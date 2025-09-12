Premium| Study Room: सत्य समाज आणि जीवनात का महत्त्वाचे आहे?

श्रीकांत जाधवप्रस्तावना“सत्य म्हणजेच देव.” - महात्मा गांधी. गांधीजींच्या या वाक्यात सत्याची वैश्विकता सामावलेली आहे. सत्य कोणत्याही जात-धर्म, वर्ण-भाषा किंवा रंगावर अवलंबून नसते. ते कोणाचे खासगी मालकी हक्क नसून, कोणालाही नाकारता न येणारे सार्वत्रिक मूल्य आहे. मानवी पूर्वग्रह समाजाला विभागतात, परंतु सत्य मात्र सर्वांना जोडते. आजच्या खोट्या प्रचार, अफवा आणि ओळख-राजकारणाच्या काळात गांधीजींचा हा संदेश अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण न्याय, समानता आणि शांती टिकवायची असेल तर पाया नेहमीच रंगहीन सत्याचाच हवा..सत्याचे खरे स्वरूपइतिहासात अनेक तत्त्वज्ञांनी सत्याची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्लेटोने ते शाश्वत आणि बदल न होणारे मानले. बुद्धांनी जीवन व दुःख याबाबत चार आर्यसत्य मांडली. जैन तत्त्वज्ञानात अनेकांतवाद मांडला गेला. सत्य अनेक बाजूंनी दिसते; ते एका दृष्टीकोनात बंदिस्त होत नाही. उपनिषदांनी स्पष्ट सांगितले की सत्यमेव जयते सत्याचाच विजय होतो.गांधीजींनी मात्र सत्याला राजकारणाचे शस्त्र बनवले. त्यांचा सत्याग्रह हिंस्र लढाई नव्हता, तर सत्याला घट्ट पकडून अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचा मार्ग होता. त्यांनी दाखवून दिले की सत्याला ना रंगाची, ना पैशांची, ना शस्त्रांची गरज असते. ते स्वतःमध्येच बलवान असते..सत्याने तोडलेल्या साखळ्याइतिहासात अनेक वेळा असत्याला सत्याचा मुखवटा घालण्यात आला. गुलामगिरी एकेकाळी नैसर्गिक मानली जात असे. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद कायदा म्हणून चालत होता. पण मानवी सन्मानाचे सत्य या सर्व असत्यांवर मात करून बाहेर आले. मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअर यांनी स्पष्ट केले की, “सर्व माणसे समान आहेत, हेच स्वयंसिद्ध सत्य आहे.” नेल्सन मंडेला यांनी तुरुंगवास संपवून क्षमाशीलतेच्या मार्गाने दाखवून दिले की स्वातंत्र्याचे सत्य द्वेषापेक्षा मोठे आहे.भारतात जाती-पातीतून लाखो लोकांना ‘कनिष्ठ’ ठरवले गेले. जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे खोटेपण उघड करून प्रत्येक माणसाला समानतेचे सत्य दाखवून दिले. स्त्रियांनाही शतकानुशतकं शिक्षण आणि हक्क नाकारले गेले, पण त्यांच्या क्षमतेचे सत्य अखेर मान्य करावे लागले.विज्ञानातही अशी उदाहरणे आहेत. गॅलिलिओने पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते असे सांगितले, त्याला दडपले गेले. पण काही शतकांनी त्याचे सत्य सर्वांनी मान्य केले. खोटं काही काळ राज्य करते, पण सत्य कायम टिकते..कायदा, विज्ञान आणि शासनातील सत्यलोकशाही व्यवस्थाच सत्याच्या निष्पक्षतेवर उभी आहे. आपल्या राज्यघटनेत सर्वांना समानता दिली आहे. न्यायालये पुराव्यावर चालतात; व्यक्तीची ओळख वा पद महत्त्वाचे ठरत नाही. न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हेच दाखवते की सत्याला रंग नसतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर न्युरेम्बर्ग न्यायालयाने दाखवून दिले की मानवतेवरील गुन्हे कोणत्याही राष्ट्रवादाच्या आड झाकले जाऊ शकत नाहीत.विज्ञानही हेच शिकवते. गुरुत्वाकर्षण सर्वांवर सारखेच काम करते. लस कोणाचाही जीव वाचवते, धर्म वा जात न पाहता. हवामान बदलाचा धोका सर्व राष्ट्रांना आहे. वैज्ञानिक सत्याला कोणताही रंग नसतो; ते कोणत्याही सत्तेपुढे वा विचारधारेपुढे वाकत नाही..