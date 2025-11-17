Premium|Gum Disease And Stroke Connection : दातांच्या आरोग्याचा निरोगी धडा

डॉ. नानासाहेब थोरात - sakal.avtaran@gmail.comहिरड्यांचा आजार आणि हृदयविकार यांचा थेट संबंध असू शकतो का? दातात कॅव्हिटी आणि हिरड्यांचा आजार असलेल्यांना इस्केमिक स्ट्रोकचा धोका अधिक असू शकतो, असे संशोधन नुकतेच अमेरिकी जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे. साहजिकच त्यातून मौखिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.कल्पना करा, की आपले मुख म्हणजे एक बहरलेली बाग आहे. आपल्या हिरड्या म्हणजे माती आणि दात म्हणजे तिच्यात उगवलेली रोपे आहेत. हळूहळू माती जशी पोषक होत जाईल तसतशी तिच्यात रोपे उगवत जातील. काही रोपे उगवताच कोमेजून जातील... काही जोमाने बहरतील. जर मातीला संसर्ग झाला आणि रोपे कुजायला लागली, तर संपूर्ण बाग बिघडते. त्याहून वाईट म्हणजे, मातीत झालेला संसर्ग शरीररूपी ‘पाणीपुरवठा प्रणाली’ म्हणजेच आपल्या रक्तप्रवाहात पसरू शकतो आणि असा दूषित रक्तप्रवाह संपूर्ण शरीरात बिघाड करू शकतो... याच बागेचा म्हणजेच आपल्या मुखाचा अभ्यास करताना शास्त्रज्ञांना दिसून आले, की ज्या व्यक्तींना दातांच्या पोकळ्या (कॅव्हिटी) आणि हिरड्यांच्या आजाराचा एकत्रित त्रास असेल तर त्यांना इस्केमिक स्ट्रोकचा (मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत अडथळा निर्माण झाल्यामुळे होणारा स्ट्रोक) धोका अधिक असू शकतो. असे संशोधन नुकतेच ऑक्टोबर महिन्यात ‘न्यूरोलॉजी’ या अमेरिकन अकॅडमी ऑफ न्यूरोलॉजीच्या अधिकृत जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे. या संशोधनातून असे दिसून आले आहे, की दातांची खराब आरोग्य स्थिती आणि स्ट्रोक यांचा परस्पर संबंध आहे..इस्केमिक स्ट्रोक हा स्ट्रोकचा सर्वात सामान्य प्रकार आहे. रक्तातील गुठळी किंवा अडथळ्यामुळे मेंदूकडे जाणारा रक्तप्रवाह कमी झाल्यास मेंदूला ऑक्सिजन आणि पोषकद्रव्ये मिळत नाहीत अन् त्यामुळे स्ट्रोक येतो. कॅव्हिटीज म्हणजे दातांच्या आजूबाजूला किंवा दातांमध्ये तयार होणारी छिद्रे. बहुधा साखरयुक्त किंवा स्टार्चयुक्त पदार्थ खाणे, दातांची अपुरी स्वच्छता किंवा आनुवंशिक कारणांमुळे अशी छिद्रे होतात. हिरड्यांचा आजार आणि दातांची कीड (टूथ डिके) या दोन्हींमध्ये हानिकारक बॅक्टेरिया (जीवाणू) कारणीभूत असतात. असे बॅक्टेरिया आणि त्यांची विषद्रव्ये रक्तप्रवाहात मिसळल्यानंतर ती शरीरभर जळजळ (इन्फ्लेमेशन) निर्माण करतात. ही सतत राहणारी सौम्य जळजळ म्हणजे एक छोटीशी आग, जणू कधीच पूर्ण विझत नाही. कालांतराने अशी जळजळ रक्तवाहिन्यांच्या आतील भिंतींना त्रास देते, ज्यामुळे त्यावर चरबी जमा होते आणि आणि ती वाढत जाते. शेवटी हा चरबीचा थर मेंदूकडे जाणारा