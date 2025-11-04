Premium |Environment Pollution : इटलीत बंद पडलेली कंपनी चिपळूणात? कोकण म्हणजे डंपिंग ग्राऊंड आहे का?

Industrial Pollution and Policy Gaps: How Lote-Parshuram Faces an Environmental Time Bombचिपळूणजवळ लोटे-परशुराम एमआयडीसी आहे. लोट्याच्या माळावर वसलेली ही औद्योगिक वसाहत म्हणजे चिपळूण शहरासाठी एकाचवेळी तारक आणि मारक आहे. मारक यासाठी की, इथून होणारं प्रदूषण. अगदी वाहनातून गेलात तरी येणारा वास, सोडलं जाणारं औद्योगिक सांडपाणी. तारक अशासाठी की, इथे चिपळूण आणि आसपासच्या परिसरातील लोकांना मिळणारा रोजगार.तर इथेच एक नवी फॅक्टरी बांधली जाते आहे. फॅक्टरी नवी असली तरी त्यातली यंत्रसामग्री मात्र जुनीच आहे बरं का. ही यंत्रसामुग्री आली आहे, इटलीच्या व्हिसेंझातील मिटेनी फॅक्टरीतून. आता या सगळ्यात खटकण्यासारखं काय आहे, असा प्रश्न नक्कीच पडला असेल. तर त्याचं उत्तर आहे, ही फॅक्टरी जगातील सगळ्यात भयंकर अशा पर्यावरणीय घोटाळ्यात अडकली होती. त्यामुळे त्यांच्या संचालक मंडळांना इटलीच्या न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली होती. २०१८मध्ये ही फॅक्टरी बंद पडली होती. आता मात्र याच कंपनीतील तीच प्रदूषण करणारी यंत्रसामग्री घेऊन चिपळूणजवळ एक फॅक्टरी उभ राहत आहे. काय आहे विषय, समजून घेऊ सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .बरीच वर्ष इटलीतील मिटेनी फॅक्टरीत पीएफएएस केमिकल तयार केल्यानंतर या कंपनीच्या संचालक मंडळावर खटला भरण्यात आला कारण त्यांच्या कंपनीतून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे पाण्यात प्रदूषण होऊन जवळपास साडेतीन लाख लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला होता. जूनमध्ये त्यांच्या माजी संचालकांना यात दोषी ठरवण्यात आलं आणि व्हिसेंझा कोर्टाने त्यांना तुरुंगवास ठोठावला. आता याच फॅक्टरीतील जुनी मशिनरी आलीय, चिपळूणजवळच्या लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत. 'द गार्डियन'ने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे. .Premium|China Social media : आता डिग्री असेल तरच इन्फ्लुएन्सर्सना बोलता येईल, चीनचा नवा फतवा!.PFAS म्हणजे काय?PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances)ही मानवनिर्मिती रासायनिक संयुगं आहेत. ही रसायनं अतिशय टिकाऊ असतात शिवाय विघटनशील नसतात. पाणी, माती आणि मानवी शरीरातसुद्धा ती दीर्घकाळ टिकून राहतात म्हणूनच त्यांना "Forever Chemicals" असही म्हटलं जातं.नॉन स्टिकची भांडी, वॉटरप्रूफ कपडे, खाद्यपदार्थांचं पॅकेजिंग कॉस्मेटिक्स, इंडस्ट्रीयल कोटिंग्ज, पेंट यात याचा वापर होतो. मात्र या केमिकल्सचा अतिवापर माणसाच्या शरीराला हानीकारक असतो.यकृताचे विकार, थायरॉइड, काही प्रकारचे कर्करोग यामुळे होऊ शकतात. आणखीन धोकादायक बाब म्हणजे ही संयुगं पाण्यात विरघळतात त्यामुळे त्याद्वारे ते पर्यावरणात पसरतात आणि दीर्घकाळ टिकून प्रदूषण करतात. आता मात्र युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि भारतासह अनेक देश PFAS चा वापर कमी करण्यासाठी कडक नियम आखत आहेत..