Premium| Positive thinking: सकारात्मक विचारांमुळे घडणारी जादू तुम्हाला माहित आहे का? आयुर्वेद आणि आधुनिक विज्ञानाचा दृष्टिकोन बघा काय सांगतो...

दुलारी देशपांडेविचारांची दिशा महत्त्वाची आहे. सकारात्मक विचार ही आपोआप होणारी गोष्ट नाही. त्याचा सराव करावा लागतो. तुमच्या नकारात्मक विचारांत तुम्ही अडकून न पडता ते कागदावर लिहून काढा. म्हणजे तुम्हाला ठरवता येईल, की त्यातले कुठले घ्यायचे-कुठले काढायचे. मनातला कचरा साफ झाल्याने सकारात्मक विचारांना जागा तयार होते. मग कुठलीही समस्या आली तरी आपण खात्रीने म्हणू शकतो, ‘ऑल इज वेल!’माणसाची बुद्धी आणि त्याची विचार करण्याची क्षमता त्याला इतर प्राण्यांपेक्षा वेगळं ठरवते. विचार करणं ही एक मानसिक प्रक्रिया आहे. आपल्या बुद्धीला किंवा मनाला ती एका विशिष्ट मार्गाने चालवते. मेंदूत जेव्हा विचार येतो, तेव्हा मेंदूतल्या मज्जापेशी (neurons) सक्रिय होतात. आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा आपल्या मेंदूतल्या मज्जापेशी विद्युत आवेग तयार करतात जे एका मज्जापेशीमधून दुसऱ्या मज्जापेशीमध्ये सायनॅप्सच्या जोडणीद्वारे जातात. या प्रक्रियेदरम्यान, न्यूरोट्रान्समीटर नावाचे रासायनिक संदेशवाहक सोडले जातात, जे पुढील मज्जापेशीला उत्तेजित करतात आणि विचारांचे किंवा भावनांचे मार्ग तयार करतात. मेंदूमध्ये जवळपास १०० अब्ज मज्जापेशी असतात. ज्या लाखो कनेक्शन्सद्वारे जोडलेल्या असतात. या जोडलेल्या ‘नेटवर्क’द्वारे विचार आणि क्रियांचं नियमन केलं जातं. .न्यूरॉन्स मिळून न्यूरल ट्रॅक्ट (neural tracts) तयार करतात. हे न्यूरल ट्रॅक्ट एका विशिष्ट विचारासाठी किंवा कार्यासाठी माहिती वाहून नेतात. अनेक न्यूरॉन्स एकत्र येऊन ‘न्यूरल सर्किट्स’ बनवतात. आपण जेव्हा एखादा विचार किंवा क्रिया पुन्हा पुन्हा करतो, तेव्हा त्या मार्गावरील न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय होतात आणि त्यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होतात. थोडक्यात विचारांच्या पुनरावृत्तीमुळे ‘न्यूरल सर्किट्स’ मजबूत होतात. ज्यामुळे विचारांची प्रक्रिया अधिक जलद आणि कार्यक्षम बनते. सतत नकारात्मक विचार केल्यामुळे आपण आपल्या मेंदूतलं नकारात्मक विचारांचं ‘न्यूरल सर्किट’ मजबूत करतो आणि नकारात्मक विचारांच्या ‘जाळ्या’त अडकतो. स्वत:ला नेहमी यासाठी सकारात्मक विचार करण्याची ‘सवय’ लावणं अतिशय गरजेचं आहे. न्यूरल सर्किट्स आणि नकारात्मक विचारांचा संबंध आहे. सततचे नकारात्मक विचार मेंदूतील अमिग्डाला, इन्सुला आणि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यां सर्किट्सना अधिक मजबूत करू शकतात. हे सर्किट्स धोके आणि नकारात्मक घटना ओळखण्यासाठी आणि त्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी असतात. आपण जेव्हा नकारात्मक विचार करतो, तेव्हा ही सर्किट्स पुन्हा पुन्हा सक्रिय होतात. नकारात्मक विचार करण्याची सवय लागली, तर मेंदूतल्या या मार्गांना अधिक बळकटी मिळते. त्यामुळे नकारात्मक विचारसरणी अधिक मजबूत होते. त्यामुळे आपण काय विचार करतो याविषयी जागरूक राहणं अतिशय गरजेचं आहे. कारण आपण भला-वाईट जसा विचार करतो त्याचा थेट परिणाम आपल्या शरीरावर म्हणजेच आपल्या आरोग्यावर होतो..