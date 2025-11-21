Premium|Power Of Poetry : प्रत्येक घरात कवितेसाठी जागा हवी..!

रिता राममूर्ती गुप्ता : info@reetaramamurthygupta.inकविता आपल्या आसपास सतत वावरत असते. कविता आपल्या आयुष्यात पाण्यासारखी हळूवारपणे झिरपत राहते. कविता आपल्याला लहान लहान गोष्टींकडे पाहायला शिकवते. आपल्या निवडींवर विचार करायला लावते. कविता आपल्याशी फक्त ‘बोलत’ नाही; तर ती आपल्याला स्वतःचं ऐकायला शिकवते.मुलं बोलायला शिकण्याच्या खूप आधीपासून त्यांना झोपवण्यासाठी ते आई-वडील आणि आजी-आजोबा यांनी गायलेलं यमक ऐकतात. कवितेची ताकद आपल्याला पूर्णपणे कळत नाही, हे खरोखर आश्चर्यकारक आहे. लहानपणी आपण ऐकत असलेली कविता बहुतेकदा मोठ्यांच्या प्रेमाने, जागीच रचलेली असते; पण व्यवस्थित लिहिलेल्या कविता नंतर शाळेत बालगीतांचा भाग बनतात आणि घरात प्रार्थनेच्या वेळी गायल्या जाणाऱ्या पवित्र स्तोत्रांमध्येही कविताच असते..कविता आपल्या आसपास सतत वावरत असते. आपल्या आवडत्या गाण्यांच्या ओळींमध्ये, मनात रेंगाळणाऱ्या जाहिरातींच्या आकर्षक घोषवाक्यांमध्ये आणि ट्रकच्या मागे रंगवलेल्या थोड्याशा अर्थगर्भ वाक्यांमध्येही... कविता आपल्या आयुष्यात पाण्यासारखी हळूवारपणे झिरपत राहते. त्यात कुठल्याही प्रकारची बळजबरी नसते किंवा जाणूनबुजून तिचा आपल्या आयुष्यात शिरकाव होत नसतो. ती एकाच वेळी मेंदूच्या विश्लेषक आणि भावनिक भागांना सक्रिय करत राहते. एखादी कविता खऱ्या अर्थाने वाचण्यासाठी आणि तिचं अर्थग्रहण करण्यासाठी आपण जेव्हा थांबतो, तेव्हा ते ‘माइंडफुलनेस’चं एक साधन ठरतं. भाषा फक्त माहिती पोहोचवण्याचं माध्यम राहत नाही, ती भावनांकडे नेणारा मार्ग ठरते. म्हणूनच कविता आपल्याला वाचण्यापेक्षा अर्थाकडे नेणारा एक मार्ग बनते. म्हणूनच, कविता वाचताना आपली गती आपोआपच कमी होते..Premium| Terrorism psychology: दहशतवादाच्या मनोवृत्तीचे गूढ उलगडताना.मेंदू विज्ञान काय सांगते?गद्याच्या (prose) तुलनेत कविता अर्थ लावण्याची घाई करत नाही, तर ती अर्थासाठी जागा सोडते. ती जागा भरताना आपण आपल्या अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवतो. मेंदू विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचं, तर ही एक मोठी परिवर्तनकारी घडामोड असते.२०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘दि इमोशनल पॉवर ऑफ पोएट्री’ या संशोधनात काही विलक्षण निष्कर्ष आढळले. या अभ्यासानुसार, कविता वाचताना आपल्या अंगावर काटे येतात. त्या वेळी मेंदूमधले काही विशिष्ट भाग - विशेषतः स्वतःशी निगडित मानसिक प्रतिमानिर्मिती आणि सामाजिक आकलन नियंत्रित करणारे भाग - सक्रिय होतात. थोडक्यात सांगायचं, तर कवितेमुळे दृष्टिकोन तयार करणारे, सहानुभूती आणि दृश्य कल्पनाशक्ती निर्माण करणारे, भाषिक स्वरूपांच्या तुलनेत अधिक खोल मेंदूत प्रक्रियांची गरज असलेले, मेंदूमधले गुंतागुंतीचे न्यूरल नेटवर्क्स सक्रिय होतात.२०२३ मधल्या ‘पोएट्री ॲण्ड ब्रेन : इंटरफेसेस फॉर एम्पथी डेव्हलपमेंट’ या संशोधनाने आणखी पुढची पायरी दाखवली आहे. या अभ्यासानुसार, कविता वाचनामुळे सहानुभूतीसाठी आवश्यक असलेले भावनिक आणि संज्ञानात्मक पैलू उत्तेजित होत असतात. कविता वाचनामुळे मेंदूतील प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आणि रिवॉर्ड सिस्टीम यांमधील न्यूरल सर्किट्स सक्रिय होतात. म्हणून, ते सहानुभूतीपूर्ण आणि विचारशील संबंध वर्तनासाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या इतरांच्या भावना आणि दृष्टिकोनांवर चिंतन करण्याची आणि त्यांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता वाढवू शकतात..कविता वागणुकीवर काय परिणाम करते?