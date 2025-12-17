Premium|Reading Habits : चांगली पुस्तकं कशी ओळखायची?

रिता गुप्ताकाळानुसार अनेक बदल आपल्या जीवनाचा भाग बनतात; पण सर्व बदल प्रगतीच्या बरोबरीचे नसतात. मानवाला आनंद देणारी गोष्ट म्हणजे बदल नव्हे; तर प्रगती करणं. जगातील अव्वल व्यवस्थापन गुरूंपैकी एक टोनी रॉबिन्स म्हणतात, की वाढ तुमच्या वैयक्तिक ओळखीवर अवलंबून असते. तर खरा प्रश्न म्हणजे ‘तुम्ही स्वतःची व्याख्या कशी करता?’तुम्ही तुमच्या समस्यांवर उपाय शोधणारे आहात का? की हार मानणारे आहात? तुम्ही ध्येयाच्या मागे धावणारे ‘गो-गेटर’ आहात, उत्तम शिकणारे आहात? संधीचं सोनं करणारे आहात? जसं मित्र तुमच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यास मदत करतात, तशीच पुस्तकंदेखील तुम्हाला मदत करतात. आयुष्यातील कोणतीही समस्या असो, तिचं उत्तर अनेकदा पुस्तकांच्या पानांमध्ये सापडू शकतं. मग ते कादंबऱ्यांमधील काल्पनिक नायकांचे अनुभव असोत किंवा प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभवातून मिळणारी शिकवण असो... जेव्हा कधी उत्तम व्यक्ती म्हणून स्वतःला घडवत असताना समृद्ध होण्याच्या प्रवासात शहाणपणाची गरज भासते, तेव्हा पुस्तकंच आपला खरा मार्गदर्शक म्हणून उभी राहतात. पुस्तकं आपल्याला सांगतात, की आपण आहोत त्या परिस्थितीत त्या काल्पनिक नायकांनी काय केलं हे वाचून त्यातून शिकत आपण एक अधिक कणखर व्यक्ती म्हणून उभे राहतो. अशीच ‘चांगली पुस्तकं’ आपल्या आयुष्यात बदलाचं, परिवर्तनाचं बीज पेरण्यासाठी निमित्त ठरत असतात..Premium|Montaigne Self-Reflection Philosophy : अरुंद ज्ञानाचा मानसिक पिंजरा .चांगली संगत आणि चांगलं वाचनआपल्या मैत्रीचा, संगतीचा आपल्या आयुष्यावर खूप मोठा परिणाम होतो. जर तुम्ही पाच आत्मविश्वासू व्यक्तींसोबत राहिलात, तर सहावे तुम्ही असाल. जर तुमची मैत्री पाच बुद्धिमान लोकांशी असेल, तर सहावे तुम्ही व्हाल आणि जर तुमचा सहवास पाच अविचारी लोकांशी किंवा मूर्खांशी असेल, तर सहावे तुम्हीही तसेच व्हाल. तसंच काहीसं चांगल्या पुस्तकांचं आहे. नुसतं जास्त मित्र असणंही आपलं जीवन समृद्ध करत नाही. मैत्रीतील खरेपणा, तिच्यातील चांगुलपणा, त्यातील सवयी आणि त्यातून मिळणारी प्रेरणा आपलं जीवन समृद्ध करत असतात. पुस्तकांचंदेखील असंच आहे.विकृत साहित्य किंवा स्मार्टफोनवर ‘smut’ साहित्य वाचून तुम्हाला काहीही शिकवता येणार नाही. केवळ जास्त पुस्तकं वाचल्याने आपण शहाणे होत नाही! तर जी पुस्तकं वाचणार आहोत त्याची गुणवत्ता, सकसपणादेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. चांगलं वाचल्यानेच आपण अधिक समृद्ध माणूस बनत जातो.हे जरी कटू सत्य असलं, तरी सगळेच वाचणारे सारखे नसतात. मी पुन्हा सांगते, की सगळे वाचक समान नसतात. उदाहरणार्थ, हिंसक आणि विकृत अश्लील साहित्याचं व्यसन असलेला वाचक तळलेले पदार्थ खात, सोफ्यावर लोळत आयुष्य घालवू शकतो. त्याचे मित्र नसतील, सामाजिक संपर्क नसतील, शारीरिक हालचाल नसेल आणि कोणताही निर्मितीक्षम उद्योग नसेल... आपण अशा वाचनाने समृद्ध होत नाही..inspiring Story:'बालवयातच अद्याच्या कल्पनांना शब्दरूप', आठवीतील विद्यार्थिनीने लिहिले चार पुस्तके, आई-वडिलांचो प्रोत्साहन...