आपल्याकडे पाच हजार वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या ‘आयुर्वेदा’ने शरीर-स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी शरीराच्या जोडीलाच मन, आत्मा यांसारख्या अत्यंत सूक्ष्म आणि अगोचर गोष्टींचा अतिशय खोलात जाऊन विचार केलेला आहे. सकारात्मक विचार करण्याविषयी आयुर्वेदाचा दृष्टिकोन सांगताना कुडाळचे वैद्य सुविनय दामले म्हणतात, ‘आयुर्वेदानुसार, निसर्ग हाच सगळ्यांचा ‘डॉक्टर’ आहे. निसर्ग नेहमीच सकारात्मक विचारसरणी शिकवतो. निसर्गाच्या विरोधात गेलात की रोग होतात. आधुनिक विज्ञान आत्मशक्ती मानत नाही. काही वेळा निसर्गाच्या विरोधात जाऊन आपली मतं प्रस्थापित करण्याचा ते प्रयत्न करतं. त्याचे घातक परिणाम मग भोगावे लागतात. आयुर्वेदानुसार, आत्म्याचा मोक्ष हेच अंतिम सत्य आहे. मोक्ष मिळवण्याच्या दृष्टीने केलेली वाटचाल म्हणजे सकारात्मक विचारसरणी. मोक्ष म्हणजे मृत्यू नाही. जीवन ही मोक्षाकडे जाणारी एक आनंदयात्रा आहे. सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष आणि प्रयत्न या पाच गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी आत्म्याचा पुनर्जन्म होत असतो. त्यासाठी तो इंद्रियांना आणि मनाला मदतीला घेतो. आयुर्वेदानुसार मन आणि आत्मा दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ज्या गोष्टी मनाला सुखकारक असतील त्या शरीराला सुखकारक असतीलच असं नाही. जसं मजा वाटते म्हणून चमचमीत खाल्लं जातं. अविवेकी वागलं जातं. ही नकारात्मक विचारसरणी झाली. आपण जसा संकल्प (दृढ विचार) करतो तसं फळ आपल्याला मिळतं. .नकारात्मक विचार केला तर नकारात्मक उत्तर येतं. आचमन करून संकल्प (सकारात्मक विचार) केला तर पाण्याचं ‘तीर्थ’ बनतं. त्यातल्या ‘सकारात्मक स्पंदनां’चा शरीरावर ‘सकारात्मक’ परिणाम होतो. आजची आरोग्य व्यवस्था भीती निर्माण करणारी केंद्रं बनली आहेत. डॉक्टरच रुग्णांना रोगाविषयी भीती दाखवून घाबरवून सोडताना दिसतात. रुग्णांची संख्या त्यामुळे वाढत आहे. काही काळापूर्वी माझ्याकडे ७५ वर्षांचा मधुमेहाचा एक रुग्ण आला. त्याला १० वर्षं मधुमेहाचा त्रास होता. गॅंगरीनने त्याच्या दोन्ही पायांची बोटं सडली होती. डॉक्टरांनी जखम बरी होत नव्हती म्हणून त्याच्या दोन्ही पायांची चार बोटं काढली. पुढे अंगठेही काढायचे, पाऊलही कापायचं ठरलं. पाऊल काढलं तर त्याला चालता आलं नसतं. माझ्याकडे आल्यावर मी त्यांना विचारलं, की ‘उद्या पाऊल कापल्यावर जी जखम होईल ती कशी बरी होईल?’ या प्रश्नाला उत्तर नव्हतं. मग मी त्या रुग्णाला मानसिक धीर दिला. सकारात्मक राहण्याचा सल्ला दिला. त्यांच्या जखमांची व्यवस्थित मलमपट्टी केली. जोडीला तीन-चार महिने काही आयुर्वेदिक औषधं दिली. त्यांच्या दोन्ही पायांच्या जखमा बऱ्या झाल्या. एका महिन्यातच तो ड्रेसिंगशिवाय फिरू लागला. सकारात्मक विचारांमुळे त्यांच्या पायावरचं संकट टळलं... आपल्या नकारात्मक विचारांचा आपल्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. याचं उत्तम उदाहरणं म्हणजे मधुमेह, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, अल्सर यांसारखे सध्याच्या काळात मोठ्या प्रमाणात दिसणारे आजार. सकारात्मक विचार आणि मधुमेहाविषयी बोलताना मधुमेहतज्ज्ञ डॉ. भाग्येश कुलकर्णी म्हणतात, ‘मधुमेहाचं मूळ कारण ‘साखर’ नसून ‘इन्सुलिनचा प्रतिरोध’ हे आहे. जे आपल्या पेशीत दडलंय. आपली निर्मिती एका पेशीपासून झाली आहे. .