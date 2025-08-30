Premium| Vice-Presidential Polls: उपराष्ट्रपती निवडणुकीमुळे भाजप आणि संघातला सुप्त संघर्ष उघड?

आशुतोषउपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून सी. पी. राधाकृष्णन आणि इंडिया आघाडीकडून बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यामध्ये निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीपेक्षाही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार, त्यामागील भाजप आणि संघ यांच्यातील संबंध या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यातूनच, भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि भविष्यातील पक्षाची वाटचाल या गोष्टींचेही संकेत मिळत आहेत. जगदीप धनकड यांनी उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, ‘बडे अब्रू होके तेरे कूचे से हम निकले’ या शेरची नक्कीच आठवण होते. धनकड आज कोठे आहेत, याची माहिती कोणालाही नाही. त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे, असे काही जण सांगतात. तर, ते काही कालावधीसाठी भूमिगत झाले आहेत, अशीही चर्चा आहे. वास्तव काय आहे, हे मात्र कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. .मात्र, त्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होत आहे, हे मात्र निश्चित. आता भाजपने सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांची प्रतिमा खूपच स्वच्छ आणि निष्कलंक आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी सांभाळूनही ते कोणत्याही वादात सापडले नाहीत, याचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. विरोधी पक्षही त्यांचे कौतुक करत असतात. ते तमिळनाडूतून दोन वेळा लोकसभेवर निवडून गेले होते. ‘राधाकृष्णन योग्य व्यक्ती आहेत, मात्र चुकीच्या पक्षात आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया द्रमुककडूनही देण्यात येते. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडूनही अनेक वेळा अशाच पद्धतीचा उल्लेख करण्यात येत होता..संघातीलच उमेदवार हवाधनकड यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी ते वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये होते. त्यांची सर्व राजकीय वाटचाल भाजपमधून झाली नव्हती किंवा त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वारसा नव्हता. त्यामुळे त्यांना संघाच्या शिस्तीचा अभाव होता. त्यामुळे आता घटनात्मक पदांवर एखाद्या नेत्याच्या नियुक्तीवेळी अन्य पक्षांतून आलेल्या नेत्याचे नाव घेताना भाजप अनेक वेळा विचार करेल, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच उपराष्ट्रपती पदासाठी राधाकृष्णन यांचे नाव समोर आले आहे. मोदी सत्तेवर आल्यानंतरच धनकड यांना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आणि उपराष्ट्रपती ही पदे मिळाली होती. हुजरेगिरीमुळेच त्यांना ही पदे मिळाली होती, हे स्पष्ट आहे. धनकड यांच्या आधी व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती होते. .त्यांची आणि धनकड यांची कोणत्याही पातळीवर तुलना होऊ शकत नाही. धनकड यांनी उपराष्ट्रपती असताना, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना खूप त्रास दिला होता. त्याची बक्षिसी म्हणूनच त्यांना उपराष्ट्रपती करण्यात आले होते. त्यानंतरही त्यांची सरकारचे तुष्टीकरण करणे सुरूच ठेवले आणि विरोधकांना बाजूला ठेवत राहिले. मात्र, तुम्ही सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचत आहात, तोपर्यंतच तुम्ही उपयुक्त आहात, ही गोष्ट ते विसरून गेले. त्यांनी डोके वर काढताच, त्यांचे पंख कापण्यात आले..राधाकृष्णन मात्र धनकड यांच्याप्रमाणे पूर्ण नतमस्तक होणारे नाहीत, अशी चर्चा आहे. उपराष्ट्रपती पदाच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचेल, असे ते काय करतील, अशी शक्यता मला वाटत नाही. मोदी सरकार सध्या संघाच्या दबावाखाली आहे, ही गोष्टही राधाकृष्णन यांच्या निवडीतून दिसत आहे. त्यामुळेच संघाची विचारसरणी, संस्कृती आणि शिस्त यांची पूर्ण जाणीव असणाऱ्या आणि त्या चौकटीत बसणाऱ्या व्यक्तीची मोदी सरकारने निवड केली आहे. धनकड संघ परिवाराच्या बाहेरील होते, तसे राधाकृष्णन यांचे नाही. तसेच, ते मोदी आणि केंद्र सरकारचे एका मर्यादेच्या बाहेर ऐकतील, असेही नाही. मोदी यांच्या ११ वर्षांचा कार्यकाळ पाहता ही एक नवी गोष्ट आहे, हे आपल्याला विसरता येणार नाही..जुन्याच भूमिकेवरून टीकाविरोधी पक्षांनी या निवडणुकीत माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उतरवले आहेत. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असून, त्या काळात दिलेल्या निकालावरून त्यांची ओळख आहे. नक्षलवादाविरोधातील सलवा जुडूम घटनाबाह्य असल्याचा निकाल त्यांनी दिला होता. तसेच, काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्याचा निकाल देऊन डॉ. मनमोहनसिंग यांनाही पिंजऱ्यात उभे केले होते. रेड्डी नक्षलसमर्थक आहेत, अशी प्रतिमा भाजपकडून उभी करण्यात येत आहे आणि मानवाधिकारांच्या भंगांचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. .भाजप आपल्या जुन्या भूमिकेवरूनच ही टीका करत आहे, हे लक्षात येते. मात्र, रेड्डी यांच्या नावावरून भाजप पुन्हा राष्ट्रवादाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करत असून, विरोधी पक्ष निर्नायकवादी आहेत, ते दहशतवादी व माओवादाचे समर्थक आहेत, अशी प्रतिमाही ते तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक राष्ट्रवाद विरुद्ध नक्षलवाद असे रुप घेईल, असे मला वाटत नाही..