चांगल्या पुस्तकांची निवड कशी करावी?काही जण पुस्तकांची निवड त्यांच्या जाडीवरून करतात. जेवढं पुस्तक जाड, तेवढं चांगलं आणि माहितीपूर्ण, असं त्यांना वाटतं. परंतु, पुस्तकांच्या जाडीवरून त्याचा दर्जा ठरत नाही; तर तो ठरवण्यासाठी खालील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. त्याचा उपयोग करून तुम्ही पुस्तकांची योग्य निवड करू शकता...लेखक आणि प्रकाशक यांच्या संयोजनाची विश्वासार्हता तपासा.लेखकाची आधीची पुस्तके पाहा.पुस्तकातील विषयाची संशोधनाची खोलीकिती आहे?पैसे घेऊन ते पुस्तक लिहिलं गेलं आहे का?प्रकाशक आणि लेखकाचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि खरेपणा किती आहे?नवलेखकांना तोंडी प्रसिद्धीचा फायदा द्या.पुस्तकांपलीकडे जाऊन लेखकाचे ब्लॉग, टेड टॉक्स, मुलाखती, फॉलोअर्सची संख्या, लेख इत्यादींचा अभ्यास करा.लेखकाच्या वाचनसत्रांना उपस्थित राहून तुम्ही आपली आवड तपासून घ्या..चांगलं पुस्तक म्हणजे उत्तम मित्रएक चांगलं पुस्तक म्हणजे एक उत्तम मित्र. त्यामुळे तुम्ही योग्य मित्र निवडत आहात, याची खात्री करा! त्याबाबत व्यावसायिक मनीष सभरवाल म्हणतात, ‘एखादा मित्र तुमच्यासोबत व्यायाम करतो, एखाद्यासोबत तुम्ही गप्पा मारता आणि एखाद्यासोबत तुम्ही जेवायला जाता... तशीच पुस्तकंदेखील तुमच्या मित्रांसारखी आहेत.’ मैत्रीतील विविधता जशी जीवन समृद्ध करते, त्याचप्रमाणे वाचनातील वैविध्यही तुम्हाला उत्तम माणूस म्हणून समृद्ध करत असतं.संतुलित वाचन गरजेचंमाणूस म्हणून स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास साधताना आपल्या मनाला ही विविधता आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही राजकारणावर वाचत असाल, तर सर्व बाजूंची मतं वाचून संतुलित दृष्टिकोनाने विचार करणं गरजेचं असतं. एकाच प्रकारची पुस्तकं, एकाच प्रकारचं मतप्रवाह असलेलं साहित्य, पुस्तकं वाचल्याने आपले पूर्वग्रह आणि दुराग्रह अधिक वाढत जातात. त्यामुळे संतुलित, विविधांगी लेखन आणि पुस्तकांचं वाचन गरजेचं ठरतं..वाचन रोजची सवय बनवावाचनाला आपल्या रोजच्या सवयीचा, जीवनाचा भाग बनवणं महत्त्वाचं आहे. सवयींच्या या जादूचं अनेक लेखकांनी गोडवे गायले आहेत. स्वामी विवेकानंदांपासून ते रायन हॉलिडे यांच्या ‘Discipline is Destiny’ किंवा लुईस होवेस यांच्या ‘The Greatness Mindset’पर्यंत अनेक लेखकांनी वाचनाच्या सवयीचं महत्त्व सांगितलं आहे. त्यामुळे ती पुस्तकं अवश्य वाचा. चांगली पुस्तकं वाचल्याने तुम्हाला विचारायला भाग पाडलं जातं, की वास्तविक जगात गोष्टी कशा चालतात आणि तुम्हाला स्वतःचे निष्कर्ष काढण्यास प्रोत्साहित केलं जातं. जेव्हा तुम्ही स्वतःसाठी विचार करता, तेव्हाच तुम्ही येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देऊ शकता.ज्याप्रमाणे चांगल्या मैत्रीमुळे भावनिकता, मैत्रीतील सच्चेपणा वाढत जातो, त्याचप्रमाणे चांगल्या पुस्तकांच्या वाचनाने आपली बौद्धिक तसेच भावनिक प्रगल्भता वाढत जाते. पुस्तकं वाचण्याच्या सवयीतून हे गुण आत्मसात करून जीवनातील अडचणीच्या क्षणी, संकटात ते प्रभावीपणे वापरू शकतो. संधीचं सोनं करून समस्यांवर रडत न बसता, उत्साहाने उपाय शोधू शकतो. माणूस म्हणून समृद्ध होऊ शकतो....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.