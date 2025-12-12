Premium|Study Room : निवडणूक प्रक्रियेत ‘फ्री बीज’चा वापर : नैतिक दृष्टिकोन

अभिजित मोदे वडणुकीत राजकीय पक्ष ‘फ्री-बीज’ म्हणजे मोफत वस्तू, वीज किंवा रोख रक्कम यांचे आश्वासन देतात. हे मतदारांना आकर्षित करण्याचे साधन असले तरी नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे, कारण यामुळे लोकशाहीची पायाभूत तत्त्वे धोक्यात येतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर चिंता व्यक्त केली आहे..Premium|Early Childhood Brain Development : पहिले हजार दिवस; मुलांच्या मेंदूच्या भक्कम पायाभरणीचा सुवर्णकाळ.फ्रीबीज म्हणजे काय?फ्रीबीज म्हणजे निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधा जसे मोफत वीज, तांदूळ किंवा सिलिंडर. हे लोककल्याणाच्या नावाखाली मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी वापरले जातात. भारतात हा ट्रेंड वाढत असून, बिहार, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांत याचा मोठा प्रभाव दिसतो.नैतिक समस्याफ्रीबीज मतदारांच्या विवेकबुद्धीवर परिणाम करतात. हे लाचखोरीसारखेच आहे. यामुळे मतदार विकासाच्या मुद्द्यांऐवजी तात्काळ लाभावर मत देतात, ज्यामुळे स्वतंत्र निवडणुकीचा धोका वाढतो. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे लोकांना परजीवी बनवतात आणि काम करण्याची इच्छा कमी करतात..मतदारांवर होणारा परिणामवंचित वर्गातील लोक फ्रीबीजच्या लोभात पडतात आणि योग्य उमेदवाराची निवड करू शकत नाहीत. यामुळे लोकशाही कमकुवत होते आणि पक्षांत स्पर्धा वाढते. नैतिकदृष्ट्या हे चुकीचे आहे, कारण मतदारांनी विकास आणि धोरणांवर आधारित निर्णय घ्यावा.आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानफ्रीबीज मुळे राज्याची अर्थव्यवस्था डागाळते आणि कर्ज वाढते. दीर्घकाळात हे लोकांचे अवलंबित्व आणि भ्रष्टाचार वाढवते. कल्याणकारी योजना वेगळ्या असतात, पण फ्रीबीज निवडणूक केंद्रित असल्याने नैतिकदृष्ट्या दोषपूर्ण आहेत..न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाची भूमिकासर्वोच्च न्यायालयाने फ्रीबीज वर बंदी घालण्यासाठी याचिका ऐकल्या असून, केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, हे पक्षांचे धोरण आहे, पण नियमनाची गरज आहे. न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक आहे..उपाययोजनाफ्रीबीज वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्पष्ट संहिता तयार करावी. यात निवडणूक आयोगाने प्रत्येक आश्वासनाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून मंजुरी द्यावी, जेणेकरून राज्यांच्या खजिन्यावर अनावश्यक ओझे पडणार नाही.मतदारांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात, सोशल मीडियावर आणि सार्वजनिक मोहिमांद्वारे शिका की, फ्रीबीज हे तात्काळ लाभ आहेत पण दीर्घकालीन विकासाला अडथळा आणतात. यामुळे ते विवेकपूर्ण आणि विकासकेंद्रित मतदान करतील.राजकीय पक्षांना घोषणापत्रात फ्रीबीज ऐवजी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासारख्या दीर्घकालीन विकास योजनांवर भर द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे, निवडणूक आयोगाने पक्षांसोबत चर्चा करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.