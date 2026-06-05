Premium|Vatican AI warning : सिलिकॉन व्हॅलीला व्हॅटिकनचा थेट इशारा!

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comपोप लिओ १४वे यांनी थेट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे ‘निःशस्त्रीकरण’ करण्याचे आवाहन केले आहे; पण त्यासाठी त्यांनी अतिशय विचारपूर्वक शब्द वापरले आहेत. पोप यांनी सत्यावर आधारित ‘संवादाच्या परिसंस्थेचे’ आवाहन केले आहे. एआय मोठ्या प्रमाणावर मजकुरात फेरफार करून खोट्या माहितीचा प्रसार वाढवते, अशी चेतावनी ते देतात. पोप यांनी आपली बाजू मांडली आहे; परंतु एआयची रचना आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणारी सत्ता संरचना अजूनही तशीच आहे.व्हॅटिकनमधून साधारणपणे अशी भाषा ऐकायला मिळेल, अशी कोणाचीच अपेक्षा नसते. आजच्या तंत्रज्ञान परिषदांमध्ये जेव्हा ‘अलाइनमेंट’ (सुसंगतता) आणि ‘सुरक्षा’ यांसारख्या मोजक्या, कॉर्पोरेट शब्दांवर चर्चा होते, अशा काळात पोप यांनी थेट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे (एआय - कृत्रिम बुद्धिमत्ता) ‘निःशस्त्रीकरण’ करण्याचे आवाहन केले आहे... पण पोप लिओ १४वे यांनी हे शब्द अतिशय विचारपूर्वक वापरले आहेत. ‘निःशस्त्रीकरण’ हा एक लष्करी शब्दप्रयोग आहे आणि त्यांनी तो त्याच अर्थाने वापरला आहे. गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या पहिल्या एनसायक्लिकलमध्ये (encyclical - पोप यांचे जागतिक पत्र), या नवीन धर्मगुरूंनी असा युक्तिवाद केला आहे, की कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा एकाच वेळी तीन क्षेत्रांमध्ये शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे : पहिला म्हणजे, स्वायत्त मारक यंत्रे (autonomous killing machines), दुसरा म्हणजे, केवळ नफ्यासाठी चालवले जाणारे आर्थिक क्षेत्र जे मानवी श्रमांना विस्थापित करत आहे आणि तिसरा म्हणजे, अब्जावधी लोक काय पाहतात, कशावर विश्वास ठेवतात आणि कशाला घाबरतात, हे नियंत्रित करणारे अल्गोरिदम. मॅग्निफिका ह्युमॅनिटीज (Magnifica Humanitas) नावाचा हा ४२ हजार ३०० शब्दांचा दस्तऐवज म्हणजे एआयवर कोणत्याही धार्मिक नेत्याने जारी केलेले आजवरचे सर्वात व्यापक वक्तव्य आहे. तंत्रज्ञानाची प्रगती ही नैतिकदृष्ट्या तटस्थ असते, या गृहीतकाला दिलेले हे थेट आव्हान आहे..जुन्याच चर्चांना नवा फाटा : कोड सुधारण्यापलीकडचा विचारहा दस्तऐवज अशा वेळी आला आहे जेव्हा एआयभोवतीची चर्चा खूपच रटाळ झाली आहे. अनेक वर्षांपासून, हा वाद दोन गटांमध्ये फिरत आहे. एकीकडे ‘टेक्नो-ऑप्टिमिस्ट’ (तंत्रज्ञान-आशावादी) आहेत जे असा दावा करतात, की आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स (AGI) आजारपण आणि हवामान बदलासारख्या समस्या सोडवेल. दुसरीकडे, सुरक्षा समर्थक आहेत जे मानवापेक्षा जास्त हुशार यंत्रांमुळे निर्माण होणाऱ्या अस्तित्वाच्या धोक्याबद्दल चेतावणी देतात. पोप यांच्या मते, या दोन्ही गटांची एकच चूक होत आहे. ते एआयकडे केवळ एक इंजिनिअरिंगची समस्या म्हणून पाहतात - जी चांगला कोड लिहून किंवा काळजीपूर्वक ‘अलाइनमेंट’ करून सोडवता येऊ शकते. लिओ १४वे हा दृष्टिकोन फेटाळतात. ते लिहितात, ‘फक्त अधिक नैतिक एआय असणे पुरेसे नाही, जर ती नैतिकता केवळ काही मोजक्या लोकांद्वारे ठरवली जात असेल.’ मुख्य मुद्दा यंत्रे सुरक्षित केली जाऊ शकतात की नाही हा नाहीच; तर सुरक्षिततेचा अर्थ काय हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे आणि त्या निर्णयांतून कोणाचा फायदा होत आहे, हा आहे.डिजिटल मक्तेदारी आणि लोकशाहीसमोरील नवे संकटयेथेच हे पत्र राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरते. पोप यांनी एआय सत्तेच्या केंद्रीकरणाला लोकशाहीसाठी एक पद्धतशीर धोका म्हटले आहे. ते ‘एआयच्या नवीन मक्तेदारी’बद्दल बोलतात - म्हणजे मूठभर कंपन्या आणि देश, जे डेटा, कॉम्प्युट (प्रक्रियेची क्षमता) आणि या तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीला आकार देणाऱ्या नियामक प्रभावावर नियंत्रण ठेवून आहेत. अब्जावधी लोकांकडून गोळा केलेला डेटा ‘विक्रीची वस्तू म्हणून किंवा काही मोजक्या लोकांच्या स्वाधीन करण्यासाठी वापरला जाऊ नये,’ असा युक्तिवाद ते करतात. त्याऐवजी, त्याचे व्यवस्थापन एक ‘सार्वजनिक संपत्ती’ (common good) म्हणून केले पाहिजे. हा काही निव्वळ अमूर्त धार्मिक विचार नाही. भारतासारख्या देशात, जिथे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट (DPDP Act) अजूनही आपली पाळेमुळे रोवत आहे आणि देशांतर्गत एआय विकास अजूनही परदेशी पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे, तिथे तंत्रज्ञानावर कोणाचे नियंत्रण आहे, हा प्रश्न अत्यंत तातडीचा आहे. पोप यांच्या या वक्तव्यामुळे डेटा सार्वभौमत्व (data sovereignty), सार्वजनिक एआय मॉडेल्स आणि अमेरिकी व चिनी टेक कंपन्यांच्या वर्चस्वाला केवळ मान्यता न देता, त्यांना वेसण घालणाऱ्या नियामक चौकटीच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या युक्तिवादांना नैतिक बळ मिळाले आहे..श्रमिकांची प्रतिष्ठा विरुद्ध नफ्याची गणितेया पत्रातील कामगारांविषयीचा भाग कदाचित सर्वात व्यावहारिक आहे. भारतासारख्या देशात, जिथे अनौपचारिक रोजगार मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि कापड उद्योगापासून ते बॅक-ऑफिस सेवांपर्यंतच्या क्षेत्रांना ऑटोमेशनचा (स्वयंचलितीकरण) धोका आहे, तिथे हा भाग अधिक प्रभावी ठरतो. लिओ १४वे यांनी आपल्या पत्राचा थेट संबंध १८९१ मधील पोप लिओ १३वे यांच्या रेरम नोव्हारम (Rerum Novarum) या पत्राशी जोडला आहे, ज्या पत्राने औद्योगिक क्रांतीचा कामगारांवर होणाऱ्या परिणामांचा सामना करून आधुनिक कॅथोलिक सामाजिक शिक्षणाचा पाया घातला होता. हे नवीन पत्र चेतावणी देते, की एआय-चलित ऑटोमेशनमुळे ‘सक्तीची निष्क्रियता’ (forced inactivity) निर्माण होण्याचा धोका आहे - म्हणजेच पारंपरिक अर्थाने बेरोजगारी नव्हे; तर मानवी कामाचे पद्धतशीर अवमूल्यन. पोप लिहितात, ‘अधिक नफा मिळवण्याच्या हव्यासापोटी पद्धतशीरपणे नोकऱ्यांचा बळी देणाऱ्या निवडींचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.’ ते अत्यंत अचूकपणे नोंदवतात, की ‘एआय अनेकदा कामगारांना यंत्रांच्या गतीशी आणि मागण्यांशी जुळवून घेण्यास भाग पाडते, तर प्रत्यक्षात काम करणाऱ्यांना मदत करण्यासाठी यंत्रांची रचना केली जाणे आवश्यक आहे.’ हा ऑटोमेशन थांबवण्याचा पोकारा नाही; तर तंत्रज्ञानाची रचना श्रमिकांच्या प्रतिष्ठेच्या अधीन असावी, अशी ही मागणी आहे.