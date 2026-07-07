Premium|Rural Healthcare Support : रुग्णसेवा... हाच खरा धर्म

रात्रीची विदर्भ एक्स्प्रेस मुंबईच्या दिशेने धावत होती. डब्यात कुणालाच झोप लागत नव्हती. कुणाच्या हातात तपासण्याच्या फायली होत्या, कुणी वेदनेने कण्हत होतं; तर कुणाच्या घरच्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. एखाद्याला कर्करोग, कोणाला हृदयाचा आजार, कुणाची किडनी निकामी; तर कुणाला ब्रेन ट्युमर... त्या सगळ्या चेहऱ्यांवर एकच सवाल होता, ‘भाऊ, आम्ही इतक्या लांब आलोय... आता उपचार होतील ना?’ त्या प्रश्नाचं उत्तर आमच्याकडे नव्हतं. कारण जीव देणारा देव आहे; पण एक गोष्ट आम्ही मनाशी पक्की केली होती, की गरीब माणूस पैशाअभावी उपचाराशिवाय परत जाणार नाही. त्यासाठी कितीही धावपळ करावी लागली, कितीही संघर्ष करावा लागला, तरी मागे फिरायचं नाही. आज लोक आम्हाला आंदोलनामुळे ओळखतात; पण आमच्या आयुष्यातलं पहिलं आणि सर्वात मोठं आंदोलन हे रुग्णाला जगवण्याचं होतं.कॉलेजमध्ये असतानाच समाजकारणाची आवड लागली. माझे सहकारी, मित्र आणि कार्यकर्ते मिळून लोकांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करायचो. कुणाला रक्त हवं असेल, कुणाला दवाखान्यात न्यायचं असेल, कुणाकडे औषधासाठी पैसे नसतील; तर आम्ही पुढे असायचो. तेव्हा ना सत्ता होती, ना पद होतं, ना प्रसिद्धीची अपेक्षा... १९९३ मध्ये मी ठरवलं, की विदर्भ, मेळघाट आणि ग्रामीण भागातील गंभीर आजार असलेल्या गरीब रुग्णांना उपचारासाठी मोठ्या दवाखान्यात घेऊन जायचं. त्या काळात कर्करोग, हृदयरोग, किडनी, लिव्हर, ब्रेन ट्युमर, स्पाईन किंवा मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी मुंबईशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता; पण गरीब माणसासाठी उपचारापेक्षा मोठी भीती होती ती खर्चाची. घरातली शेती विकायची का, दागिने गहाण ठेवायचे का, कर्ज काढायचं का, असे प्रश्न प्रत्येक घरात असायचे. अशा वेळी आम्ही त्यांना एकच शब्द द्यायचो, ‘तुम्ही धीर सोडू नका. बाकीची काळजी आम्ही आणि आमचे सहकारी घेऊ.’ त्या एका वाक्यावर अनेक कुटुंबांनी जगण्याची आशा धरली..Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?.पहिला आधार, संत गाडगेबाबांची शिकवण!मोठ्या शहरात गरीब माणसाचा पहिला प्रश्न उपचाराचा नसतो; तर राहण्याचा असतो. या प्रवासात सर्वात मोठा आधार ठरल्या सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल परिसरातील श्री संत गाडगेबाबा धर्मशाळा, श्री मफतलाल मोहनलाल मेहता, दादर-परळमधील श्रीमती कमलाबाई मेहता आरोग्यधाम, गाडगेबाबा धर्मशाळा-भायखळा... हजारो रुग्णांसोबत या धर्मशाळांमध्ये आम्ही राहिलो. या धर्मशाळा रुग्णांच्या आधार ठरल्या.एखाद्या रुग्णाकडे तपासणीचे पैसे नसले, तर धर्मशाळेतून चिठ्ठी घेऊन आम्ही मफतलाल मोहनलाल मेहता यांच्याकडे जायचो. मोठे हिरे उद्योगपती असूनही त्यांच्या मनात सेवाभाव होता. ते गाडगेबाबांचे खरे भक्त होते. त्यांनी असंख्य रुग्णांना मदत केली. त्यानंतर अश्विन मेहता यांनी तो वारसा पुढे नेला आणि आज राहुल मेहता त्याच समर्पणाने ही सेवा पुढे चालवत आहेत. