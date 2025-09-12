प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Study Room: सत्य समाज आणि जीवनात का महत्त्वाचे आहे?

Satyameva Jayate: सत्य कोणत्याही जात, धर्म किंवा रंगावर अवलंबून नसते. ते एक सार्वत्रिक मूल्य आहे जे समाजाला एकत्र आणते.
प्रस्तावना

“सत्य म्हणजेच देव.” -  महात्मा गांधी.
गांधीजींच्या या वाक्यात सत्याची वैश्विकता सामावलेली आहे. सत्य कोणत्याही जात-धर्म, वर्ण-भाषा किंवा रंगावर अवलंबून नसते. ते कोणाचे खासगी मालकी हक्क नसून, कोणालाही नाकारता न येणारे सार्वत्रिक मूल्य आहे. मानवी पूर्वग्रह समाजाला विभागतात, परंतु सत्य मात्र सर्वांना जोडते.
आजच्या खोट्या प्रचार, अफवा आणि ओळख-राजकारणाच्या काळात गांधीजींचा हा संदेश अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण न्याय, समानता आणि शांती टिकवायची असेल तर पाया नेहमीच रंगहीन सत्याचाच हवा.

