Premium|Achalpur irrigation model : शेतीला उद्योगाची जोड देण्यासाठी बारमाही सिंचन अनिवार्य; अचलपूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे नवे मॉडेल

आम्ही जेव्हा निवडक कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि सहकारी मित्रांसह पश्चिम महाराष्ट्र तसेच इतर राज्यांमध्ये अभ्यास दौऱ्यावर गेलो, तेव्हा आमच्या डोळ्यासमोर ग्रामीण विकासाचं एक जिवंत चित्र उभं राहिलं. तिथे शेती ही फक्त उपजीविकेचं साधन नव्हती, तर ती एक सक्षम अर्थव्यवस्था बनली होती. बारमाही सिंचनाची खात्री असल्यामुळे शेतकरी एका पिकावर मर्यादित राहिला नव्हता. फळबागा, भाजीपाला, नगदी पिके, दुग्धव्यवसाय आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग या सगळ्यांनी एक साखळी निर्माण केली होती. उत्पादन वाढलं, त्यावर प्रक्रिया झाली, त्यातून बाजारपेठ तयार झाली आणि त्यातून शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण झाले. महिलांना रोजगार मिळाला, तरुण गावातच स्थिर झाले आणि गावाची अर्थव्यवस्था सक्षम झाली. आम्ही प्रत्यक्ष पाहिलं की सिंचनामुळे शेतीला स्थैर्य येतं आणि स्थैर्यामुळे नियोजन शक्य होतं. नियोजनामुळे उत्पादन वाढतं आणि उत्पादनामुळे उत्पन्न वाढतं. ही एक साखळी आहे आणि त्या साखळीचा केंद्रबिंदू एकच आहे-बारमाही सिंचन. म्हणूनच आम्ही ठाम निष्कर्ष काढला की अचलपूरचा विकास करायचा असेल, तर बारमाही सिंचन हीच पहिली अट आहे.अचलपूर मतदारसंघात चित्र वेगळंच होतं. देऊरवाडा, खांबोरा, शिरजगाव कसबा, बेलोरा, बेसखेडा, बोराळा, चिंचोली, वाठोंडा, ब्राह्मणवाडा थडी या गावांमध्ये आम्ही फिरलो तेव्हा एकच वास्तव समोर आलं - शेतकरी मेहनती होता; पण बारमाही सिंचनाची उपलब्धता नव्हती. काही ठिकाणी ओलीत होती; पण ती हंगामी आणि अपुरी होती. पावसावर आधारित शेतीमुळे उत्पादन पूर्णपणे अनिश्चित होतं. एक वर्ष चांगलं गेलं तर शेतकरी सावरायचा; पण पुढच्या वर्षी पुन्हा संकट यायचं. भूगर्भातील पाण्याची पातळी सतत खाली जात होती. विहिरी खोल होत होत्या; पण त्यातून उपयोग होत नव्हता. त्यामुळे शेतकरी कितीही मेहनत करीत असला तरी त्याच्या आयुष्यात स्थैर्य येत नव्हतं. या परिस्थितीने आम्हाला स्पष्ट दाखवलं - प्रश्न शेतीचा नाही, तर बारमाही सिंचनाच्या अभावाचा आहे.शेतकरी मेहनत करतो, पेरतो, खत टाकतो, कर्ज काढतो; पण सिंचनाची खात्री नसल्यामुळे त्याचं पीक टिकत नाही. देऊरवाडा आणि खांबोरा येथे आम्ही अशी शेतं पाहिली जिथे पेरलेलं बी उगवलंच नाही. शिरजगाव कसबा आणि बेलोरा येथे उभं पीक उन्हात करपलेलं दिसलं. बेसखेडा आणि बोराळा येथे विहिरी कोरड्या पडलेल्या दिसल्या. चिंचोली आणि वाठोंडा येथे जनावरांसाठीही चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली होती. शेतकरी रोज मेहनत करत होता; पण त्याच्या मेहनतीला कोणताही स्थिर आधार नव्हता. त्याच्या डोळ्यांत अपेक्षा होती; पण हातात काहीच नव्हतं. त्यामुळे आम्ही स्पष्ट सांगतो - शेतकरी अपयशी नाही, तो बारमाही सिंचनाच्या अभावामुळे अडलेला आहे..सिंचन म्हणजेच शाश्वत उत्पन्नाचा पायाबारमाही सिंचन नसल्यामुळे सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला बसतो. उत्पन्न निश्चित नसल्यामुळे घरात तणाव निर्माण होतो. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो, आरोग्याच्या समस्या वाढतात आणि कर्जाचं ओझं वाढत जातं. अनेक वेळा कुटुंबाला जगण्यासाठी मजुरी करावी लागते. महिलांना घर आणि जनावरं सांभाळताना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. अनेक घरांत मुलांना शाळा सोडावी लागते; पण जिथे बारमाही सिंचन आलं, तिथे हेच चित्र पूर्णपणे बदललं. शेतीतून नियमित उत्पन्न मिळालं, दुग्धव्यवसाय वाढला, भाजीपाला उत्पादन वाढलं आणि कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालं. मुलांना शिक्षण मिळालं, घरात स्थैर्य आलं आणि जीवनात आत्मविश्वास निर्माण झाला. म्हणून आम्ही ठामपणे सांगतो, बारमाही सिंचन म्हणजे शाश्वत उत्पन्नाचा पाया आहे. या सगळ्या अनुभवातून आम्ही ठरवलं, अचलपूरचा विकास साधायचा असेल, तर बारमाही सिंचन निर्माण करावं लागेल. फक्त पाणी अडवणं नव्हे, तर ते साठवणं, जमिनीत मुरवणं आणि भूगर्भातील पातळी वाढवणं आवश्यक आहे. जलसंधारण आणि दीर्घकालीन नियोजन यावर भर देणं ही काळाची गरज होती. त्यामुळे आम्ही अशा उपायांचा शोध घेतला, जे कमी खर्चात, टिकाऊ आणि परिणामकारक असतील.