मिटेनी कंपनी आणि तिचं उत्पादन का धोकादायक आहे ?कधीकाळी ही मिटेनी कंपनी अॅडव्हान्स्ड रसायनं बनवण्यात आघाडीवर होती पण २०११साली ते चित्र बदललं. २०११मध्ये शास्त्रज्ञांनी शोधून काढलं की कंपनीतून बाहेर पडणाऱ्या औद्योगिक सांडपाण्यात प्रचंड प्रमाणात Pfas आढळली. पाण्यातून ही केमिकल्स आसपासच्या परिसरात पसरून प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण पसरलं होतं. तिथल्या रहिवाशांच्या पिण्याच्या पाण्यात ते मिसळलं होतं आणि आता त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करत होते. कंपनीतून होणारं प्रदूषण इतकं वाढलं होतं, की कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांवरही त्याचे परिणाम दिसत होते. अनेक दशकं त्या दूषीत घटकांशी संपर्क आल्याने अनेक कामगारांना त्याचा त्रास होऊ लागला होता. इलारियओ इम्रेट्टी ६९ वर्षांचे आहेत. जेव्हा कंपनीच्या प्रदूषणासंबंधी बातमी आली तेव्हा त्यांनीही आपली तपासणी केली आणि ते म्हणतात, या दुष्परिणामांत म्हटलेली सगळी लक्षणं मला माझ्यात आढळून आली. .रक्तामध्ये पीएफएची पातळी प्रचंड वाढली तर कर्करोगासाठी अगदी मोकळं रान असतं ते. अशा व्यक्तीला कर्करोग, कार्डिओव्हॅस्क्युलर आजार, यकृताचे आजार, मूत्राशयाचे आजार होण्याची शक्यता असते. इतकंच नव्हे तर हे आजार पुन्हा पुन्हा उद्भवणारे असतात..या कंपनीतून होणाऱ्या प्रदूषणाचे आणि त्यातील घातक घटकांचे परिणाम सगळीकडे जाणवू लागले आणि परिसरातील अनेक आया त्याविरुद्ध एकत्र आल्या. त्यातील एक होती, इटलीच्या व्हेनेटो प्रदेशातील लोनिगो येथील परिचारिका मिशेला पिकोली. २०१७मध्ये तिच्या १५ वर्षांच्या मुलीच्या रक्तातील पीएफएएस पातळी प्रति मिलीलीटर ११० नॅनोग्राम. राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेने आखून दिलेली मर्यादा होती, ८ नॅनोग्राम. हा प्रचंड फरक म्हणजे रोगाला, अनारोग्याला आमंत्रणच आणि हे सगळं होत होतं कारण मिटेनी कंपनीने जाणूनबुजून कोणतीही प्रक्रिया न करता त्यांच्या कारखान्यातील सांडपाणी तसंच बाहेर सोडलं होतं. .Premium | Pollution Control Fund: प्रदूषण नियंत्रण योजनेचा बोऱ्या? निधीपैकी एक टक्काही खर्च नाही!.मिशेला पिकोलीला जेव्हा कळलं की, मिटेनीचे पेटंट आणि उपकरणे भारतात पाठवली जात आहेत, तेव्हा तिला धक्का बसला. .जे माझ्या मुलांसाठी घातक असेल ते भारतातील मुलांसाठीही घातकच असणार. मग इटलीत बंद पाडण्यात आलेली ही कंपनी तिथे परत का सुरू केली जात आहे?मिशेला पिकोली, मिटेनी कंपनीतून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत आवाज उठवणारी जागृक नागरिक, कार्यकर्ती.चिपळूणधील लोटे परशुरामध्ये मिटेनीची यंत्रसामग्री कशी आली?