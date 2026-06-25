Premium|Pargad Fort History : स्वराज्याच्या दक्षिण सीमेवरील अजिंक्य पारगडाची प्रेरणादायी गाथा

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comछत्रपती शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी, लष्करी रणनीती आणि दुर्गबांधणी कौशल्याचा जिवंत पुरावा म्हणजे पारगड. स्वराज्याच्या दक्षिण सीमेवर उभारलेला हा दुर्ग केवळ एक किल्ला नसून मराठ्यांची शौर्य, निष्ठा आणि अखंड जागरूकतेचे प्रतीक आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज जसे युद्धशास्त्र निपुण, आरमार तज्ज्ञ, महान सेनानी, संवेदनशील राजा, जलतज्ज्ञ, कुशल प्रशासक, शेतकऱ्यांचे कैवारी, न्यायप्रिय युगपुरुष, मुत्सद्दी आणि धाडसी योद्धा होते, तसेच ते उत्तम गडतज्ज्ञ (Fort Arche) होते. गडदुर्ग कोठे असावेत, त्याचे प्रवेशद्वार, तटबंदी, सदर, बुरूज कशाप्रकारचे असावेत, याबाबत ते प्रचंड निष्णांत होते. गडदुर्गांचे महत्त्व त्यांनी ओळखले होते. ‘गडदुर्ग हे संपूर्ण राज्याचे सार आहे... दुर्ग नसता मोकळा देश परचक्र येताच निराश्रय होतो. प्रजा भग्न होते. देश उद्ध्वस्त होतो’ हे त्यांचे गडदुर्गाबद्दल मत होते. गडदुर्ग हे राज्याचे रक्षणकर्ते आहेत. राज्याचा खजिना आणि सुरक्षित ठिकाण म्हणजे गडदुर्ग आहेत. दुर्गामुळे कमी सैन्याच्या मदतीने बलाढ्य शत्रूविरुद्ध लढता येते. स्वराज्याच्या अस्तित्वासाठी दुर्ग महत्त्वाचे आहेत. पाणी, धान्य, दारूगोळा आणि पुरेशी शिबंदी असेल तर गडदुर्गांच्या मदतीने बलाढ्य शत्रूला पराभूत करता येते, हे शिवाजीराजांनी ओळखले होते. त्यामुळेच त्यांनी अनेक गडदुर्ग जिंकले. या गडदुर्गांपैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचा गड आहे, पारगड!.Premium|Dharur Fort History : महाराष्ट्रातील एकमेव 'मिश्रदुर्ग'; ऐतिहासिक धारूर किल्ल्याचा राष्ट्रकूट काळापासूनचा वैभवशाली प्रवास.सह्याद्रीच्या पर्वतावर शिवाजी महाराजांनी १६७६ मध्ये पारगड बांधला. गोव्याचा पोर्तुगीज, विजापूरचा आदिलशहा यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून त्यांच्यावर पायबंद घालण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी पारगडाची निर्मिती केली. गोव्याचे पोर्तुगीज हे सतत स्वराज्याला उपद्रव देत होते. तसेच दक्षिणेकडून आदिलशहाचा स्वराज्याला मोठा धोका होता. त्या सर्व शत्रूंवर वचक निर्माण करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी चंदगडच्या नैर्ऋत्य दिशेला सुमारे ३० किलोमीटर अंतरावर एका उंच डोंगरावर पारगड बांधण्याचा निर्णय घेतला. येथून पणजी हे पारगडाच्या नैर्ऋत्येला सुमारे ५० किलोमीटरवर आहे. बेळगावपासून पारगड नैर्ऋत्य दिशेला सुमारे ६० किलोमीटरवर आहे. म्हणजे हिंदवी स्वराज्य, पोर्तुगीज आणि आदिलशहाच्या अगदी सीमेवर शिवाजी महाराजांनी पारगडाची निर्मिती केली. या गडाला भक्कम अशी नैसर्गिक सुरक्षितता लाभलेली आहे. पारगडाच्या पूर्वेला घनदाट जंगल आणि भक्कम तटबंदी आहे. पश्चिम व उत्तरेला ताशीव कडा आहे. दक्षिणेला खोल दरी आहे. शत्रूला सहजासहजी जिंकून घेता येणार नाही, अशा दुर्गम भागात शिवाजी राजांनी पारगडाची निर्मिती केली. गडाच्या पश्चिमेला डौलदार बुरूज आहेत. अशा अजिंक्य पारगडाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या उद्घाटनासाठी शिवाजी महाराज स्वतः आले.कोंढाणा किल्ला जिंकून घेण्यासाठी तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे आणि रायबा मालुसरे यांनी पराक्रमाची शर्थ केली. या प्रसंगी तानाजी मालुसरे धारातीर्थी पडले. ‘कोंढाणासारखा अजिंक्य किल्ला तानाजीने जिंकला; पण माझा तानाजी गेला. गड आला; पण सिंह गेला’ असे उद्गार तेव्हा शिवाजी महाराजांनी काढले. ही घटना ४ फेब्रुवारी १६७० रोजी घडली. त्यानंतर शिवाजी महाराजांनी तानाजी मालुसरेंच्या परिवाराला आधार दिला. तानाजींचा पुत्र रायबाचे लग्न लावले. त्या रायबाला पारगडाच्या किल्लेदारपदी नेमले. पारगडावर धान्य, दारूगोळा, शस्त्रे, तोफा आणि ५०० सैनिक नेमले. त्यामध्ये मालुसरे, शेलार, माळवे, झेंडे इत्यादी मराठा शूरवीर होते. या प्रसंगी शिवाजी महाराज म्हणाले, ‘जोवर सूर्य-चंद्र आहे तोवर गड जागता ठेवावा.’ शिवाजी महाराजांचे हे उद्गार शूरवीर मराठा मावळ्यांनी सार्थ ठरविले. त्यांनी हा गड कधीही शत्रूंच्या हाती लागू दिला नाही. शिवाजी महाराज हे दूरदृष्टीने राजे होते. हिंदवी स्वराज्य अबाधित राहावे, यासाठी त्यांनी खूप बारकाईने नियोजन केले होते. पारगड हे त्यांच्या दूरदृष्टीचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे..Premium|Bhudargad Fort History : भुदरगड ; स्वराज्याच्या इतिहासाचा अभिमान जपणारा दुर्ग.मराठा शूरवीरांना विशेषतः किल्लेदार रायबा मालुसरे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी पारगडावर उत्तम कारभार केला. १६८९ मध्ये औरंगजेबाचा मुलगा शहाजादा मुअज्जम आणि खवासखानाने पारगडाला वेढा टाकला. घनघोर युद्ध झाले. पाचशे मराठ्यांनी मोगल फौजेला जेरीस आणले. अखेर मोगलांचा दारुण पराभव झाला. मराठ्यांनी पारगडावरून तोफगोळ्यांचा वर्षाव केला. मोगलांना माघार घ्यावी लागली. याप्रसंगी मराठ्यांचा पारगडावरील तोफखानाप्रमुख विठोजी माळवे कामी आले. त्यांचे व त्यांची पत्नी तुळसाबाईंचे स्मारक पारगडावर बांधण्यात आलेले आहे. मोगल, आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांनी पारगडाचा चांगलाच धसका घेतला होता. पोर्तुगीज व्हॉईसरायने तर पारगड आणि भिवगडावरील मराठा सैनिक दिसला तर त्याचा शिरच्छेद करण्याचा फतवा काढला होता. छत्रपती राजाराम महाराजांचे पुत्र छत्रपती संभाजी महाराज (दुसरे) यांच्या अधिपत्याखाली पारगड होता. १७४२ मध्ये मानाजी पायगुडे यांनी पेशव्यांना पारगडाबद्दलचा वृत्तांत कळविला आहे. ब्रिटिश काळात पारगडावरील मराठ्यांना बेळगाव कचेरीतून पगार मिळत होता. तो पगार स्वातंत्र्यानंतर १९५४ पर्यंत सुरू होता. मराठ्यांनी आजपर्यंत पारगड अजिंक्य ठेवला आहे. आजही पारगडावर तानाजी मालुसरे, विठोजी माळवे, शेलार इत्यादी मराठा मावळ्यांचे वंशज आहेत. सूर्य-चंद्र असेपर्यंत गड जागता ठेवावा, या शिवाज्ञेचे गडकरी आजही मनोभावे पालन करीत आहेत.पारगड हा सह्याद्री पर्वतरांगेवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगडपासून नैर्ऋत्येला सुमारे ३० किलोमीटरवर आहे. बेळगावपासून नैर्ऋत्येला सुमारे ६० किलोमीटरवर आणि पणजी शहरापासून रस्त्याने ईशान्येला सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. हा दुर्ग समुद्रसपाटीपासून सुमारे २,५०० फूट उंचावर आहे. पारगडाचे पठारावरील क्षेत्रफळ सुमारे ४८ एकर आहे. या गडाला सुमारे ३५० पायऱ्या आहेत. ३५० पायऱ्या चढून गेल्यावर समोरच तीन ऐतिहासिक तोफा दृष्टीस पडतात. पारगडावर हनुमान मंदिर, महादेव मंदिर आणि भवानीमाता मंदिर आहे. भवानी मातेच्या मंदिरातील मूर्तीवर बाराही महिने उगवत्या सूर्याची किरणे पडतात. या मंदिराचा सभामंडप भव्य आहे. याच्या दर्शनी भागावर चित्रमय शिवसृष्टी उभारलेली आहे. गणेश मंदिर आहे. वास्तू ः गडावर भव्य वास्तूचे विशेषतः सदरेचे चौथरे आहेत. गडावर तटबंदी आहे. भालेकर, फडणीस, महादेव, माळवे, भांडे आणि झेंडे बुरूज आहेत. मराठा योद्ध्यांची निवासस्थाने आहेत. शाळेची इमारत आहे. चौथऱ्यावर शिवाजी महाराजांचा भव्य असा पूर्णाकृती पुतळा आहे..तलाव ः गडावर बारमाही मुबलक पाण्याची सुविधा असणारे गणेश, गंधर्व आणि महादेव हे तलाव आहेत.गडावरील मालुसरे यांच्याकडे तानाजी मालुसरे यांची शिवकालीन तलवार आणि कवड्याची माळ आहे. ती अत्यंत श्रद्धेने जपून ठेवण्यात आलेली आहे. मोठ्या डौलाने फडकणारा भगवा ध्वज गडावर आहे.पारगडावर कसे पोहोचावे?पारगड हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यात आहे. एसटी किंवा खासगी वाहनाने गडापर्यंत जाता येते. सुमारे साडेतीनशे पायऱ्या चढून सर्जा दरवाजातून पारगडामध्ये प्रवेश करावा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्मिलेला तानाजी मालुसरे यांचे पुत्र रायबा मालुसरे यांनी जतन केलेला ज्यावर शिवकालीन तोफा, तलवार, मंदिरे, वास्तू आणि कवड्यांची माळ आहे, असा निसर्गरम्य पारगड आपण आवर्जून पाहिला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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