कविता आपल्याला लहान लहान गोष्टींकडे पाहायला शिकवते ः कविता ही आपल्या दैनंदिन भाषेचा एक भाग आहे. ती स्वाभाविकच आनंद, विनोद, प्रार्थना आणि शांत चिंतनाच्या क्षणांचा भाग बनते. शब्दांमधले खोल अर्थ व्यक्त करण्याची तिची ताकद आपल्याला जाणवू लागते आणि आपण जीवनातल्या सूक्ष्म तपशिलांकडे अधिक जागरूकतेने पाहू लागतो.कविता आपल्याला आपल्या निवडींवर विचार करायला लावते : कवितेतल्या प्रत्येक शब्दामागचा अर्थ शोधताना आपण थोडं थांबतो, विचार करतो. ही सवयच नंतर अंतर्ज्ञानाची मूळ बीजं बनतात. कविता आपल्याला दैनंदिन गोंधळात दिसतही नाहीत अशा भावनांचा, तपशिलांचा आणि सूक्ष्म संकेतांचा अनुभव करून देते.कविता आपल्याला गुंतागुंतीच्या गोष्टींशी संवाद साधायला शिकवते : कवितेची खासियत असलेली रूपकं आपले सांकेतिक विचार (abstract thinking) आणि भावनिक समज (emotional understanding) अधिक गहिरा करतात. कविता वाचताना आपण फक्त ‘भावना अनुभवत’ नाही, तर त्यांना समजून घेण्याची प्रक्रिया घडवतो. अशा प्रकारे कविता भावना आणि जाणिवांमधील सेतू बनते..Premium|Reading benefits children: वाचनामुळे ९ ते १३ वयोगटातील मुलांमध्ये नैतिकता आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित होते.कविता आपलं लक्ष अंतर्मुख करते : कविता केवळ समजून घेण्यावर थांबत नाही - ती शब्दांना आपल्या अनुभवांत मिसळते. म्हणूनच कविता आपल्याला नैसर्गिक वाटते; कारण ती आपल्या मनाच्या कार्यपद्धतीचं प्रतिबिंब असते. कवितेतील शब्द आपल्यात दडलेल्या आठवणींना आणि भावनांना जागं करतात. अनेकदा एखादं एकच वाक्य एखाद्या जुन्या भावनेचं, विस्मृतीत गेलेल्या आठवणीचं किंवा दडवलेल्या सत्याची कवाडं उघडतं आणि ते वर्तमानाशी एका नव्या अर्थाने जोडतं.थोडक्यात, कविता वर वर पाहता ही एक कला वाटत असली तरी, ती जेव्हा मनात झिरपू लागते, तेव्हा ती एक आत्मा संवादाची प्रक्रिया बनते. मानसशास्त्रात यालाच आंतरिक भाषण (inner speech) किंवा अंतर्मनाशी शांतपणे चालणारा संवाद असं म्हटलं जातं. कवितेद्वारे हा अंतर्गत आवाज अधिक दृढ होत जातो. काळाच्या ओघात, हा अंतःसंवाद आपली विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची क्षमता आणि स्वतःच्या मूल्यांविषयीची स्पष्टता वाढवतो. म्हणजेच, आपण कोण आहोत हे स्वतःलाच अधिक स्पष्ट दिसू लागतं. म्हणूनच कविता आपल्याशी फक्त ‘बोलत’ नाही; तर ती आपल्याला स्वतःचं ऐकायला शिकवते. मुलांसाठी, किशोरवयीन आणि तरुण वाचकांसाठी ती त्यांच्या अंतर्मनाचा भाषेचा शब्दकोश बनते. तथ्ये आणि आकड्यांच्या जगाच्या पलीकडे, कविता भावनांची कवाडं उघडते आणि मुलांना फक्त प्रतिक्रिया द्यायला नाही, तर निरीक्षण करायला, जाणून घ्यायला आणि प्रतिसाद द्यायला शिकवते..सांस्कृतिक पायाभारतीय परंपरेने कवितेची ताकद फार पूर्वीच ओळखली आहे. वेद, उपनिषदं आणि भगवद्गीता - हे सर्व ग्रंथ छंदबद्ध श्लोकांमध्ये लिहिलेले आहेत. त्या ओळींमधून जीवन, कर्तव्य, प्रेम आणि सत्य यांचा शोध घेतला गेला आहे. या काव्यात्मक ग्रंथांमधून आपल्याला कविता केवळ कलात्मक नव्हे; तर ज्ञान आणि प्रज्ञेचं माध्यम आहे हे लक्षात येतं. जगभरातल्या संस्कृतींमधल्या कविता कला आणि मार्गदर्शन अशा दोन्हींची भूमिका निभावतात. रूमीच्या प्रेम आणि आत्मसंवादावरच्या कविता असोत किंवा शेक्सपिअरच्या काळ आणि नियतीवरच्या चिंतनशील ओळी असोत - प्रत्येक संस्कृतीने मानवी अनुभव समजून घेण्यासाठी कवितांचाच आधार घेतला आहे. पालकांनी घरात कवितेचं स्थान वाढवून मुलांना त्यांच्या मुळांशी जोडून ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कविता संवेदनांच्या अनुभवाला भाषेशी जोडते. त्यामुळे मुलांना स्वतःच्या शरीरात आणि भावनांमध्ये ‘घरच्यासारखं’ वाटू लागतं. यामुळे त्यांच्यातल्या सामाजिक आणि भावनिक जोडणीला बळ मिळतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.