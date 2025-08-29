Premium| PM SVANidhi Scheme: तुमच्या उद्योगासाठी तुम्हाला मिळेल ५० हजारांचे विनातारण कर्ज, ५० लाख लोकांना मिळणार लाभ!

मुंबई: भारतामध्ये कोविड काळात अनेक छोटे उद्योग कोलमडून पडले. त्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरील उद्योगांचा समावेश होता. या उद्योगांना वाचवण्यासाठी आणि पुन्हा उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना सुरू केली होती. या योजनेचा आतापर्यंत अनेक लोकांना लाभ झाला आहे. या योजनेत अजून सुधारणा करून आता पुन्हा नव्याने ही योजना लागू करण्यात आली आहे. पूर्वी सुरुवातीला मिळणारी १० हजारांची रक्कम आता वाढवून १५ हजार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ५० लाख नवीन विक्रेत्यांना कर्ज मिळणार आहे. शिवाय UPI लिंक क्रेडिट कार्ड आणि कॅशबॅकची सुविधा उपलब्ध असल्याने या उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे.या योजनेचं नेमकं स्वरूप काय आहे? आता पर्यंत या योजनेचा किती लोकांना आणि कसा उपयोग झाला आहे? या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रता काय आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात..या योजनेचं स्वरूप काय आहे?पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (PM-SVANidhi) ही २०२० मध्ये सुरू झालेली केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेत रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना तारणाशिवाय कर्ज मिळते. ज्यांचे व्यवसाय डबघाईला गेले आहेत ते लोक या योजनेच्या आधारे आपला व्यवसाय वाचवू शकतात, तर ज्यांचे व्यवसाय स्थिर आहेत ते लोक या आधारे आपला व्यवसाय वाढवू शकतात.या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला ₹१०,००० पर्यंत कर्ज मिळत होते. ते वेळेवर परत केल्यास पुढे ₹२०,००० आणि नंतर ₹५०,००० पर्यंत कर्ज घेता यायचे. आता पहिल्या टप्प्यातील कर्ज ₹१५,००० आणि दुसऱ्या टप्प्यातील ₹२५,००० पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. २०२४ पर्यंत असणाऱ्या या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवला असून यासाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आता या योजनेचा एकूण १.१५ कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे. .यात ५० लाख नवीन विक्रेत्यांचा समावेश आहे. या योजनेचे स्वरूप केवळ आर्थिक मदतपुरते मर्यादित नसून सर्वांगीण विकासाचे आहे. यात कर्ज आणि व्याजदर सवलत मिळते, तसेच डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी UPI लिंक क्रेडिट कार्ड व कॅशबॅकची सुविधा आहे.‘स्वनिधी से समृद्धी’ उपक्रमा अंतर्गत विक्रेत्यांच्या कुटुंबांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचवल्या जातात. याशिवाय उद्योजकता, आर्थिक साक्षरता, डिजिटल कौशल्य आणि अन्नसुरक्षा प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच ही योजना इतर शासकीय योजनांबरोबर जोडली जाणार असल्याने उद्योगांसाठी अधिक पूरक वातावरण निर्माण होणार आहे..या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार आहे?पीएम स्वनिधी योजना ही मुख्यतः शहरी भागात रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी आहे. यात फळे-भाज्या विकणारे, खाद्यपदार्थ विक्रेते, छोटे व्यापारी, फेरीवाले, चपला शिवणारे, दाढी करणारे आणि इतर सेवा देणारे इत्यादींचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ त्यांनाच मिळतो जे २४ मार्च २०२० पूर्वी शहरी भागात आपला व्यवसाय करत होते. तसेच ज्यांच्याकडे नगरपालिका किंवा शहरी विक्री व्यवस्थापन समितीकडून (Town Vending Committee) दिलेले प्रमाणपत्र किंवा शिफारसपत्र आहे अशा लोकांना प्राधान्य दिले जाईल..Premium|SBI Loan for agniveer : अग्निवीरांनो, आता स्टेट बँकेकडून मिळेल झटपट कर्ज!.या योजनेचे आतापर्यंतचे यशपीएम स्वनिधी (PM-SVANidhi) योजना १ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश कोविड काळात लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आधार देणे हा होता. ही योजना आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग होती. या योजनेअंतर्गत विक्रेत्यांना पहिल्या टप्प्यात लहान कर्ज, आणि वेळेवर परतफेड केल्यास पुढील टप्प्यात जास्त कर्ज दिले गेले. आतापर्यंत या योजनेतून ९६ लाखांहून अधिक लोकांना १३,७९७ कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. त्यातील सुमारे ४७ लाख लाभार्थ्यांनी डिजिटल व्यवहार स्वीकारले आहेत, ज्यातून आतापर्यंत ६.०९ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे..‘स्वनिधी से समृद्धी’ या उपक्रमा अंतर्गत देशभरातील ३,५६४ शहरी संस्थांमधून ४६ लाख विक्रेत्यांची नोंदणी झाली असून त्यातील १.३८ कोटी योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेच्या यशाची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली. त्यामुळे तिला २०२३ मध्ये पंतप्रधान उत्कृष्टता पुरस्कार आणि २०२२ मध्ये डिजिटल रूपांतरणासाठी सिल्व्हर पुरस्कार मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.