Premium|Philanthropy and Nation Building : समाजहित म्हणजे केवळ श्रीमंतांची जबाबदारी नव्हे; प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा

तेजल वाजे - Tejal@sevatarang.orgभारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असली, तरी शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ पाणी, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या संधी यांसारख्या मूलभूत गरजा अजूनही अनेकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेल्या नाहीत. या गरजा पूर्ण करण्याची मुख्य जबाबदारी सरकारची असली, तरी समाजहितातून होणारे नियोजनबद्ध आणि सातत्यपूर्ण योगदान सार्वजनिक प्रयत्नांना पूरक ठरू शकते. त्यामुळे समाजहित म्हणजे सक्षम समाजव्यवस्था आणि सर्वांगीण राष्ट्रनिर्मितीत नागरिकांचा सहभाग नोंदविण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. (भाग ३)भारत हा १४० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेला, मोठी आर्थिक क्षमता आणि तितक्याच मोठ्या सामाजिक गरजा असलेला देश आहे. गेल्या काही दशकांत भारताने मोठी आर्थिक प्रगती केली असली, तरी आजही अनेक लोकांना किमान शिक्षण, आरोग्यसेवा, स्वच्छ पाणी आणि उपजीविकेच्या संधी सहज उपलब्ध होत नाहीत. म्हणूनच समाजहित (फिलाँथ्रॉफी) ही केवळ श्रीमंतांची मक्तेदारी नव्हे किंवा ‘मानसिक समाधानासाठी केलेला खर्च’ नव्हे. भारतासमोरील विकासाची आव्हाने सोडविण्यासाठी समाजहित हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठी कोणाला श्रीमंत असण्याची गरज नाही. मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय किंवा वेतनधारक व्यक्तीदेखील विचारपूर्वक आणि सातत्याने केलेल्या योगदानातून सक्षम राष्ट्रनिर्मितीत सहभागी होऊ शकते..समाजहित का महत्त्वाचे आहे?भारताचा विकास हा व्यापक स्तरांवर घडणारा प्रवास आहे. सरकारी यंत्रणा सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक योजनांचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. मात्र, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, अनुदाने आणि विविध सामाजिक योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक निधीवर अनेक मर्यादा असतात. वेगवेगळ्या प्रदेशांतील आणि समुदायांतील विविध गरजा लक्षात घेऊन नवे प्रयोग आणि स्थानिक पातळीवरील उपक्रमांना चालना देण्यासाठी समाजहित निधीची महत्त्वाची भूमिका ठरते.१. नवकल्पनांना संधी देणे : सामाजिक क्षेत्रातील ‘जोखीम घेणारे भांडवल’ (रिस्क कॅपिटल) म्हणून समाजहित निधीची महत्त्वाची भूमिका आहे. या निधीतून अनेकदा प्रायोगिक प्रकल्पांना (पायलट प्रोजेक्ट) आर्थिक पाठबळ दिले जाते. नवी कल्पना किंवा पद्धती यशस्वी ठरतीलच याची खात्री नसते. त्यामुळे अशा प्रयोगांसाठी समाजहित निधी उपयुक्त ठरतो. उदा. शिक्षणातील नव्या पद्धती, हवामान बदलाला तोंड देणारी शेती, डिजिटल आरोग्यसेवा, कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देता येते. यापैकी एखादा प्रयोग यशस्वी झाला, तर तो सरकारी योजनांमध्ये समाविष्ट होऊ शकतो किंवा इतर संस्था त्याची पुनरावृत्ती (मॉडेल रिप्लिकेशन) करू शकतात. यातूनच समाजहिताचा प्रवास ‘दान’ ते ‘व्यवस्थात्मक राष्ट्रनिर्मिती’ असा होऊ शकतो.२. विकासाला गती देणे : समाजहित निधी अनेकदा प्रशासकीय प्रक्रियेपेक्षा अधिक वेगाने उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे एखाद्या महत्त्वाच्या सामाजिक गरजेवर किंवा संधीवर त्वरेने काम करणे शक्य होते. आपत्कालीन परिस्थितीतही समाजहित निधीचा उपयोग तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी होऊ शकतो.३. स्थानिक सहभागात वाढ : स्थानिक व्यक्ती, कुटुंबे किंवा सामुदायिक संस्थांनी केलेले आर्थिक योगदान स्थानिक प्रकल्पांमध्ये आपलेपणा आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करते. म्हणूनच समाजहित म्हणजे केवळ पैसा देणे नाही; तर ‘आपणही सामाजिक विकासात खारीचा वाटा उचलला पाहिजे’, ही भावना निर्माण करणे आणि ती कृतीत आणणे होय.समाजहित म्हणजे सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक होय. एका सोप्या उदाहरणातून हे समजून घेऊ या. समाजहित हा भारताच्या सामाजिक पायाभूत सुविधांचा (सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) एक महत्त्वाचा पाया आहे. जसे रस्ते, वीज व्यवस्था आणि डिजिटल नेटवर्क देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत, तसेच सक्षम समाजव्यवस्था उभारण्यासाठी संरचित समाजहित निधी आवश्यक आहे..