला; पण शंभर-दोनशे रुपयांचं पुस्तक फाडलेलं चालत नाही. बरं, तो पुस्तक फाडतो हे तुला दिसतं; परंतु घरात एवढी सगळी खेळणी असताना तो पुस्तकाबरोबर खेळतो हे दिसत नाही का? आणि हे आशादायक चित्र वाटत नाही का तुला? बरं, तो पुस्तकांशी खेळतो आहे याला तू कारणीभूत आहेस. त्याचा बाबा सतत पुस्तक वाचताना दिसतो. म्हणून तो तुझं अनुकरण करतो आहे. तुला तसं नको असेल तर तू मोबाईल घेऊन बस. मग तोही तुझ्यासारखा मोबाईल घेऊन बसेल...’’ अरे काहीही काय बोलतोस, अशा नजरेने मित्राने माझ्याकडे बघितलं. ‘‘हो मला माहीत आहे तू तुझ्या मुलाला मोबाईल देत नाहीस मग पुस्तक तर कुठे देतो आहेस?’’.Premium|Guru Thakur: ‘‘मे आय?’’ कानामागून आलेल्या गोड आवाजानं मी दचकलो; पाहतो तर तीच..!.माझा मित्र माझ्याकडे बघतच राहिला. खरं तर मला त्याची भीती वाटत होती; कारण त्याचं वाचन अफाट आहे. तो माझा मुद्दा कधीही खोडून काढू शकतो; परंतु तो गप्प आहे याचा अर्थ त्याला माझं बोलणं पटत आहे. क्षणाचाही विलंब न करता मी त्याला विचारलं, ‘‘बरं मला सांग, किती पुस्तकं फाडली त्याने?’’ ‘‘दोन’’ त्याने उत्तर दिलं... ‘‘पुस्तक फाडलं म्हणजे नेमकं काय केलं? एखादं पान फाडलं असेल ना? किंवा पाच-सहा पानं फाडली असतील. सगळं पुस्तक टराटरा फाडलं नसेल ना? मग मला सांग त्याने पुस्तक मुद्दाम फाडलं आहे का? तर नाही. त्याने पुस्तक मुद्दाम फाडलं नाही. त्याच्या मनात पुस्तकाबद्दल असलेल्या कुतूहलामुळे त्याच्याकडून पुस्तकाची पानं चुकून फाटली आहेत. .Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.आपल्या मुलाला पुस्तकांचं कुतूहल आहे यात तुला आनंद वाटत नाही का? आणि तो अशी किती पुस्तके फाडेल? चार... सात... दहा... म्हणजे किमान अकरावं पुस्तक तरी तो न फाडता वाचेल. सरासरी दोनशे रुपयांना एक पुस्तक, असा हिशेब केला तरी जास्तीत जास्त तुझे दोन हजार रुपये वाया जातील. त्याच्या खेळण्यांपेक्षा हा खर्च खूपच कमी आहे. मी असं म्हणत नाही, की खेळणी आणू नकोस. आण खेळणी... त्याचा शारीरिक व्यायाम होण्यासाठी, शरीर घडवण्यासाठी काही खेळणी आवश्यक आहेत; परंतु त्याच्या मनाच्या किंवा बुद्धीच्या व्यायामाचं काय? चांगलं शरीर घडावं, याची काळजी घेतो; मग चांगली बुद्धी घडावी, याची काळजी नको का घ्यायला? त्याला पुस्तक कसं हाताळायचं हे शिकव. तो पुस्तक फाडतो म्हणून त्याला पुस्तकांपासून लांब ठेवायचं कितपत योग्य आहे? आणि एक लक्षात घे, पुस्तकाचं पान महत्त्वाचं नाही, तर त्यावर लिहिलेलं ज्ञान महत्त्वाचं आहे. .मुलाला पुस्तक कसं हाताळायचं हे शिकव. तो पुस्तक फाडतो म्हणून त्याला पुस्तकांपासून लांब ठेवायचं कितपत योग्य आहे? आणि एक लक्षात घे, पुस्तकाचं पान महत्त्वाचं नाही, तर त्यावर लिहिलेलं ज्ञान महत्त्वाचं आहे..तू वाचन करतोस म्हणून तुझ्या घरात पुस्तकं आहेत. बरेच जण आपली मुलं पुस्तकं फाडतात, या भीतीने पुस्तक आणत नाहीत. बरं, मी हे म्हणत नाही सगळी पुस्तकं त्याला दे. जे पुस्तक खूप महत्त्वाचं आहे, दुर्मिळ आहे ते नको देऊ. बाजारात सहज उपलब्ध होणारी पुस्तकं दे. पुस्तकांना हाताळत त्याला त्यांची गोडी लागेल. मग ओळख होईल. मग तो त्यांच्याकडे लक्षपूर्वक बघायला लागेल आणि मग त्याची पुस्तकासोबत मैत्री होईल आणि पुस्तकासोबतची मैत्री कधीच वाया जात नाही, हे तूच आम्हाला सांगत आला आहे ना! तू खूप हुशार आहेस. तुला मी काय सांगणार? मी जेवढी काही पुस्तकं वाचली आहेत ती केवळ तुझ्यामुळे आणि आज माझ्या विचारांमध्ये जो काही फरक तुला जाणवत आहे तो केवळ वाचनामुळे झाला आहे.’’मित्र माझ्याकडे बघत राहिला, गालात हसला आणि मला घट्ट मिठी मारली अन् एवढंच म्हणाला,‘‘धन्यवाद मित्रा.’’(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.