रक्तप्रवाह अडवू शकतो आणि त्यामुळे इस्केमिक स्ट्रोक होऊ शकतो. याआधी केलेल्या संशोधनातून मौखिक स्वच्छतेचा संबंध विस्मरण (डिमेन्शिया) आणि मधुमेहासह अनेक आरोग्य स्थितींशी जोडला गेला आहे, हे सिद्ध झाले आहे. आता केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे, की हिरड्यांचा आजार आणि दातांच्या अधिक पोकळ्या (कॅव्हिटीज) असलेल्यांना स्ट्रोकचा धोका लक्षणीयरीत्या जास्त असतो. या दोन्ही स्थितींचा पूर्वी स्वतंत्रपणे स्ट्रोकशी संबंध दर्शवला गेला होता; परंतु या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे तपासणारे अभ्यास फार थोडे होते. त्यामुळे कोलंबियातील साऊथ कॅरोलिना विद्यापीठातील संशोधकांच्या टीमने केलेल्या अभ्यासात फक्त पेरिओडोंटल डिसीज (हिरड्यांचा आजार) आणि डेंटल कॅरीज (कॅव्हिटीज) असलेल्या व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...हिरड्यांचा आजार (गम डिसीज) सहसा अपुरी मौखिक स्वच्छता कारणीभूत असल्यामुळे होतो. हा हिरड्या व जबड्याच्या हाडांमध्ये होणारा दाह किंवा संसर्ग आहे. त्यामुळे दातही गळून पडतात. अमेरिकी शास्त्रज्ञांना आढळले, की ज्यांना दातांच्या पोकळ्या आणि हिरड्यांचा आजार दोन्ही आहेत, त्यांना चांगले मौखिक आरोग्य असलेल्यांच्या तुलनेत स्ट्रोकचा धोका जवळजवळ दुप्पट होता. अगदी हृदयविकारांच्या जोखमीचे घटक नियंत्रित केल्यानंतरही, असे साऊथ कॅरोलिना विद्यापीठातील अभ्यासाचे लेखक सौविक सेन यांनी सांगितले. त्यावरून हा निष्कर्ष निघतो, की आपल्या तोंडाचे आरोग्य सुधारण्याचा प्रयत्न हा स्ट्रोक प्रतिबंधासाठी महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. याच संशोधनासाठी संशोधकांनी ५,९८६ प्रौढ व्यक्तींची माहिती विश्लेषित केली. ज्यांचे सरासरी वय ६३ होते आणि अभ्यासाच्या सुरुवातीला ज्यांना स्ट्रोकचा पूर्वेतिहास नव्हता. सहभागी झालेल्या सर्वांची दंत तपासणी करण्यात आली. त्यातून त्यांना हिरड्यांचा आजार आहे का, कॅव्हिटीज आहेत का किंवा दोन्हींचा त्रास आहे का, हे पाहिले गेले. त्यानंतर सहभागींचे तीन गटांमध्ये विभाजन करण्यात आले... निरोगी तोंड असलेले, फक्त हिरड्यांचा आजार असलेले आणि हिरड्यांचा आजार अन् कॅव्हिटी दोन्ही असलेले. संशोधकांनी त्यांचा दोन दशके पाठपुरावा केला आणि फोनद्वारे संपर्क व वैद्यकीय नोंदींच्या आधारे कोणाला स्ट्रोक झाला, हे तपासले. या संशोधनातून दिसून आले, की सुमारे १,६४० निरोगी तोंड असलेल्यांपैकी चार टक्के जणांना स्ट्रोक झाला. फक्त हिरड्यांचा आजार असलेल्या ३,१५१ व्यक्तींपैकी सात टक्क्यांना स्ट्रोक झाला. हिरड्यांचा आजार आणि कॅव्हिटीज असलेल्या १,१९५ व्यक्तींपैकी १० टक्के जणांना स्ट्रोक झाला. स्ट्रोक हा आजार भारतात अपंगत्वाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. धकाधकीच्या शहरी जीवनामुळे त्याचे प्रमाण मोठ्या