युद्धाचे अल्गोरिदम आणि मानवी संवेदनायुद्धाच्या मुद्द्यावर हे पत्र अत्यंत स्पष्ट आहे. लिओ १४वे ठामपणे सांगतात, ‘असा कोणताही अल्गोरिदम नाही जो युद्धाला नैतिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह बनवू शकेल.’ ते चेतावणी देतात, की स्वायत्त शस्त्रे (autonomous weapons) मानवाचे रूपांतर केवळ एका लक्ष्यातील डेटा पॉईंट्समध्ये करतात. यामुळे हिंसाचार वैयक्तिक न राहता केवळ यांत्रिक बनतो आणि त्यामुळे हिंसाचाराची पातळी आणखी घसरते. हा युक्तिवाद नवीन नाही - शस्त्रास्त्र नियंत्रण समर्थक अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा मांडत आहेत - परंतु पोप याला धार्मिक सिद्धांताचे बळ देतात. यंत्रे मानवी विचारप्रक्रियेशिवाय जेव्हा जीव घेऊ शकतात, अशा युगात कॅथोलिक सिद्धांतातील ‘न्याय्य युद्ध’ (just war) या संकल्पनेचाच पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे ते सुचवतात. यामुळे ते केवळ लष्करी रणनीतीकारांच्याच नव्हे; तर त्यांच्या स्वतःच्या चर्चमधील काही घटकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. हे भारतासारख्या देशांसाठीही अस्वस्थ करणारे प्रश्न निर्माण करते, जे देश संरक्षणासाठी एआयमध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि दुसरीकडे सार्वजनिकरीत्या नैतिक एआय तत्त्वांचे समर्थन करत आहेत..नवीन वसाहतवाद : जागतिक दक्षिणेची पिळवणूकहे पत्र एआयच्या नैतिकतेवरील पाश्चात्त्य भाष्यापेक्षा वेगळे ठरते, कारण ते ‘ग्लोबल साउथ’ (विकसनशील आणि गरीब देश) मधील त्रुटींवरही थेट बोट ठेवते. पोप स्पष्टपणे सांगतात, की कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये ‘गुलामगिरी आणि वसाहतवादाची नवीन रूपे’ आणण्याचा धोका आहे. ते त्या उद्ध्वस्त भूभागांकडे लक्ष वेधतात जिथून एआयविषयक पायाभूत सुविधांसाठी दुर्मिळ खनिजे (rare earth elements) उत्खनन करून काढली जातात. तसेच अशा लोकसंख्येकडून वैयक्तिक डेटा गोळा केला जातो, ज्यांना त्यांच्या माहितीवर आधारित तयार झालेल्या तंत्रज्ञानाचा कोणताही फायदा मिळत नाही. ही भाषा ‘एआय-फॉर-गुड’ (AI-for-good) सारख्या परोपकारी संस्थांची नाही. हे एक पद्धतशीर विश्लेषण आहे जे या तंत्रज्ञानाला जुन्याच पिळवणुकीच्या आणि विषमतेच्या पद्धतींचा विस्तार मानते. भारतासारख्या देशांसाठी, जे डेटाचे स्त्रोत असणे आणि स्वतः एआय सत्ता बनण्याची आकांक्षा बाळगणे या दोन्हीच्या कोंडीत अडकले आहेत, हे पत्र एक अशी चौकट देते जी विकासाला केवळ तंत्रज्ञानाची पकड घेण्याची सोपी गोष्ट मानण्यास नकार देते.सिलिकॉन व्हॅली आणि व्हॅटिकनची अभूतपूर्व युतीया पत्राचे सादरीकरण ज्या पद्धतीने झाले, ते विशेष लक्षवेधी आहे. व्हॅटिकनमध्ये हे पत्र सादर करताना त्यांच्यासोबत क्रिस्टोफर ओलाह उपस्थित होते, जे जगातील सर्वात प्रभावशाली एआय सुरक्षा प्रयोगशाळांपैकी एक असलेल्या ‘अँथ्रोपिक’ (Anthropic) चे सह-संस्थापक आहेत. ओलाह यांनी स्वतः मान्य केले, की ‘केवळ संगणक शास्त्रज्ञ एआयच्या नैतिक मर्यादा ठरवू शकत नाहीत, कारण डेव्हलपर्स स्वतः महत्त्वाकांक्षा, स्पर्धा आणि आर्थिक दबावाखाली असतात.’ एका धर्मगुरूंची आणि सिलिकॉन व्हॅलीच्या इंजिनिअरची ही जोडी हेतूपुरस्सर एकत्र आली होती. पोप केवळ दूर राहून नैतिक निषेध करत नाहीत, तर ते या तंत्रज्ञानाच्या विकासप्रक्रियेतच नैतिक मर्यादा अंतर्भूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत - नंतरचा विचार म्हणून नव्हे; तर एक मूलभूत डिझाइन तत्त्व म्हणून. या सहभागामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रभाव टाळता येईल की नाही, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. हे पत्र स्वतःच या धोक्याचा अंदाज घेते आणि ‘स्वतंत्र देखरेख’ तसेच कॉर्पोरेट्ससमोर ‘आपली जबाबदारी न सोडणाऱ्या’ राजकीय व्यवस्थांचा आग्रह धरते..मानवी विचार क्षमता आणि ‘सत्याची परिसंस्था’धोरणात्मक वर्तुळात ज्या चिंतेकडे कमी लक्ष दिले जाते, अशा एका मुद्द्यावरही हे दस्तऐवज भाष्य करते : मानवी विचारक्षमता आणि सामाजिक विश्वासावर एआयचा होणारा परिणाम. पोप यांनी सत्यावर आधारित ‘संवादाच्या परिसंस्थेचे’ (ecology of communication) आवाहन केले आहे. एआय मोठ्या प्रमाणावर मजकुरात फेरफार करून खोट्या माहितीचा प्रसार वाढवते, अशी चेतावनी ते देतात. त्यांना विशेषतः तरुणांची काळजी वाटते. ते आवाहन करतात, की ‘मानवी विचार निरुपयोगी वाटायला लावणारी परिपूर्ण यंत्रे, तरुणांमधील ‘प्रश्न विचारण्याची इच्छा’ संपवून टाकणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे.’ हा तंत्रज्ञान-द्वेष नाही; तर ती व्यक्ती आणि समाजाच्या स्वतःहून ज्ञान शोधण्याच्या, त्याचे मूल्यमापन करण्याच्या आणि ते टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेचे (epistemic agency) संरक्षण आहे. भारताच्या संदर्भात, जिथे व्हॉट्सअॅप-चलित खोट्या माहितीने विविध तणावांना आकार दिला आहे, तिथे पोप यांचे ‘सत्याच्या परिसंस्थेचे’ आवाहन तातडीचे आणि व्यावहारिक महत्त्व दर्शवते.जागतिक प्रशासनाची गरज आणि अंतिम सत्यपोप यांचा शेवटचा युक्तिवाद जागतिक प्रशासनाबद्दल (governance) आहे. ते एआयच्या आव्हानाला बहुपक्षीयतेच्या (multilateralism) संकटाशी जोडतात. या तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका अनियंत्रित आणि संघर्षमय बहुध्रुवीय व्यवस्थेऐवजी, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) ‘सखोल सुधारणा’ करण्याचे आवाहन ते करतात. हे खूप महत्त्वाकांक्षी आणि कदाचित अवास्तव वाटू शकते. संयुक्त राष्ट्रांना एआय रेगुलेशनपेक्षा कमी वादग्रस्त मुद्द्यांवरही एकमत मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. पण या पत्राचा रोख सुधारणा किती शक्य आहेत यावर नाही; तर वैध जागतिक प्रशासनाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी पोकळी सर्वात शक्तिशाली घटकांद्वारे - म्हणजेच स्वतःच्या हितासाठी नियम बनवण्याची क्षमता असणारे देश आणि कॉर्पोरेशन यांच्याद्वारे भरून काढली जाईल, या वास्तवावर आहे.लिओ १४वे यांनी एआयच्या वादात केवळ एक प्रेक्षक म्हणून नव्हे; तर एका विशिष्ट आध्यात्मिक दाव्यासह प्रवेश केला आहे : तो म्हणजे, मानव ‘नेहमीच त्यांच्या कामगिरीच्या, त्यांच्या डेटा प्रोफाइलच्या आणि कोणत्याही संभाव्य तांत्रिक सिम्युलेशनच्या बेरजेपेक्षा श्रेष्ठ असतो.’ मानवी वर्तन हे अंतिमतः अंदाज लावण्यायोग्य, अनुकूल करण्यायोग्य आणि बदलण्यायोग्य आहे, या गृहीतकावर आधारलेल्या तंत्रज्ञानाचा मार्ग हा विचार बदलू शकेल का, हाच खरा प्रश्न हे पत्र उभे करते. पोप यांनी आपली बाजू मांडली आहे; परंतु एआयची रचना आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणारी सत्ता संरचना अजूनही तशीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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