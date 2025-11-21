Premium|Power Of Poetry : प्रत्येक घरात कवितेसाठी जागा हवी..!

प्रीमियम आर्टिकल

emotional impact of poems : कविता लहानपणापासूनच आपल्या भावविश्वावर शांतपणे प्रभाव टाकत राहते आणि विचारांना थांबवून अंतर्मुख करते. संशोधनानुसार कविता वाचनामुळे मेंदूतील सहानुभूतिजन्य प्रक्रिया सक्रिय होत असल्याने भावनिक समज अधिक दृढ होते.
कविता आपल्या आसपास सतत वावरत असते. कविता आपल्या आयुष्यात पाण्यासारखी हळूवारपणे झिरपत राहते. कविता आपल्याला लहान लहान गोष्टींकडे पाहायला शिकवते. आपल्या निवडींवर विचार करायला लावते. कविता आपल्याशी फक्त ‘बोलत’ नाही; तर ती आपल्याला स्वतःचं ऐकायला शिकवते.

मुलं बोलायला शिकण्याच्या खूप आधीपासून त्यांना झोपवण्यासाठी ते आई-वडील आणि आजी-आजोबा यांनी गायलेलं यमक ऐकतात. कवितेची ताकद आपल्याला पूर्णपणे कळत नाही, हे खरोखर आश्चर्यकारक आहे. लहानपणी आपण ऐकत असलेली कविता बहुतेकदा मोठ्यांच्या प्रेमाने, जागीच रचलेली असते; पण व्यवस्थित लिहिलेल्या कविता नंतर शाळेत बालगीतांचा भाग बनतात आणि घरात प्रार्थनेच्या वेळी गायल्या जाणाऱ्या पवित्र स्तोत्रांमध्येही कविताच असते.

