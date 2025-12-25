Premium|PM Modi Three Nation Visit : द्विपक्षीय संबंध अन् बहुध्रुवीय व्यवस्था

निरंजन मार्जनीद्विपक्षीय संबंधांबरोबर बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या दृष्टीनेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जॉर्डन, इथिओपिया आणि ओमान या तीन देशांचा दौरा महत्त्वाचा ठरला. हे महत्त्व नेमके कशामुळे आहे, याचा लेखाजोखा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर १५ ते १८ या चार दिवसांमध्ये जॉर्डन, इथिओपिया आणि ओमान या तीन देशांचा दौरा केला. या भेटीमुळे भारताचे या तीन देशांशी असलेले द्विपक्षीय संबंध दृढ होण्यास मदत होईलच, पण या दौऱ्याचे महत्त्व बहुध्रुवीय राजकारण आणि भारताच्या जागतिक घडामोडींमधील मुत्सद्देगिरीमध्येही आहे. भौगोलिक आणि व्यूहात्मक दृष्टीने हे तिन्ही देश आपापल्या प्रांतात महत्त्वाचे आहेत आणि त्या-त्या प्रांतांच्या राजकारणात त्यांची मोठी भूमिका असते..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.पश्चिम आशियातील जॉर्डन हा मोदींच्या दौऱ्यातील पहिला देश होता. भारत आणि जॉर्डन यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ७५ पूर्ण होताना दोन्ही देशांनी आपले संबंध आर्थिक, तंत्रज्ञान आणि पर्यटनक्षेत्रात विकसित करण्याचे करार केले. जॉर्डन हा भारताचा पश्चिम आशियातील एक मोठा व्यापार भागीदार आहे. २०२४ मध्ये दोन्ही देशांचा व्यापार २.३ अब्ज डॉलर इतका होता. जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला-२ आणि मोदी यांनी चर्चेदरम्यान व्यापारात विविधता आणणे तसेच स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांवर एकत्र काम करण्यावरही भर दिला.द्विपक्षीय संबंधांच्या पलीकडे जॉर्डनचे भारतासाठी पश्चिम आशियात महत्त्वाचे स्थान आहे. जॉर्डन हा मोजक्या अरब देशांपैकी आहे, ज्याचे इस्राईलशी चांगले संबंध आहेत. जेव्हा बहुतेक मुस्लिम देश इस्राईलबाबत टोकाची भूमिका घेतात, तिथे जॉर्डनचे धोरण हे नेहमीच सामोपचाराचे असते. शिवाय भारत सध्या ‘भारत-पश्चिम आशिया-युरोप’ आर्थिक मार्ग विकसित करतो आहे, ज्यामुळे भारत प.आशियातील देशांमार्फत युरोपला जोडला जाणार आहे. या मार्गात जॉर्डन एक महत्त्वाचा देश आहे. इस्राईल-हमास युद्धामुळे सध्या जरी या मार्गाचे काम लांबले असले तरी नजीकच्या भविष्यात जॉर्डन हा इस्राईल-हमास यांच्यातील संवादाचे मार्ग खुले ठेवण्यात प्रमुख भूमिका घेऊ शकतो ज्यामुळे भारतालाही स्वतःचे आर्थिक हित जपण्यास मदत होईल..मोठा व्यापार भागीदारजॉर्डननंतरच्या टप्प्यात मोदींनी इथिओपिया या आफ्रिकी देशाचा दौरा केला. मोदींचा हा पहिला तर भारताच्या पंतप्रधानांचा हा गेल्या पंधरा वर्षांमधील पहिला इथिओपियाचा प्रवास होता.आफ्रिकेत इथिओपिया हा भारत हा इथिओपियाचा दुसरा सगळ्यात मोठा व्यापार भागीदार आहे. २०२३-२०२४च्या आकडेवारीप्रमाणे दोन्ही देशांचा एकूण व्यापार ५७ कोटी डॉलर होता. इथिओपियात गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर येतो. या भेटीदरम्यान इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांनी मोदींना इथिओपियाचा सर्वोच्च सन्मान ‘दी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथिओपिया’ प्रदान केला. आधुनिक काळात भारत आणि इथिओपियाचे द्विपक्षीय संबंध पुढे नेताना मोदींनी हे दोन्ही देश २००० वर्षांपासून एकमेकांशी सहकार्य करीत आहेत, हे अधोरेखित केले. इथिओपियाचे भारताशी प्राचीन काळापासून संबंध असण्यात मोदींचे गृहराज्य गुजरातचाही मोठा वाटा आहे. प्राचीन काळी आफ्रिकेतून भारतात स्थायिक झालेले सिद्दी हे बहुतांशी इथिओपियातून आले आहेत आणि बरेचसे गुजरातेत राहिले आहेत. आजही गुजरातमध्ये जवळपास वीस हजार सिद्दी राहतात.