भारताचा सत्याचा प्रवासभारतीय परंपरेत सत्याला नेहमीच मध्यवर्ती स्थान आहे. भक्ती व सूफी संत कबीर, गुरुनानक, मीराबाई, ख्वाजा मोईनुद्दीन यांनी सांगितले की ईश्वर आणि सत्य सर्वांचे आहे. गांधीजींनी सत्य आणि अहिंसा या दोन शस्त्रांनी साम्राज्याला हादरवले. आंबेडकरांनी संविधानातून समानतेचे सत्य कायद्यात लिहिले.'सत्यमेव जयते’ हे राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य फक्त घोषवाक्य नाही. ते आपल्याला स्मरण करून देते की विविधतेने भरलेल्या या देशाचा पाया सत्यच आहे..आजच्या काळातील सत्यआज सत्यापुढे नवे धोके उभे आहेत. आपण उत्तर-सत्य (post-truth) युगात जगतो आहोत. अफवा आणि खोटी माहिती काही क्षणांत पसरते. सोशल मीडियावर खोटं अधिक वेगाने पसरते. राजकारण अनेकदा सत्याला जात, धर्म आणि विचारधारेच्या रंगात रंगवते.पण सत्यच प्रगतीचा आधार आहे. कोविड-१९ च्या महामारीत वैज्ञानिक सत्य नाकारल्यामुळे लाखो जीव गेले. हवामान बदल नाकारल्यास संपूर्ण मानवजातीला फटका बसेल. अर्थव्यवस्था खऱ्या आकड्यांवर उभी असते; खोटी आकडेवारी कधीच दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.जागतिक संस्थाही सत्याला रंगहीन ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकारांना सार्वत्रिक मानतो. जागतिक आरोग्य संघटना सर्वांसाठी एकसमान मार्गदर्शन देते. हवामान बदलावर आंतरशासकीय मंडळ जगासाठी वैज्ञानिक सत्य मांडते. या सर्व संस्था आपल्याला आठवण करून देतात की मानवतेच्या टिकावासाठी सत्य निष्पक्ष असले पाहिजे..दैनंदिन जीवन आणि प्रशासनातील सत्यसत्य फक्त तत्त्वज्ञानापुरते मर्यादित नाही; ते दैनंदिन जीवन आणि शासनातही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याकडून अपेक्षा असते की तो पक्षपात न करता न्यायाने कार्य करेल. भ्रष्टाचार म्हणजे सत्याला रंग लावून वैयक्तिक फायदा करून घेणे. माहितीचा अधिकार कायदा नागरिकांना सत्य शोधण्याचे सामर्थ्य देतो. भ्रष्टाचार उघड करणारे व्हिसलब्लोअर आपल्याला आठवण करून देतात की सत्य दडपता येत नाही.वैयक्तिक जीवनातही सत्यच विश्वास निर्माण करते. न्यायाधीशाची प्रतिष्ठा त्याच्या निष्पक्षतेत आहे. शिक्षकाला विद्यार्थ्यांचा सन्मान मिळतो कारण तो सर्वांना समान वागणूक देतो. प्रामाणिकपणे जगणे म्हणजेच सत्याला धरून राहणे होय..Premium| Judicial independence: न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि महाभियोगाची किचकट प्रक्रिया.पुढील वाटचालआजच्या काळात सत्य जपण्यासाठी ठोस प्रयत्न हवेत. शाळांमध्ये नैतिक शिक्षण आणि प्रामाणिकतेवर भर दिला पाहिजे. शासन पारदर्शक हवे; आकडे लपवल्याने अविश्वास वाढतो. खोट्या बातम्यांविरोधात पडताळणी यंत्रणा बळकट करायला हव्यात. नागरिकांनीही जबाबदारी घेतली पाहिजे. अफवेपेक्षा पुराव्यावर विश्वास ठेवणे, पक्षपातापेक्षा प्रामाणिकतेला महत्त्व देणे. आरोग्य वा हवामान बदल यांसारख्या जागतिक प्रश्नांवर सर्व देशांनी विज्ञानावर आधारित, सत्याधिष्ठित सहकार्य करायला हवे..Premium|Crypto Currency : क्रिप्टो करन्सीतील गुंतवणुकीबाबत सावधान!.निष्कर्षसत्य हे शाश्वत आहे. त्याला रंग नाही, सीमा नाही, जात-धर्म नाही. असत्यावर उभी राहिलेली साम्राज्ये कोसळतात; सत्य मात्र कायम राहते. विभागणी करणाऱ्या कथा असतात, पण जोडणारे सत्यच असते.भारतीय संस्कृतीत सत्य हे नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहे.“सत्यमेव जयते” आपल्याला आजही त्याची आठवण करून देते. गांधीजी म्हणाले होते, “चूक कितीही वेळा सांगितली तरी ती सत्य होत नाही, आणि सत्य कितीही लपवले तरी ते खोटं होत नाही.”इतिहासाचा प्रवाह न्यायाकडे झुकतो, कारण सत्य नेहमीच रंगहीन आणि निष्पक्ष असते. त्याला कुठलीही ओळख लागत नाही. ते सर्वांचे आहे, आणि तेच सर्वकाळ विजयी ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 