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये संत गाडगेबाबांनी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले होते. त्या स्मृतीशी जोडलेली ही सेवा आजही हजारो गरीब रुग्णांना आधार देते. तिन्ही धर्मशाळांमध्ये आजही संत गाडगेबाबांच्या नावाने अन्नछत्र सुरू आहे. चाळीस रुपयांत चहा, नाश्ता आणि दोन वेळचं जेवण; तर पन्नास रुपयांत राहण्याची व्यवस्था मिळते. ही सेवा पाहिली, की गाडगेबाबांची शिकवण आजही जिवंत आहे, याचा विश्वास वाटतो..रुग्णसेवा आणि लॉकअपत्या काळात खिशात पैसे नसायचे. रुग्णांना मुंबईला नेताना अनेक वेळा रेल्वेचं तिकीट काढायलाही पैसे नसत. तीन वेळा तिकीट नसल्यामुळे टीसीने मला पकडलं, गुन्हे दाखल झाले, रेल्वे लॉकअपमध्ये रात्रही काढावी लागली; पण त्या सगळ्यापेक्षा गरीब रुग्ण उपचाराशिवाय परत जाणं हे माझ्यासाठी जास्त वेदनादायक होतं. दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा आम्ही त्याच जिद्दीने कामाला लागायचो. त्या दिवसांनी आम्हाला एक गोष्ट शिकवली, की रुग्णाला फक्त औषध लागत नाही; तर त्याला धीर देणारं माणूसही लागतं. त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून ‘आम्ही आहोत’ असं सांगणंही उपचाराचाच एक भाग असतो.१९९३ मध्ये सुरू झालेला रुग्णसेवेचा हा प्रवास अव्याहतपणे सुरू आहे. याची सुरुवात विदर्भातून झाली. नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातून रुग्ण येऊ लागले. पुढे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेशहून रुग्ण यायला लागले. आज आसाम आणि ओडिशा येथील कर्करोग तसेच इतर गंभीर आजारांचे रुग्णही प्रहारकडे येतात. जनता दरबारात एखाद्या रुग्णाची नोंद झाली, की संपूर्ण प्रहार रुग्णसेवेची यंत्रणा कामाला लागते. मुंबईतील आमचे आरोग्यसेवक, सहकारी आणि कार्यकर्ते रुग्णाला योग्य रुग्णालयात दाखल करण्यापासून ते उपचार पूर्ण होईपर्यंत त्याच्या पाठीशी उभे असतात. गेली तीन दशकं ही सेवा कोणत्याही गाजावाजाशिवाय, कोणत्याही तक्रारीशिवाय सुरू आहे..Premium|Mystery Phone Call : रहस्यमय फोन कॉलने देसाई आजोबांची उडवली झोप.आमदार निवासाची खोली रुग्णांसाठी२००४ मध्ये मी आमदार झालो. आमदार म्हणून मला तत्कालीन मनोरा आमदार निवासात सी-६६ खोली मिळाली. माझ्या शेजारी दिवंगत आर. आर. आबा यांची सी ६५ ही खोली होती. कर्करोग, किडनी, हृदयरोग, ब्रेन ट्युमर किंवा इतर गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेले रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांची ही हक्काची खोली ठरली. तब्बल वीस वर्षं ती संपूर्ण महाराष्ट्रातून आलेल्या रुग्णांसाठी आधार ठरली. मंत्रालयाचं काम संपलं, की मी आमदार निवासात यायचो. कोणाची औषधं संपली आहेत का, कोणाला डॉक्टरांना भेटायचं आहे का, कोणाच्या कागदपत्रात अडचण आहे का, कोणाला रक्ताची गरज आहे, कोणाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवायचं आहे का हीच दिनचर्या झाली होती. अनेकदा आमच्या खोलीवर कार्यकर्त्यांपेक्षा रुग्णांचीच जास्त गर्दी असायची.