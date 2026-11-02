Premium|Passive Investing Strategies : इंडेक्स फंड की सतत खरेदी-विक्री; गुंतवणुकीसाठी काय योग्य?

विक्रम अवसरीकर - vikram.awsarikar@gmail.comसर्वसामान्य गुंतवणूकदाराने बाजारातील चढ-उतारांचा अंदाज घेत सतत खरेदी-विक्री करत राहावे, की इंडेक्स फंडाच्या माध्यमातून पॅसिव्ह गुंतवणुकीचा मार्ग स्वीकारावा? इंडेक्स फंडापेक्षा वेगळे फॅक्टर इन्व्हेस्टिंग कितपत उपयुक्त ठरू शकते आणि अशा गुंतवणुकीत जोखीम कशी विभागता येते? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे बर्टन मलकीएल यांच्या ‘अ रँडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट’ आणि जॉन बोगल यांच्या ‘द लिटल बुक ऑफ कॉमन सेन्स इन्व्हेस्टिंग’ या पुस्तकांतून मिळतात. या पुस्तकांवर आधारित गुंतवणुकीच्या मूलभूत संकल्पना उलगडणारा धनंजयराव आणि छोटू यांच्यात रंगलेला हा मिस्कील संवाद... (भाग २)धनंजयराव नुकतेच काही रिपोर्ट वाचून त्यावर मनन करत बसले होते. हातात पाईप, तोही न पेटवलेला, कपाळावर आठ्या आणि नजर शून्यात... यावरून त्यांची मानसिक गणिते सुरू आहेत, असे तिऱ्हाइतालाही वाटले असते; पण इथे तर छोटू होता. त्याला इतक्या वर्षांत धनंजयरावांच्या सगळ्या सवयी पाठ झाल्या होत्या. तो शांतपणे आपले काम करत होता. योग्य वेळी आपल्याला हाक ऐकू येईलच, याची त्याला पक्की खात्री होती. आणि तसेच झाले.‘‘छोटू... कुठे आहेस? इकडे ये बरे, लवकर!’’ धनंजयराव लांबूनच ओरडले.‘‘आलो, आलो,’’ असे म्हणत मुद्दाम अतिशय शांतपणे आपला वेळ घेत, संथपणे तो धनंजयरावांकडे गेला. मुद्दाम त्यांना उचकावले, की थोडे ऐकून घ्यावे लागते; पण आपली हुशारी दाखवण्यासाठी आणि त्याने कसा वेडेपणा केला आहे, हे सांगण्यासाठी धनंजयराव नवनवी माहिती द्यायला लागतात, हा त्याचा अनुभवच होता..‘‘कुठे उलथला होतास? हे बघ, आपले सध्याचे प्रकरण मी संपवले आहे. मला कळले आहे, की नक्की काय झाले ते. कोदंडरावांसमोर एकदमच सगळे सांगेन. परत परत सांगणार नाही. तुला तसेही एकदा सांगून कळत नाही, त्यामुळे फरकच पडत नाही म्हणा!’’ धनंजयराव छोटूला टोचत म्हणाले.स्वारी प्रकरण सुटल्यामुळे खुशीत आहे, हे बघून छोटूने आपला मुद्दा पुढे रेटायचे ठरवले.‘‘ते ठीक आहे हो; पण मला तुम्ही ज्या खोड्यात टाकले आहे, त्यातून तर आधी बाहेर काढा,’’ छोटूने मुद्दाम रडगाणे सुरू केले.‘‘सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी काय केले पाहिजे, याविषयी तू बोलत आहेस ना?’’ धनंजयरावांना आपले कोणाबरोबर कधी, काय बोलणे झाले, हे बरोबर आठवायचे.‘‘तुम्ही म्हणाला होतात, की सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराने जास्त टिवल्याबावल्या न करता, कोणतीही अवाजवी जोखीम न पत्करता गुंतवणूक केली पाहिजे; पण नेमके काय, हा मुद्दा मागेच पडला या गडबडीत,’’ छोटूने त्याची कैफियत मांडली.‘‘त्यावर तू इंडेक्स फंड असे म्हणाला होतास की! मग काय झाले?’’ धनंजयरावांनी खोडा घातला; पण छोटूने त्यावर कुरघोडी केली.‘‘तुम्हीच तर म्हणाला होतात, की इंडेक्स फंडमध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे काही तोटेही होतात. मग त्याचे काय झाले?’’ छोटूचा प्रतिप्रश्न ऐकून धनंजयराव स्वतःशीच हसले. म्हणाले, ‘‘मला सांग, इंडेक्समध्ये गुंतवणूक म्हणजे काय? ती कशी करायची आणि का?’’धनंजयराव नेहमी कोणतीही गोष्ट गृहीत न धरता अतिशय प्राथमिक गोष्टींपासून सुरुवात करायचे, हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते आणि त्याचमुळे ते इतके यशस्वीही होते.