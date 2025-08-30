प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Vice-Presidential Polls: उपराष्ट्रपती निवडणुकीमुळे भाजप आणि संघातला सुप्त संघर्ष उघड?

Growing BJP-RSS Tussle: पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप पक्ष पहिल्यांदाच बचावात्मक भूमिकेत दिसत आहे. राहुल गांधींच्या आरोपांना भाजपला योग्य उत्तर देता आलेले नाही.
सरकारनामा टीम
आशुतोष

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून सी. पी. राधाकृष्णन आणि इंडिया आघाडीकडून बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यामध्ये निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीपेक्षाही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार, त्यामागील भाजप आणि संघ यांच्यातील संबंध या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यातूनच, भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि भविष्यातील पक्षाची वाटचाल या गोष्टींचेही संकेत मिळत आहेत.

जगदीप धनकड यांनी उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, ‘बडे अब्रू होके तेरे कूचे से हम निकले’ या शेरची नक्कीच आठवण होते. धनकड आज कोठे आहेत, याची माहिती कोणालाही नाही. त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे, असे काही जण सांगतात. तर, ते काही कालावधीसाठी भूमिगत झाले आहेत, अशीही चर्चा आहे. वास्तव काय आहे, हे मात्र कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही.