या खोलीत रुग्ण राहतात म्हणून माझ्याविरोधात अनेक तक्रारी झाल्या. ‘आमदार निवास आमदारांसाठी आहे, रुग्णांसाठी नाही,’ अशा स्वरूपाच्या नोटिसा मला मिळाल्या. अनेकांना खोलीतील रुग्णांचा वावर खटकायचं. मात्र ज्यांच्या आशीर्वादाने मी आमदार झालो, त्यांच्यासाठी माझ्या दारात जागा नसेल, तर त्या आमदारकीचा उपयोग तरी काय? हा विषय आम्ही विधान भवनातही मांडला. नंतर प्रशासनालाही समजलं, की ही कुणाची वैयक्तिक सोय नाही; तर जीव वाचवण्याचं काम आहे. त्यानंतर त्या तक्रारी हळूहळू थांबल्या. आजही आमदार निवासाची आठवण आली की आम्हाला खोली आठवत नाही; त्या खोलीत राहिलेले शेकडो रुग्ण आठवतात.आमदार झाल्यानंतर रेल्वेचं आरक्षण करून एका वेळी तीस-चाळीस रुग्णांना मुंबईला आणायचो. जनता दरबारात रुग्णाची नोंद झाली, की संपूर्ण प्रहार रुग्णसेवेची यंत्रणा कामाला लागायची. कोणाला कोणत्या रुग्णालयात दाखल करायचं, धर्मादाय योजनेची कागदपत्रं कोण तयार करणार, मुख्यमंत्री सहायता निधी किंवा पंतप्रधान सहायता योजनेसाठी अर्ज कोण भरून देणार, रुग्णाला धर्मशाळेत कुठे ठेवायचं या सगळ्याचं नियोजन आधीच व्हायचं. आजही प्रताप तायडे, गोपाल सुळे, प्रवीण राणे आणि आमचे अनेक आरोग्यसेवक दिवस-रात्र हे काम करत आहेत.धर्मादाय उपचारांसाठी लढाईमुंबईतील अनेक मोठ्या रुग्णालयांमध्ये धर्मादाय योजनेत उपचाराची तरतूद होती; पण प्रत्येक गरिबाला ती सहज मिळत नसायची. अनेकदा कागदपत्रांच्या नावाखाली विलंब व्हायचा, कधी आर्थिक अडचणी सांगितल्या जायच्या; तर कधी रुग्णाला नाउमेद केलं जायचं. अचलपूरचे माझे मित्र मोहन सातपुते यांना कर्करोग झाला होता. आम्ही त्यांना घेऊन मुंबईतील एका नामांकित रुग्णालयात गेलो. धर्मादाय योजनेत उपचार करण्याची विनंती केली. त्यावेळी एका डॉक्टरांनी सहज म्हणून टाकलं, ‘मंदिरातही दानपेटी असते. इथेही रक्कम भरावी लागेल.’ ते वाक्य आमच्या मनाला लागलं. मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं, ‘मंदिरात दान श्रद्धेने दिलं जातं; पण गरीब रुग्णाकडून उपचारासाठी पैसे मागणं योग्य नाही. शासनाचा धर्मादाय निधी गरिबासाठीच असतो.’ चर्चा झाली, वाद झाला, पोलिसांपर्यंत विषय गेला आणि शेवटी मोहन सातपुते यांच्यावर धर्मादाय योजनेत निशुल्क उपचार झाले.२००९ च्या सुमारास मेळघाटातील एका आदिवासी बांधवाने चुकून ॲसिड प्यायचे. त्याचं लिव्हर गंभीररीत्या खराब झालं होतं. शरीराचं वजन झपाट्याने कमी होत होतं. घरच्यांनी जवळपास आशाच सोडली होती. आम्ही त्याला तातडीने मुंबईला आणलं. बॉम्बे हॉस्पिटलमधील डॉ. अमरापूरकर यांनी त्याच्यावर योग्य उपचार केले. शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्या आणि काही महिन्यांनी तोच माणूस स्वतःच्या पायावर चालत आमच्यासमोर उभा राहिला. त्या दिवशी आम्हाला पुन्हा एकदा जाणवलं, की योग्य वेळी, योग्य उपचार मिळाले तर गरीब माणूसही मृत्यूला हरवू शकतो..