आपल्या शरीरात ३० ते ४० ट्रिलियन पेशी असतात. प्रत्येक पेशीचं वेगळं व्यक्तिमत्त्व असलं तरी तिच्यात एकत्रित रहाण्याचा, सहकार्याचा भाव आहे. आपलं शरीर पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. पंचमहाभूतांच्या प्रत्येक तत्त्वामध्ये परोपकारता आहे. सहकार्य आहे. सुसंवाद आहे. याचा अर्थ परोपकार करणं, प्रेमभाव राखणं शरीराचा स्थायीभाव आहे; मात्र जेव्हा वास्तविकता (Reality) आणि अपेक्षा (Expectations) यांचा ताळमेळ बिघडतो, माझ्या पुढे जी परिस्थिती आहे त्याचा मी सामना करू शकणार नाही, अशी स्थिती निर्माण होते तेव्हा माझ्या शरीरावर आणि मनावर ताण निर्माण होतो. त्या वेळी कोर्टिसोल नावाचं स्ट्रेस हार्मोन शरीरात वाढतं. ताण जेव्हा दीर्घकाळ टिकतो तेव्हा उच्च कोर्टिसोलमुळे शरीरात इन्सुलिनचा प्रतिरोध वाढतो. इन्सुलिन रक्तातली साखरेची पातळी नियंत्रित करण्याचं काम करतं. कोर्टिसोलमुळे त्यात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे मधुमेह होतो. रक्तात वाढलेली साखर, उच्च रक्तदाब ही केवळ लक्षणं आहेत.सध्याच्या काळात बिघडलेल्या नातेसंबंधामुळे निर्माण होणारे ताण, दुसऱ्याला क्षमा न करणं, मनात दाबून ठेवलेली अपघात भावना व्यक्त करता येत नसल्यामुळे त्या नकारात्मक विचारांचा कोर्टिसोल हार्मोनवर वेगाने परिणाम होऊन इन्सुलिनला प्रतिरोध होतो. मधुमेह होण्यामागचं ९० टक्के कारण दडपलेल्या भावना आणि नकारात्मक विचारांनी येणारा ताण हे आहे. त्यामुळे मधुमेह नियंत्रण मिळवण्यासाठी केवळ आहार-विहारावर काम करून भागणार नाही. तणावावर जोपर्यंत काम केलं जाणार नाही तोपर्यंत रक्तातली साखर नियंत्रणात येणार नाही. मधुमेहाच्या रुग्णाने यासाठी तणावाचं ‘व्यवस्थापन करणं’ शिकलं पाहिजे. त्याकरिता योगासनं, ध्यानधारणा, थोडंसं लेखन, निसर्ग सहवास, कृतज्ञता किंवा आभार व्यक्त करण्याची सवय लावणं गरजेचं आहे. या गोष्टींमुळे शरीरात एन्डॉर्फिन, डोपामाइन आणि सेरोटोनिनसारखी ‘हॅप्पी हार्मोन्स’ वाढण्यास मदत होते. ‘हॅप्पी हार्मोन्स’मुळे इन्सुलिनचा प्रतिरोध कमी करण्यास आणि त्याची संवेदनशीलता (Sensitivity) वाढवायला मदत होते..Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.निरोगी आरोग्यासाठी सकारात्मक विचार करायला शिकलं पाहिजे. मनावर भूतकाळातली कसलीही अनावश्यक ओझी न लादता चालू क्षणात जगायला शिकलं पाहिजे. त्यासाठी स्वत:ला सकारात्मक विचार करण्याची सवय लावणं गरजेचं आहे. हृदयविकाराचं मूळदेखील नकारात्मक विचारांमध्ये आहे. त्याविषयी सांगताना हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अंकुर फातरपेकर म्हणतात, ‘‘आपल्या मनातले विचार आणि भावना थेट हृदयाशी जोडलेल्या असतात. आपण जेव्हा खूप चिंता करतो किंवा भयंकर रागावतो किंवा अतिशय उदास होतो तेव्हा आपल्या हृदयाचे ठोके वाढतात. रक्तवाहिन्या