मोदींच्या भेटीदरम्यान भारत आणि इथिओपियाने आपले संबंध व्यूहात्मक भागीदारीच्या स्तरावर नेले. इथिओपिया बरोबरचे संबंध विकसित करताना भारताला आफ्रिकेमध्ये आपली पोहोच वाढविण्यासही मदत होईल. आफ्रिकन युनिअन या संघटनेचे मुख्यालय इथिओपियाची राजधानी आदिस अबाबा येथे आहे. २०२३ मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखालील जी-२० शिखर संमेलनात आफ्रिकन युनियनला ‘जी-२०’ चे सदस्यत्व मिळाले होते. तसेच ब्रिक्स या बहुपक्षीय संघटनेचा विस्तार २०२४ मध्ये झाला, तेव्हा इथिओपियाही याचा एक सदस्य बनला. २०२६ मध्ये भारताकडे ब्रिक्सचे अध्यक्षपद आहे. त्यावेळी भारत आणि इथिओपियाला एकमेकांशी संवाद साधण्याची पुन्हा संधी मिळेल..इथिओपियाशी संबंध मजबूत करणे हे भारतासाठी भविष्यात ‘हॉर्न ऑफ आफ्रिका’ या प्रदेशात अप्रत्यक्षरीत्या स्थैर्य निर्माण करण्यासाठीचे पाऊल आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर इथिओपिया आणि त्याचा शेजारी देश सोमालिया यांच्यात संबंध सामान्य होण्याची आणि आर्थिक सहकाराची चिन्हे सध्या दिसत आहेत. असे होणे त्या प्रदेशासाठी आणि पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्रासाठीदेखील चांगले आहे.ओमान हा भौगोलिक दृष्टीने हा भारताच्या सगळ्यात जवळचा अरब देश आहे. मोदी यांच्या दौऱ्याच्या वेळी भारत आणि ओमान यांच्यात व्यापक आर्थिक भागीदारी करार होणे, हे दोन्ही देशांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ओमान हा भारताचा आखाती देशांमधला तिसरा सगळ्यात मोठा व्यापार भागीदार आहे. या आधी भारताने ‘संयुक्त अरब अमिरात’शी असा व्यापारकरार २०२२ मध्ये केला होता. व्यापाराव्यतिरिक्त ओमान भारतासाठी व्यूहात्मक दृष्टीनेही महत्त्वाचा देश आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सामरिक सहकाराची भूमिका वाढायच्या आधीपासून भारताचे ओमानशी लष्करी संबंध आहेत. गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ भारत आणि ओमान यांच्या नौदलांमध्ये ‘नसीम अल बहार’ हा युद्धअभ्यास होतो आहे.द्विपक्षीय संबंधांच्यापलीकडे विचार केला, तर ओमान भारतासाठी बहुपक्षीय आर्थिक आणि सामरिक क्षेत्रातही महत्त्वाचा आहे. संयुक्त अरब अमिरात आणि ओमानप्रमाणेच भारताच्या ‘गल्फ को-ऑपेरेशन कौउन्सिल’ (जी.सी.सी.) या सात खाडी देशांच्या संघटनेशी पण मुक्त व्यापारकरारावर वाटाघाटी सुरु आहेत. ओमान हा प. आशियातील एक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि प्रभावशाली देश आहे. ओमानशी मजबूत असलेले संबंध भारतासाठी भविष्यात जी.सी.सी.शीसोबत व्यापार करार करण्यास मदतरूप सिद्ध होतील..सामरिक क्षेत्राच्या दृष्टीने ओमान हा केवळ भारताचा अरबी समुद्रातील एक भागीदार नाही, तर व्यापक हिंद-प्रशांत प्रांतातील पण एक भागीदार आहे. हिंद-प्रशांत प्रांतात पश्चिम हिंद महासागर हा एक प्रमुख उप-प्रदेश आहे, ज्यामध्ये सुरक्षेची अनेक आव्हाने आहेत. इस्राईल-हमास युद्धापासून ते इराण-अरब संघर्ष, येमेनमधील अस्थिरता आणि समुद्री चाच्यांचा धोका अशा अनेक समस्या पश्चिम हिंद महासागर या प्रांतात आहेत. अशा अस्थिर सुरक्षाव्यवस्थेत भारत-ओमान लष्करी भागीदारीचे महत्त्व आणखीनच वाढते.अनिश्चिततेने ग्रासलेल्या जागतिक घडामोडींमध्ये मोदी यांचा तीन देशांचा दौरा झाला आहे. विश्वव्यवस्थेमध्ये असणारे संघर्ष आणि आर्थिक संकटे यांच्यावरचे उपाय म्हणून भारताने बहुध्रुवीय व्यवस्था आणि विश्व दक्षिण (ग्लोबल साउथ) यांना प्राधान्य देण्याचा पुरस्कार नेहमी केला आहे. जॉर्डन, इथिओपिया आणि ओमान या देशांशी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करताना भारताने जागतिक राजकारणात बहुध्रुवीय व्यवस्था पुढे नेण्यासाठी पण पाऊल उचलले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 