अविस्मरणीय क्षणरुग्णसेवा करताना अनेक प्रसंग आले. काही शांती देणारे, काही मन सुन्न करणारे; पण काही घटना आयुष्यभर विसरता येत नाहीत. त्यापैकी एक म्हणजे मोर्शी तालुक्यातील तुळजापूर गावातील ललितची. घरातला एकुलता एक कमावणारा. त्याच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्या होत्या. किडनी प्रत्यारोपणाशिवाय पर्याय नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितलं. घरात दुसरा मार्ग नव्हता. शेवटी त्याने स्वतःची शेती विकली आणि जवळपास नऊ लाख रुपये एका नामांकित रुग्णालयात जमा केले. दिवस जात होते, पण शस्त्रक्रिया होत नव्हती. उलट आणखी पैशांची मागणी सुरू होती. शेवटी ललित आमच्याकडे आला. डोळ्यात पाणी होतं. तो म्हणाला, ‘भाऊ, शेती विकली... आता जगायचं कसं?’ माझ्या सहकाऱ्यांसह थेट त्या रुग्णालयात गेलो. प्रशासनाशी चर्चा केली. गरज पडली तिथे कठोर भूमिका घेतली. वादावादी झाली, पोलिसात तक्रार झाली... शेवटी ललितचं किडनी प्रत्यारोपण निशुल्क झालं आणि त्याने भरलेले नऊ लाख रुपयेही त्याला परत मिळाले. त्या दिवशी आम्ही जिंकलो नव्हतो; एका शेतकऱ्याचा स्वाभिमान जिंकला होता. २०११ मध्ये दिवाळी घरी नाही; तर रुग्णांसोबत साजरी करायचं ठरवलं. प्रहारचे सहकारी, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी नायर हॉस्पिटलमध्ये गेलो. रुग्णांसाठी फराळ, जेवण आणि नवीन कपड्यांची व्यवस्था केली. बाहेर संपूर्ण मुंबई रोषणाईत न्हाऊन निघाली होती; पण अनेक रुग्णांना हॉस्पिटलच्या बेडवरून उठताही येत नव्हतं. त्या दिवशी आम्ही त्यांच्या चेहऱ्यावर दिवाळीचा आनंद आणण्याचा प्रयत्न केला. एका लहान मुलाच्या वडिलांनी आमचा हात धरून सांगितलं, ‘भाऊ, आम्ही यंदा दिवाळी विसरलो होतो. आज माझ्या मुलाच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हसू आलं.’ त्या एका वाक्याने आमच्या सगळ्या मेहनतीचं चीज झालं.सेवा करायची; पण गाजावाजा नाहीरुग्णसेवा करताना एक नियम कसोशीने पाळला. ज्या रुग्णाला मदत केली, त्याचं नाव शक्यतो कधीच प्रसिद्ध केलं नाही. १९९३ चा काळ वेगळा होता. एखाद्याच्या घरात कर्करोग, टीबी, किडनी किंवा लिव्हरचा आजार आहे, हे बाहेर कळलं तर त्या कुटुंबाला सामाजिक अडचणी निर्माण व्हायच्या. मुला-मुलींची लग्नं अडकायची. म्हणून आम्ही ठरवलं, सेवा करायची; पण त्या सेवेचं प्रदर्शन करायचं नाही.आजच्या तरुण कार्यकर्त्यांना माझं एकचं सागणं आहे... मोर्चे काढा, आंदोलन करा; पण आयुष्यात किमान एका गरीब रुग्णाच्या जगण्याची जबाबदारीही घ्या. राजकारणात पदं येतात आणि जातात, सत्ता बदलते, काळ बदलतो; पण आपल्या हातून एखादा माणूस वाचला, एखादं कुटुंब पुन्हा उभं राहिलं; तर तो आशीर्वाद आयुष्यभर सोबत राहतो... आतापर्यंत माझे कित्येक सत्कार झाले, असंख्य पुरस्कार मिळाले; पण आजही जेव्हा एखादा रुग्ण पुढे येऊन सांगतो, ‘भाऊ, तुमच्यामुळे मी आज माझ्या मुलांसोबत जगतो आहे’ तेव्हा मन भरून येतं आणि वाटतं, यापेक्षा मोठा सन्मान, यापेक्षा मोठं पद आणि यापेक्षा मोठं समाधान आयुष्यात दुसरं काहीच नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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