शहरांपेक्षा जास्त आहे. फक्त शहरीच नाही; तर ग्रामीण भागातसुद्धा शेतकरी, कारागीर, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांमध्ये स्ट्रोकचे प्रमाण वाढताना दिसून येत आहे. जोपर्यंत हिरड्यांमध्ये काही दुखत नाही किंवा संसर्ग दिसून येत नाही, तोपर्यंत दंतवैद्याकडे जाणे अनेक जण टाळतात. .Premium| Positive thinking: सकारात्मक विचारांमुळे घडणारी जादू तुम्हाला माहित आहे का? आयुर्वेद आणि आधुनिक विज्ञानाचा दृष्टिकोन बघा काय सांगतो....ग्रामीण भागात हे प्रमाण अत्युच्च आहे. हिरड्यांचा आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात क्वचितच वेदना देतो, ही खरी समस्या आहे. रक्तस्राव, दुर्गंधी किंवा दात हलू लागणे यांसारखी लक्षणे दिसण्यापूर्वी तो अनेक वर्षे शांतपणे वाढू शकतो. तोपर्यंत शरीरातील जळजळ अनेकदा बराच काळ सक्रिय असते. हा दीर्घकालीन संसर्ग केवळ आपल्या दातांवरच धोका निर्माण करत नाही, तर तो आपल्या हृदयावर आणि रक्तवाहिन्यांवरही अतिरिक्त ताण टाकतो. त्याच जोडीला अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातसुद्धा हृदयविकार आणि मौखिक आरोग्य खराब असणे यांचा परस्पर संबंध का असू शकतो, याचे संशोधन सुरू आहे. त्या विद्यापीठातील संशोधकांनी त्यासाठी काही सिद्धांत प्रस्तावित केले आहेत, ज्यामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश आहे... हिरड्यांना संसर्ग करणारे बॅक्टेरिया (जीवाणू) जी जिंजिव्हायटिस आणि पेरिओडोंटायटिसला कारणीभूत ठरतात ते शरीरातील इतर रक्तवाहिन्यांमध्येही प्रवास करतात आणि तेथे दाह व नुकसान करतात. त्यानंतर लहान रक्तगाठी, हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक होऊ शकतो. या कल्पनेला आधार देणारा एक शोध म्हणजे मुखातील बॅक्टेरियांचे अवशेष तोंडापासून दूर असलेल्या अथेरोस्क्लेरोटिक रक्तवाहिन्यांमध्ये आढळले आहेत. मात्र, प्रतिजैविके (ॲन्टीबायोटिक्स) हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यात प्रभावी ठरलेले नाही, हेही खरे आहे.बॅक्टेरियांनी समस्या निर्माण करण्यापेक्षा, शरीराची प्रतिकारशक्ती म्हणजेच जळजळ (इन्फ्लेमेशन) संपूर्ण शरीरातील, त्यात हृदय आणि मेंदू यांच्यासह रक्तवाहिन्यांचे नुकसान करणारी प्रक्रिया सुरू करते..हिरड्यांचा आजार आणि हृदयविकार यांचा थेट संबंध नसू शकतो. दोन्ही एकत्र दिसण्यामागे तिसरा एखादा समान जोखीम घटक (उदा. धूम्रपान) कारणीभूत असू शकतो, असेही या संशोधक गटाचे म्हणणे आहे. इतर संभाव्य ‘गोंधळ निर्माण करणारे घटक’ (confounders) म्हणजे दोन्ही आजारांवरील आनुवंशिक प्रभाव, आरोग्य तपासणीकडे दुर्लक्ष, व्यायामाचा अभाव किंवा जे एकूण आरोग्याची पुरेशी काळजी घेत नाहीत त्यांना मौखिक आरोग्य खराब असण्याची आणि हृदयविकार होण्याची अधिक शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 