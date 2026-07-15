Premium|Study Room : दारिद्र्य; विकसित भारताच्या वाटेवरील सर्वात मोठे आव्हान!

लेखक - निखिल वांढेमुंबईच्या धारावी झोपडपट्टीत राहणारी आठ वर्षांची रिया पहाटे उठून कचरा वेचते आणि पाण्यासाठी संघर्ष करते. ती कोणत्याही प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसेची किंवा गुन्हेगारीची बळी नाही, तरीही तिचे हक्क, शिक्षण आणि आरोग्य हिरावून घेणारी एक अदृश्य यंत्रणा तिच्या संपूर्ण जीवनाला आकार देत आहे. हीच दारिद्र्याची हिंसा आहे जी अदृश्य, सामान्यीकृत आणि विनाशकारी असते. महात्मा गांधींनी दारिद्र्याला हिंसेचे सर्वात वाईट रूप म्हटले होते, तर समाजशास्त्रज्ञ जोहान गाल्टुंग यांनी याला 'संरचनात्मक हिंसा' (structural violence) म्हणून परिभाषित केले. पारंपारिक हिंसा ही शारीरिक स्वरूपाची असते, परंतु दारिद्र्य हे मानवी क्षमता आणि प्रतिष्ठेचा पद्धतशीरपणे नाश करणारे संस्थात्मक रूप आहे, जे मानवी निवडी आणि चुकीच्या धोरणांचे फलित असते.दारिद्र्याची हिंसा मानवी शरीरावर अत्यंत क्रूरपणे प्रहार करते. 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' आणि 'राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण' यांसारख्या आकडेवारीनुसार, भारतातील लाखो मुले कुपोषण, खुंटलेली वाढ (stunting) आणि अकाली मृत्यूचे बळी ठरतात. श्रीमंत आणि गरिबांच्या आयुर्मानात असणारी १५-२० वर्षांची दरी ही या संरचनात्मक हिंसेचीच साक्ष आहे, ज्यामध्ये गरीब वस्त्यांना औद्योगिक प्रदूषण आणि दूषित पाण्याचा सर्वाधिक फटका बसतो. शैक्षणिक क्षेत्रातही ही हिंसा मुलांचे भविष्य अंधकारमय करते. कौटुंबिक गरिबीमुळे प्राथमिक स्तरावरील खालावलेले शैक्षणिक स्तर आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे कोट्यवधी मुले बालमजुरीत ढकलली जातात, तर दुसरीकडे महागड्या कोचिंग संस्कृतीमुळे उच्च शिक्षण केवळ श्रीमंतांच्या आवाक्यात राहून गुणवत्तेचे बाजारीकरण होते..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.अमर्त्य सेन यांच्या 'क्षमता दृष्टिकोन' सिद्धांतानुसार, दारिद्र्य म्हणजे केवळ उत्पन्नाचा अभाव नसून मानवी स्वातंत्र्याचे आणि प्रतिष्ठेचे अमानुषीकरण आहे. मैला उपसण्याची प्रथा, वेठबिगारी आणि राजकीय पातळीवर प्रतिनिधित्वाची कमतरता ही गरिबांच्या प्रतिष्ठेची पद्धतशीर हत्या आहे, ज्यामध्ये जात आणि लिंगभाव यांच्या परस्परसंबंधामुळे अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांना या हिंसेचा दुहेरी फटका सहन करावा लागतो. महत्त्वाचे म्हणजे, दारिद्र्य ही नैसर्गिक आपत्ती नसून एक धोरणात्मक निर्मिती आहे. देशातील दोषपूर्ण करप्रणाली, अब्जाधीशांची वाढती संख्या आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील अत्यंत कमी खर्च, जो जीडीपीच्या फक्त २.३% आहे, यामुळे दरवर्षी लाखो लोक उपचारांच्या खर्चामुळे गरिबीत ढकलले जातात. ही एक सक्रिय धोरणात्मक हिंसा ठरते.नीती आयोगाच्या 'बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक' (MPI) नुसार, भारतात दारिद्र्य घटले असले तरी अद्यापही १९५ दशलक्ष लोक बहुआयामी गरिबीत जगत आहेत आणि प्रादेशिक असमानता तीव्र आहे. काही समीक्षकांच्या मते, दारिद्र्याला थेट हिंसा म्हणणे संकल्पनेचे अतिसरलीकरण ठरू शकते, कारण आर्थिक प्रगती आणि पारंपारिक विकास यंत्रणेमुळे जागतिक स्तरावर निरपेक्ष दारिद्र्य लक्षणीयरीत्या घटले आहे. तथापि, गरिबांना जन्मापासून मृत्यूपर्यंत भोगाव्या लागणाऱ्या वेदना आणि पद्धतशीर वंचना ही प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसेपेक्षा कमी नसून अधिक व्यापक आहे, हाच या सिद्धांताचा गाभा आहे..या हिंसेचे उच्चाटन करण्यासाठी तातडीच्या संरचनात्मक हस्तक्षेपांची आवश्यकता आहे. आरोग्य आणि शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च अनुक्रमे ५% आणि ६% जीडीपीपर्यंत वाढवून त्याचे सार्वत्रिकीकरण करणे गरजेचे आहे. तसेच, पुरोगामी करप्रणाली लागू करून संपत्तीच्या केंद्रीकरणाला आळा घालणे, किमान वेतनाऐवजी 'जिवंत वेतन' (living wage) देणे आणि भूमिहीनांना अधिकार देणाऱ्या जमीन सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तळागाळातील लोकशाही मजबूत करून गरिबांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेत अर्थपूर्ण आवाज देणे हाही यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठताना दारिद्र्याची ही संथ आणि अदृश्य हिंसा संपवणे हे केवळ एक विकासात्मक उद्दिष्ट नसून सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य आहे. जेव्हा समाज दहशतवादासारख्या शारीरिक हिंसेविरुद्ध तात्काळ पावले उचलतो, तितक्याच गांभीर्याने दारिद्र्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंकडे पाहिले जात नाही, हे नागरी अपयश आहे. खऱ्या न्यायाची प्रस्थापना तेव्हाच होईल, जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला जन्मसिद्ध सामाजिक पार्श्वभूमी ओलांडून सन्मान, आरोग्य आणि समान संधी मिळून हा शोषक संरचनात्मक तळ पूर्णपणे वितळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.