२०११पासून मिटेनीचे काळे धंदे उघडकीस आले. त्यानंतर २०१८ मध्ये कंपनीवर खटला चालला आणि २०१९मध्ये कंपनीने दिवाळखोरी घोषीत केली. २०१९ मध्ये तिची मालमत्ता भारतीय रासायनिक कंपनी लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीजची उपकंपनी असलेल्या व्हिवा लाइफसायन्सेसने खरेदी केली. सार्वजनिक लिलावात या एकमेव कंपनीने बोली लावल्याचं कळतं. द गार्डियनच्या माहितीनुसार, लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष हर्षवर्धन गोएंका यांनी सांगितलं की, युरोपियन मानकांनुसारच मिटेनी कंपनी सर्वकाही कायदेशीररित्या करत आहे. मिटेनीने केलेलं पर्यावरणीय प्रदूषण आणि घोटाळ्यांकडे लक्ष्मी इंडस्ट्रीजने सरळसरळ दुर्लक्ष केल्याचं जाणवलं. आणखी एक संशयास्पद बाब म्हणजे मिटेनी कंपनीचे शेवटचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह असलेले अँटोनिओ नार्डोन Antonio Nardone हेच लक्ष्मी ऑरगॅनिकच्या संचालक मंडळावरही होते. सध्या अँटोनिओना आता ६ वर्ष आणि ४ महिन्यांचा तुरुंगवास भोगत आहेत. मात्र मूळ मिटेनी कंपनी दिवाळखोरीत जाण्याआधी काही वर्ष अँटोनिओ हे सातत्याने भारताच्या वाऱ्या करत असल्याचंही काही कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीत उघड झालं होतं. मिटेनीमध्ये तयार होणारी रसायनंच आता या नव्या कंपनीतही तयार होणार असल्याचं कळतंय. तर मीडिया रिपोर्टनुसार २०२५पासून लोट्यातील लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीजचा प्लँट जोरदार सुरू झालाय. त्यातून अनेक कीटकनाशकं, औषधी द्रव्य, डाय आणि इतर अनेक कॉस्मेटिक्ससाठी उत्पादन सुरू आहे. .इटलीत बंद पडली असली तरी ही कंपनी आणि तिची उत्पादनं पूर्णतया बंद झालेली नाहीत. आधीच्या चौकश्यांमध्ये असं आढळून आलं की, ज्या भागांत ही "फॉरेव्हर केमिकल्स" (Pfas) तयार होतात. त्या भागात त्याचे प्रमाण धक्कादायकरित्या वाढलेलं दिसलं होतं..मग मिटेनी भारतात कशी येऊ शकली?औद्योगिक कंपन्यांसाठीच्या नियमनातील भारतीय मानकांमध्ये कुठेही [Pfas] या रासायनिक पदार्थाचा उल्लेख नाही. भारत सरकारने अद्याप त्याला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळेच कदाचित या कंपनीला, तिच्या उत्पादनांना आणि यंत्रसामग्रीला भारतात येण्याचा राजमार्ग सहज लाभला असावा...तर South Asia Network on Dams, Rivers, and People या संस्थेच्या समन्वयक परिणीता दांडेकर म्हणतात, लोटे परशुराम औद्योगिक परिसरात आधीच पर्यावरणाचं नुकसान झालेलं आहे. आणखी धोकादायक कंपन्या तिथे आल्यास, ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आणि कायमचं नुकसान करणारी होऊ शकते.लोटे परशुराम इथल्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाविषयीही स्थानिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. होतं असं की, अनेकदा तेथील वीजपुरवठा थांबतो आणि शुद्धीकरण प्रकल्पाचं कामही थांबतं. कारखानदार थेट दूषित पाणी ओढ्यात सोडतात. याविषयी स्थानिक वृत्तपत्रातूनही अनेकदा आवाज उठवण्यात आला होता. .Premium | Maha Kumbh Water Polution: गंगेचं पाणी अस्वच्छ? एकीकड युरोपियन युनियन अशा मिटेनीसारख्या कंपन्यांवर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे आणि दुसरीकडे याच कंपन्या भारतासारख्या विकसनशील देशांकडे वळताना दिसतायत कारण कदाचित इथे नियमांना मुरड घालणं अधिक सोपं आहे. 