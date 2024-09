प्रीमियम आर्टिकल

Plastic Eating Fungi: बुरशी खरंच प्लास्टिक खाते का? माणसाने केलेल्या ऱ्हासावर निसर्गाने उत्तर शोधले का?

Nature solves the problem of plastic disposal for humans: प्लास्टिक आणि त्याने वाढणारं प्रदूषण ही संपूर्ण जगासाठी एक डोकेदुखी होऊन बसलेली आहे. माणसाने केलेल्या या प्रदूषणावर निसर्गानेच आता उपाय शोधलाय. शास्त्रज्ञ, संशोधक याविषयी काय म्हणतात?