विदर्भ पद्धतीचा बंधाराआम्ही विदर्भ पद्धतीचा बंधारा ही संकल्पना विकसित केली. हा बंधारा केवळ पाणी अडवण्यासाठी नव्हता, तर भूगर्भातील पाणी वाढवून बारमाही सिंचन निर्माण करण्यासाठी होता. कमी खर्च, कमी मेंटेनेन्स आणि जास्त परिणाम, ही त्याची वैशिष्ट्यं आहेत. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे हा राज्यातील पहिला प्रयोग होता आणि नंतर संपूर्ण महाराष्ट्राने तो स्वीकारला. हा आपल्या मतदारसंघासाठी अभिमानाचा विषय आहे आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने टाकलेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे..विकासाचा ठोस पुरावाया संकल्पनेतून अचलपूर आणि चांदूरबाजार तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात कामे उभी राहिली. एकूण ५९.५६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला, त्यातून ४२ बंधारे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले, त्यापैकी ३३ कामे पूर्ण झाली. या बंधाऱ्यांमुळे सुमारे १२६० सघमी पाणीसाठा निर्माण झाला आणि जवळपास ४५० हेक्टर शेती बारमाही सिंचनाखाली आली. ही आकडेवारी केवळ कागदावरची नाही, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या जीवनात झालेल्या परिवर्तनाची साक्ष आहे. ज्या भागात पिकं घेतली जात नव्हती, तिथे आज दोन ते तीन पिकं घेतली जात आहेत. ज्या शेतकऱ्याला उत्पन्न नव्हतं, त्याच्या घरात आज स्थैर्य आहे.विदर्भ पद्धतीचा बंधारा हा स्थानिक परिस्थितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. आपल्या भागातील माती भित्री आहे, नदीचे काठ कमी उंचीचे आहेत, त्यामुळे मोठे प्रकल्प टिकत नाहीत. या बंधाऱ्याची रचना कमी उंचीची, मजबूत आणि पाण्याचा दाब संतुलित पद्धतीने सहन करणारी आहे. हा बंधारा पाणी पूर्णपणे अडवत नाही, तर ते साठवून जमिनीत मुरवतो. त्यामुळे भूगर्भातील जलसाठा वाढतो आणि दीर्घकालीन सिंचनाची क्षमता निर्माण होते. मेंटेनेन्सचा खर्च अत्यल्प असल्यामुळे हा बंधारा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतो.गावागावांत घडलेला बदलबंधाऱ्यांमुळे देऊरवाडा, खांबोरा, शिरजगाव कसबा, बेसखेडा, बेलोरा, बोराळा, चिंचोली, वाठोंडा, ब्राह्मणवाडा थडी या गावांमध्ये शेतीत आमूलाग्र बदल झाला. दोन ते तीन पिकं घेणं शक्य झालं. भाजीपाला, फळबागा आणि दुग्धव्यवसाय वाढले. गावात आर्थिक हालचाल वाढली. शेतकरी आता फक्त जगण्यासाठी नाही, तर प्रगतीसाठी शेती करू लागला. गावात पैसा फिरू लागला आणि आर्थिक साखळी तयार झाली..सिंचनातून उद्योग, उद्योगातून विकासबारमाही सिंचनामुळे उत्पादन वाढलं आणि त्यातून प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक, बाजारपेठ आणि सेवा क्षेत्र यांची साखळी निर्माण झाली. गावात रोजगार निर्माण झाला. शेतकरी आता फक्त उत्पादक राहिला नाही, तर तो आर्थिक व्यवस्थेचा सक्रिय भाग बनला. गावात पैसा थांबू लागला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झाली.बारमाही सिंचनामुळे फक्त आजचा प्रश्न सुटलेला नाही, तर भविष्यासाठी मजबूत पाया तयार झाला आहे. भूगर्भातील जलसाठा वाढल्यामुळे पुढील पिढ्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. शेती स्थिर झाली आहे, उत्पन्न वाढलं आहे आणि गावात विकासाची गती निर्माण झाली आहे. हा विकास तात्पुरता नाही, तर शाश्वत आहे. शेतकऱ्याच्या स्वाभिमानाची लढाई अधिक दमदारपणे नियोजनबद्ध पद्धतीने लढाईची आहे, शेतकरी थांबलेला नाही, तो हरलेलाही नाही, तो फक्त बारमाही सिंचनाच्या प्रतीक्षेत होता. आम्ही प्रामाणिक प्रयत्नातून शेतीला सिंचन दिलं आणि त्याने स्वतःच्या अपार कष्टातून स्वाभिमान परत मिळवला. अचलपूर बदलणारच... शेतकरी सक्षम होणारच आणि शाश्वत विकासाची ही लढाई जिंकणारच! 