‘‘इंडेक्स म्हणजे बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही शेअरचा समूह. ठरावीक निकषांनुसार या शेअरची निवड केली जाते. अशा शेअरच्या समूहाला इंडेक्स म्हणतात. ‘निफ्टी’ आणि ‘सेन्सेक्स’ ही त्याची भारतातील उदाहरणे आहेत,’’ छोटूने माहिती द्यायला सुरुवात केली; इतक्यात धनंजयरावांनी त्याला अडवले.‘‘ते तर माहिती आहे, पुढे?’’.Premium|Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग, कर्ज आणि टोकाचं पाऊल! हा विळखा सोडवायचा कसा?.‘‘सर्वसामान्य माणसाच्या नजरेतून सांगत होतो म्हणून पहिल्यापासून सुरुवात केली,’’ धनंजयरावांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत छोटू म्हणाला. ‘‘पुढे?’’ धनंजयरावांनी उगाच वेळ न घालवता मुद्द्यावर ये, असा छोटूला इशारा दिला. ‘‘तर या इंडेक्समध्ये गुंतवणूक करणारे ईटीएफ असतात किंवा सरळ इंडेक्स फंड असतात. त्यात गुंतवणूक करावी,’’ असे म्हणून छोटूने आपला मुद्दा एकदाचा पूर्ण केला. ‘‘लोकांची रिस्क कमी होईल म्हणतोस का वाढेल?’’ धनंजयरावांनी पुढचा पेच टाकला. ‘‘एक्स्पेन्स रेशो कमी असेल, तर लोकांना मार्केटप्रमाणे परतावा मिळेल आणि तोही अनावश्यक जोखीम न घेता,’’ छोटूला संशय आलाच, की काहीतरी लोचा आहे; पण त्याने सरळ उत्तर द्यायचे ठरवले. ‘‘ते सगळे ठीक आहे; पण मग इंडेक्समध्ये गुंतवणूक करताना सर्वसामान्य माणसाने काय करावे? त्याने कोणता इंडेक्स बघावा? आपला नेहमीचा इंडेक्स का फॅक्टर इन्व्हेस्टिंगवाला इंडेक्स?’’ धनंजयरावांनी पुढचा गुगली टाकला. ‘‘फॅक्टर इन्व्हेस्टिंग इंडेक्स? मला वाटले, नेहमीच्या इंडेक्समध्ये गुंतवणूक केली की झाले,’’ छोटू कुरकुरत म्हणाला. धनंजयराव एकदम पूर्ण माहिती कधीच देत नाहीत, याचा त्याला नेहमीच राग यायचा. ‘‘आपल्या नेहमीच्या इंडेक्समधल्या कंपन्या हा फक्त एक ट्रेंड दाखवतात, भाऊ. प्रत्यक्षात तुझी गुंतवणूक असलेली कंपनी बाजार खाली असताना वर असू शकते. आजकाल हॉस्पिटल सेक्टर किती जोरात आहे, बघतो आहेस ना?’’ धनंजयरावांनी पुढच्या माहितीचे छोटेसे हाडूक छोटूला टाकले. ‘‘तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे; पण माझ्यासारख्या छोट्या गुंतवणूकदाराला काहीच जमत नसेल, तर काय, असे आपण म्हणत होतो; म्हणून मी ते उत्तर दिले. हे पण इतकेच गुंतागुंतीचे होणार आहे, याची मला काय कल्पना?’’ छोटू कासावीस झाला होता. ‘‘बाजारात काही फॅक्टर असतात, म्हणजे वैशिष्ट्ये असे म्हणू आपण. काही इंडेक्स हे तुलनेने स्वस्त कंपन्यांचे असतात. म्हणजे पुढे जाऊन कमाल दाखवतील, अशा कंपन्या. व्हॅल्यू चांगले असलेल्या, चांगले प्रशासन असणाऱ्या कंपन्यांना ‘क्वॉलिटी’ फॅक्टरमध्ये घेतले जाते. ज्यांचा शेअर वेगाने पुढे जात आहे, असा ‘मोमेंटम’ इंडेक्स. कंपनीच्या मार्केट कॅपनुसार असणारे इंडेक्स. कमी चढ-उतार असलेल्या किंवा लाभांश देणाऱ्या कंपन्यांचे इंडेक्स... असे अनेक प्रकार आहेत, राजा. यातलं नक्की काय?’’ धनंजयराव छोटूला हाताला धरून खोल पाण्यात घेऊन चालले होते. ‘‘म्हणजे लोक जी गुंतवणूक सक्रियपणे करतात आणि जे फक्त नेहमीच्या इंडेक्समध्ये निष्क्रियपणे गुंतवणूक करतात, या दोघांच्या मधला हा सांधा दिसत आहे. म्हणजे एकाच प्रकारचे वैशिष्ट्य असलेल्या कंपन्यांचा समूह. बाजारात गुंतवणूक करताना बाजाराचा एकंदरीत कल ओळखून त्या प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे,’’ छोटूने थोडाफार सारांश सांगण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘बरोबर. इंडेक्समध्ये गुंतवणूक केली आणि काही कंपन्यांचा परतावा म्हणजे बाजाराचा परतावा, असे समजणे चूक आहे. हे समजावण्यासाठी हा प्रपंच. आपला इंडेक्स, आपला परतावा!’’ धनंजयराव जोशात आले की घोषणा वगैरे द्यायचे. ‘‘पण मला सांगा, मला काहीच कळत नाही, असे समजू. मी पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणारा माणूस आहे. मग मी फक्त इंडेक्समध्ये पॅसिव्ह गुंतवणूक, म्हणजे निष्क्रिय गुंतवणूक केली, तर मला काही कंपन्यांच्या कामगिरीप्रमाणे पैसे मिळतील. मी तुम्ही वर सांगितलेल्या इंडेक्स फंडामध्ये पैसे गुंतवले, तर मला पाहिजे त्या प्रकारात पैसे गुंतवता येतील. तेही त्या विशिष्ट कंपन्यांचा इंडेक्सच असल्याने धोका कमी राहील. असेच तुम्ही म्हणताय ना?’’ छोटूने सगळ्या भानगडीमधून एक धागा शोधायचा प्रयत्न केला. ‘‘आता फक्त कोणत्या प्रकारचे मिश्रण करायचे, हे त्या गुंतवणूकदाराच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे,’’ धनंजयराव म्हणाले. ‘‘कॉकटेल म्हणा!’’ छोटूने विनोद करण्याचा प्रयत्न केला; पण धनंजयराव पुढची गोळी झाडायला बंदूक घेऊन तयारच होते. ‘‘मला सांग, बाजारात फायदा कसा होतो?’’ .‘‘म्हणजे काय? शेअरचा भाव मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार ठरतो. जास्त मागणी असेल तर भाव वाढतो. मुळात कंपनीची कामगिरी चांगली-वाईट जशी असेल, तशी मागणी कमी-जास्त होते. पुरवठाही त्यावरच अवलंबून असतो,’’ छोटूने त्याला असलेली माहिती दिली. ‘‘मग आता मला सांग, शेअरच्या भावातल्या चढ-उतारामुळे जर फायदा किंवा तोटा होतो, तर सगळ्यांनीच खरेदी-विक्री न करता आपापले शेअर तसेच ठेवून दिले, विकलेच नाहीत, तर कंपनीच्या शेअरच्या भावात चढ-उतार कसा होणार आणि कसा फायदा होणार?’’ धनंजयरावांनी यॉर्कर टाकला. ‘‘आई शप्पथ! उलाढालच झाली नाही, तर बाजार वर-खाली होणारच नाही की! पण ही एकदम एका टोकाची परिस्थिती झाली. म्हणजे १०० टक्के निष्क्रिय गुंतवणूक असेल, तरच हे दिसेल,’’ छोटू त्या शक्यतेमुळे हबकलाच. ‘‘अमेरिकेमध्ये अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे तिथे कुरकुरही वाढत चालली आहे. अशी एक शक्यता असते, हे लक्षात ठेव. इतकेच,’’ धनंजयरावांनी छोटूला धीर दिला. ‘‘भारतात अजून बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण फारच कमी आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती आपल्याकडे यायला खूप वेळ लागेल, इतकेच काय ते,’’ छोटूने मुद्दा पूर्ण केला. ‘‘तर भारतातल्या छोट्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक धोरण आखताना योग्य प्रकारे जोखीम विभागली गेली आहे की नाही, आपण जे करत आहोत ते आपल्याला कळत आहे की नाही, आपल्या आवश्यकतेनुसार ती गुंतवणूक आहे की नाही, आपला अभ्यास त्याविषयी किती आहे आणि आपला स्वभाव आपण काबूत ठेवतो की नाही, इतकेच लक्षात घेतले पाहिजे,’’ धनंजयराव सुसाट म्हणाले. ‘‘या प्रकारचे विश्लेषण करत बसायचे म्हणजे अवघड काम आहे,’’ छोटूने तक्रार केली. ‘‘सगळ्या गोष्टी शिकता येतात. अपूर्ण माहितीवर अवलंबून निर्णय कसे घ्यायचे, हेही शिकता येते. त्यासाठी अमेरिकी गुप्तहेर संघटनेची फार मदत होईल आपल्याला,’’ धनंजयरावांचे डोके कुठे चालेल, याचा काही नेमच नव्हता. छोटूने मान डोलावली आणि म्हणाला, ‘‘ते सगळे नंतर. आधी सगळे पदार्थ मिळणारी थाळी खायला जाऊ. म्हणजे आज शिकलेले अजून पक्के होईल.’’ असे म्हणून ते दोघेही आपल्या पुढच्या कामाला लागले. (लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. ९८५०००१५८९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.