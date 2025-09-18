Premium|Indian politics: राजकारण ही परीक्षा किंवा फॅशन नाही, ती तारेवरची कसरत आहे. फुटलेल्या फुग्यात हवा भरण्याची कला जो शिकतो, तोच खरा राजकारणी!

विठ्ठल काळे mailvitthalkale@ gmail.com बाबा जेव्हा जेव्हा मोबाईल बाजूला ठेवून बोलतात, तेव्हा ते खूप महत्त्वाचं असतं. पायावरून साप जावा आणि आपण थिजून उभं राहावं, असा असतो मी अशा वेळी. पूर्ण लक्ष बाबांच्या बोलण्याकडे. बाबा कधी कधी एवढं सुपर बोलतात ना, की रेकॉर्ड करावं वाटतं... सामान्य माणसं त्यांच्या आयुष्यात तारेवरची कसरत करतात. राजकारणात तसं नाही. तार नसली तरी तारेवरची कसरत करावी लागते, असं ते सांगतात. राजकारणी व्हायचं म्हणजे फुटलेल्या फुग्यात हवा भरता आली पाहिजे... मोबाईल बाजूला ठेवत बाबा सांगू लागले. बराच वेळ रील बघून डोळ्यांवर आलेला ताण कमी करण्यासाठी त्यांनी हलक्या हाताने डोळे चोळायला चालू केले. पुन्हा माझ्याकडे बघत म्हणाले, सांग जमणार आहे का तुला हे? तर जा राजकारणात... ते काही इंजिनिअरिंग किंवा स्पर्धा परीक्षा नाही फॅशन म्हणून करायला. काय करायचं हे सुचत नाही म्हटल्यावर ‘चला राजकारणात जाऊ’ एवढं सोप्पं नाही राजकारण.बाबा जेव्हा जेव्हा मोबाईल बाजूला ठेवून बोलतात, तेव्हा ते खूप महत्त्वाचं असतं. पायावरून साप जावा आणि आपण थिजून उभं राहावं, असा असतो मी अशा वेळी. पूर्ण लक्ष बाबांच्या बोलण्याकडे. बाबा कधी कधी एवढं सुपर बोलतात ना, की रेकॉर्ड करावं वाटतं. बाबांनी सोफ्यावर पाय वर घेऊन मांडी घातली आणि बोलू लागले....मला आनंद झाला हे ऐकून, की तुला राजकारणी व्हावं वाटतं. परंतु राजकारण्यांचे काही गुणधर्म आहेत ते तुला माहीत आहेत का? सांगतो... सांगतो. जास्त गोंधळून जाऊ नको. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राजकारणी व्हायचं म्हटल्यावर निगरगट्ट असावं लागतं. स्वतःवर भ्रष्टाचाराचे, घोटाळ्यांचे, खंडण्यांचे, बलात्काराचे, फसवणुकीचे, माफियागिरीचे असे कित्येक आरोप असताना किंवा या सगळ्यात गुन्हेगार असतानासुद्धा ‘तो मी नव्हेच’ असं वागता आलं पाहिजे. सगळे उद्योगधंदे आपल्या कब्जात करता आले पाहिजेत; परंतु जनतेसमोर मी फक्त आणि फक्त तुम्हा जनतेचा कैवारी आहे, असं दरडावून सांगता आलं पाहिजे. गुंड प्रवृत्तीचे आणि संत प्रवृत्तीचे लोक एकाचवेळी सांभाळता आले पाहिजेत.राजकारण करत असताना प्रसंगी काही वेळा नको ते करावे लागते; परंतु प्रकरण पोलिसांना कळता कामा नये याची काळजी घ्यावी लागते. हो हो, तेच प्रामाणिक पोलिसांना... आणि समजा प्रकरण कोर्टात गेलं तरी ते आरोप सिद्ध व्हायला युगं लोटली पाहिजेत. वेळकाढूपणा करता आला पाहिजे. कायद्याशी खेळता आलं पाहिजे; खरंतर कायद्याला खेळवता आलं पाहिजे. जमणार आहे का तुला, कायद्याचा अवमान करणं? आणि मुळात हे सगळं उघड उघड करायचं नाही. या हाताचं त्या हाताला कळालं नाही पाहिजे म्हणजे राजकारण. आता गंमत सांगतो, राजकारणी कसे वागतात... त्यांच्या मनात एक असतं; तर ओठावर दुसरं असतं... डोळ्यात तिसरं, हातात चौथं, कागदावर पचावं, भाषणात सहावं आणि लोकांना कळलेलं पंधरावं किंवा विसावं... इत्यादी इत्यादी इत्यादी... असं सगळं असतं. मी जे बोललो आहे ते मी म्हणालोच नाही, असं डोळ्यात डोळे घालून सांगता आलं पाहिजे. ज्या लोकांवर अन्याय केला आहे त्यांचाच मसिहा बनून यायचं. आहे की नाही कला! ही कला तुला जमणार आहे का?.जनतेमध्ये राहून जनतेच्या हजार पावलं पुढे असलं पाहिजे. सामान्य लोकांच्या मनावर ‘वर्तमानात जगा’ हे बिंबवायचं असतं. आपण मात्र वर्तमानातून सतत वेळ काढून भविष्यातील डावपेचांची मांडणी करायची असते.स्वतःच्या आत उसळता समुद्र असूनही चेहरा शांत ठेवता आला पाहिजे. जसं की, काही झालंच नाही. जाहीरनाम्यात धडधडीत खोटं बोलता आलं पाहिजे आणि निवडून आल्यावर, अरे त्या सगळ्या बोलण्याच्या गोष्टी असतात, असं हसत हसत जनतेला सांगताही आलं पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी आश्वासनं देता आली पाहिजेत. लक्षात ठेव, सामान्य माणसं त्यांच्या आयुष्यात तारेवरची कसरत करतात. राजकारणात तसं नाही. .