पक्षावरील पकड ढिली?उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात, त्या म्हणजे भाजप पक्ष संघटनेवरील मोदींची यांची पकड आता ढिली होत आहे. तसेच, त्यांच्याकडे आता नवे रचितकथन (नॅरेटीव्ह) उरलेले नाही. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देत असतानाच आणखी एक गोष्ट विसरता येणार नाही, ती म्हणजे दीड वर्षे झाल्यानंतरही, मोदी-अमित शहा यांच्या जोडीला पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर कोणाची निवड करता आलेली नाही. जे. पी. नड्डा यांचा कार्यकाळ लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच संपला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काही ठाम भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. भाजपचा यापुढील अध्यक्ष मोदी आणि शहा यांच्या इशाऱ्यांवर नाचणारा नसेल, हे संघाने ठरवले आहे. पक्षाच्या कामकाजाविषयी तो मोदी आणि शहा यांच्याशी चर्चा करू शकतो, मात्र निर्णय स्वतःच घेईल, असे संघाला वाटते. त्यामुळे मोदी आणि शहा यांची पक्षसंघटनेवर किती पकड राहिली आहे, हे पक्षाचा नवा अध्यक्षच ठरवणार आहे..भाजप बचावात्मकदुसऱ्या बाजूला भाजप आणि मोदी यांच्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडून सातत्याने आरोपांची तोफ डागण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीपासूनच राहुल गांधीच रचितकथन तयार करत आहे आणि भाजप त्याला उत्तरे देत आहे. सुरुवातीला त्यांनी संविधान वाचविण्याची घोषणा केली. त्यानंतर जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. आता ‘नरेंद्र सरेंडर’ आणि मतचोरी या मुद्द्यांवरून मोदी आरोप करत आहेत. त्यावर भाजप फक्त बचावात्मक पवित्र्यात आहे. भाजपकडून कोणतेही नवे रचितकथन तयार करू शकलेली नाही किंवा राहुल गांधी यांच्या आरोपांना ते योग्य उत्तरही देऊ शकलेले नाहीत. .राहुल गांधी यांच्याकडून देण्यात आलेला ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ ही त्यांची टीका केंद्र सरकार आणि मोदी यांच्या प्रतिमेचे नुकसान करत आहे. त्यावर राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत आहेत, याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार भाजपकडून करण्यात येत आहे. राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भाजपकडून घुसखोरांचा मुद्दा तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे..अस्मितांचे राजकारण नाहीमोदी ११ वर्षांपासून पंतप्रधान असून, ते आता थकू लागले आहेत. त्यांची राजकीय भाषा आणि ‘जुमले’ जुने वाटू लागले आहेत. त्यांनी वापरलेला घुसखोर हा शब्द लोकसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरला नव्हता. सुदर्शन रेड्डी यांना नक्षलसमर्थक असे म्हणून ते आपलाच कमकुवतपणा पुन्हा उघड करत आहेत. वास्तवात सुदर्शन रेड्डी यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. तसेही, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत जनतेला मतदान करायचे नसते. त्यामुळे, एखाद्या भावनेच्या भरात लोक मतदान करतील आणि निवडणुकीचा निकाल बदलेल, अशी परिस्थिती नसते. या निवडणुकीत खासदारच मतदान करतात आणि त्यांच्यावर पक्षाच्या भूमिकांचे बंधन असते. .मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर, देशातील राजकारण विचारसरणीच्या स्तरावर खूप मोठ्या प्रमाणात विभागले गेले आहे आणि विचारांची पक्की गटबाजी झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती पदाच्या व्ही. व्ही. गिरी यांच्या निवडीवेळी ‘अंतरात्मा की आवाज’ असे आवाहन मतदानापूर्वी केले होते. मात्र, तसा प्रश्न आता उपस्थित होण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे, राधाकृष्णन तमिळनाडूचे असल्यामुळे द्रमुक रेड्डी यांना मतदान करणार नाहीत आणि सुदर्शन आंध्राचे असल्यामुळे तेलगू देसम पक्ष राधाकृष्णन यांच्याऐवजी सुदर्शन यांनाच मतदान करेल, अशी असा विचार अस्मितांच्या आधारावर राजकीय विश्लेषण करत आहेत, Premium| Gender Disparity: न्यायव्यवस्था आणि पोलीस दलात महिलांना अजूनही पुरेसे स्थान का नाही?.उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत खूप मोठी उलथापालथ होईल, अशी शक्यता नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांचे बहुमत आहे. त्यामुळे राधाकृष्णन यांचा विजय निश्चित आहे. मात्र, ही निवडणूक म्हणजे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडणुकीपूर्वीची सेमीफायनल आहे. मोदी यांनी धनकड यांना उपराष्ट्रपती केले आणि नंतर त्यांचा राजीनामाही घेतला. यातून त्यांनी आपला कमकुवतपणा आणि संघ परिवारातील अंतर्विरोध एकप्रकारे जाहीरच केले आहेत. आता पुढील घडामोडींसाठी फक्त योग्य वेळेची प्रतीक्षा आहे..Premium|Adolf Hitler: हिटलरचा अकरावा अवतार..!.अशी होते निवडणूकउपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदार मतदान करतात.वैध मतांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळविणारा उमेदवार विजयी ठरतो.दोनपेक्षा जास्त उमेदवार असतील आणि कोणत्याही उमेदवाराला निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळाली नाही, तर सर्वांत कमी मते मिळविणारा उमेदवार बाद ठरतो आणि त्याची मते दुसऱ्या पर्यायानुसार अन्य उमेदवारांना वर्ग करण्यात येतात. 