संकोचतात. रक्तदाब वाढतो. यालाच ‘मन आणि हृदया’चा संबंध म्हणतात. सततच्या ताणामुळे हृदयविकार होण्याची शक्यता खूपच वाढते. नकारात्मक विचारांमुळे आणि ताणामुळे मुख्यत: दोन प्रकारचे हृदयविकार होतात. एक, तीव्र हृदयविकार... एखाद्या व्यावसायिक संकटामुळे, घरातल्या भांडणांमुळे किंवा एखाद्या जवळच्या माणसाच्या अचानक मृत्यूमुळे मनावर जेव्हा अचानक मोठा ताण येतो, त्या वेळी शरीरात निर्माण होणाऱ्या रसायनांमुळे हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्या संकोचतात. त्यामुळे हृदयविकाराचा तीव्र झटका येतो. दुसरा हृदयविकार, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. याचं वैशिष्ट्य म्हणजे या विकारात हृदय अचानक कमजोर पडतं; मात्र हृदयाला रक्त पुरवणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये कोणताही अडथळा (ब्लॉकेज) नसतो! सोप्या भाषेत सांगायचं तर मानसिक दु:खामुळे हृदयाला प्रचंड ‘धक्का’ बसतो आणि ते अचानक कमजोर होतं. स्त्रियांमध्ये याचं प्रमाण जास्त दिसून येतं. वैद्यकीय संशोधनानुसार, जे सतत तणावाखाली असतात, चिंताग्रस्त असतात किंवा नैराश्याने घेरलेले असतात अशांमध्ये दोन्ही प्रकारच्या हृदयविकारांचा धोका इतरांपेक्षा ३० ते ५० टक्क्यांनी जास्त असतो. यावरून आपल्या लक्षात येईल, की हृदय मजबूत ठेवायचं असेल तर मनाला ‘सकारात्मक विचार’ करण्याची सवय लावणं अत्यंत गरजेचं आहे.’’.Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...सकारात्मक विचार का आणि कसे करावेत, याविषयी मानसशास्त्राची भूमिका समजावून सांगताना मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र बर्वे म्हणतात, ‘‘आपल्या मनात विचारांचा प्रवाह सतत सुरू असतो. आपलं मन या विचारांतील सकारात्मक आणि नकारात्मक असं वर्गीकरण करतं. सकारात्मक विचार म्हणजे जीवनातल्या कोणत्याही परिस्थितीत चांगल्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणं. समस्यांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांना चांगल्या दृष्टिकोनातून बघत सकारात्मकतेने सामोरं जाणं. आपल्याला अस्वस्थ वाटलं, की नकारात्मक विचार येतात. ते धोक्याची सूचना देणारे असतात. त्यामुळे तुम्ही सावध होता. त्यासाठी काही प्रमाणात नकारात्मक विचारदेखील जरुरी आहेत. नकारात्मक विचार एखाद्या प्रश्नामुळे सुरू होतात.एखाद्या प्रश्नाने आपण अस्वस्थ होतो. त्या प्रश्नाला अनेक फाटे-उपफाटे फुटतात. आपण त्याची उत्तरं शोधायला लागतो. आपल्याला उत्तरं मिळतातही. आपण विचार करतो, मी असं करीन-मी तसं करीन; परंतु प्रत्यक्षात मात्र काहीच करत नाही. नुसतेच विचार करत राहतो. सकारात्मक विचार करणारे एखाद्या प्रश्नाने अस्वस्थ होतात. त्याचं उत्तर शोधतात. एखाद्या निर्णयावर येतात. पुढे जाऊन तो प्रश्न सोडवण्यासाठी कृती करतात. माणसाच्या मनात दिवसाला हजारो विचार येतात. त्यातले बरेचसे नकारात्मक असतात. डोक्यात हळूहळू नकारात्मक विचारांचा कचरा जमा होतो. तो साफ करणं गरजेचं आहे. त्याकरिता प्रशिक्षण महत्त्वाचं आहे. नकारात्मक विचारांनी भरलेलं मन उधळलेल्या घोड्यासारखं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या 