तार नसली तरी तारेवरची कसरत करावी लागते. कमीत कमी जनतेला तसं दाखवून द्यावं लागतं. दिखावा फार महत्त्वाचा आहे राजकारणात. जर तुला वाटत असेल, की मी शांत राहून काम करेन तर तू चुकला समज. राजकारणात लोककल्याणकारी कामं कधीही शांतपणे करत नाहीत. जनतेची कामं कमी; परंतु त्याचा गाजावाजा जास्त हे महत्त्वाचं सूत्र आहे. आता तुला सांगतो, जर तू तुझ्या प्रभागामध्ये बसायचा एक साधा बाकडा जरी लोकांच्या सोयीसाठी दिला तरी त्यावर तुझं नाव लिहिलं पाहिजे. म्हणजे अमक्या अमक्याच्या निधीतून किंवा यांच्या प्रयत्नातून असं. आता तू म्हणशील असं का? एवढ्या छोट्या गोष्टीवर नाव का लिहायचं? तर लोक विसरले नाही पाहिजेत तुला आणि तुझ्या कामाला. कारण लोकांची स्मरणशक्ती क्षणभंगुर आहे. लोक त्यांच्यावर केलेले मोठमोठे अन्याय विसरून जातात. हे तर खूप छोटं काम आहे. मग ते कसं लक्षात ठेवणार? सांग? म्हणून लिहायचं नाव. यांच्या यांच्या अथक प्रयत्नातून... यांच्या यांच्या संकल्पनेतून... यांच्या यांच्या पाठपुराव्यामुळे... काम दहा रुपयांचं असू दे, त्याची जाहिरात हजार रुपयांची करायची. तू काम कर किंवा नको करू; मात्र कामाचं श्रेय नेहमी तुलाच मिळालं पाहिजे यासाठी प्रयत्न करायचे..Premium| Dalit Politics: सत्तेच्या राजकारणामुळे आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक फरपट का झाली आहे?.काही चांगल्या बाजूसुद्धा आहेत; परंतु सत्तेत राहण्याच्या चढाओढीमध्ये त्या गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करावं लागतं. एखाद्या गरीब माणसाकडे बघून तुला त्याची दया येईल, त्याची अडचण दूर करावी, असंसुद्धा वाटेल; परंतु एका मतासाठी तू दहा मतं असणाऱ्या टोळीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीस. काहीही होवो; सत्ता आपल्या हातात असली पाहिजे हे तू कायम लक्षात ठेव. तुझ्याकडे सत्ता आहे म्हणून तू इथे आहेस. सत्ता नसेल तर तू या करोडो लोकांसारखाच एक आहेस किंवा तू गर्दीचा भाग आहेस. सत्ता या सगळ्यांमधून तुला वेगळा ठरवेल. सत्ता तुला अनन्यसाधारण महत्त्व देते. त्यामुळे आधी सत्ता आणि मग जनता. आपली लोकशाही ही लवचिक लोकशाही आहे. अगदी त्याच पद्धतीने तुझी पक्षाप्रती असलेली निष्ठा हीसुद्धा लवचिकच असली पाहिजे. .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.पक्षांतर करायचं असेल तर माझी निष्ठा, माझा पक्ष, माझा पक्षप्रमुख असल्या संस्कारी गोष्टींना कवटाळून बसता येणार नाही. ज्या पक्षात तुला संधी आहे, सत्ता आहे तो पक्ष तुझा. जनता तुझ्याबद्दल कुजबूज करेल; पण तू ती ऐकून त्याकडे दुर्लक्ष करायचं. लोक घाबरट असतात. ते फक्त कुजबूज करतात. तुझ्या पाठीमागे तुला दूषणं देतील. प्रसंगी शिव्यासुद्धा देतील; परंतु समोर ते डोळ्यातून नमस्कारच करतील. लोकांनी शिव्या दिल्या तर इगो दुखवून घ्यायचा नाही. लोक देवालासुद्धा वाईट बोलतात. तू तर माणूस आहेस आणि साधासुधा नाही; तर राजकारणी माणूस आहेस. आता शेवटचं; परंतु खूप महत्त्वाचं. पैशांवर तुझी कमालीची पकड असली पाहिजे. तुझ्या मतदारसंघात उद्योग कोणाचाही असू दे, पैसा तुझ्या खिशात आला पाहिजे. विनासायास. एवढी दहशत (तुला हवं तर पकड म्हणू शकतो तू) पाहिजे आपल्या मतदारसंघात. कारण हाच पैसा तुला सत्तेत राहण्यासाठी मदत करत असतो. निवडणुकीच्या काळात वाऱ्यासारखा पैसा सोडावा लागतो. जनता आस लावून बसलेली असते निवडणुकीची. इतर वेळेस त्यांना दुर्लक्ष केलं तरी चालेल; परंतु निवडणुकीच्या काळात पैसा पाहिजे. पैसा गुलाम पाहिजे तुझा. त्याला हवा तेव्हा जवळ करता आला पाहिजे आणि हवा तेव्हा सोडता आला पाहिजे. एवढं सगळं जमणार आहे का, याचा विचार कर...मला बाबाच्या प्रश्नांची उत्तरे सुचेना.विचार करून निर्णय घे; कारण राजकारणात यू टर्न नाही, असं म्हणत बाबांनी बातम्या ऐकण्यासाठीटीव्ही लावला...(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. इन्स्टाग्राम हॅण्डल: Vitthal_nagnath_kale).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.