Premium|Petrol Diesel Tax Cut: आपण पेट्रोल आण डिझेलवर नेमका किती कर भरतो?

Global Oil Shock: How India Is paying for fuel tax? Amid Rising Crudeदेशभरात ज्या पेट्रोल, डिझेलमुळे संशयाचा वणवा पेटलाय त्या इंधनावर आपण नेमका किती कर भरतो, हे माहितीय का तुम्हाला? नुकतंच २६ मार्चला केंद्र सरकारने राजपत्र अधिसूचना काढली आणि सांगितलं की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात सरकारने मोठी कपात केली आहे. इराण-इस्राएल युद्धामुळे मध्यपूर्वेत सगळीच परिस्थिती गंभीर आहे. इंधन पुरवठ्याला प्रचंड धोका आहे. तेल विपणन कंपन्यांवरचा ताणही वाढलेला आहे, अशावेळी सरकारचा हा निर्णय काहीसा दिलासादायक वाटतोय. त्यामुळे किमान या घडीला तरी देशात इंधनवाढीचा भडका उडालेला नाही. .सरकारचा निर्णयसरकारने गुरुवारी २६ मार्च रोजी अधिसूचना जारी केली आणि सांगितलं की, सरकारने पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ₹१३ प्रति लिटरवरून ₹३ प्रति लिटरपर्यंत कमी केले आहे.त्याचप्रमाणे, डिझेलवरील हे शुल्क ₹१० प्रति लिटरवरून शून्यावर आणण्यात आले आहे. ही शुल्ककपात तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली असल्याचं वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय. .इराण-इस्राएल युद्धामुळे जगभरातील इंधनाची मागणी-पुरवठा साखळी पार विस्कळीत झाली आहे. २८ फेब्रुवारीला सुरू झालेलं हे युद्ध अद्याप थांबलेलं नाही. भारतातील तेल विपणन कंपन्यांवर दबाव वाढला होता, कारण जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती २८ फेब्रुवारीपासून सुमारे ५०% वाढल्या आहेत. असं असतानाही देशातील किरकोळ पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहिले. २८ फेब्रुवारीला अमेरिका-इस्राएलने इराणवर लष्करी हल्ले केल्यानंतर इराण गप्प बसेल अशी अपेक्षा होती ती इराणने पार धुळीस मिळवली. त्यामुळे तणाव वाढला..तेलाच्या दरावर परिणाममार्च महिन्याच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय तेलाचे दर प्रति बॅरल $११९ पर्यंत गेले होते, मात्र नंतर ते सुमारे $१०० पर्यंत खाली आले.शुक्रवारी भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर स्थिर राहिले -दिल्लीमध्ये ₹९४.७७, चेन्नईमध्ये ₹१०१.०६, बेंगळुरूमध्ये ₹१०२.९६, मुंबईमध्ये ₹१०३.५४, कोलकातामध्ये ₹१०५.४१ आणि हैदराबादमध्ये ₹१०७.५अर्थात पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनाच्या किंमती ठरवताना त्यात अनेक घटकांचा समावेश असतो. यात केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्याचा VAT (मूल्यवर्धित कर) आणि डीलर कमिशन यांचा समावेश होतो. .भारतात या इंधनांवर कर कसा आकारला जातो, त्याचा हा तपशील:पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्ककेंद्र सरकार देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलवर एकसमान उत्पादन शुल्क आणि मूलभूत सीमाशुल्क आकारते. पहिल्यांदा ते अर्थातच या तेल विपणन कंपन्या भरतात त्यानंतर ते पुढे ग्राहकांकडे वळवले जाते. .Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, कपातीपूर्वी पेट्रोलवर प्रति लिटर एकूण ₹२१.९० इतके शुल्क आकारले जात होते. यात ₹१.४०मूलभूत उत्पादन शुल्क, ₹१३विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, ₹२.५० कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेस आणि ₹५ रस्ता व पायाभूत सुविधा सेस यांचा समावेश होता.कपातीनंतर पेट्रोलवरील एकूण उत्पादन शुल्क ₹११.९० प्रति लिटर इतके राहील.डिझेलसाठी, कपातीपूर्वी एकूण करभार ₹१७.८० प्रति लिटर होता (₹१.८० मूलभूत उत्पादन शुल्क, ₹१३विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, ₹४ कृषी पायाभूत सुविधा सेस आणि ₹२ रस्ता व पायाभूत सुविधा सेस). सुधारित दरानुसार, डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क ₹७.८० प्रति लिटरवर आणण्यात आले आहे..VAT आणि राज्य करपेट्रोल आणि डिझेलवरील VAT राज्यागणिक बदलतो. उदाहरणार्थ, इंडियन ऑइलच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीमध्ये पेट्रोलवर ₹१५.४० प्रति लिटर आणि डिझेलवर ₹१२.३० प्रति लिटर VAT आकारला जातो.मुंबईमध्ये पेट्रोलवर २५% आणि डिझेलवर २१% VAT आहे. कोलकात्यात अनुक्रमे २५% आणि १७%, तर चेन्नईमध्ये पेट्रोलवर १३% आणि डिझेलवर ११% VAT आकारला जातो..इतर शुल्ककरांव्यतिरिक्त, तेल विपणन कंपन्या ग्राहकांकडून डीलर कमिशनही आकारतात. या सर्व घटकांचा मिळून पेट्रोल आणि डिझेलचा अंतिम किरकोळ दर ठरतो..आता पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होणार का?विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात कपात झाली असली तरी किरकोळ पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण तेल विपणन कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार हा खर्च स्वतः उचलत आहे.केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी X (पूर्वी ट्विटर) वर सांगितले की, पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा स्वतःच्या महसुलावर परिणाम सहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रचंड वाढलेल्या किमतींमुळे तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान (पेट्रोलसाठी सुमारे ₹२४ प्रति लिटर आणि डिझेलसाठी ₹३० प्रति लिटर) कमी करण्यासाठी सरकारने कर महसुलात मोठी तडजोड केली आहे.