पूर्णपणे न वापरलेली क्षमतागेल्या दोन दशकांत भारताची संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्याचबरोबर समाजहित निधीची क्षमताही वाढली आहे. यासंदर्भातील अहवाल आणि अभ्यास काही महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकतात.१. खासगी संपत्तीचा मोठा भाग अजूनही समाजहिताकडे वळू शकतो. : बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या (बीसीजी) २०२४ मधील अहवालानुसार, अधिकाधिक संपन्न भारतीयांनी नियमित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने समाजहित स्वीकारल्यास दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी सामाजिक क्षेत्राकडे वळवता येऊ शकतो.२. छोट्या देणग्यांची ताकद मोठी : भारतात घरगुती पातळीवर होणाऱ्या देणग्यांचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र, त्यातील समाजहिताचे योगदान बहुतांश स्थानिक, अनौपचारिक किंवा थेट स्वरूपाचे असल्यामुळे औपचारिक समाजहिताच्या आकडेवारीत त्याची पूर्ण नोंद होत नाही.भारतातील देण्याची क्षमता‘विकसित भारत’ म्हणजे केवळ रस्ते, विमानतळ आणि इमारती उभारणे नव्हे. सक्षम सामाजिक व्यवस्था निर्माण करणे आणि त्यासाठी परस्परांमध्ये विश्वास निर्माण करणे, हेही विकसित भारताचे महत्त्वाचे अंग आहे..तुमच्याशी काय संबंध?वेतनधारक कर्मचारी, मोठे व्यावसायिक, मध्यम आणि छोटे उद्योजक किंवा गुंतवणूकदार म्हणून तुमच्या मनात कदाचित हे प्रश्न येऊ शकतात, ‘भारतातील सामाजिक बदलांसाठी माझे योगदान पुरेसे आहे का?’ किंवा ‘मी श्रीमंत नाही, मग माझ्या पैशाने काय फरक पडणार?’ मात्र, वास्तव वेगळे आहे.१. बदलासाठी अब्जाधीश असण्याची गरज नाही : छोट्या रकमेचे नियमित योगदानदेखील मोठा सामाजिक परिणाम घडवू शकते. उदा. १०,००० लोकांनी ५०० रुपये प्रति महिना दिले, तर ५० लाख रुपये जमतात म्हणजेच ६ कोटी रुपये प्रतिवर्ष! अशा प्रकारे अनेक व्यक्तींचे छोटे योगदान एकत्र आल्यास मोठ्या सामाजिक बदलासाठी आवश्यक असलेला निधी उभा राहू शकतो.२. तुमची संपत्तीही देण्याच्या क्षमतेचा भाग : तुम्ही भलेही मोठे उत्पन्न मिळवत नसाल; परंतु लाखो भारतीयांनी आपल्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार नियोजनबद्ध आणि नियमित योगदान सुरू केले, तर त्याचा एकत्रित परिणाम मोठा असू शकतो. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या (बीसीजी) अहवालातूनही भारतातील खासगी संपत्तीचा मोठा भाग नियोजनबद्ध समाजहितामध्ये समाविष्ट करण्याची मोठी क्षमता असल्याचे दिसून येते.३. देणगी भावनेने नव्हे, तर विचारपूर्वक द्या : समाजहित करताना केवळ भावनिक निर्णय घेण्याऐवजी काही मूलभूत प्रश्न स्वतःला विचारता येतील-मला कोणत्या सामाजिक प्रश्नाची सर्वाधिक काळजी आहे?संबंधित संस्थेचे काम आणि त्याचे परिणाम स्पष्ट आहेत का?संस्थेकडे पारदर्शक आर्थिक व्यवस्था आहे का?माझे आर्थिक योगदान प्रत्यक्षात कुठे वापरले जाणार आहे?या कामाचा दीर्घकालीन परिणाम काय आहे?समाजहित म्हणजे केवळ ‘किती दिले?’ नव्हे; तर ‘कुठे दिले, का दिले आणि त्यातून काय सामाजिक बदल झाला?’ हे समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे.शेवटी एकच विचार...समाजहित म्हणजे केवळ श्रीमंतांनी केलेले मोठे दान नव्हे. तर प्रत्येक नागरिकाने आपल्या क्षमतेनुसार, नियमितपणे आणि विचारपूर्वक सामाजिक कार्यात केलेला सहभाग आहे. आजची छोटी देणगी उद्याच्या मोठ्या सामाजिक बदलाची आणि सक्षम राष्ट्रनिर्मितीची सुरुवात ठरू शकते. ‘देणे म्हणजे केवळ पैसा कमी करणे नाही, तर छोट्या स्तरापासून मोठ्या स्तरापर्यंत सामाजिक क्षमता वाढवणे होय.’.तुमची देण्याची क्षमता आणि १० वर्षांचा हिशेबतुमच्या क्षमतेनुसार दरमहा थोडी रक्कम बाजूला ठेवली, तर १० वर्षांत तिचे रूपांतर किती मोठ्या योगदानात होऊ शकते, हे पाहू या.स्वतःला विचारा, यापैकी कोणता पर्याय माझ्यासाठी वास्तववादी आहे?१० वर्षांत ६०,००० ते १२ लाख रुपयांचे योगदान मी कोणत्या सामाजिक कारणासाठी वापरू शकतो?उदा. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला मदत, माता व बाल आरोग्य कार्यक्रमांना पाठबळ, कौशल्यविकास आणि रोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण भागातील शिक्षण उपक्रम, पर्यावरण संवर्धन.हा साधा हिशेब एक महत्त्वाची गोष्ट दाखवतो ती म्हणजे लहान परंतु, सातत्यपूर्ण योगदानाचे रूपांतर कालांतराने मोठ्या सामाजिक परिणामात होऊ शकते.(लेखिका कंपनी सेक्रेटरी आणि सेवातरंग फाउंडेशन येथे एसएसई सर्व्हिसेस अँड कम्प्लायन्सच्या टीम लीड आहेत. ८८७९१ ११८०८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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